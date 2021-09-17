NYT и Bloomberg: Google удалил приложение Навального после угроз завести уголовные дела против сотрудников компании Статьи редакции
По словам источника, российские власти назвали конкретных сотрудников, против которых могут завести дела.
Google удалила приложение «Навальный» из Google Play после того, как российские власти пригрозили завести уголовные дела на сотрудников компании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источника, знакомого с решением к компании, и Bloomberg.
Источники СМИ рассказали, что власти «угрожали посадить в тюрьму местных сотрудников». Собеседник The New York Times заявил, что чиновники также назвали конкретные имена, он отказался их раскрыть, «опасаясь рассердить российские власти».
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. На следующий день Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов.
Если выбирать между правыми и левыми... то я в 100% случаях выберу левых. Максимум что "ваши злые леваки" сделают - пойдут обворуют магазин очередного мирового тех. гиганта или выведут очередное бред обсуждение в топы твиттера.
И вот только поспорь с этим... Ты сам написал что там левые сидят в правительстве, значит мы сейчас видим на то что они способны.
А когда придут правые(к каким ты себя и считаешь наверное) - они сначала подружатся с террористами с Ближнего востока, превознесут свою расу над остальными(в купе с возвращениями былых территорий, которые в последний раз были во владении - лет 800 назад)
P.s. А вообще - Пошёл ты нахрен. Ты же в курсе что ты свободу слова запрещаешь своим прекращением игры оппозиции с леваками? И вне зависимости от ответа, у меня следующий вопрос тебе - Какая у тебя идеология вообще?
Логика уровня oмoнoвца, который говорит - "Ну я ж не могу иначе - мне семью кормить надо". Существует множество различных возможностей, чтобы кормить семью и не делать то, что не хорошо. И тут так же
Во-первых, можно использовать рычаги влияния и сделать так, чтобы сотрудников не посадили, раз уж тебе на них не похуй.
Во-вторых, на крайняк можно организовать переезд этих вот сотрудников.
Вариантов можно придумать массу. Как и оправданий. Но как говорится: Оправдание - как дырка в жопе. Есть у всех, и все воняют.
Для них безвыходная ситуация, им приходится выбирать между физической безопасностью сотрудников и сервисом потребителям. Тут без потерь не выкрутиться. Кровь решили на себя не брать и к сожалению это наверное правильное решение. Но давление на компании через угрозы посадки сотрудников как-то терроризмом попахивает. ред.