Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

В Москве арестовали трёх фигурантов дела о склонении к массовым беспорядкам во время выборов через телеграм Статьи редакции

Двух из них заключили под стражу, ещё одного отправили под домашний арест.

Создателя телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова и его соратника Никиту Крещука отправили под стражу. Сотруднице штаба Анастасии Брюхановой и студентке ВШЭ Марие Платоновой назначили домашний арест. Об избранных мерах пресечения сообщает «Апология протеста».

Решения принимал Басманный суд Москвы. «Апология протеста» отмечает, что «Дмитрия Чебанова следствие считает лидером движения „Что делать”, которое призывало в чатах Telegram участвовать в уличных протестах в связи с выборами».

16 сентября Следственный комитет возбудил дело о склонении к беспорядкам во время думских выборов через телеграм в отношении 11 человек. По версии следствия, они агитировали за насильственные действия в дни голосования с 17 по 20 сентября в «сети телеграм-каналов». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

#новости #задержания #telegram

1777 просмотров
14 14 комментариев
11
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f","telegram"], "comments": 14, "likes": 11, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 440197, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Sep 2021 15:21:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Кирилл Вселенский

Чтобы все понимали, как выглядит террористка из телеграмма 

Ответить
8
Кирилл Вселенский

Сразу видно, что такая не только стаканчик может кинуть, а еще и плакат нарисовать

Ответить
3
Должен пёс_анон

Она мультик про митинги и силовиков сделала
https://youtu.be/KPTRUY7t9t8?t=823 (таймкод на 13:43)

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Уе кацебот

Ответить
2
ouxen

Сразу видно что припизднутая

Ответить
0
Должен пёс_анон

Агитировал наверное один только подсадной мент

Ответить
9
Ударный турник

Что делать, что делать... Муравью хуй приделать

Ответить
3
Морской алмаз

Сотруднице штаба Анастасии Брюхановой и студентке ВШЭ Марие Платоновой назначили домашний арест.

Звучит, будто Брюхановой тоже назначили арест.

Ответить
2
Коммунистический Мика

Выборы через телеграм звучит мемео

Ответить
0
Лига порвах

@Кто это 

Ответить
0
Кто это

«Ничтожество» еще известен как: «Хороший листочек», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «NATO Liberator Soldier», «листочек», «лесточик», «Саша», «Блин, так не смешно же», «московский школьник», «Столярный верстачок BOSCH», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «бревно без задач», «хороший человек», «Жёлтый Березовый Лист», «Степан Андрiйович Бандера», «грязь из-под ногтей», «legodetalka»

Ответить
1
Павел Петрович

Новость неполная.

 В материалах дела фигурирует 11 человек — от Петербурга до Красноярска. Уже прошли с десяток обысков, практически все фигуранты отправлены в СИЗО.

https://t.me/apologia/3838

Ответить
0
Вероятный коктейль

выборов через телеграм

ЦИК возьмёт идею на вооружение при следующих выборах.

Ответить
0
Alex Fielding

а че, какой-то другой исход они ожидали?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Обсуждаемое
Новости
В России начались трёхдневные выборы в Госдуму
Они завершатся в 20:00 по местному времени 19 сентября.
248
Новости
Команда Навального опубликовала имена кандидатов «Умного Голосования». Сайт проекта заблокирован в России
Оппозиционеры рекомендуют скачивать приложение, до которого «Роскомнадзор не доберётся».
436
Новости
Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за «клеветы» в сериале «Ход королевы»
В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.
248
Популярное за три дня
Новости
«Пора перестать бояться»: петербургский бренд амуниции для собак сделал рекламу с однополыми парами
Исполнительный директор Dog with Log Полина Егорова призвала другие бренды перестать бояться и делать контент, который «вы хотите, прямо сейчас».
293
Новости
Судебные приставы пришли в московский офис Google, но нашли одну сотрудницу, которая отправила их в США — Mash
Приставы хотели взыскать 32,5 миллиона рублей штрафов, которые выписали российские суды.
187
Новости
Команда Навального опубликовала имена кандидатов «Умного Голосования». Сайт проекта заблокирован в России
Оппозиционеры рекомендуют скачивать приложение, до которого «Роскомнадзор не доберётся».
436
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null