Исполнительный директор Dog with Log Полина Егорова призвала другие бренды перестать бояться и делать контент, который «вы хотите, прямо сейчас».

{"items":[{"comment_id":6296293,"subsite_id":232504,"user_id":266771,"type":"comment_add","id":6296293,"hash":"3a6d1ef0a5d18688761cd8bc88a41aea","date":1631886216,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/440248?comment=6296293","text":">\u0410 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0431\u043b\u043e\u0447\u0430\u0442 \u0441\u0438\u043c\u043f\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438, \u044d\u0442\u043e \u0436\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e, \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434 \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430

\u0410 \u0432 \u0447\u0435\u043c, \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0430? \u0423 \u043d\u0430\u0441 \u0443\u0436\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u044b\u00a0 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438, \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043e\u0434\u0438\u043d \"\u043e\u0431\u0449\u0435\u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435\"? \u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u043b\u043e\u0447\u0430\u0442 \u043d\u0435\u0441\u0438\u043c\u043f\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0431\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438, \u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0443\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0446\u0435\u043d\u0437\u0443\u0440\u044b, \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u044b \u0438 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":266771,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/266771-dragan-velimirovic","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8ee3174a-6a09-9196-4445-5b3878b5a51e\/","name":"Dragan Velimirovic","isVerified":false},"content":{"id":440248,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/440248","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296294,"subsite_id":214343,"user_id":382437,"type":"comment_add","id":6296294,"hash":"101d320ef0d1d7dde93ee21724f05377","date":1631886221,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/440056-mid-rossii-nazval-vtorzhenie-sssr-v-polshu-osvoboditelnym-pohodom-v-socsetyah-eto-poschitali-perepisyvaniem-istorii?comment=6296294","text":"\"\u0432\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0443\u043c\u0430\u043b\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\"\u00a0



\u041a\u0442\u043e \u0443\u043c\u0430\u043b\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442? \u0412\u043e\u0442 \u0442\u0435, \u043d\u0430:\u00a0



https:\/\/time.com\/5684506\/munich-appeasement\/



https:\/\/www.nationalarchives.gov.uk\/education\/resources\/chamberlain-and-hitler\/



https:\/\/winstonchurchill.org\/resources\/speeches\/1930-1938-the-wilderness\/the-munich-agreement\/



https:\/\/www.theguardian.com\/world\/from-the-archive-blog\/2018\/sep\/21\/munich-chamberlain-hitler-appeasement-1938","media":[{"type":"link","value":"winstonchurchill.org"},{"type":"link","value":"www.theguardian.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":382437,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/382437-mayka-nika","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c82e4a0-8490-5325-abbf-47f22ee4d08b\/","name":"\u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u041d\u0438\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":440056,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/440056-mid-rossii-nazval-vtorzhenie-sssr-v-polshu-osvoboditelnym-pohodom-v-socsetyah-eto-poschitali-perepisyvaniem-istorii","title":"\u041c\u0418\u0414 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0432\u0442\u043e\u0440\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443 \u00ab\u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c\u00bb. \u0412 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296295,"subsite_id":214346,"user_id":408563,"type":"comment_add","id":6296295,"hash":"662c881a9beee7f32b45a54495eca515","date":1631886223,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/440146-v-ssha-ispytayut-na-lyudyah-gennyy-preparat-dlya-lecheniya-vich-infekcii-on-nahodit-i-vyrezaet-virus-iz-dnk-kletok?comment=6296295","text":"\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u041a\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438 \u043f\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":408563,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/408563-andrey-furcev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13bdc33a-0e84-5215-8a93-2a502fb56f81\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0424\u0443\u0440\u0446\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":440146,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/440146-v-ssha-ispytayut-na-lyudyah-gennyy-preparat-dlya-lecheniya-vich-infekcii-on-nahodit-i-vyrezaet-virus-iz-dnk-kletok","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043b\u044e\u0434\u044f\u0445 \u0433\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0412\u0418\u0427-\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0438\u0437 \u0414\u041d\u041a \u043a\u043b\u0435\u0442\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296298,"subsite_id":245416,"user_id":326460,"type":"comment_add","id":6296298,"hash":"177f2680ddb5af11c4d4256d57b3100c","date":1631886238,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440150-nyt-i-bloomberg-google-udalil-prilozhenie-navalnogo-posle-ugroz-zavesti-ugolovnye-dela-protiv-sotrudnikov-kompanii?comment=6296298","text":"\u0421\u043a\u0430\u0436\u0438 \u043c\u043d\u0435 \u043a\u0442\u043e \u0442\u0432\u043e\u0439 \u0434\u0440\u0443\u0433...","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ec897d19-119d-54ab-95ef-66c0e64bf5b4\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326460,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326460-suprematizm-2-0","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cdfd9a50-5d42-c174-c8ba-24801fa69b85\/","name":"\u0441\u0443\u043f\u0440\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043c 2.0","isVerified":false},"content":{"id":440150,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440150-nyt-i-bloomberg-google-udalil-prilozhenie-navalnogo-posle-ugroz-zavesti-ugolovnye-dela-protiv-sotrudnikov-kompanii","title":"NYT \u0438 Bloomberg: Google \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u043b \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296299,"subsite_id":214343,"user_id":382437,"type":"comment_add","id":6296299,"hash":"74d9f003c923f7623ad2c1ebcea3e831","date":1631886240,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/440056-mid-rossii-nazval-vtorzhenie-sssr-v-polshu-osvoboditelnym-pohodom-v-socsetyah-eto-poschitali-perepisyvaniem-istorii?comment=6296299","text":"\u0410 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435:

https:\/\/m.bpb.de\/politik\/hintergrund-aktuell\/276472\/muenchener-abkommen



https:\/\/www.sueddeutsche.de\/politik\/muenchner-abkommen-1938-frieden-fuer-unsere-zeit-1.690645



https:\/\/www.welt.de\/geschichte\/zweiter-weltkrieg\/article120458771\/Muenchner-Abkommen-Wie-Grossbritannien-die-Tschechoslowakei-verriet.html



https:\/\/www.deutschlandfunkkultur.de\/appeasement-politik-wie-hoch-darf-der-preis-fuer-den.976.de.html?dram:article_id=502480","media":[{"type":"link","value":"www.welt.de"},{"type":"link","value":"www.deutschlandfunkkultur.de"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":382437,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/382437-mayka-nika","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c82e4a0-8490-5325-abbf-47f22ee4d08b\/","name":"\u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u041d\u0438\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":440056,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/440056-mid-rossii-nazval-vtorzhenie-sssr-v-polshu-osvoboditelnym-pohodom-v-socsetyah-eto-poschitali-perepisyvaniem-istorii","title":"\u041c\u0418\u0414 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0432\u0442\u043e\u0440\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443 \u00ab\u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c\u00bb. \u0412 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296301,"subsite_id":245416,"user_id":414183,"type":"comment_add","id":6296301,"hash":"3608de0e59ffc8cc97ba8d2994e8a759","date":1631886260,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440177-putin-v-pervyy-den-vyborov-podpisal-ukaz-o-vyplate-50-tysyach-rubley-zashchitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-leningrada?comment=6296301","text":"\u0415\u043c\u0443 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":414183,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/414183-dobrosvet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fead4364-fbe0-4a50-c94a-06c6027f741b\/","name":"Dobrosvet","isVerified":false},"content":{"id":440177,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440177-putin-v-pervyy-den-vyborov-podpisal-ukaz-o-vyplate-50-tysyach-rubley-zashchitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-leningrada","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0443\u043a\u0430\u0437 \u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435 50 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0431\u043b\u043e\u043a\u0430\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296302,"subsite_id":214346,"user_id":326849,"type":"comment_add","id":6296302,"hash":"7b5c6e79d59b2d7c120fe82692295b40","date":1631886269,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/440146-v-ssha-ispytayut-na-lyudyah-gennyy-preparat-dlya-lecheniya-vich-infekcii-on-nahodit-i-vyrezaet-virus-iz-dnk-kletok?comment=6296302","text":"\u0436\u0434\u0443 \u0433\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u0438\u0442\u0445\u0430\u0431\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326849,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326849-artur-mudrik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad948248-fffa-f41d-5723-692d396e4324\/","name":"\u0410\u0440\u0442\u0443\u0440 \u041c\u0443\u0434\u0440\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":440146,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/440146-v-ssha-ispytayut-na-lyudyah-gennyy-preparat-dlya-lecheniya-vich-infekcii-on-nahodit-i-vyrezaet-virus-iz-dnk-kletok","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043b\u044e\u0434\u044f\u0445 \u0433\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0412\u0418\u0427-\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0438\u0437 \u0414\u041d\u041a \u043a\u043b\u0435\u0442\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296303,"subsite_id":232504,"user_id":175506,"type":"comment_add","id":6296303,"hash":"eb27ade41c21f956fa1d3072ad48e04c","date":1631886283,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/440248?comment=6296303","text":"\u0430\u0445\u0430\u0445\u0430\u0445\u0430\u0445\u0445\u0430\u0445\u0430\u0445\u0430\u0445\u0445\u0430\u0445\u0430

\u041f\u043e-\u0444\u0430\u043a\u0442\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":175506,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/175506-tosik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/24b538e7-e42a-8acd-4f50-287db54d0575\/","name":"tosik","isVerified":false},"content":{"id":440248,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/440248","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296304,"subsite_id":214343,"user_id":382437,"type":"comment_add","id":6296304,"hash":"c0fd84961e0ea83eec03b977d2deb9e5","date":1631886296,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/440056-mid-rossii-nazval-vtorzhenie-sssr-v-polshu-osvoboditelnym-pohodom-v-socsetyah-eto-poschitali-perepisyvaniem-istorii?comment=6296304","text":"\u041d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0443:

\u0410\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043d\u0435\u043c\u0446\u044b \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0430\u043b\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442, \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":382437,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/382437-mayka-nika","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c82e4a0-8490-5325-abbf-47f22ee4d08b\/","name":"\u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u041d\u0438\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":440056,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/440056-mid-rossii-nazval-vtorzhenie-sssr-v-polshu-osvoboditelnym-pohodom-v-socsetyah-eto-poschitali-perepisyvaniem-istorii","title":"\u041c\u0418\u0414 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0432\u0442\u043e\u0440\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443 \u00ab\u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c\u00bb. \u0412 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296305,"subsite_id":232504,"user_id":400934,"type":"comment_add","id":6296305,"hash":"71c29bbb4706ac4e033eb7f6c61f8c3f","date":1631886311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/440248?comment=6296305","text":"\u041d\u0438 \u0432 \u0447\u0435\u043c, \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435



\u041d\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0441\u0442\u0435\u0441\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u043c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0440\u0443\u0442\u044b\u0435 \u043c\u0430\u043d\u0435\u0432\u0440\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":400934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/400934-bip-bop","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b3c31fe5-9a67-5d63-a224-81b08e127027\/","name":"\u0411\u0438\u043f \u0411\u043e\u043f","isVerified":false},"content":{"id":440248,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/440248","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296306,"subsite_id":247728,"user_id":224643,"type":"comment_add","id":6296306,"hash":"e4f6016a4f903f1ab7a6cc2b8edd6fd9","date":1631886319,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/439672-radio-gaaga-pochemu-ne-vyrvali-vlast-i-budet-li-vtoroy-shans?comment=6296306","text":"\u043b\u044b\u0441\u044b\u0439 \u0438\u0437 \u0431\u0440\u0430\u0437\u0437\u0435\u0440\u0441?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":224643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/224643-vladimir-filatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81941b8e-4c05-b0e1-5cce-fdccdf0beaee\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0424\u0438\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":439672,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/439672-radio-gaaga-pochemu-ne-vyrvali-vlast-i-budet-li-vtoroy-shans","title":"\u0420\u0430\u0434\u0438\u043e \u0413\u0430\u0430\u0433\u0430: \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0440\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0448\u0430\u043d\u0441?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296308,"subsite_id":245416,"user_id":364367,"type":"comment_add","id":6296308,"hash":"7e45d2c52b33fc5047d65f0657de8aeb","date":1631886335,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440150-nyt-i-bloomberg-google-udalil-prilozhenie-navalnogo-posle-ugroz-zavesti-ugolovnye-dela-protiv-sotrudnikov-kompanii?comment=6296308","text":"[@403321|\u0414\u043e\u043d \u0411\u043e\u0442]\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":364367,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/364367-aleksandr-borrodach","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fe255e84-67a6-55aa-af85-15b89f38fdc3\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0411\u043e\u0440\u0440\u043e\u0434\u0430\u0447","isVerified":false},"content":{"id":440150,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440150-nyt-i-bloomberg-google-udalil-prilozhenie-navalnogo-posle-ugroz-zavesti-ugolovnye-dela-protiv-sotrudnikov-kompanii","title":"NYT \u0438 Bloomberg: Google \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u043b \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296309,"subsite_id":245416,"user_id":403321,"type":"comment_add","id":6296309,"hash":"5401d0e33b34f9fd19db803bef10567b","date":1631886335,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440150-nyt-i-bloomberg-google-udalil-prilozhenie-navalnogo-posle-ugroz-zavesti-ugolovnye-dela-protiv-sotrudnikov-kompanii?comment=6296309","text":"\ub2f9\uc2e0\uc744 \uc9c0\ucf1c\ubcf4\uace0 \uc788\uc5b4\uc694. \u0414\u041e\u041d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":403321,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/403321-don-bot","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/85846d4f-5774-5cf8-af9d-60e89b412826\/","name":"\u0414\u043e\u043d \u0411\u043e\u0442","isVerified":false},"content":{"id":440150,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440150-nyt-i-bloomberg-google-udalil-prilozhenie-navalnogo-posle-ugroz-zavesti-ugolovnye-dela-protiv-sotrudnikov-kompanii","title":"NYT \u0438 Bloomberg: Google \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u043b \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296310,"subsite_id":245416,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":6296310,"hash":"194c0cf4729bc73cbb4e89a233f3fded","date":1631886362,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440177-putin-v-pervyy-den-vyborov-podpisal-ukaz-o-vyplate-50-tysyach-rubley-zashchitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-leningrada?comment=6296310","text":"\u0410 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044f \u0431\u044b\u043b \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":440177,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440177-putin-v-pervyy-den-vyborov-podpisal-ukaz-o-vyplate-50-tysyach-rubley-zashchitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-leningrada","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0443\u043a\u0430\u0437 \u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435 50 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0431\u043b\u043e\u043a\u0430\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296311,"subsite_id":214346,"user_id":304728,"type":"comment_add","id":6296311,"hash":"68b83c0142d0ca89ef2a34e31dbad9c4","date":1631886371,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/440146-v-ssha-ispytayut-na-lyudyah-gennyy-preparat-dlya-lecheniya-vich-infekcii-on-nahodit-i-vyrezaet-virus-iz-dnk-kletok?comment=6296311","text":"\u0417\u043d\u0430\u044f \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0431\u043e\u043b\u0435\u044e\u0442, \u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u044f \u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e \u0443\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c, \u0447\u0435\u043c \u043f\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0439 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u044b\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":304728,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/304728-ivan-stepanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fccaae84-0079-22d5-fdfe-8ebe0c5d91a5\/","name":"Ivan Stepanov","isVerified":false},"content":{"id":440146,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/440146-v-ssha-ispytayut-na-lyudyah-gennyy-preparat-dlya-lecheniya-vich-infekcii-on-nahodit-i-vyrezaet-virus-iz-dnk-kletok","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043b\u044e\u0434\u044f\u0445 \u0433\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0412\u0418\u0427-\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0438\u0437 \u0414\u041d\u041a \u043a\u043b\u0435\u0442\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296312,"subsite_id":214346,"user_id":239473,"type":"comment_add","id":6296312,"hash":"ce80ad4e03d2237dd53d3ceaa50cd96d","date":1631886372,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/440146-v-ssha-ispytayut-na-lyudyah-gennyy-preparat-dlya-lecheniya-vich-infekcii-on-nahodit-i-vyrezaet-virus-iz-dnk-kletok?comment=6296312","text":"\u0415\u0433\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0430\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u0438\u0437\u043c \u0441\u0433\u0443\u0431\u0438\u0442. \u041d\u0435 \u0436\u0430\u043b\u044c, \u0432\u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":239473,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/239473-dmitriy-grigorev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/17fb57cd-31f3-5f25-a9f3-b0df865b598a\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0413\u0440\u0438\u0433\u043e\u0440\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":440146,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/440146-v-ssha-ispytayut-na-lyudyah-gennyy-preparat-dlya-lecheniya-vich-infekcii-on-nahodit-i-vyrezaet-virus-iz-dnk-kletok","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043b\u044e\u0434\u044f\u0445 \u0433\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0412\u0418\u0427-\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0438\u0437 \u0414\u041d\u041a \u043a\u043b\u0435\u0442\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296313,"subsite_id":245416,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":6296313,"hash":"7ab8dc29cd76a89d7e6ba49edd4b1510","date":1631886377,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440177-putin-v-pervyy-den-vyborov-podpisal-ukaz-o-vyplate-50-tysyach-rubley-zashchitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-leningrada?comment=6296313","text":"\u041f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0442\u0443\u0442 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b \u0442\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":440177,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440177-putin-v-pervyy-den-vyborov-podpisal-ukaz-o-vyplate-50-tysyach-rubley-zashchitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-leningrada","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0443\u043a\u0430\u0437 \u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435 50 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0431\u043b\u043e\u043a\u0430\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296316,"subsite_id":245416,"user_id":66253,"type":"comment_add","id":6296316,"hash":"a3cd03ad0c4281008a7b150fdc45a631","date":1631886422,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440177-putin-v-pervyy-den-vyborov-podpisal-ukaz-o-vyplate-50-tysyach-rubley-zashchitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-leningrada?comment=6296316","text":"","media":[{"type":"movie","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ebd12546-c331-54de-a924-26f3066d4134\/-\/format\/jpg\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":66253,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/66253-the-art-of-gepard","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/045d97c4-1c6e-51ce-8354-314d3cfd7a4d\/","name":"the art of \u0433\u0435\u043f\u0430\u0440\u0434","isVerified":false},"content":{"id":440177,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/440177-putin-v-pervyy-den-vyborov-podpisal-ukaz-o-vyplate-50-tysyach-rubley-zashchitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-leningrada","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0443\u043a\u0430\u0437 \u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435 50 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0431\u043b\u043e\u043a\u0430\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296318,"subsite_id":214348,"user_id":66253,"type":"comment_add","id":6296318,"hash":"dbf4c8b4cd9e70d415453556dc451e58","date":1631886450,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/440269-nirvana-all-apologies?comment=6296318","text":"\u043e, \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0435\u043a \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":66253,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/66253-the-art-of-gepard","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/045d97c4-1c6e-51ce-8354-314d3cfd7a4d\/","name":"the art of \u0433\u0435\u043f\u0430\u0440\u0434","isVerified":false},"content":{"id":440269,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/440269-nirvana-all-apologies","title":"Nirvana \/ All Apologies"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6296319,"subsite_id":232504,"user_id":266771,"type":"comment_add","id":6296319,"hash":"47622df7798e82f66d344f55132ec5c8","date":1631886450,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/440098?comment=6296319","text":"\u0412\u0438\u0436\u0443 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u0443\u044e \u0448\u043b\u044f\u043f\u043a\u0443 \u0433\u0440\u0438\u0431\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":266771,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/266771-dragan-velimirovic","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8ee3174a-6a09-9196-4445-5b3878b5a51e\/","name":"Dragan Velimirovic","isVerified":false},"content":{"id":440098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/440098","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false}]}