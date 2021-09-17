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Новости
Артём Мазанов

NYT и Bloomberg: Google удалил приложение Навального после угроз завести уголовные дела против сотрудников компании Статьи редакции

По словам источника, российские власти назвали конкретных сотрудников, против которых могут завести дела.

Google удалила приложение «Навальный» из Google Play после того, как российские власти пригрозили завести уголовные дела на сотрудников компании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источника, знакомого с решением к компании, и Bloomberg.

Источники СМИ рассказали, что власти «угрожали посадить в тюрьму местных сотрудников». Собеседник The New York Times заявил, что чиновники также назвали конкретные имена, он отказался их раскрыть, «опасаясь рассердить российские власти».

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. На следующий день Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов.

#новости #apple

4927 просмотров
106 106 комментариев
2
67
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106 комментариев
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Структурный микроскоп

чисто гопота

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78
Ваша Закладко

крипота

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7
Структурный микроскоп

знаю еще рифму, но не буду материться

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1
Кирилл Вселенский

Говнота

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0
Трансгендолёт

Ммм, шантаж, угрозы, все по методичке террористов. Такая вот "власть" у нас.

Ответить
62
Немецкий цвет

власть людоедов ред.

Ответить
40
Yaroslaff Chekunov

удоли

Ответить
1
Немецкий цвет

Почему

Ответить
0
6 комментариев
David Chebotarev

ЕЕЕЕЕЕ

Ответить
0
Немецкий цвет

НАВАЛЬНЫЙ

Ответить
3
Джон Кроули

당신을 지켜보고 있어요. ред.

Ответить
0
Мутёнок

давно пора предателей сажать и прекратить эту игру в оппозицию с их вмешательством в интересах левых правительств

Ответить
–74
Александр Лукашенко

Блять, я реально не понимаю как люди ведутся на такой жир и ставят минусы. 

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17
Структурный микроскоп

минусы это как отрицательные плюсы

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69
6 комментариев
Kir Kirsky

А может я не хочу читать жир и ставлю минус ред.

Ответить
18
5 комментариев
Радикальный каякер

чем кремлевский бот отличается от тж-ного тролля? тем что бот получает деньги, а троль это делает бесплатно.
Вопрос нахуя? В чем прикол мимикрировать под бота? Это же так круто форсить кремлевскую повестку. Вау.

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12
8 комментариев
Romario

Этот тупой жыр из времен имиджборд уныл чуть более чем.
Не нужон. ред.

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4
1 комментарий
Рыжий

Заебали потому что. Все

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1
Luchano Spaguetti

Минусы таким сообщениям разве не идут?

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0
Андрей Охапкин

Сейчас не до шуток, настали тяжёлые времена

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0
1 комментарий
Nikon Mockey

Так минусы потому что чересчур жирно и тупо!
Акуратный и тонкий троллинг всегда приветствуется. А тут пубертатное «янитакойкакфсе»

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0
Old One

Это у тебя на экране минусы, а у него, с другой стороны экрана - это плюсы.

Ответить
0
Ilya Sidyakin

Ятактролелтипаядалпаеп.jpg

Ответить
0
Кавказский корабль

@кто это?

Ответить
0
Кто это

«Мутёнок» еще известен как: «Мутенок»

***
Я совершенно точно уверен, что под этим именем скрывается старый добрый надежный дедовский метод, нужно просто...

Ответить
1
Stadtluft Macht-Frei

Иди сядь на бутылку.

Ответить
0
Dmitry Sursin

Если выбирать между правыми и левыми... то я в 100% случаях выберу левых. Максимум что "ваши злые леваки" сделают - пойдут обворуют магазин очередного мирового тех. гиганта или выведут очередное бред обсуждение в топы твиттера.
И вот только поспорь с этим... Ты сам написал что там левые сидят в правительстве, значит мы сейчас видим на то что они способны.
А когда придут правые(к каким ты себя и считаешь наверное) - они сначала подружатся с террористами с Ближнего востока, превознесут свою расу над остальными(в купе с возвращениями былых территорий, которые в последний раз были во владении - лет 800 назад)
P.s. А вообще - Пошёл ты нахрен. Ты же в курсе что ты свободу слова запрещаешь своим прекращением игры оппозиции с леваками? И вне зависимости от ответа, у меня следующий вопрос тебе - Какая у тебя идеология вообще?

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–2
Мутёнок

фига тебя колотит ред.

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0
4 комментария
Международный кот

 опасаясь рассердить российские власти

Мы самая крупная транснациональная компания, имеющая влияния больше чем большинство стран 

Ответить
11
Щячло Попячтса

Отдавать своих сотрудников тоже перебор.

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14
Международный кот

Логика уровня oмoнoвца, который говорит - "Ну я ж не могу иначе - мне семью кормить надо". Существует множество различных возможностей, чтобы кормить семью и не делать то, что не хорошо. И тут так же
Во-первых, можно использовать рычаги влияния и сделать так, чтобы сотрудников не посадили, раз уж тебе на них не похуй.
Во-вторых, на крайняк можно организовать переезд этих вот сотрудников.
Вариантов можно придумать массу. Как и оправданий. Но как говорится: Оправдание - как дырка в жопе. Есть у всех, и все воняют.

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3
3 комментария
Виноватый корабль

Для них безвыходная ситуация, им приходится выбирать между физической безопасностью сотрудников и сервисом потребителям. Тут без потерь не выкрутиться. Кровь решили на себя не брать и к сожалению это наверное правильное решение. Но давление на компании через угрозы посадки сотрудников как-то терроризмом попахивает. ред.

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1
FOX

А зарубежные компании продолжат открывать местные представительства чтобы не быть заблокированными. Путин как обычно всех переиграл.

Ответить
8
House M.D.

А если однажды все яблоки в России заблокируют?
И для минимализации репутационных потерь озвучат любимую штатами версию "борьба за демократию и права человека"

Ответить
0
Рыжий

Не если, а когда 

Ответить
2
Александр Лукашенко

Не знаю что делать, радоваться, что у нас, возможно, всё-таки останется интернет. Или грустить из-за того что эти шакалы так легко прогнулись под васянами. 

Ответить
3
Илья Мартынов

Грустить из-за того, что наша власть занимается откровенным беззаконием, обещая завести уголовные дела на сотрудников компании , причем именно не против компании, а просто против рандомных людей. Если это правда, то это вообще скотство, конечно и очень хорошо характеризует сложившуюся систему.

Ответить
13
Алексей Штейн

Или не быть русофобом , чмо

Ответить
–19
Stadtluft Macht-Frei

Поешь говна.

Ответить
6
Александр Лукашенко

)))))))))

Ответить
0
Давний месяц

Не останется. С какой стати им останавливаться?

Ответить
0
3 комментария
Аркадий Соколов

Нихуя легко, с гуглом бодания уже хер знает сколько идут

Ответить
0
Наружный будильник

В чем новость то

Ответить
2
Коммунистический Мика

Угрожали - это рас
Гугл хорошая кампания - защитила своих - это два
И точка.

Ответить
6
2 комментария
5ый член Комитета

чёт башню реально сорвало уже
дальше что?
на улице отпиздят сотрудников гугл маркета тип "удоли, сука!"

Ответить
4
Дмитрий Тимофеев

а хули ты хотел, о времена, о нравы

Ответить
1
Коммунистический Мика

Корпоративная солидарность

Ответить
3
Анатолий Камов

Наша власть продолжает заниматься гос. терроризмом. Дело Путина, оно такое.

Ответить
3
Дмитрий Григорьев

Хорошо, что так открыто и доходчиво показано, зачем российские власти требуют открывать представительства на своей территории. 

Ответить
2
Андрей Охапкин

Надеюсь гугл не станет это терпеть и уйдет из России.

Ответить
1
Клим Чугункин

ага, надейся. Они предпринимают все, чтобы НЕ уйти и не быть "уйденными"

Ответить
1
Областной ихтиандр

так удалили же из российских сторов, что решается сменой региона на пару минут. Или я туплю…

Ответить
1
Владимир Филатов

разве у гугла не единый магазин с ограничениями по регионам? Просто для рос. ip заблочили, потому что я только что нашёл приложение Навальный.

Ответить
0
Фамилия и имя

Оно не  так работает, точнее так не работает. 

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

раз американцам похрен на Навального - значит Навальный путинский агент и был создан для отвлечения внимания народа от проблем и выявления неблагонадежных личностей в нашем российском социуме

Ответить
1
Сергей Дворниченко

1984, там тоже такой персонаж был, разве никто не заметил?

Ответить
0
Александр Фокин

Верните мне мой 1992

Ответить
–1
Мутёнок

да пожалуйста

Ответить
0
John Pinker

Мафия!

Ответить
0
Amaze Zett

Будут ли санкций от сша за угрозу сотрудникам их компании? ред.

Ответить
0
Николай Григорьев

Шок

Ответить
0
Svr3

запускем хэштеги и отмечаем гугл и эпл

Ответить
0
Ударный турник

Угрожали бутылкой 

Ответить
0
Super 72

Все эти «приглашения Гугл в совет федерации» - это копирование Америки кстати. 

Ответить
0
Владимир Филатов

Гугл не удалил, потому что я его вижу (не российский ip).

Ответить
–1
Super 72

Это ужасно
И ужасно, что давление на корпорации становится нормой. Даже среди стран, считающихся и позиционирующих себя как демократии

Ответить
–1
bbk bbk

Они привыкшие ещё со времен Трампа.

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0
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