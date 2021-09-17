Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за «клеветы» в сериале «Ход королевы» Статьи редакции
В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.
Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов из диффамации в сериале. Об этом сообщает The New York Times.
Диффамация — это распространение в медиа порочащих сведений. При этом не имеет значения, насколько они соответствуют действительности.
В иске Гаприндашвили заявляет, что создатели номинированного на «Эмми» сериала «Ход королевы» сознательно преуменьшили её достижения, чтобы показать в лучшем свете главную героиню. В заключительном эпизоде говорится, что грузинская шахматистка никогда не соревновалась с мужчинами, в отличие от героини картины.
На самом деле в 1968 году она уже сыграла больше 50 партий с шахматистами-мужчинами, многие их которых выиграла.
Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы. Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».
Нона Гаприндашвили — пятая чемпионка мира и пятикратная чемпионка СССР по шахматам. Она стала первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году её также наградили «Шахматным Оскаром».
@Вахтёр нарушение правил
Справедливости ради, но фоне Ноны, ссылаясь, что она никогда не играла с мужчинами, создатели повысили значимость Бэт, сделав ее первой женщиной игравшей на мужском турнире. Что как бы совсем не очень.
Ну а в целом сама Нона там появляется на 1 секунду и в отношении нее одна фраза произнесена. Это настолько порочит ее честь?
20 лет назад какое-то движение типа "Идущие вместе" бегало за Владимиром Сорокиным из-за того что он опорочил советских исторических деятелей в романе "Голубое сало".
Теперь читателям TJ надо заново объяснять: всё что существует ВНУТРИ художественного произведения это часть художественного произведения.
В любом американском фильме пишут "все события вымешлены, любые совпадения случайны".
Адвокаты разумеется рассчитывают на досудебное соглашение.