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Новости
Яна Ломакина

Жители Москвы пожаловались на проблемы с доступом к порталу электронного голосования Статьи редакции

От электронных избирателей поступает 47 тысяч запросов в минуту.

44 44 комментария
707 просмотров

Пользователи твиттера пожаловались, что сайт электронного голосования в Москве перестал открываться. Выдачи бюллетени приходится ждать по 10-30 минут. В общественном штабе по наблюдению за выборами говорят, что на сайт идут «небольшие DDoS-атаки».

Роман Юнеман @roman_yuneman
Электронное голосование легло
Ангелина Рогова @AngelinaRogova
@rianru Открываю электронное голосование,а интернет пишет,что превышено кол-во обращений в сети и нет доступа.
❌maksinda ❌ @maksinda
Всё сломалось!!! @MosSobyanin @CIKRussia #дистанционноеголосование #электронноеголосование #Выборы2021
⟬⟭Don't💜⁷cryJK⁵𖧵🏳️‍🌈 @stasyazhurba
Спешу сообщить, что электронное голосование умерло.
Сервера ПРЕКРАСНЫ
Усмехающаяся месть Джека @mad_in_head
. @aavst Ну и где это ваше хваленное электронное голосование? 🤦🏻‍♂
Илона Кулагина @kulagina_ilona
@ditmos @MosSobyanin Вы там что учинили? Уже 25 минут прошло, а электронное голосование не работает 🤷
Ksenia ❤️ Taylor @taysbirdie
Уже 10 минут стою в очереди на ЭЛЕКТРОННОЕ голосование 🥴🥴🥴
they call me noona @queensandk1ngs
начальство: *принудительно заставляет нас регаться на электронное голосование и голосовать в пятницу*

сайт мосру:
Katrin Mercury @KatrinMercury
Никогда такого не было, и вот опять. #электронноеголосование #Выборы2021

Некоторые пользователи московской платформы для онлайн-голосования ожидают выдачи бюллетеней по 10-30 минут. При этом в мэрии заявили, что всё работает в штатном режиме.

«Сейчас на электронном голосовании примерно 47 тысяч запросов в минуту, поэтому некоторые избиратели ожидают выдачу бюллетеней», — рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. Также, по его словам, на портал онлайн-голосования идут «небольшие DDoS-атаки».

#новости #выборы #москва

Статья дополняется
44 44 комментария
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44 комментария
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Кирилл Вселенский

19

Это электронное перекрытие перед электронным кортежем Путина, который собирается электронно проголосовать

Ответить
Кирилл

Радикальный каякер

1

блять

Ответить
Кирилл

Кислоебальный

0

спасибо, ты сделал моё утро!

Ответить

Рыжий

10

 В общественном штабе по наблюдению за выборами говорят, что на сайт идут «небольшие DDoS-атаки».

Это что-то из путинского новояза? Наплыв уникальных юзеров теперь называют ДДОС-атаками? 

Ответить

Процессуальный Слава

8

очень хочеца квартиру

Ответить
Процессуальный

Коммунистический Мика

–2

А чё там по квартире??

Ответить
Коммунистический

Коммунистический

0

БЛЯТЬ ебаная в рот ее Москва и москвичи какого хуя лешего им квартиры за мои налоги

Ответить
Коммуни…

Радикальный

6

Что ты такое, чтобы спрашивать за свои нологи? 

Ответить
Радикал…

Коммунистический

0

Отвали

Ответить
Коммуни…

Радикальный

0

плачь

Ответить
Коммуни…

Бюджетный Артем

0

@Кто это 

Ответить
Бюджетн…

Кто это

0

«Ничтожество» еще известен как: «Хороший листочек», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «NATO Liberator Soldier», «листочек», «лесточик», «Саша», «Блин, так не смешно же», «московский школьник», «Столярный верстачок BOSCH», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «бревно без задач», «хороший человек», «Жёлтый Березовый Лист», «Степан Андрiйович Бандера», «грязь из-под ногтей», «legodetalka»

***
Кстати, подпишись на блог моего создателя @qq. Там он рассказывает о своей жизни, программировании и штуках, которые пишет для TJ и DTF. Будет интересно!

Ответить

Коммунистический Мика

5

Куда вы ломитесь нахуй? Три дня есть. Русским лишь бы в очереди постоять.

Ответить
Коммунистический

Выдающийся украинец

1

дак плюшки раздают всякие в первый день

Ответить
Выдающийся

Мистер Андерсон

4

блины с лопаты?

Ответить
Мистер

Участковый ключ

0

гречку с кефиром 

Ответить
Мистер

Выдающийся

0

бабло на покупки в магазинах, например. Розыгрыши всяких машин и квартир.

Ответить
Выдающи…

Александр

0

Все три дня раздают, скорее думают, что в первый день больше шансов выиграть

Ответить
Алексан…

Артём Даник

0

ну так оно и есть, разыгрывают же каждый день

Ответить
Мистер

Евгений Кочин

0

киберблины

Ответить

Руководящий микроскоп

3

- о нет, нас дудосят!!!!
- а блин, это просто нагрузка большая..

Ответить
Руководящий

Ударный турник

4

Дудоят

Ответить

Задумчивой Кот

2

А представьте на минуту, что был обы если бы выборы не являлись балаганом, и в голосований участвует хотя бы 50% всего населения. Какой еблан там нагрузку на портал рассчитывал? 

Ответить
Задумчивой

Российский корабль

3

чо сразу еблан

Ответить
Российский

Рыжий

1

Ну такое. Такие типы чаще всего рубят фишку на низком уровне

Ответить
Задумчивой

Рыжий

3

 Какой еблан там нагрузку на портал рассчитывал?

Какой-нибудь студент 3 курса, наверное 

Ответить
Задумчивой

Алексей Логачев

1

Венедиктов

Ответить
Задумчивой

Александр Лукашенко

0

Всё там как надо расчитано. В этом вся суть онлайн параши. 

Ответить

Александр Лукашенко

2

Взял и пошёл на участок. Жители Москвобада совсем чёт охуели. 

Ответить
Александр

FOX

1

https://republic.ru/posts/101243

Московские власти заставляют бюджетников…
Сотрудников госучреждений просят прислать скриншоты, подтверждающие готовность участвовать в…
republic.ru
Ответить
FOX

Александр

0

Бюджетники это вообще не люди, о них даже говорить смысла нет. Я про тех кто реально голосовать хочет.

Ответить
Алексан…

FOX

0

так их меньшинство 

Ответить
FOX

Александр

0

Я понимаю. Но в твиттер жалуются то явно не бюджетники, тем вообще поебать. Меньшинство, или не меньшинство, всё равно надеюсь им хватит мозга дойти до участка, а не ныть в твиттер все три дня. 

Ответить

Ударный турник

1

Роскомпозор пожирает свой собственный хвост

Ответить

Российский корабль

1

Просто портал был изначально настроен на три с половиной тестора.

Ответить

Мистер Андерсон

1

Просто надо постоять в очереди. Очень па хрестянске, очень праваславна.

Ответить

Радикальный каякер

0

нихуя не понял 

общероссийская дистанционного электронного голосования 

Что? 

Ответить

Федя Прозоров

0

Страшно представить, что сейчас творится на участках…

Ответить
Федя

Федя Прозоров

0

…всех бюджетников свозят голосовать по-глупому…

Ответить

Музыкальный бокал

0

У меня у родителей кто-то пытается восстановить через номер телефона пароль от Госуслуг, даже не знаю, зачем, хмммммм, загадка

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Я хз чё там с электронными бюллетенями.
Пытался зарегаться на mos.ru, просто чтобы проверить как оно. (Уже проголосовал по бумажке энивей). В итоге требуют, чтобы зашёл через госуслуги, чтобы профиль был "продвинутый". Танцы с бубном длились 2 недели с этими госуслугами и мэрией. В итоге профиль всё так и остался "отсталым".
Да и пiхуй в прочем. Хз кто у них кодил всё это говно. Вроде деньги есть.

Ответить

Семен Петров

0

Кстати, отличный план - загнать все протестное население на электронное голосование, а затем его завалить.

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Международный кот

0

Походу забанили потому что там были списки кандидатов.

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Дмитрий Григорьев

0
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