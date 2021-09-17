В Красноярске вместо «спойлера» оппозиционного политика из бюллетеней вычеркнули «оригинального» депутата Статьи редакции
В избиркоме это назвали технической ошибкой и пообещали пересчитывать бюллетени вручную.
В Ленинском районе Красноярска на УИК №269 из бюллетеня вычеркнули кандидата от ЛДПР в Заксобрание Виталия Бондарева. При этом убрать из списков должны были его «спойлера» слесаря-электрика Алексея Бондарева от Демократической партии России, которого сняли с выборов по решению суда. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров.
Глава краевого избиркома Алексей Подушкин назвал ситуацию технической ошибкой и сообщил, что все бюллетени на этом участке заменили. Он пообещал, что подсчитывать их будут вручную.
В августе Красноярский краевой суд по жалобе ЛДПР снял с выборов в Заксобрание региона всех кандидатов от Демократической партии России (ДПР). Регистрацию 13 одномандатников отменили из-за нарушений при подаче документов — на них стояла печать красноярского отделения ДПР, ликвидированного в 2009 году.
В ЛДПР пояснили, что подали иск из-за «спойлеров»: например, против депутата Виталия Бондарева выдвинули слесаря-электрика Алексея Бондарева, а против депутата Ирины Авдошкевич — повара Надежду Авдашкевич. Всего в партии насчитали шесть «двойников».
Почему нет? Очевидный туризм.
"Кровавый режим", сами признали ошибку и все переделают...
Хотя в святых штатах вот такое голосование:
в святых штатах
На воре и шапка горит.
Примеры других 200 стран подвезешь?
что там? лень открывать
Популяризировано журналом The Economist для описания использования этого приёма Советским Союзом в отношениях с западным миром во время холодной войны. Эта тактика применялась Советским Союзом в ответ на критику, когда ответ начинался с выражений «А как насчёт…» («What about…»), после чего следовало упоминание в какой-либо мере схожих событий в западном мире, что оправдывало предмет критики путём использования смысловой подмены[1][2]. Тактика используется для того, чтобы заменить обсуждение одного вопроса обсуждением другого[3][a]. Нередко сопровождается ссылкой на двойные стандарты.
хахаха, изучи вопрос для начала кто такой канцлер и как он выбирается и какие у него полномочия. Клоун.
какой же ты врун, у тебя это видимо семейное.
Является ли ваша семья среднего достатка?
Мигранты? Мигранты?
про выборы.
Федера́льный ка́нцлер ФРГ (нем. Bundeskanzler) — председатель Федерального правительства Германии.
В его компетенцию входит назначение федеральных министров и определение политического курса правительства. Федеральный канцлер избирается бундестагом (парламентом Германии) сроком на 4 года и может быть смещён со своего поста до истечения срока полномочий только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия. Согласно Конституции Федеративной Республики Германия один и тот же человек может находиться на посту федерального канцлера неограниченное количество сроков.
Меркель с 2005 года сидит.
ну дак перечитай ещё раз. И там нет такой ситуации как в России в виде едра. Мозг включи, бот.
Депутаты бундестага избираются в ходе всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании. Они являются представителями всего народа, не связаны наказами и указаниями и подчиняются лишь своей совести
Их избрали, далее они избирают канцлера. Правильно? Если так, то что тебе не нравится?
судя по твоим сообщениям, ты тупой. Просто факт. Ты сам своим сообщениям противоречишь.
Недавно новость читал, как мигранты у нас изнасиловали и убили пенсионера? Забей в ютубе, беспомощный и увидишь репортажи, где люди вышли и начали требовать выселения мигрантов с их районе, что по итогу последовало.
Чуть до этого толпа киргизов пиздилась с толпой чеченцев - тоже забивай в ютубе и смотри.
Я тебе такого в ответ могу накидать много.
сами признали ошибку и все переделают
Признали после того, как их носом ткнули и не переделают, а сказали, что переделают. Только когда тебе что-то обещает тот, кто до этого постоянно врал и был не единожды был на этом пойман, не стоит очень сильно рассчитывать, что в этот раз будет по-другому.
При чём здесь штаты и проблемы их избирательных процедур вообще непонятно. ред.
Уже просто похуй/
Забыли прессу запретить еще в момент выборов. ОшибОчка
у робиков бывают такие сбои?
я пробовал на сайте вписать этот уик, но почему-то не находит. Это сделано, чтобы иностранцы не могли найти?)
дак у них перепутаны базы уиков, одна дама тут так и не смогла понять этого. @Надежда Полосухина
дак ты в итоге сообщила об ошибке перепутанных уиков?
Володь, какие блин, перепутанные уики? Я не знаю где и что ты вбивал, смотрел, как ты мыслил, и, заметь, не потому что не хотела тебя понять и услышать, а потому что ты тупо минусил и хамил. Да, ты здесь, на ТЖ "свой" парень, было клево и охеренно забавно гнобить человека с другим мнением. Влепим минусов, назовем тупой и больной, а теперь в "белом пальто", ты вроде как пеняешь мне за неконструктивную критику. Я в первую очередь написала про проблему единороса в ФБК. Так как ошибки в региональных базах, проектах случаются в ФБК не первый раз, меня это возмутило, особенно в таком значимом мероприятии как УГ. Я получила столько хейта и злобы, что на всю жизнь хватит. Ты, например, сказал, что такие сторонники как я не нужны. Я поддерживала Навального в частном и оппозицию в целом с 2007 года, я ездила на форум гражданских активистов, ходила на митинги, помогала (не очень большими) деньгами нескольким правозащитным проектам, помогала развозить задержанных после митингов. Рассказывала об этой движухе массе знакомых, друзей, родным. В том числе и про умное голосование. Но, как ты выразился "не нужны нам такие сторонники". Тогда у меня вопрос? Хорошо, пусть я тупая, ничего не мыслю, но ты понимаешь кто остальные 80% страны? Если ты не в состоянии нормально общаться с такими сторониками как я? Как оппозиция договориться с большинством? Народ менять?
И россияне тоже
почему нельзя было нормальный поиск сделать? Это же умное голосование, а не тупое
он от умного голосования?