Двух из них заключили под стражу, ещё одного отправили под домашний арест.

Создателя телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова и его соратника Никиту Крещука отправили под стражу. Сотруднице штаба Анастасии Брюхановой и студентке ВШЭ Марие Платоновой назначили домашний арест. Об избранных мерах пресечения сообщает «Апология протеста».

Решения принимал Басманный суд Москвы. «Апология протеста» отмечает, что «Дмитрия Чебанова следствие считает лидером движения „Что делать”, которое призывало в чатах Telegram участвовать в уличных протестах в связи с выборами».

16 сентября Следственный комитет возбудил дело о склонении к беспорядкам во время думских выборов через телеграм в отношении 11 человек. По версии следствия, они агитировали за насильственные действия в дни голосования с 17 по 20 сентября в «сети телеграм-каналов». Им грозит до 10 лет лишения свободы.