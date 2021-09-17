Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

В Польше задержали бывшего главу крупнейшей криптобиржи в России. Его обвиняют в краже сотен миллионов долларов Статьи редакции

Дмитрия Васильева экстрадируют в Казахстан, где на него возбудили дело за мошенничество и хищение денег инвесторов.

16 16 комментариев
2468 просмотров
Дмитрий Васильев Фото с его страницы в фейсбуке 

В аэропорту Варшавы задержали и поместили в следственный изолятор Дмитрия Васильева — бывшего владельца российской криптовалютной биржи Wex. Васильева арестовали ещё в августе, но известно об этом стало только сейчас, пишет польская газета Wyborcza.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что у Польши нет никаких претензий к бывшему главе Wex. Сейчас прокуратура страны рассматривает вопрос об экстрадиции Васильeва в Казахстан. Там его обвиняют в мошенничестве. Как полагает следствие, в сентябре 2018 года Васильев ввёл в заблуждение неназванного мужчину с помощью Wex, и похитил 20 тысяч долларов. После заявления пострадавшего бывшего главу криптобиржи заочно признали подозреваемым по делу о мошенничестве и объявили сначала в межгосударственный, затем в международный розыск.

Близкий знакомый Васильева подтвердил его арест в разговоре с «Би-би-си». В пресс-службе польской полиции изданию на вопрос о его аресте сообщили, что «не могут разглашать информацию о конкретных гражданах». В МВД Казахстана так же не ответили на вопрос издания об экстрадиции бывшего главы криптобиржи.

13 июля 2019 года 32-летний уроженца Минска и гражданина России Дмитрия Васильева арестовали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Примерно две недели спустя прошло заседание суда, после которого Васильева освободили из-под стражи. После заседания он рассказал «Би-би-си», что в уголовном деле, заведённом на него в Казахстане и представленном в итальянскую прокуратуру, нашли большое количество ошибок.

На Дмитрия Васильева заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае. Во всех странах его обвиняют в краже 450 миллионов долларов с помощью биржи Wex. По версии следствия в США, через неё украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана.

Wex — крупнейшая русскоязычная биржа криптовалюты, которая работала с 2011 года. Торговать на ней перестали летом 2017 года. На момент краха биржа обладала активами в несколько миллионов долларов.

#новости #криптовалюта #законы

16 16 комментариев
13
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 16, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 440184, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Sep 2021 15:29:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
sergjjj

Ээээх где то там на WEX остались 5 эфиров..... Васильев там просто директор для торговли лицом а история крайне мутная с участием Российских ФСБ отжимальщиков.

Ответить
15
Трансгендолёт

И владельца Царьграда Малофеева.
Так что твои эфиры и мои бетховены спрашивать надо у него

Ответить
3
Sergey Didenko

Все так ред.

Ответить
0
Колоссальный франт

шутки про Дитковского через 3...2...1....

Ответить
6
Александр Лукашенко

... Шутка про Дитковского.

Ответить
1
alexferman

Казахстан стронг

Ответить
3
Выгодный блик

@Дитковский кофе захвати с собой - Казахстан такого чуда ещё не видел

Ответить
2
Радикальный каякер

Пам Пам 

Ответить
1
Элджей Сартов

Не поделился 

Ответить
1
Ударный турник

Dura Wex sed lex

Ответить
1
GG Here

пиздец крупнейшая крипто биржа лол

Ответить
1
Andrej Krav

WEX это очень мутная история с участием рос. спецслужб (ФСБ).

Ответить
0
Ким Кастекнив

это которая бывшая btc-e? 

Ответить
0
Ilia Maksiokov

ну пожил ...хватит...

Ответить
0
Андрей Галицкий

"На момент краха биржа обладала активами в несколько миллионов долларов."

"Во всех странах его обвиняют в краже 450 миллионов долларов с помощью биржи Wex"

?!

Ответить
0
Андрей Галицкий

к успеху шел

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
«Извините, уважаемые программисты»: после блокировки Google Docs команда Навального выложила списки кандидатов на GitHub
Сервис пока не заблокирован.
214
Новости
Команда Навального опубликовала имена кандидатов «Умного Голосования». Сайт проекта заблокирован в России
Оппозиционеры рекомендуют скачивать приложение, до которого «Роскомнадзор не доберётся».
436
Интернет
Красноярка ведёт инстаграм несовершеннолетней дочери и продаёт её снимки. После интернет-расследования СК возбудил дело
Мать заявляет, что не видит сексуального подтекста, о котором говорят в сети, а за фото дочери платят «истинные фанаты». Главное из материала «Холода».
199
Популярное за три дня
Новости
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов
Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства» в выборы.
428
Технологии
ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota
Сбои наблюдаются по всей России. 15 сентября в «Google Документах» опубликовали списки кандидатов «Умного голосования».
339
Новости
Журнал Time включил Алексея Навального в список самых влиятельных людей года
Вместе с ним в список вошли принц Гарри и его супруга Меган Маркл, Бритни Спирс и теннисистка Наоми Осака.
189
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null