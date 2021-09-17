Дмитрия Васильева экстрадируют в Казахстан, где на него возбудили дело за мошенничество и хищение денег инвесторов.

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Дмитрий Васильев Фото с его страницы в фейсбуке

В аэропорту Варшавы задержали и поместили в следственный изолятор Дмитрия Васильева — бывшего владельца российской криптовалютной биржи Wex. Васильева арестовали ещё в августе, но известно об этом стало только сейчас, пишет польская газета Wyborcza.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что у Польши нет никаких претензий к бывшему главе Wex. Сейчас прокуратура страны рассматривает вопрос об экстрадиции Васильeва в Казахстан. Там его обвиняют в мошенничестве. Как полагает следствие, в сентябре 2018 года Васильев ввёл в заблуждение неназванного мужчину с помощью Wex, и похитил 20 тысяч долларов. После заявления пострадавшего бывшего главу криптобиржи заочно признали подозреваемым по делу о мошенничестве и объявили сначала в межгосударственный, затем в международный розыск.

Близкий знакомый Васильева подтвердил его арест в разговоре с «Би-би-си». В пресс-службе польской полиции изданию на вопрос о его аресте сообщили, что «не могут разглашать информацию о конкретных гражданах». В МВД Казахстана так же не ответили на вопрос издания об экстрадиции бывшего главы криптобиржи.

13 июля 2019 года 32-летний уроженца Минска и гражданина России Дмитрия Васильева арестовали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Примерно две недели спустя прошло заседание суда, после которого Васильева освободили из-под стражи. После заседания он рассказал «Би-би-си», что в уголовном деле, заведённом на него в Казахстане и представленном в итальянскую прокуратуру, нашли большое количество ошибок.

На Дмитрия Васильева заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае. Во всех странах его обвиняют в краже 450 миллионов долларов с помощью биржи Wex. По версии следствия в США, через неё украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана.