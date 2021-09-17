В избиркоме это назвали технической ошибкой и пообещали пересчитывать бюллетени вручную.

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В Ленинском районе Красноярска на УИК №269 из бюллетеня вычеркнули кандидата от ЛДПР в Заксобрание Виталия Бондарева. При этом убрать из списков должны были его «спойлера» слесаря-электрика Алексея Бондарева от Демократической партии России, которого сняли с выборов по решению суда. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров.

Все бюллетени секретарь и члены комиссии схватили и попрятали. Вот так у нас начинаются выборы в Красноярском крае и Красноярске. Схематозы. Виталий Бондарев член ЛДПР

Глава краевого избиркома Алексей Подушкин назвал ситуацию технической ошибкой и сообщил, что все бюллетени на этом участке заменили. Он пообещал, что подсчитывать их будут вручную.

В августе Красноярский краевой суд по жалобе ЛДПР снял с выборов в Заксобрание региона всех кандидатов от Демократической партии России (ДПР). Регистрацию 13 одномандатников отменили из-за нарушений при подаче документов — на них стояла печать красноярского отделения ДПР, ликвидированного в 2009 году.