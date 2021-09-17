От электронных избирателей поступает 47 тысяч запросов в минуту.

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Пользователи твиттера пожаловались, что сайт электронного голосования в Москве перестал открываться. Выдачи бюллетени приходится ждать по 10-30 минут. В общественном штабе по наблюдению за выборами говорят, что на сайт идут «небольшие DDoS-атаки».

⟬⟭Don't💜⁷cryJK⁵𖧵🏳️‍🌈 @stasyazhurba Спешу сообщить, что электронное голосование умерло.

Сервера ПРЕКРАСНЫ

Ksenia ❤️ Taylor @taysbirdie Уже 10 минут стою в очереди на ЭЛЕКТРОННОЕ голосование 🥴🥴🥴

they call me noona @queensandk1ngs начальство: *принудительно заставляет нас регаться на электронное голосование и голосовать в пятницу*



сайт мосру:

Некоторые пользователи московской платформы для онлайн-голосования ожидают выдачи бюллетеней по 10-30 минут. При этом в мэрии заявили, что всё работает в штатном режиме.

«Сейчас на электронном голосовании примерно 47 тысяч запросов в минуту, поэтому некоторые избиратели ожидают выдачу бюллетеней», — рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. Также, по его словам, на портал онлайн-голосования идут «небольшие DDoS-атаки».