Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за диффамации в сериале «Ход королевы» Статьи редакции
В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.
Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times.
В иске Гаприндашвили заявляет, что создатели номинированного на «Эмми» сериала «Ход королевы» сознательно преуменьшили её достижения, чтобы показать в лучшем свете главную героиню. В заключительном эпизоде говорится, что грузинская шахматистка никогда не соревновалась с мужчинами, в отличие от героини картины.
На самом деле в 1968 году она уже сыграла больше 50 партий с шахматистами-мужчинами, многие их которых выиграла.
Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы. Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».
Нона Гаприндашвили — пятая чемпионка мира и пятикратная чемпионка СССР по шахматам. Она стала первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году её также наградили «Шахматным Оскаром».
он вроде и не претендует на документальные фильмы
в документалках тоже коверкает, что иронично
сейчас речь про документальный фильм?
они ссылаются в нем на реальную личность
Когда упомянули про Нону Гаприндашвили, ты сразу подумал про эту шахматистку? Более того, до этой новости ты вообще о её достижениях знал?
Только честно, а не придумывай
ну так если суд встанет на сторону нетфликса, значит твоя точка зрения подтвердится, иначе - нет
Судьи тоже могут быть субъективны и ошибаться. Не зря существуе возможность аппеляции.
Это не значит что можно снимать ложь о реальных людях. Раз они искажают факты - пускай меняют и имя персонажа
Её же конкретно упоминают, имя фамилия её. И оскорбляют её путем недостоверных фактов о ней. По моему логично подать в суд. Иначе в любом художественном фильме можно между делом говорить, что конкретный человек - поел говна. И на любые претензии отвечать - мы художники, мы так видим.
С учётом того, что фильм художественный, то упоминание имени и фамилии не указывает на конкретно неё юридически. ред.
жёсткий ты
ну а какие могут быть претензии не к документальному фильму. Тогда вообще почти ко всем фильмам можно предъявить претензии, всегда факты в книгах переделаны.
Ты в чём-то прав, но не во всём. Как бы на её месте поступил ты?
Попросил бы нетфликс некое опровержение или дополнение выпустить в сми.
и сколько бы людей это увидели по сравнению с просмотром сериала?
ну судя по всему она даже не обращалась к ним
Пошел снимать хужожественное произведение, где владимир климов переспал с ивахновым, а потом написал заявление об изначиловании
Блэ, да вот же оно уже снятое
Вова пиши заяву в суд, не теряй времени
Не понимаю, почему тебя заминусили... В отрыве от этической стороны (насколько это корректно так выставлять шахматистку) - юридически иск какой-то бестолковый. Нетфликс вообще скажет, что совпадение имени и фамилии - это случайность, а так они вообще не её имели ввиду и всё...
так там не только имя и фамилия, а еще и титул, что до 1 человека сужает круг лиц
Вроде вот, готовый вариант для фемповестки, первая женщина гроссмейстер среди мужчин. Но нет, надо все обосрать)))
Хуй ей что заплатят, получится так, что любой человек где фигурирует его имя в художественном фильме сможет подать в суд