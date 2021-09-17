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Новости
Яна Ломакина

В Красноярске вместо «спойлера» оппозиционного политика из бюллетеней вычеркнули «оригинального» депутата Статьи редакции

В избиркоме это назвали технической ошибкой и пообещали пересчитывать бюллетени вручную.

71 71 комментарий
2776 просмотров

В Ленинском районе Красноярска на УИК №269 из бюллетеня вычеркнули кандидата от ЛДПР в Заксобрание Виталия Бондарева. При этом убрать из списков должны были его «спойлера» слесаря-электрика Алексея Бондарева от Демократической партии России, которого сняли с выборов по решению суда. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров.

Все бюллетени секретарь и члены комиссии схватили и попрятали. Вот так у нас начинаются выборы в Красноярском крае и Красноярске. Схематозы.

Виталий Бондарев
член ЛДПР

Глава краевого избиркома Алексей Подушкин назвал ситуацию технической ошибкой и сообщил, что все бюллетени на этом участке заменили. Он пообещал, что подсчитывать их будут вручную.

В августе Красноярский краевой суд по жалобе ЛДПР снял с выборов в Заксобрание региона всех кандидатов от Демократической партии России (ДПР). Регистрацию 13 одномандатников отменили из-за нарушений при подаче документов — на них стояла печать красноярского отделения ДПР, ликвидированного в 2009 году.

В ЛДПР пояснили, что подали иск из-за «спойлеров»: например, против депутата Виталия Бондарева выдвинули слесаря-электрика Алексея Бондарева, а против депутата Ирины Авдошкевич — повара Надежду Авдашкевич. Всего в партии насчитали шесть «двойников».

#новости #выборы #регионы

71 71 комментарий
27
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Трансгендолёт

41

Ох это будут интересные 3 дня...

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Автомобильный татарин

32

В избиркоме это назвали технической ошибкой

Разумеется

Ответить
Автомобильный

Коммунистический Мика

–11

Почему нет? Очевидный туризм.

Ответить
Коммунистический

Иван ТТТ

–20

"Кровавый режим", сами признали ошибку и все переделают...

Хотя в святых штатах вот такое голосование:

Ответить
Иван

Специальный яд

2

 в святых штатах

На воре и шапка горит.
Примеры других 200 стран подвезешь?

Ответить
Специал…

Иван ТТТ

–21

Гермаха, куда навальный лечится летал, и там без всяких народных выборов канцлер уже 17 лет сидит, подойдет?

Ответить
Иван

Александр

17

На проекте с 17.09.2021
Добро пожаловать🤗

Ответить
Иван

Дмитрий

3

без всяких народных выборов

Пиздёж. Прямых выборов канцлера нет, но Меркель усидела так долго в полном соответствии с законом, который не переделывала под себя и не нарушала. То есть не в результате узурпации власти. Какие проблемы?

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Дмитрий

Иван ТТТ

–11

Там закон уже так был написан, что ничего менять не пришлось, отсидела 4 срока подряд, ахахахха, демократия...

Ответить
Иван

Владимир

2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Whataboutism

Whataboutism
Whataboutism (буквально с англ. — «какнасчётизм»), whataboutery — политическое клише, введённое в…
ru.wikipedia.org
Ответить
Владимир

Выдающийся

0

что там? лень открывать

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Выдающи…

Владимир

3

Популяризировано журналом The Economist для описания использования этого приёма Советским Союзом в отношениях с западным миром во время холодной войны. Эта тактика применялась Советским Союзом в ответ на критику, когда ответ начинался с выражений «А как насчёт…» («What about…»), после чего следовало упоминание в какой-либо мере схожих событий в западном мире, что оправдывало предмет критики путём использования смысловой подмены[1][2]. Тактика используется для того, чтобы заменить обсуждение одного вопроса обсуждением другого[3][a]. Нередко сопровождается ссылкой на двойные стандарты.

Ответить
Владимир

Выдающийся

0

аа ну типа  ничего удивительного)

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Выдающи…

Владимир

0

ну так в предпросмотре даже есть)

Ответить
Выдающи…

Дмитрий

0

Описание классического приёма демагогии, который использует этот клоун.

Ответить
Иван

Выдающийся

0

хахаха, изучи вопрос для начала кто такой канцлер и как он выбирается и какие у него полномочия. Клоун.

Ответить
Иван

Выдающийся

0

какой же ты врун, у тебя это видимо семейное.

Ответить
Выдающи…

Иван ТТТ

–4

В чем я соврал?

Ответить
Иван

Специальны

2

Является ли ваша семья среднего достатка?
Мигранты? Мигранты?

Ответить
Специал…

Иван ТТТ

–4

А причем тут моя семья?

Ответить
Иван

Выдающийся

–1

про выборы.

Ответить
Выдающи…

Иван ТТТ

–6

Федера́льный ка́нцлер ФРГ (нем. Bundeskanzler) — председатель Федерального правительства Германии.

В его компетенцию входит назначение федеральных министров и определение политического курса правительства. Федеральный канцлер избирается бундестагом (парламентом Германии) сроком на 4 года и может быть смещён со своего поста до истечения срока полномочий только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия. Согласно Конституции Федеративной Республики Германия один и тот же человек может находиться на посту федерального канцлера неограниченное количество сроков.

Меркель с 2005 года сидит.

Ответить
Иван

Выдающийся

1

ну дак перечитай ещё раз. И там нет такой ситуации как в России в виде едра. Мозг включи, бот.

Ответить
Выдающи…

Иван ТТТ

–3

ЛГБТшный, это ты мозг включи.
Там народ даже не выбирает главу своего, и ничего демократией зовутся. Ограничения по срокам там даже нету.

Ответить
Иван

Luchano

1

 Депутаты бундестага избираются в ходе всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании. Они являются представителями всего народа, не связаны наказами и указаниями и подчиняются лишь своей совести

Их избрали, далее они избирают канцлера. Правильно? Если так, то что тебе не нравится?

Ответить
Иван

Выдающийся

0

судя по твоим сообщениям, ты тупой. Просто факт. Ты сам своим сообщениям противоречишь.

Ответить
Выдающи…

Иван ТТТ

–4

@Вахтёр оскорбление, хамство.

Ответить
Иван

Выдающийся

1

дак ты же сам пишешь что его выбирают и сам пишешь что его не выбирают. Это разве не тупишь? ред.

Ответить
Иван

Специальны

0

@Вахтёр очевидный твинк для обхода бана, сегодняшней регистрацией знать про вахтера )

Ответить
Выдающи…

Токсичный

0

Этот коммент токсичен с вероятностью 82%

Ответить
Иван

Nick Rosenberg

1
Ответить
Nick

Дмитрий

0

Сперва решил, что на картинке пришелец с вытекающими глазами. Кто эти пиктограммы только придумывает.

Ответить
Nick

Иван ТТТ

–7
Ответить
Иван

Luchano

0

Сидит, и как? Развалил страну или пойдет? 

Ответить
Luchano

Иван ТТТ

–7

Ну Меркель с мигрантами действительно разваливает страну...

Ответить
Иван

Luchano

4

У нас с мигрантами все четенько и замечательно, верно? 

Ответить
Luchano

Иван ТТТ

–5

Да, гораздо лучше чем там.
Ты видео посмотри оттуда про мигрантов...

Ответить
Иван

Luchano

2

И что я тут должен увидеть? В самом начале немцы пиздят мигрантов, а дальше пиздежь прокремлевских подстилок из ШОУ бизнеса. 

Ответить
Luchano

Иван ТТТ

–4

В самом начале мигранты ограбили и убили немца. А потом протесты, у нас такого нету.

Ответить
Иван

Luchano

0

Недавно новость читал, как мигранты у нас изнасиловали и убили пенсионера? Забей в ютубе, беспомощный и увидишь репортажи, где люди вышли и начали требовать выселения мигрантов с их районе, что по итогу последовало.
Чуть до этого  толпа киргизов пиздилась с толпой чеченцев - тоже забивай в ютубе и смотри.
Я тебе такого в ответ могу накидать много.

Ответить
Luchano

Иван ТТТ

0

Про Гермаху будет в 1000 раз больше.

Ответить
Иван

Luchano

0

Давай я кину это видео про пенсионера, а ты мне 1000 видео про Германию, ок? Ну если ты не пиздабол конечно. 

Ответить
Иван

Специальный яд

0

Не палитесь так откровенно )

Ответить
Иван

Специальный яд

–2

Осталось 199

Ответить
Иван

Дмитрий

0

сами признали ошибку и все переделают

Признали после того, как их носом ткнули и не переделают, а сказали, что переделают. Только когда тебе что-то обещает тот, кто до этого постоянно врал и был не единожды был на этом пойман, не стоит очень сильно рассчитывать, что в этот раз будет по-другому.
При чём здесь штаты и проблемы их избирательных процедур вообще непонятно. ред.

Ответить

Международный кот

14

Добавляешь Бондарёва - ругаются. Убираешь Бондарёва - ругаются. Эти избиратели вечно чем-то недовольны

Ответить

Лысина Арика

9

Уже просто похуй/

Ответить
Лысина

Наружный будильник

2

@Котицыд 

Ответить

Yaroslav Sugonyako

8

Забыли прессу запретить еще в момент выборов. ОшибОчка

Ответить
Yaroslav

Kir Kirsky

0

Запретят после

Ответить

Ударный турник

1

Е бой, лишь технический сбой

Ответить
Ударный

Выдающийся украинец

–1

у робиков бывают такие сбои?

Ответить
Выдающийся

Владимир Филатов

0

Так как их программировали люди, то да

Ответить

Василий Дробовский

1

Умная автозамена.

Ответить

Выдающийся украинец

0

к воскр всех от умного голосования  вычеркнут по технической ошибке

Ответить
Выдающийся

Владимир Филатов

0

я пробовал на сайте вписать этот уик, но почему-то не находит. Это сделано, чтобы иностранцы не могли найти?)

Ответить
Владимир

Выдающийся

0

дак у них перепутаны базы уиков, одна дама тут так и не смогла понять этого. @Надежда Полосухина 

Ответить
Выдающи…

Надежда

0

Ты когда меня упоминаешь, хоть не пиздел бы. Обвинял ты меня во всем, врал, хамил и быдлил. Толкователь от умных и понимающих.

Ответить
Надежда

Выдающийся

–1

дак ты в итоге  сообщила об ошибке перепутанных уиков?

Ответить
Выдающи…

Надежда

0

Володь, какие блин, перепутанные уики? Я не знаю где и что ты вбивал, смотрел, как ты мыслил, и, заметь, не потому что не хотела тебя понять и услышать, а потому что ты тупо минусил и хамил. Да, ты здесь, на ТЖ "свой" парень, было клево и охеренно забавно гнобить человека с другим мнением. Влепим минусов, назовем тупой и больной, а теперь в "белом пальто", ты вроде как пеняешь мне за неконструктивную критику. Я в первую очередь написала про проблему единороса в ФБК. Так как ошибки в региональных базах, проектах случаются в ФБК не первый раз, меня это возмутило, особенно в таком значимом мероприятии как УГ. Я получила столько хейта и злобы, что на всю жизнь хватит. Ты, например, сказал, что такие сторонники как я не нужны. Я поддерживала Навального в частном и оппозицию в целом с 2007 года, я ездила на форум гражданских активистов, ходила на митинги, помогала (не очень большими) деньгами нескольким правозащитным проектам, помогала развозить задержанных после митингов. Рассказывала об этой движухе массе знакомых, друзей, родным. В том числе и про умное голосование. Но, как ты выразился "не нужны нам такие сторонники". Тогда у меня вопрос? Хорошо, пусть я тупая, ничего не мыслю, но ты понимаешь кто остальные 80% страны? Если ты не в состоянии нормально общаться с такими сторониками как я? Как оппозиция договориться с большинством? Народ менять?

Ответить
Выдающи…

Владимир Филатов

0

не очень умно

Ответить
Владимир

Последующий меч

1

И россияне тоже

Ответить
Последу…

Владимир Филатов

0

почему нельзя было нормальный поиск сделать? Это же умное голосование, а не тупое

Ответить
Владимир

Mr Hidden

0

Суть умного голосования - если вы настолько тупы, что не можете понять тезис выберите любого  кто не из ЕР и голосуйте за него, вот вам рандомный список по одному на участок  тех кто не ЕР. Типа мы провели анализ (это не так). 

Ответить
Mr

Владимир Филатов

0

что-то не верится в твои слова

Ответить
Выдающийся

Владимир Филатов

0

он от умного голосования?

Ответить
Владимир

Алексей Иванов

1

Вроде нет

Ответить
Алексей

Владимир Филатов

0

ну тогда не боспокойтесь)

Ответить

Максим Шпилёв

0

цирк...

Ответить

Aneriko Vespucci

0

Ха ха ха ха

Ответить

ouxen

0

вот и обкатали технологию "устранения спойлера" в проде

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