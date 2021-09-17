По данным Смольного, в Петербурге и за границей проживает более 80 тысяч блокадников.

17 сентября — в первый день выборов в Госдуму — Владимир Путин распорядился выплатить по 50 тысяч рублей гражданам РФ, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в связи с «80-й годовщиной открытия Дороги жизни». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин попросил уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы «люди смогли получить её своевременно, без волокиты и лишних бумаг». По его словам, в мире знают о стойкости и мужестве ленинградцев. «И вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев», — добавил он.

Согласно данным Смольного, в январе в Петербурге проживали 69 тысяч блокадников, 65 тысяч из которых награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда.

Среди живущих блокадников в Петербурге около семи тысяч принимали участие в обороне Ленинграда, более четырёх тысяч награждены медалью «За оборону Ленинграда». Еще 18 тысяч блокадников проживали за границей.