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Новости
Артём Мазанов

Путин в первый день выборов подписал указ о выплате 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда Статьи редакции

По данным Смольного, в Петербурге и за границей проживает более 80 тысяч блокадников.

17 сентября — в первый день выборов в Госдуму — Владимир Путин распорядился выплатить по 50 тысяч рублей гражданам РФ, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в связи с «80-й годовщиной открытия Дороги жизни». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин попросил уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы «люди смогли получить её своевременно, без волокиты и лишних бумаг». По его словам, в мире знают о стойкости и мужестве ленинградцев. «И вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев», — добавил он.

Согласно данным Смольного, в январе в Петербурге проживали 69 тысяч блокадников, 65 тысяч из которых награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда.

Среди живущих блокадников в Петербурге около семи тысяч принимали участие в обороне Ленинграда, более четырёх тысяч награждены медалью «За оборону Ленинграда». Еще 18 тысяч блокадников проживали за границей.

#новости #выборы

1909 просмотров
58 58 комментариев
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58 комментариев
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Наружный будильник

Какое совпадение

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26
Международный кот

Милорд, нам не хватает 65 тыс голосов

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0
Алексей Егоров

УЖЕ голосование, а они все пытаются подкупить.

Что дальше? Чернобыльцам? Участникам Первой Мировой? Защитникам Руси от набегов печенегов?

Ответить
15
FOX

нужно еще немного подождать

Ответить
0
Владислав Егоров

Многодетным детям из детских домов еще не выплачивали

Ответить
0
AttentiveMilk

Сычам с двачей

Ответить
0
Наружный будильник

За набеги?

Ответить
0
Дмитрий Кузьмин

Интересно, у кого-нибудь из журналистов, задающих вопросы пескову, хватит смелости спросить чем это отличается от того, что предлагал сделать Наввльный в РАЗГАР ПАНДЕМИИ

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12
FOX

навальный предлагал ВСЕМ

Ответить
4
Sergey Zaleznyak

а че типо Навальному надо было позвонить узнать когда там к какой дате мужички из Поднебесной намутят нам красоту коронную? = )

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0
Структурный микроскоп

а остальные типа так

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6
FOX

остальные иностранные агенты

Ответить
10
Структурный микроскоп

aka диссиденты, совок же

Ответить
0
Dmitry Loginov

а заплатишь за это ты

Ответить
8
FOX

Каждый раз плачу и плачу, когда вижу налоговые отчисления на nalog.ru со своей зарплаты и от брокера (в большей степени)

Ответить
2
Александр Лукашенко

Плакса

Ответить
0
FOX

загляни на nalog.ru

Ответить
1
Наружный будильник

Жестоко

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0
Коммунистический Мика

Почему?

Ответить
0
Dmitry Loginov

Почему бы и нет?

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0
Андрей Охапкин

Я не против. Хотя лучше бы на эти деньги устроили парад. 

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0
Радикальный каякер

нет, 18 млрд от МВФ можно и погулять 

Ответить
0
Svargr

О чем это говорит? О том что все стабильно и все под контролем, да. ред.

Ответить
7
5ый член Комитета

сук, готовы что угодно уже сделать
кроме нормальной экономики

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6
Ударный турник

Разошёлся дед. Аттракцион невиданной щедрости

Ответить
5
Люциан Бужор

Если 50 тысяч дадут, значит процентов на 5-10% цены вырастут. У нас просто так не дают, потом обязательно отыгрывают.

Ответить
2
Андрей Рядькин

Просто инфляция будет расти. В сумме все раздачи от детей до силовиков будет почти триллион

Ответить
1
Трансгендолёт

Когда уже начнут выдавать выплаты тем, кто хорошо покакал во второй день выборов!?

Ответить
2
Майка Ника

Только если на бюллетень правильно наложил 

Ответить
1
Николай

Галочкой на квадратик напротив едрисни

Ответить
0
stikerman

В екб тоже щедро заплатили пенсионерам

Ответить
2
Сергій Осипчук

Вы что? Против витиранов? Какой пиар может быть на витиранах!!11 это святое!!!11

Ответить
2
FOX
Ответить
1
Dmitry Sursin

Ну тысяч 100 может наберётся живых. Это целых 5 млн. рублей кстати...
Что бы квалифицированного инвестора на бирже получить - нужно 6 млн. кстати...

Ответить
0
Svargr

5 млн? - я думаю на предвыборную компанию любой ихний депутат больше тратит

UPD: так написано про миллион человек. это значит 50 млрд в рублях. ред.

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0
Dmitry Sursin

млрд. я еблан..

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1
Dmitry Sursin

Ну они же не все сидели в блокадном Ленинграде

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0
Svargr

Аргумент

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0
No Name

Угу, выборы. Ну молодец, а что насчет принять тот законопроект Навального, который в 2020 г. предложил ветеранам (которых 75 тысяч) пенсию до 200к.

Ответить
0
Дмитрий Шубкин

Когда меньше тысячи останется с помбой объявят о пенсии в 500к.

Ответить
0
Svargr

Правильно, только пенсия будет начисляться с 90 лет.

Ответить
0
Своеобразный украинец

А что, есть ветераны моложе? Тем, кому было 18 лет в 1945ом сейчас по 94.

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1
Вася Иванов

никогда такого не было и вот опять 

Ответить
0
Компьютерный пистолет

красава

Ответить
0
Пермский рак

первые результаты в секретных папочках подогнали?

Ответить
0
Alex Fielding

я такой хуйней в каком-то симе занимался - заливал соц.проблемы баблосом

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0
Должен пёс_анон

И как? Удачно?

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0
Сергей Дворниченко

может лучше вкачать их в армию и убрать траты на развлечение? должно помогать

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0
new_comment

В Stronghold круче было. Пайку уменьшить, понастроить кругом клеток и виселиц. Результат: народ меньше ест и больше работает.

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0
ฺ ฺ

от этих  остался хоть кто ? там по моему уже все червей на погосте кормят , деньги на попил опять .

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0
Svargr

Было бы прикольно если бы щас СРОЧНО стали те украденные сбербанком  в 90-ые сбережения выдавать

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0
Aram Mirzoyants

началось

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0
Fenrir784

На похороны

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0
Неопределенный волк

Завтра попросит выдать всем у кого фамилия начинается на букву П наверное

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0
Антон Лисин

Инвалидам. Глядишь лекарства бы купили 

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0
Давний месяц

То есть по ершику из дворца

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0
ouxen

ЕЕЕ, победа!

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0
Анатолий Камов

После избирательной компании Путин лично будет награждать очередным званием и орденами своих подчинённых. Ведь скоро его ДР. Так что, это малый кусочек сладкого от него, чтобы задобрить избирателей, основной пирог будут делить приближённые уже 7 октября, которые так прекрасно выдвинулись в депутаты нового созыва.

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0
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