В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.

1098 просмотров

Фото Sputnik

Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

В иске Гаприндашвили заявляет, что создатели номинированного на «Эмми» сериала «Ход королевы» сознательно преуменьшили её достижения, чтобы показать в лучшем свете главную героиню. В заключительном эпизоде говорится, что грузинская шахматистка никогда не соревновалась с мужчинами, в отличие от героини картины.

Главная героиня сериала «Ход королевы» Бет Хармон Скриншот из сериала

На самом деле в 1968 году она уже сыграла больше 50 партий с шахматистами-мужчинами, многие их которых выиграла.

Гаприндашвили — пионер женских шахмат и легенда в своей родной стране. На протяжении всей своей необыкновенной карьеры она выиграла много чемпионатов, победила некоторых из лучших шахматистов-мужчин в мире и стала первой женщиной в истории, получившей статус международного шахматного гроссмейстера. из иска

Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы. Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».