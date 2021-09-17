Жители Москвы пожаловались на проблемы с доступом к порталу электронного голосования Статьи редакции
От электронных избирателей поступает 47 тысяч запросов в минуту.
Пользователи твиттера пожаловались, что сайт электронного голосования в Москве перестал открываться. Выдачи бюллетени приходится ждать по 10-30 минут. В общественном штабе по наблюдению за выборами говорят, что на сайт идут «небольшие DDoS-атаки».
Некоторые пользователи московской платформы для онлайн-голосования ожидают выдачи бюллетеней по 10-30 минут. При этом в мэрии заявили, что всё работает в штатном режиме.
«Сейчас на электронном голосовании примерно 47 тысяч запросов в минуту, поэтому некоторые избиратели ожидают выдачу бюллетеней», — рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. Также, по его словам, на портал онлайн-голосования идут «небольшие DDoS-атаки».
Это электронное перекрытие перед электронным кортежем Путина, который собирается электронно проголосовать
В общественном штабе по наблюдению за выборами говорят, что на сайт идут «небольшие DDoS-атаки».
Это что-то из путинского новояза? Наплыв уникальных юзеров теперь называют ДДОС-атаками?
А чё там по квартире??
БЛЯТЬ ебаная в рот ее Москва и москвичи какого хуя лешего им квартиры за мои налоги
Что ты такое, чтобы спрашивать за свои нологи?
Отвали
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дак плюшки раздают всякие в первый день
блины с лопаты?
бабло на покупки в магазинах, например. Розыгрыши всяких машин и квартир.
А представьте на минуту, что был обы если бы выборы не являлись балаганом, и в голосований участвует хотя бы 50% всего населения. Какой еблан там нагрузку на портал рассчитывал?
чо сразу еблан
Какой еблан там нагрузку на портал рассчитывал?
Какой-нибудь студент 3 курса, наверное
Взял и пошёл на участок. Жители Москвобада совсем чёт охуели.
Страшно представить, что сейчас творится на участках…
Я хз чё там с электронными бюллетенями.
Пытался зарегаться на mos.ru, просто чтобы проверить как оно. (Уже проголосовал по бумажке энивей). В итоге требуют, чтобы зашёл через госуслуги, чтобы профиль был "продвинутый". Танцы с бубном длились 2 недели с этими госуслугами и мэрией. В итоге профиль всё так и остался "отсталым".
Да и пiхуй в прочем. Хз кто у них кодил всё это говно. Вроде деньги есть.
Кстати, отличный план - загнать все протестное население на электронное голосование, а затем его завалить.