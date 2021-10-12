Пианиста с деменцией пригласили дирижировать оркестром после того, как его сын выложил в соцсети запись его импровизации Статьи редакции
Доходы от трансляции композиции направили в фонды помощи людям с болезнью Альцгеймера.
Симфонический оркестр исполнил мечту страдающего деменцией 81-летнего пианиста Пола Харви, пригласив мужчину дирижировать исполнением его произведения. Пьеса стала известной после того, как сын музыканта опубликовал в твиттер игру отца на пианино, сообщает «Би-би-си».
В сентябре 2020 года Ник Харви выложил видео импровизации своего отца, пианиста и композитора Пола Харви, страдающего деменцией. Получившаяся композиция получила название «Четыре ноты». Видео сразу стало вирусным в соцсетях.
Через несколько дней после публикации твита «Би-би-си» включила пьесу в радиотрансляцию, а пианиста пригласили на утреннее телешоу. В октябре симфонический оркестр по просьбе слушателей записал сингл с композицией. В том же месяце трек занял первое место в топе продаж на Amazon и iTunes, а в ноябре стал самой скачиваемой песней недели в Великобритании. Все доходы от трансляций поделили поровну между благотворительными фондами «Общество Альцгеймера» и «Музыка для людей с деменцией».
В честь года со дня выступления Харви на телевидении симфонический оркестр «Би-би-си» пригласил пианиста дирижировать выступлением музыкантов, которые играли «Четыре ноты» и старое сочинение композитора.
«Видеть музыканта, выходящего за пределы диагноза, было чудесно», — сказала директор благотворительной организации «Музыка для людей с деменцией» Грейс Медоуз. Выручку от трансляции игры оркестра вместе с Харви пожертвовали фондам помощи людей с деменцией.