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Новости
Яна Ломакина

Пианиста с деменцией пригласили дирижировать оркестром после того, как его сын выложил в соцсети запись его импровизации Статьи редакции

Доходы от трансляции композиции направили в фонды помощи людям с болезнью Альцгеймера.

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Фото SWNS

Симфонический оркестр исполнил мечту страдающего деменцией 81-летнего пианиста Пола Харви, пригласив мужчину дирижировать исполнением его произведения. Пьеса стала известной после того, как сын музыканта опубликовал в твиттер игру отца на пианино, сообщает «Би-би-си».

В сентябре 2020 года Ник Харви выложил видео импровизации своего отца, пианиста и композитора Пола Харви, страдающего деменцией. Получившаяся композиция получила название «Четыре ноты». Видео сразу стало вирусным в соцсетях.

Nick Harvey @mrnickharvey
Dad’s ability to improvise and compose beautiful melodies on the fly has always amazed me.

Tonight, I gave him four random notes as a starting point.

Although his dementia is getting worse, moments like this bring him back to me.
«Папина способность импровизировать и сочинять на лету красивые мелодии всегда поражала меня. Сегодня я дал ему четыре случайных ноты в качестве отправной точки для сочинения. Хотя его деменция становится всё серьёзнее, такие моменты возвращают его ко мне»

Через несколько дней после публикации твита «Би-би-си» включила пьесу в радиотрансляцию, а пианиста пригласили на утреннее телешоу. В октябре симфонический оркестр по просьбе слушателей записал сингл с композицией. В том же месяце трек занял первое место в топе продаж на Amazon и iTunes, а в ноябре стал самой скачиваемой песней недели в Великобритании. Все доходы от трансляций поделили поровну между благотворительными фондами «Общество Альцгеймера» и «Музыка для людей с деменцией».

В честь года со дня выступления Харви на телевидении симфонический оркестр «Би-би-си» пригласил пианиста дирижировать выступлением музыкантов, которые играли «Четыре ноты» и старое сочинение композитора.

Это заставило меня почувствовать себя живым. Я не мог поверить, что оркестр играет мою пьесу, а я стою перед музыкантами, дирижируя ими. Я так долго не дирижировал, это было очень волнительно.

Пол Харви
пианист
Фото SWNS
Фото SWNS

«Видеть музыканта, выходящего за пределы диагноза, было чудесно», — сказала директор благотворительной организации «Музыка для людей с деменцией» Грейс Медоуз. Выручку от трансляции игры оркестра вместе с Харви пожертвовали фондам помощи людей с деменцией.

#новости #музыка #англия

2 2 комментария
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