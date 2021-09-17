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Новости
Сергей Исенеков

Власти Фарерских островов пересмотрят правила охоты на дельфинов на фоне массовой бойни животных Статьи редакции

На последней акции участники убили 1428 особей, после чего местные жители выступили против ежегодного забоя.

45 45 комментариев
1526 просмотров
Премьер-министр Фарерских островов Бардур А Стейг Нильсен Фото правительства Фарерских островов

Премьер-министр Фарерских островов Бардур А Стейг Нильсен заявил, что правительство даст оценку правилам охоты на дельфинов. Об этом сообщается на его сайте.

Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу. Хоть и такая охота является традицией островитян, мы будем внимательно следить за охотой на дельфинов и за тем, какую роль они должны играть в фарерском обществе. Правительство решило дать оценку правилам по отлову атлантических белобоких дельфинов.

Бардур А Стейг Нильсен
премьер-министр Фарерских островов

По словам министра, такое решение приняли после публикаций в СМИ фотографий с трупами животных на пляже, а также протестов местных жителей и возмущением людей по всему миру — они выступили против ежегодного убийства дельфинов в больших количествах.

12 сентября на Фарерских островах устроили традиционную массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов. Участники бойни убили 1428 особей, что стало самым массовым забоем животных в истории.

На Фарерских островах традиционная охота на дельфинов разрешена с 1584 года. С 2000 года на Фарерских островах ежегодно погибает больше 660 гринд и 211 белобоких дельфинов. Но охота в сентябре 2021 года была нелегальной, у многих её участников не было лицензии.

Жители Фарерских островов убивали китов и дельфинов со времён викингов. Эта практика была регламентирована в старейших фарерских законах, датируемых 1298 годом. Сейчас китобойный промысел связан с убийством гринд — чёрных дельфинов. Они остаются вторым по численности видом океанических дельфинов.

#новости #животные

45 45 комментариев
23
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bbk bbk

С такой тенденцией и корриду скоро запретят. Где цивилизованным людям смотреть как издеваются над беззащитными животными?

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4
MightyStan

Единственный плюс в корриде, это когда бычки насаживают на свои пики точеные всяких подонков, считающих, что им позволительно издеваться над животными

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9
Пётр Орлов

Сорц?

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0
Ударный турник

Фраерские острова  ред.

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5
Международный кот

Кстати, дельфины относятся к отряду Китопарнокопытные. К которому также относятся достаточно вкусные свинюшки и коровки.
Но, скажете вы, дельфины же разумные существа! На что я отвечу вам, что свиньи умнее дельфинов. Свиньи способны планировать, думать, и даже играть в видео-игры. А разумность дельфинов достаточно преувеличена. В неволе дельфины хорошо обучаются разным трюкам и даже специальным навыкам, а также охотно взаимодействуют с людьми, но они все равно остаются животными и не способны решать логические задачи и делать выводы.
В год убивают больше 1 млрд свиней.

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0
Владимир Филатов

а этих дельфинов выращивали?

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6
Международный кот

А это как-то меняет дело?

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1
Владимир Филатов

Думаю, да. Если бы дельфинов разводили для убийства, тогда это иначе считается.

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4
Международный кот

Почему? Типо если ты раба непосредственно из племени выкрал - это плохо, а если вы держите рабов поколениями - ничего страшного?

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–1
Полный блик

Речь о том, что у нас пока нет вариантов, чтобы получать мясо без забоя реального животного. Компромисс: не трогать животных в естественной среде обитания, а выращивать их на убой. ред.

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4
Международный кот

 Речь о том, что у нас пока нет вариантов, чтобы получать мясо без забоя реального животного

Во-первых, зачем обязательно получать мясо? Единственное чего нельзя получить из других продуктов - это витамин B12. Но витамины вроде как сейчас можно отдельной таблеточкой пить.
Во-вторых, даже если обязательно животная пища. Я слышал, что гораздо более энергетически эффективно и полноценно питаться кровью животных. Без их убийства. Витамин B12 в ней вроде тоже есть, кстати.

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1
Полный блик

Во-первых, зачем обязательно получать мясо?

Понятно, до свидания.

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14
Международный кот

Ну раз тебе нечего ответить, то до свидания

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0
Madegghead

идея, что животное которое миллионы лет эволюционировало как падальщик, а до этого было всеядной гоминидой может не есть мясо- это конечно просто топчик.
Нет, в мясе гигантское количество и других веществ(например незаменимые аминокислоты). И вообще в принципе объем энергии для снабжения большого мозга ни из чего иного кроме мяса/рыбы не получить. ред.

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1
Международный кот

 в мясе гигантское количество и других веществ(например незаменимые аминокислоты)

Конкретно список какие вещества есть только в мясе. Незаменимые аминокислоты называются так потому что они не способны синтезироваться в организме самостоятельно из других веществ (или других аминокислот, если речь об условно-незаменимых аминокислотах), а не потому что они есть только в мясе.
 И вообще в принципе объем энергии для снабжения большого мозга ни из чего иного кроме мяса/рыбы не получить

Это не является правдой. Углеводы растений в полной мере способны обеспечивать энергией мозг.

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–1
Madegghead

ну твое мнение противоречит официальной медицине и мнению ВОЗ. Доказывать очевидные вещи очередному безграмотному смысла не вижу.
Да конечно коровки передают тебе привет. Которые вынуждены круглые сутки жевать.
А также привет тебе передает отсутствие видов животных с развитым мозгом жрущих траву. Мозг и трава не сочетаются.

Ответить
0
Международный кот

 ну твое мнение противоречит официальной медицине и мнению ВОЗ. Доказывать очевидные вещи очередному безграмотному смысла не вижу.

Ты не способен привести доказательств очевидному, а я "очередной безграмотный".
Да конечно коровки передают тебе привет. Которые вынуждены круглые сутки жевать.

А также привет тебе передает отсутствие видов животных с развитым мозгом жрущих траву. Мозг и трава не сочетаются.
Молодец, посмотрел Дробышевского. Жаль только плохо понял.

Без конкретно списка веществ, которые есть исключительно в мясе, пустой диалог с тобой, в котором ты позволяешь себе оскорблять собеседника, продолжать не намерен.

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0
Madegghead

я хз кто такой Дробышевский.
Мне когда стало любопытно обновить знания, куда человечество пришло в части теории эволюции, то я просто почитал учебник для первых курсов экономических вузов. Очень позновательно, рекомендую.

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0
Аркадий Иванов

Как примитивно.

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0
Международный кот

Как конструктивно.

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0
Владимир Филатов

да, это ведь разрушает экосистему, а разрушение ведёт иногда к необратимым последствиям и затрагивает далеко не один вид

Ответить
0
Владимир Филатов

это уже далёкая аналогия, мы всё же говорим не про людей

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0
Международный кот

Да вроде не очень далёкая. Чем то, что ты взял из дикой природы животное, и убивал его потомков поколениями - лучше, чем если ты убил животное в дикой природе?

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0
Полный блик

Тем, что естественный рост популяции может не покрыть потребности населения. А животноводческая промышленность может более чем.

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3
Международный кот

На чём это убеждение основано? Я на сколько знаю животноводчество - один из самых энерго- и ресурсонеэффективных способов получения веществ.
Ну и на сколько я знаю, кровь для питания вполне способна удовлетворять потребности населения, причём это более эффективное использование ресурсов. 

Ответить
0
Madegghead

мы уже поняли что ты ничего не знаешь об окружающем мире ред.

Ответить
0
Владимир Филатов

Это не лучше, так работает пищевая цепочка.

Ответить
0
Владимир Филатов

Возвращаясь к дельфинам - так хотя бы не сократится популяция

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0
Pa Chu

Дело меняет не это. Дело (хоть и не сказать, что совсем радикально - насилие все-таки остается насилием в любом случае) меняет тот факт, что млрд свиней погибают по причине того, что они встроены в нашу пищевую цепочку. А вот дельфинов захерачили просто по фану. Так уж вышло, что живая природа предполагает смерть одних существ для того, чтобы они стали кормовой базой для других. Се ля ви. А вот просто ради какой-то традиции. ХЗ, я прям в толк не могу взять это. Неужели традиция того стоит?

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0
Madegghead

тем не менее такая массовая бойня дикого вида животных абсолютно не нормальна. Их даже съесть не смогут. И явно это нанесет ущерб популяции.
Я абсолютно не против охоты, это положительное движение берегущее природу. Но именно цивилизованная охота.
Тем более уж я не против той же вольерной охоты. Она разрешена во всем мире. Олень вкусный и вырос в отличном безопасном вольере площадью в десятки гектар. Намного гуманнее чем тоже свиноводство.
Лично мне не нравится охота, мне жалко зверушку. Но я не считаю что нормальную охоту надо запрещать. Просто сам не езжу на нее.

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2
Alex Baystruykin

Пруфы про "не способны решать логические задачи и делать выводы", хотя сразу пиздабол, это очень заниженные требования к интеллекту, его черви проходят. 
Ну и остаются животными это вообще прекрасное, животными так-то и люди остаются. 
А вообще все целиком отличная иллюстрация договореноспособности с собственной (а вернее диктуемой повесткой) шизофренией, с одной стороны конечно святое веганство, а с другой стороны священные аборигенские обычаи. А все зло как обычно в невежестве - знал бы ты что аборигены в данном случае белые и не было никаких проблем.  ред.

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0
Международный кот

 Пруфы про "не способны решать логические задачи и делать выводы", хотя сразу пиздабол

Учитывая, что это была прямая цитата, а не мои собственные слова, я легко мог бы привести пруфы. Но раз ты начинешь беседу с "сразу пиздабол", конструктивной беседы тут явно не выйдет, так что и утруждаться ради тебя я не буду.

Ответить
1
Alex Baystruykin

Окей, можешь передать автору цитаты, что он пиздабол. 

Ответить
1
Полный блик

И?

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0
Кот Васька

Надеюсь карма догонит всех участников этой бойни. Такое просто так не проходит.

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1
Danil Oputin

Молодцы, хоть где-то аргумент "испокон веков" может нафик посылаться

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2
Старинный франт

убили 1428 особей, после чего местные жители выступили против ежегодного забоя

Это как сесть на диету,сразу же после того,как обожрался

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–1
Международный кот

А ты не допускаешь, что "местные жители" - это не единый организм? И часть жителей (а то и не местных, а приезжих) убивали, а часть - выступили против?

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3
Brad Street
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1
Brad Street

А не надо было бомбить японцев.

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0
Полный блик
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0
Милый холод

Чего-то вспомнил вкус китового мяса. Ел его пару раз в жизни.

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0
Александр Лукашенко

А в некоторых странах были традиции людей забивать. Почему перестали? Что за дискриминация?

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0
Alex Baystruykin

Кстати, это Дания, если что. 

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0
Trade Scum
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0
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