По словам источника, российские власти назвали конкретных сотрудников, против которых могут завести дела.

Google удалила приложение «Навальный» из Google Play после того, как российские власти пригрозили завести уголовные дела на сотрудников компании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источника, знакомого с решением к компании, и Bloomberg.

Источники СМИ рассказали, что власти «угрожали посадить в тюрьму местных сотрудников». Собеседник The New York Times заявил, что чиновники также назвали конкретные имена, он отказался их раскрыть, «опасаясь рассердить российские власти».

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. На следующий день Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов.