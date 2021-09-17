Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":813,"title":"\u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442: TJ \u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0435\u0442 \u0441\u043d\u044f\u0442\u044c \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043d\u044b\u0439 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a","url":"\/redirect?component=advertising&id=813&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/437972-go-to-viral&placeBit=1&hash=ab132434f9820e6f6db9addb34e652df59b2d2714e8f601f9105518e5947fe11","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за «клеветы» в сериале «Ход королевы» Статьи редакции

В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.

217 217 комментариев
7017 просмотров
Фото Sputnik

Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов из диффамации в сериале. Об этом сообщает The New York Times.

Диффамация — это распространение в медиа порочащих сведений. При этом не имеет значения, насколько они соответствуют действительности.

В иске Гаприндашвили заявляет, что создатели номинированного на «Эмми» сериала «Ход королевы» сознательно преуменьшили её достижения, чтобы показать в лучшем свете главную героиню. В заключительном эпизоде говорится, что грузинская шахматистка никогда не соревновалась с мужчинами, в отличие от героини картины.

Главная героиня сериала «Ход королевы» Бет Хармон Скриншот из сериала

На самом деле в 1968 году она уже сыграла больше 50 партий с шахматистами-мужчинами, многие их которых выиграла.

Гаприндашвили — пионер женских шахмат и легенда в своей родной стране. На протяжении всей своей необыкновенной карьеры она выиграла много чемпионатов, победила некоторых из лучших шахматистов-мужчин в мире и стала первой женщиной в истории, получившей статус международного шахматного гроссмейстера.

из иска

Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы. Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».

Нона Гаприндашвили — пятая чемпионка мира и пятикратная чемпионка СССР по шахматам. Она стала первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году её также наградили «Шахматным Оскаром».

#новости #суды #шахматы

217 217 комментариев
62
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0448\u0430\u0445\u043c\u0430\u0442\u044b","\u0441\u0443\u0434\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 217, "likes": 62, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 440047, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Sep 2021 12:01:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
217 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Плохой Мурод

всё правильно! нетфликс постоянно все коверкает)

Ответить
43
Выдающийся украинец

он вроде и не претендует на документальные фильмы

Ответить
14
Плохой Мурод

в документалках тоже коверкает, что иронично

Ответить
13
30 комментариев
Dmitry Pasyutin

Это не значит что можно снимать ложь о реальных людях. Раз они искажают факты - пускай меняют и имя персонажа

Ответить
10
2 комментария
New

например?

Ответить
0
Плохой Мурод

самый топорный - "как стать диктатором"

Ответить
1
1 комментарий
Пермский рак

она права.

Ответить
33
aqerd

и в чем она не права?

Ответить
0
Кристобаль Фейра

Перечитай комментарий.)

Ответить
2
1 комментарий
Пермский рак

она во всем не не права. 

Ответить
2
New

она не права.

Ответить
0
badResistor

она не права на вождение.

Ответить
0
Фонзи

В том что она права, но и в этом она права. Шах и мат.

Ответить
0
Th Sav

get that bag girl!!!

Ответить
0
Алексей Егоров

Ну у меня бы тоже жопа сгорела.

Ответить
31
New

Жопа - это грубо. Вот попа, или булочки. Так норм!

Ответить
0
Бюджетный Артем

Ноне - 80. Там уже давно курага, а не персики.

Ответить
3
1 комментарий
Выдающийся украинец

 Советская и грузинская шахматистка требует компенсации в размере пяти миллионов долларов

Пусть говна поест, это художественное произведение.

Ответить
–48
Anton NS

Её же конкретно упоминают, имя фамилия её. И оскорбляют её путем недостоверных фактов о ней. По моему логично подать в суд. Иначе в любом художественном фильме можно между делом говорить, что конкретный человек  - поел говна. И на любые претензии отвечать - мы художники, мы так видим.

Ответить
55
Алексей Логачев

С учётом того, что фильм художественный, то упоминание имени и фамилии не указывает на конкретно неё юридически.  ред.

Ответить
–6
9 комментариев
Алексей Логачев

Не понимаю, почему тебя заминусили... В отрыве от этической стороны (насколько это корректно так выставлять шахматистку) - юридически иск какой-то бестолковый. Нетфликс вообще скажет, что совпадение имени и фамилии - это случайность, а так они вообще не её имели ввиду и всё... 

Ответить
–8
Влюбленный кавалер

так там не только имя и фамилия, а еще и титул, что до 1 человека сужает круг лиц

Ответить
14
Специальный яд

Пошел снимать хужожественное произведение, где владимир климов переспал с ивахновым, а потом написал заявление об изначиловании

Ответить
5
Специальный яд

Блэ, да вот же оно уже снятое
Вова пиши заяву в суд, не теряй времени

Ответить
0
4 комментария
AZP

По мотивам мечт Владимира Климова

Ответить
0
stikerman

Ты не прав. В сериале эту шахматистку представили в несколько ином свете.

Ответить
4
Владимир Филатов

жёсткий ты

Ответить
0
Выдающийся украинец

ну а какие могут быть претензии не к документальному фильму. Тогда вообще  почти ко всем фильмам можно предъявить претензии, всегда факты в книгах переделаны.

Ответить
–3
14 комментариев
Подозрительный Артем

Художественное произведение распространяемое в медиа и попадающее:
 Диффамация — это распространение в медиа порочащих сведений.

Так что говна поешь ты. ред.

Ответить
1
Выдающийся украинец

ну короче к половине фильмов можно иски такие подать.

Ответить
–1
5 комментариев
Выдающийся украинец

@Вахтёр нарушение правил

Ответить
0
1 комментарий
Flexx U

Вы дно

Ответить
0
AZP

Могли бы как китайцы сделать - назвать её Нонна Шпиливили, чтоб не доебались.

Ответить
17
Иван Дмитриев

Вроде вот, готовый вариант для фемповестки, первая женщина гроссмейстер среди мужчин. Но нет, надо все обосрать)))

Ответить
15
N/a

Так про нее хоть вспомнили/узнали

Ответить
–3
Плохой Мурод

ебать спасибо нахуй

Ответить
34
New

ахаххахах. в голос

Ответить
1
Дмитрий Семёнов

Да, я тоже обратил на это внимание, когда смотрел сериал. Обидели реального человека ради выдуманного персонажа.

Ответить
10
New

а за что тебя минусуют?

Ответить
0
Argumenta Ambigua

наверное, думают, что он рофлит

Ответить
0
new_comment

  Также сообщается, что её оскорбило то, что создатели сериала представили её как «российскую шахматистку».

Она в ответочку тоже набросила на вентилятор. Целую страну обидела.

Ответить
0
Руководящий микроскоп

Вам для чего @Шахматы дан, что бы вы в @Новости это постили?!! Я вас спрашиваю?????

Ответить
6
Руководящий микроскоп

:)

Ответить
1
New

жестко))))

Ответить
0
Розовый Илья

Пусть сосут. В титрах указано что все имена и события вымышлены, любые совпадения случайны

Ответить
–3
Радикальный каякер

сам соси, понял? 

Ответить
6
Argumenta Ambigua

так держать

Ответить
3
Выдающийся украинец

щас тебя заминусят как и меня, брат

Ответить
–2
New

поставил тебе минус.

Ответить
2
11 комментариев
New

Не согласен. На русском не указано. я может английский не знаю. как мне читать это?

Ответить
0
3 комментария
AZP

Идраку эти дисклеймеры не помогли.

Ответить
0
7 комментариев
Виктор Омай

в следующем сериале напишут "Орзэмэс Мирзов должен нам 10 000 000 000 тенгэ", и будешь ты всю жизнь платить нетфликсу, понял?

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

Посмотрим как эта отписка повлияет на их шансы выиграть в американском суде) 

Ответить
0
Специальный яд

Нетфликс существует не только в юрисдикции сша. Надеюсь у них хватит ума посудиться где-то в скандинавии )

Ответить
0
Решающий Слава

Первая ракетка есть.
А почему первой доски нет?

Ответить
4
AZP

Первая пешка

Ответить
3
1 комментарий
stikerman

димусик лови плюсик :D

Ответить
1
1 комментарий
Bitchcraft

Долго придумывал?

Ответить
–2
Mikki Rurk

И как это ей навредило? Упущенная выгода? Но как ее доказать?

Ответить
3
Должен пёс_анон

Тебе на лицо нассут - как это тебе навредит?

Ответить
6
4 комментария
New

вы либо туп*е, либо глупые если не понимайте как навредило.

Ответить
0
Ударный турник

Да лан, не "не спала с мужчинами", а только "не играла" жы. 

Ответить
5
New

ЛУЧШИЙ КОММЕНТ, который я видел в этой ветке!!!

Ответить
0
Ray Roy

А кто сказал что ссылаются именно на нее? Однофамильцов пол земли ходит и что? В одной стране Васей Сидоров тысячи и терерь каждый будет подавать в суд за якобы вранье?
Фильм есть фильм посмотрел - забыл. ред.

Ответить
–4
Влюбленный кавалер

И много среди однофамильцев чемпионов мира?

Ответить
14
Даниил

Да это вообще бредовая фраза) Любой, занимавшийся шахматами, знает, что девушкам очень сложно избежать партий с парнями в ходе всей карьеры. Детские турниры очень часто общие, да и взрослых отдельно женских недостаточно.

Ответить
3
Специальный яд

Почему вообще они существуют отдельные то? Ладно штаты, в ссср то какого хуя.

Ответить
0
Выдающийся украинец

Консультировал Каспаров, опять русский след.

Ответить
3
stikerman
Ответить
0
Alexander

«диффамации» - ёптать, вы чё, угараете 

Ответить
2
New

а что не так?

Ответить
0
stikerman

Диффама́ция — распространение порочащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера, или опозорение в печати; действие, известное уголовному законодательству как преступление, близкое к клевете, но отличающееся от неё

Ответить
0
Woody Johnson

Хуй ей что заплатят, получится так, что любой человек где фигурирует его имя в художественном фильме сможет подать в суд

Ответить
1
Ilya Filin

Ну… да. 

Ответить
2
13 комментариев
taraskiy lotots

 где фигурирует его имя

и немножко так неприятно припиздели на это имя

Ответить
0
Специальный яд

Норм, в итоге досудебное на полляма заключат.

Ответить
2
Кот в сапогах

Год такая терпела-терпела это ДОХУЯ ОСКОРБЛЕНИЕ и не выдержала -  разрыдалась, оскорбилась, аж 5 лямов денег чё-то вдруг захотелось.

Сука 80 лет человеку, завтра в гроб, но всё равно норовит крысиная харя стянуть бабла, с собой туда под крышку.

Ответить
–1
Argumenta Ambigua

80 лет человеку, ты думаешь, что она следит за новинками Нетфликс? ред.

Ответить
1
5 комментариев
Должен пёс_анон

80 лет человеку, завтра в гроб

Может ещё до 100 доживёт

Ответить
0
Бюджетный Артем

ЦА нетфликс занимается таким жопогорением постоянно, какие проблемы?

Ответить
–1
Andy Rorsha

Вот бы ещё негры возмутились и сказали, что их никогда не было а Нильфгаарде, в "Ведьмаке". И подали в суд на Нетфликс.

Ответить
1
Danil Oputin

Весомый аргумент. Пусть теперь платят за свое нездоровый фанатизм толерантности 

Ответить
1
11 комментариев
Готовый Мика

Проблемы третьего мира.

Ответить
0
2 комментария
Yuriy Nemo

Без гугла и не понял бы, что такое диффамация ..

Ответить
1
Bitchcraft

Вообще конечно такая дичь: снять сериал с феминистичным посылом и принизить реальную женщину и ее заслуги. Типичный либфем.

Ответить
0
1 комментарий
Фонзи

Теперь Нетфликсу придётся столкнуться с женщиной и  грузинкой к тому же. Как ни крути, а игра уже проиграна в плане репутационного ущерба. 

Ответить
0
Flexx U

Американкий героизм прям бесит специально в сериале сделали что американская шахматистка была умнее советской

Ответить
0
Милый холод

Лучше, чтобы она потребовала суд обязать Netflix полностью переснять этот сериал по ею же написанному сценарию. С главной героиней в её лице. Которую она же сама и сыграет в сериале. Гонорар - как у Кевина Спейси в Карточном домике - 1 000 000 $ за серию.  

Ответить
0
Oleg Solodovnik

Справедливости ради, но фоне Ноны, ссылаясь, что она никогда не играла с мужчинами, создатели повысили значимость Бэт, сделав ее первой женщиной игравшей на мужском турнире. Что как бы совсем не очень. 
Ну а в целом сама Нона там появляется на 1 секунду и в отношении нее одна фраза произнесена. Это настолько порочит ее честь?

Ответить
0
NDIS

20 лет назад какое-то движение типа "Идущие вместе" бегало за Владимиром Сорокиным из-за того что он опорочил советских исторических деятелей в романе "Голубое сало".
Теперь читателям TJ надо заново объяснять: всё что существует ВНУТРИ художественного произведения это часть художественного произведения.
В любом американском фильме пишут "все события вымешлены, любые совпадения случайны".
Адвокаты разумеется рассчитывают на досудебное соглашение.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 217 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
Красноярка ведёт инстаграм несовершеннолетней дочери и продаёт её снимки. После интернет-расследования СК возбудил дело
Мать заявляет, что не видит сексуального подтекста, о котором говорят в сети, а за фото дочери платят «истинные фанаты». Главное из материала «Холода».
185
Новости
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов
Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства» в выборы.
414
Новости
В России начались трёхдневные выборы в Госдуму
Они завершатся в 20:00 по местному времени 19 сентября.
247
Популярное за три дня
Новости
Пензенец случайно отправил властям список «Умного голосования». Через два часа к нему приехал участковый и глава посёлка
«Путин обидел вас?» — спросил полицейский.
122
Новости
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов
Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства» в выборы.
414
Интернет
«Извините, уважаемые программисты»: после блокировки Google Docs команда Навального выложила списки кандидатов на GitHub
Сервис пока не заблокирован.
214
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null