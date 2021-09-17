Власти Фарерских островов пересмотрят правила охоты на дельфинов на фоне массовой бойни животных Статьи редакции
На последней акции участники убили 1428 особей, после чего местные жители выступили против ежегодного забоя.
Премьер-министр Фарерских островов Бардур А Стейг Нильсен заявил, что правительство даст оценку правилам охоты на дельфинов. Об этом сообщается на его сайте.
По словам министра, такое решение приняли после публикаций в СМИ фотографий с трупами животных на пляже, а также протестов местных жителей и возмущением людей по всему миру — они выступили против ежегодного убийства дельфинов в больших количествах.
12 сентября на Фарерских островах устроили традиционную массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов. Участники бойни убили 1428 особей, что стало самым массовым забоем животных в истории.
На Фарерских островах традиционная охота на дельфинов разрешена с 1584 года. С 2000 года на Фарерских островах ежегодно погибает больше 660 гринд и 211 белобоких дельфинов. Но охота в сентябре 2021 года была нелегальной, у многих её участников не было лицензии.
Жители Фарерских островов убивали китов и дельфинов со времён викингов. Эта практика была регламентирована в старейших фарерских законах, датируемых 1298 годом. Сейчас китобойный промысел связан с убийством гринд — чёрных дельфинов. Они остаются вторым по численности видом океанических дельфинов.
Кстати, дельфины относятся к отряду Китопарнокопытные. К которому также относятся достаточно вкусные свинюшки и коровки.
Но, скажете вы, дельфины же разумные существа! На что я отвечу вам, что свиньи умнее дельфинов. Свиньи способны планировать, думать, и даже играть в видео-игры. А разумность дельфинов достаточно преувеличена. В неволе дельфины хорошо обучаются разным трюкам и даже специальным навыкам, а также охотно взаимодействуют с людьми, но они все равно остаются животными и не способны решать логические задачи и делать выводы.
В год убивают больше 1 млрд свиней.
Речь о том, что у нас пока нет вариантов, чтобы получать мясо без забоя реального животного
Во-первых, зачем обязательно получать мясо? Единственное чего нельзя получить из других продуктов - это витамин B12. Но витамины вроде как сейчас можно отдельной таблеточкой пить.
Во-вторых, даже если обязательно животная пища. Я слышал, что гораздо более энергетически эффективно и полноценно питаться кровью животных. Без их убийства. Витамин B12 в ней вроде тоже есть, кстати.
идея, что животное которое миллионы лет эволюционировало как падальщик, а до этого было всеядной гоминидой может не есть мясо- это конечно просто топчик.
Нет, в мясе гигантское количество и других веществ(например незаменимые аминокислоты). И вообще в принципе объем энергии для снабжения большого мозга ни из чего иного кроме мяса/рыбы не получить. ред.
в мясе гигантское количество и других веществ(например незаменимые аминокислоты)
Конкретно список какие вещества есть только в мясе. Незаменимые аминокислоты называются так потому что они не способны синтезироваться в организме самостоятельно из других веществ (или других аминокислот, если речь об условно-незаменимых аминокислотах), а не потому что они есть только в мясе.
И вообще в принципе объем энергии для снабжения большого мозга ни из чего иного кроме мяса/рыбы не получить
Это не является правдой. Углеводы растений в полной мере способны обеспечивать энергией мозг.
ну твое мнение противоречит официальной медицине и мнению ВОЗ. Доказывать очевидные вещи очередному безграмотному смысла не вижу.
Да конечно коровки передают тебе привет. Которые вынуждены круглые сутки жевать.
А также привет тебе передает отсутствие видов животных с развитым мозгом жрущих траву. Мозг и трава не сочетаются.
ну твое мнение противоречит официальной медицине и мнению ВОЗ. Доказывать очевидные вещи очередному безграмотному смысла не вижу.
Ты не способен привести доказательств очевидному, а я "очередной безграмотный".
Да конечно коровки передают тебе привет. Которые вынуждены круглые сутки жевать.
А также привет тебе передает отсутствие видов животных с развитым мозгом жрущих траву. Мозг и трава не сочетаются.
Молодец, посмотрел Дробышевского. Жаль только плохо понял.
Без конкретно списка веществ, которые есть исключительно в мясе, пустой диалог с тобой, в котором ты позволяешь себе оскорблять собеседника, продолжать не намерен.
Дело меняет не это. Дело (хоть и не сказать, что совсем радикально - насилие все-таки остается насилием в любом случае) меняет тот факт, что млрд свиней погибают по причине того, что они встроены в нашу пищевую цепочку. А вот дельфинов захерачили просто по фану. Так уж вышло, что живая природа предполагает смерть одних существ для того, чтобы они стали кормовой базой для других. Се ля ви. А вот просто ради какой-то традиции. ХЗ, я прям в толк не могу взять это. Неужели традиция того стоит?
тем не менее такая массовая бойня дикого вида животных абсолютно не нормальна. Их даже съесть не смогут. И явно это нанесет ущерб популяции.
Я абсолютно не против охоты, это положительное движение берегущее природу. Но именно цивилизованная охота.
Тем более уж я не против той же вольерной охоты. Она разрешена во всем мире. Олень вкусный и вырос в отличном безопасном вольере площадью в десятки гектар. Намного гуманнее чем тоже свиноводство.
Лично мне не нравится охота, мне жалко зверушку. Но я не считаю что нормальную охоту надо запрещать. Просто сам не езжу на нее.
Пруфы про "не способны решать логические задачи и делать выводы", хотя сразу пиздабол, это очень заниженные требования к интеллекту, его черви проходят.
Ну и остаются животными это вообще прекрасное, животными так-то и люди остаются.
А вообще все целиком отличная иллюстрация договореноспособности с собственной (а вернее диктуемой повесткой) шизофренией, с одной стороны конечно святое веганство, а с другой стороны священные аборигенские обычаи. А все зло как обычно в невежестве - знал бы ты что аборигены в данном случае белые и не было никаких проблем. ред.
Пруфы про "не способны решать логические задачи и делать выводы", хотя сразу пиздабол
Учитывая, что это была прямая цитата, а не мои собственные слова, я легко мог бы привести пруфы. Но раз ты начинешь беседу с "сразу пиздабол", конструктивной беседы тут явно не выйдет, так что и утруждаться ради тебя я не буду.