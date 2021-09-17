Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за «клеветы» в сериале «Ход королевы» Статьи редакции
В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.
Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов из диффамации в сериале. Об этом сообщает The New York Times.
Диффамация — это распространение в медиа порочащих сведений. При этом не имеет значения, насколько они соответствуют действительности.
В иске Гаприндашвили заявляет, что создатели номинированного на «Эмми» сериала «Ход королевы» сознательно преуменьшили её достижения, чтобы показать в лучшем свете главную героиню. В заключительном эпизоде говорится, что грузинская шахматистка никогда не соревновалась с мужчинами, в отличие от героини картины.
На самом деле в 1968 году она уже сыграла больше 50 партий с шахматистами-мужчинами, многие их которых выиграла.
Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы. Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».
Нона Гаприндашвили — пятая чемпионка мира и пятикратная чемпионка СССР по шахматам. Она стала первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году её также наградили «Шахматным Оскаром».
@Вахтёр нарушение правил
Какое же максимально мещанское мышление, пиздец.
Для неё вся её шахматная карьера — главное достижение в жизни, за которое она трайхардила, въебала десятки тысяч часов и потела на максималочках. То, чем можно гордиться, быть первой, доказать, вот это всё.
А потом тебя какой-то ебанат сценарист с розовыми волосами хуесосит на ровном месте и принижает то, на что ты потратила половину жизни, чтобы показать какой крутой у них выдуманный персонаж.
Но конечно, всё ради денег в первую очередь, ведь средний мещанин нихуя в жизни не добился поэтому ему нет чем гордиться, кроме рейтинга в комментах тж.
Ща бы ебаную корпорацию защищать, которая на хую всех вертела и принижает достижения людей. ред.
Справедливости ради, но фоне Ноны, ссылаясь, что она никогда не играла с мужчинами, создатели повысили значимость Бэт, сделав ее первой женщиной игравшей на мужском турнире. Что как бы совсем не очень.
Ну а в целом сама Нона там появляется на 1 секунду и в отношении нее одна фраза произнесена. Это настолько порочит ее честь?
Ребята, вы не дочитали статью Википедии о диффамации: это распространение порочащих сведений. Но иск будет удовлетворен только в случае, если они не соответствуют действительности - так в России и, насколько я знаю, в США тоже. То есть писать про то, что преступник совершил преступление - можно. Более того, можно называть человека преступником в СМИ до вынесения приговора, если (1) ведётся следствие и (2) информация о его вине доступна публично - потому что в этом есть публичная деятельность СМИ, включая возможность некоторого преувеличения в публичном интересе - позиция ЕСПЧ, кстати.
Кстати, в России можно оспаривать и непорочащие сведения, если они не соответствуют действительности: например, на самом деле, не состоит в браке или не заключал сделку.
! В любом случае, соответствие действительности - основа.
20 лет назад какое-то движение типа "Идущие вместе" бегало за Владимиром Сорокиным из-за того что он опорочил советских исторических деятелей в романе "Голубое сало".
Теперь читателям TJ надо заново объяснять: всё что существует ВНУТРИ художественного произведения это часть художественного произведения.
В любом американском фильме пишут "все события вымешлены, любые совпадения случайны".
Адвокаты разумеется рассчитывают на досудебное соглашение.