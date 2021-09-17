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Новости
Sasha Shambilova

Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за «клеветы» в сериале «Ход королевы» Статьи редакции

В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.

252 252 комментария
12 142 просмотров
Фото Sputnik

Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов из диффамации в сериале. Об этом сообщает The New York Times.

Диффамация — это распространение в медиа порочащих сведений. При этом не имеет значения, насколько они соответствуют действительности.

В иске Гаприндашвили заявляет, что создатели номинированного на «Эмми» сериала «Ход королевы» сознательно преуменьшили её достижения, чтобы показать в лучшем свете главную героиню. В заключительном эпизоде говорится, что грузинская шахматистка никогда не соревновалась с мужчинами, в отличие от героини картины.

Главная героиня сериала «Ход королевы» Бет Хармон Скриншот из сериала

На самом деле в 1968 году она уже сыграла больше 50 партий с шахматистами-мужчинами, многие их которых выиграла.

Гаприндашвили — пионер женских шахмат и легенда в своей родной стране. На протяжении всей своей необыкновенной карьеры она выиграла много чемпионатов, победила некоторых из лучших шахматистов-мужчин в мире и стала первой женщиной в истории, получившей статус международного шахматного гроссмейстера.

из иска

Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы. Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».

Нона Гаприндашвили — пятая чемпионка мира и пятикратная чемпионка СССР по шахматам. Она стала первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году её также наградили «Шахматным Оскаром».

#новости #суды #шахматы

252 252 комментария
95
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252 комментария
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Плохой Мурод

всё правильно! нетфликс постоянно все коверкает)

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64
Выдающийся украинец

он вроде и не претендует на документальные фильмы

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15
Плохой Мурод

в документалках тоже коверкает, что иронично

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26
37 комментариев
Dmitry Pasyutin

Это не значит что можно снимать ложь о реальных людях. Раз они искажают факты - пускай меняют и имя персонажа

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14
2 комментария
Президентский месяц

Называть голубой карандаш чёрным - долбоебизм и в художественном кино, когда речь об истории появления карандашей.
Все та же повесточка, по-факту.

Ответить
0
New

например?

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0
Плохой Мурод

самый топорный - "как стать диктатором"

Ответить
2
1 комментарий
Алексей Егоров

Ну у меня бы тоже жопа сгорела.

Ответить
46
New

Жопа - это грубо. Вот попа, или булочки. Так норм!

Ответить
1
Бюджетный Артем

Ноне - 80. Там уже давно курага, а не персики.

Ответить
8
2 комментария
David Chebotarev

Хинкаля

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0
Пермский рак

она права.

Ответить
42
aqerd

и в чем она не права?

Ответить
1
Кристобаль Фейра

Перечитай комментарий.)

Ответить
3
1 комментарий
Пермский рак

она во всем не не права. 

Ответить
2
badResistor

она не права на вождение.

Ответить
2
New

она не права.

Ответить
–1
Фонзи

В том что она права, но и в этом она права. Шах и мат.

Ответить
–1
Th Sav

get that bag girl!!!

Ответить
0
Выдающийся украинец

 Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов

Пусть говна поест, это художественное произведение.

Ответить
–65
Anton NS

Её же конкретно упоминают, имя фамилия её. И оскорбляют её путем недостоверных фактов о ней. По моему логично подать в суд. Иначе в любом художественном фильме можно между делом говорить, что конкретный человек  - поел говна. И на любые претензии отвечать - мы художники, мы так видим.

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81
Алексей Логачев

С учётом того, что фильм художественный, то упоминание имени и фамилии не указывает на конкретно неё юридически.  ред.

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–15
11 комментариев
Алексей Логачев

Не понимаю, почему тебя заминусили... В отрыве от этической стороны (насколько это корректно так выставлять шахматистку) - юридически иск какой-то бестолковый. Нетфликс вообще скажет, что совпадение имени и фамилии - это случайность, а так они вообще не её имели ввиду и всё... 

Ответить
–12
Влюбленный кавалер

так там не только имя и фамилия, а еще и титул, что до 1 человека сужает круг лиц

Ответить
19
Специальный яд

Пошел снимать хужожественное произведение, где владимир климов переспал с ивахновым, а потом написал заявление об изначиловании

Ответить
5
Специальный яд

Блэ, да вот же оно уже снятое
Вова пиши заяву в суд, не теряй времени

Ответить
0
5 комментариев
AZP

По мотивам мечт Владимира Климова

Ответить
0
stikerman

Ты не прав. В сериале эту шахматистку представили в несколько ином свете.

Ответить
4
Подозрительный Артем

Художественное произведение распространяемое в медиа и попадающее:
 Диффамация — это распространение в медиа порочащих сведений.

Так что говна поешь ты. ред.

Ответить
3
Выдающийся украинец

ну короче к половине фильмов можно иски такие подать.

Ответить
–3
7 комментариев
Выдающийся украинец

@Вахтёр нарушение правил

Ответить
–1
1 комментарий
Владимир Филатов

жёсткий ты

Ответить
0
Выдающийся украинец

ну а какие могут быть претензии не к документальному фильму. Тогда вообще  почти ко всем фильмам можно предъявить претензии, всегда факты в книгах переделаны.

Ответить
–5
15 комментариев
Flexx U

Вы дно

Ответить
1
Иван Дмитриев

Вроде вот, готовый вариант для фемповестки, первая женщина гроссмейстер среди мужчин. Но нет, надо все обосрать)))

Ответить
26
Президентский месяц

Не совпадает же с повесткой.

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

Да, я тоже обратил на это внимание, когда смотрел сериал. Обидели реального человека ради выдуманного персонажа.

Ответить
20
new_comment

  Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».

Она в ответочку тоже набросила на вентилятор. Целую страну обидела.

Ответить
1
Шоггот2

Потому что советская шахматистка

Ответить
0
New

а за что тебя минусуют?

Ответить
0
Argumenta Ambigua

наверное, думают, что он рофлит

Ответить
0
AZP

Могли бы как китайцы сделать - назвать её Нонна Шпиливили, чтоб не доебались.

Ответить
20
N/a

Так про нее хоть вспомнили/узнали

Ответить
–7
Плохой Мурод

ебать спасибо нахуй

Ответить
44
1 комментарий
Розовый Илья

Пусть сосут. В титрах указано что все имена и события вымышлены, любые совпадения случайны

Ответить
–7
Радикальный каякер

сам соси, понял? 

Ответить
8
1 комментарий
Выдающийся украинец

щас тебя заминусят как и меня, брат

Ответить
–6
12 комментариев
AZP

Идраку эти дисклеймеры не помогли.

Ответить
1
7 комментариев
Дамир Камалетдинов

Посмотрим как эта отписка повлияет на их шансы выиграть в американском суде) 

Ответить
1
New

Не согласен. На русском не указано. я может английский не знаю. как мне читать это?

Ответить
0
3 комментария
Виктор Омай

в следующем сериале напишут "Орзэмэс Мирзов должен нам 10 000 000 000 тенгэ", и будешь ты всю жизнь платить нетфликсу, понял?

Ответить
0
Специальный яд

Нетфликс существует не только в юрисдикции сша. Надеюсь у них хватит ума посудиться где-то в скандинавии )

Ответить
0
FaroucheMn

но ее имя совсем не вымышленное

Ответить
0
Mikki Rurk

И как это ей навредило? Упущенная выгода? Но как ее доказать?

Ответить
5
Должен пёс_анон

Тебе на лицо нассут - как это тебе навредит?

Ответить
7
5 комментариев
New

вы либо туп*е, либо глупые если не понимайте как навредило.

Ответить
0
Решающий Слава

Первая ракетка есть.
А почему первой доски нет?

Ответить
6
AZP

Первая пешка

Ответить
4
1 комментарий
stikerman

димусик лови плюсик :D

Ответить
2
1 комментарий
Bitchcraft

Долго придумывал?

Ответить
–2
Руководящий микроскоп

Вам для чего @Шахматы дан, что бы вы в @Новости это постили?!! Я вас спрашиваю?????

Ответить
7
Руководящий микроскоп

:)

Ответить
1
New

жестко))))

Ответить
0
Ray Roy

А кто сказал что ссылаются именно на нее? Однофамильцов пол земли ходит и что? В одной стране Васей Сидоров тысячи и терерь каждый будет подавать в суд за якобы вранье?
Фильм есть фильм посмотрел - забыл. ред.

Ответить
–11
Влюбленный кавалер

И много среди однофамильцев чемпионов мира?

Ответить
19
Ударный турник

Да лан, не "не спала с мужчинами", а только "не играла" жы. 

Ответить
5
New

ЛУЧШИЙ КОММЕНТ, который я видел в этой ветке!!!

Ответить
0
Andy Rorsha

Вот бы ещё негры возмутились и сказали, что их никогда не было а Нильфгаарде, в "Ведьмаке". И подали в суд на Нетфликс.

Ответить
4
Даниил

Да это вообще бредовая фраза) Любой, занимавшийся шахматами, знает, что девушкам очень сложно избежать партий с парнями в ходе всей карьеры. Детские турниры очень часто общие, да и взрослых отдельно женских недостаточно.

Ответить
4
Специальный яд

Почему вообще они существуют отдельные то? Ладно штаты, в ссср то какого хуя.

Ответить
1
2 комментария
Woody Johnson

Хуй ей что заплатят, получится так, что любой человек где фигурирует его имя в художественном фильме сможет подать в суд

Ответить
2
Ilya Filin

Ну… да. 

Ответить
1
13 комментариев
taraskiy lotots

 где фигурирует его имя

и немножко так неприятно припиздели на это имя

Ответить
0
Кот в сапогах

Год такая терпела-терпела это ДОХУЯ ОСКОРБЛЕНИЕ и не выдержала -  разрыдалась, оскорбилась, аж 5 лямов денег чё-то вдруг захотелось.

Сука 80 лет человеку, завтра в гроб, но всё равно норовит крысиная харя стянуть бабла, с собой туда под крышку.

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–5
1 комментарий
Argumenta Ambigua

80 лет человеку, ты думаешь, что она следит за новинками Нетфликс? ред.

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3
5 комментариев
Ludvig Imyarec

А что, подготовить иск к подаче это достаточно простое дело? Вот глянул сериал, оскорбился и вот так не думая сразу иск?

Ответить
1
Должен пёс_анон

80 лет человеку, завтра в гроб

Может ещё до 100 доживёт

Ответить
0
Ледяной меч

Какое же максимально мещанское мышление, пиздец. 
Для неё вся её шахматная карьера — главное достижение в жизни, за которое она трайхардила, въебала десятки тысяч часов и потела на максималочках. То, чем можно гордиться, быть первой, доказать, вот это всё.

А потом тебя какой-то ебанат сценарист с розовыми волосами хуесосит на ровном месте и принижает то, на что ты потратила половину жизни, чтобы показать какой крутой у них выдуманный персонаж.

Но конечно, всё ради денег в первую очередь, ведь средний мещанин нихуя в жизни не добился поэтому ему нет чем гордиться, кроме рейтинга в комментах тж. 

Ща бы ебаную корпорацию защищать, которая на хую всех вертела и принижает достижения людей.  ред.

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0
Выдающийся украинец

Консультировал Каспаров, опять русский след.

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3
1 комментарий
Alexander

«диффамации» - ёптать, вы чё, угараете 

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2
2 комментария
Bitchcraft

Вообще конечно такая дичь: снять сериал с феминистичным посылом и принизить реальную женщину и ее заслуги. Типичный либфем.

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2
4 комментария
Специальный яд

Норм, в итоге досудебное на полляма заключат.

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2
Yuriy Nemo

Без гугла и не понял бы, что такое диффамация ..

Ответить
2
Danil Oputin

Весомый аргумент. Пусть теперь платят за свое нездоровый фанатизм толерантности 

Ответить
1
12 комментариев
Готовый Мика

Проблемы третьего мира.

Ответить
0
2 комментария
Андрей Галицкий

неплохой ход от Ноны.

Ответить
1
Президентский месяц

Арирую с комментов. Россиянам не привыкать, когда им ссут на лицо и все достижения забирают, что бы выдать за чужие. Очередное подтверждение, что им это даже нравится и такую позицию они готовы отстаивать.

Ответить
1
1 комментарий
Фонзи

Теперь Нетфликсу придётся столкнуться с женщиной и  грузинкой к тому же. Как ни крути, а игра уже проиграна в плане репутационного ущерба. 

Ответить
0
Flexx U

Американкий героизм прям бесит специально в сериале сделали что американская шахматистка была умнее советской

Ответить
0
Милый холод

Лучше, чтобы она потребовала суд обязать Netflix полностью переснять этот сериал по ею же написанному сценарию. С главной героиней в её лице. Которую она же сама и сыграет в сериале. Гонорар - как у Кевина Спейси в Карточном домике - 1 000 000 $ за серию.  

Ответить
0
Oleg Solodovnik

Справедливости ради, но фоне Ноны, ссылаясь, что она никогда не играла с мужчинами, создатели повысили значимость Бэт, сделав ее первой женщиной игравшей на мужском турнире. Что как бы совсем не очень. 
Ну а в целом сама Нона там появляется на 1 секунду и в отношении нее одна фраза произнесена. Это настолько порочит ее честь?

Ответить
0
Борис Глушенков

Ребята, вы не дочитали статью Википедии о диффамации: это распространение порочащих сведений. Но иск будет удовлетворен только в случае, если они не соответствуют действительности - так в России и, насколько я знаю, в США тоже. То есть писать про то, что преступник совершил преступление - можно. Более того, можно называть человека преступником в СМИ до вынесения приговора, если (1) ведётся следствие и (2) информация о его вине доступна публично - потому что в этом есть публичная деятельность СМИ, включая возможность некоторого преувеличения в публичном интересе - позиция ЕСПЧ, кстати. 

Кстати, в России можно оспаривать и непорочащие сведения, если они не соответствуют действительности: например, на самом деле, не состоит в браке или не заключал сделку. 

! В любом случае, соответствие действительности - основа.

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0
Сергій Осипчук

Лол, то есть я сниму о железном человеке аки на основе биографии Маска. О том что в 2008 он все просрал потому что пришли либертарианцы и убрали гос финансирование которое его спасло. Ко тоже мне суд придет?

Ответить
0
Дмитрий Иванов

А вот это настоящий Ход Королевы.

Ответить
0
Александр Горелик

а еще подождать немного не? так понимаю, в быстрые шахматы она не играла

Ответить
0
NDIS

20 лет назад какое-то движение типа "Идущие вместе" бегало за Владимиром Сорокиным из-за того что он опорочил советских исторических деятелей в романе "Голубое сало".
Теперь читателям TJ надо заново объяснять: всё что существует ВНУТРИ художественного произведения это часть художественного произведения.
В любом американском фильме пишут "все события вымешлены, любые совпадения случайны".
Адвокаты разумеется рассчитывают на досудебное соглашение.

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–1
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