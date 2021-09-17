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Новости
Sasha Shambilova

Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за диффамации в сериале «Ход королевы» Статьи редакции

В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.

46 46 комментариев
1098 просмотров
Фото Sputnik

Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

В иске Гаприндашвили заявляет, что создатели номинированного на «Эмми» сериала «Ход королевы» сознательно преуменьшили её достижения, чтобы показать в лучшем свете главную героиню. В заключительном эпизоде говорится, что грузинская шахматистка никогда не соревновалась с мужчинами, в отличие от героини картины.

Главная героиня сериала «Ход королевы» Бет Хармон Скриншот из сериала

На самом деле в 1968 году она уже сыграла больше 50 партий с шахматистами-мужчинами, многие их которых выиграла.

Гаприндашвили — пионер женских шахмат и легенда в своей родной стране. На протяжении всей своей необыкновенной карьеры она выиграла много чемпионатов, победила некоторых из лучших шахматистов-мужчин в мире и стала первой женщиной в истории, получившей статус международного шахматного гроссмейстера.

из иска

Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы. Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».

Нона Гаприндашвили — пятая чемпионка мира и пятикратная чемпионка СССР по шахматам. Она стала первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году её также наградили «Шахматным Оскаром».

#новости #суды #шахматы

46 46 комментариев
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46 комментариев
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Плохой Мурод

12

всё правильно! нетфликс постоянно все коверкает)

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Плохой

Выдающийся украинец

2

он вроде и не претендует на документальные фильмы

Ответить
Выдающийся

Плохой Мурод

5

в документалках тоже коверкает, что иронично

Ответить
Плохой

Выдающийся

1

сейчас речь про документальный фильм?

Ответить
Выдающи…

Плохой Мурод

4

они ссылаются в нем на реальную личность

Ответить
Плохой

Владимир Филатов

2

кстати, да

Ответить
Плохой

Алексей Логачев

0

Когда упомянули про Нону Гаприндашвили, ты сразу подумал про эту шахматистку? Более того, до этой новости ты вообще о её достижениях знал? 

Только честно, а не придумывай 

Ответить
Выдающи…

Владимир Филатов

0

ну так если суд встанет на сторону нетфликса, значит твоя точка зрения подтвердится, иначе - нет

Ответить
Владимир

Международный

0

Судьи тоже могут быть субъективны и ошибаться. Не зря существуе возможность аппеляции.

Ответить
Выдающийся

Dmitry Pasyutin

2

Это не значит что можно снимать ложь о реальных людях. Раз они искажают факты - пускай меняют и имя персонажа

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Пермский рак

10

она права.

Ответить

Алексей Егоров

7

Ну у меня бы тоже жопа сгорела.

Ответить

N/a

0

Так про нее хоть вспомнили/узнали

Ответить
N/a

Плохой Мурод

13

ебать спасибо нахуй

Ответить

Выдающийся украинец

–9

 Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов

Пусть говна поест, это художественное произведение.

Ответить
Выдающийся

Anton NS

3

Её же конкретно упоминают, имя фамилия её. И оскорбляют её путем недостоверных фактов о ней. По моему логично подать в суд. Иначе в любом художественном фильме можно между делом говорить, что конкретный человек  - поел говна. И на любые претензии отвечать - мы художники, мы так видим.

Ответить
Anton

Алексей Логачев

1

С учётом того, что фильм художественный, то упоминание имени и фамилии не указывает на конкретно неё юридически.  ред.

Ответить
Алексей

Kir Kirsky

0

это решать судье

Ответить
Выдающийся

Владимир Филатов

1

жёсткий ты

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Владимир

Выдающийся

1

ну а какие могут быть претензии не к документальному фильму. Тогда вообще  почти ко всем фильмам можно предъявить претензии, всегда факты в книгах переделаны.

Ответить
Выдающи…

Владимир Филатов

–1

Ты в чём-то прав, но не во всём. Как бы на её месте поступил ты?

Ответить
Владимир

Выдающийся

0

Попросил бы нетфликс некое опровержение или дополнение выпустить в сми.

Ответить
Выдающи…

Владимир Филатов

0

и сколько бы людей это увидели по сравнению с просмотром сериала?

Ответить
Владимир

Выдающийся

0

ну судя по всему  она даже не обращалась к ним

Ответить
Выдающи…

Владимир

0

если твоя точка зрения верна, то бояться нечего - суд встанет на сторону нетфликса

Ответить
Владимир

Выдающийся

0

время покажет

Ответить
Выдающи…

Владимир

0

это да

Ответить
Владимир

Выдающийся

0

а вообще, кто-то же консультировал авторов сериала

Ответить
Выдающи…

Владимир

0

ну да и что?)

Ответить
Владимир

Никита

0

На сторону нетфликса, потому что они могут сказать "сюжетная сцена происходит раньше 1968 года"

Ответить
Выдающийся

Специальный яд

0

Пошел снимать хужожественное произведение, где владимир климов переспал с ивахновым, а потом написал заявление об изначиловании

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Специальный

Специальный яд

0

Блэ, да вот же оно уже снятое
Вова пиши заяву в суд, не теряй времени

Ответить
Специал…

Выдающийся

0

тебе надо, ты и пиши

Ответить
Выдающи…

Специальный яд

0

У тебя больше опыт сенпай

Ответить
Специал…

Выдающийся

0

дак пусть снимают такой сериал, пофиг вообще

Ответить
Выдающи…

Специальный яд

0

Хорошо говорить, когда есть ноги 
В смысле нет сериала

Ответить
Выдающийся

stikerman

0

Ты не прав. В сериале эту шахматистку представили в несколько ином свете.

Ответить
Выдающийся

Алексей Логачев

0

Не понимаю, почему тебя заминусили... В отрыве от этической стороны (насколько это корректно так выставлять шахматистку) - юридически иск какой-то бестолковый. Нетфликс вообще скажет, что совпадение имени и фамилии - это случайность, а так они вообще не её имели ввиду и всё... 

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Алексей

Влюбленный

0

так там не только имя и фамилия, а еще и титул, что до 1 человека сужает круг лиц

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Готовый Мика

0

Проблемы третьего мира.

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Иван Дмитриев

0

Вроде вот, готовый вариант для фемповестки, первая женщина гроссмейстер среди мужчин. Но нет, надо все обосрать)))

Ответить

Специальный яд

0

Норм, в итоге досудебное на полляма заключат.

Ответить

Woody Johnson

0

Хуй ей что заплатят, получится так, что любой человек где фигурирует его имя в художественном фильме сможет подать в суд

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Руководящий микроскоп

0

Вам для чего @Шахматы дан, что бы вы в @Новости это постили?!! Я вас спрашиваю?????

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Руководящий

Руководящий микроскоп

0

:)

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Alexander

0

«диффамации» - ёптать, вы чё, угараете 

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