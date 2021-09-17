На последней акции участники убили 1428 особей, после чего местные жители выступили против ежегодного забоя.

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Премьер-министр Фарерских островов Бардур А Стейг Нильсен Фото правительства Фарерских островов

Премьер-министр Фарерских островов Бардур А Стейг Нильсен заявил, что правительство даст оценку правилам охоты на дельфинов. Об этом сообщается на его сайте.

Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу. Хоть и такая охота является традицией островитян, мы будем внимательно следить за охотой на дельфинов и за тем, какую роль они должны играть в фарерском обществе. Правительство решило дать оценку правилам по отлову атлантических белобоких дельфинов. Бардур А Стейг Нильсен премьер-министр Фарерских островов

По словам министра, такое решение приняли после публикаций в СМИ фотографий с трупами животных на пляже, а также протестов местных жителей и возмущением людей по всему миру — они выступили против ежегодного убийства дельфинов в больших количествах.

12 сентября на Фарерских островах устроили традиционную массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов. Участники бойни убили 1428 особей, что стало самым массовым забоем животных в истории.

На Фарерских островах традиционная охота на дельфинов разрешена с 1584 года. С 2000 года на Фарерских островах ежегодно погибает больше 660 гринд и 211 белобоких дельфинов. Но охота в сентябре 2021 года была нелегальной, у многих её участников не было лицензии.