В его машине обнаружили автомат, винтовки, гранаты и сотни патронов.

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Фото Baza

Автомобиль Виктора Мирского, которого задержали по подозрению в нападении на полицейского в Воронежской области и тройном убийстве, заметил сотрудник ДПС, сообщает ГУ МВД по региону. В машине обнаружили арсенал оружия, пишет Baza и «Подъём».

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При задержании Мирской оказал сопротивление, из-за чего полицейские применили огнестрельное оружие. Подозреваемый ранен, ему оказали медицинскую помощь.

16 сентября рано утром мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. Он был полностью одет в военную форму и бронежилет. У здания ОМВД преступник открыл стрельбу из автоматического ружья, после чего проник внутрь отдела полиции.

При входе в отдел мужчина взорвал гранату. Один из сотрудников получил осколочные ранения. После этого стало известно, что нападавшего подозревают ещё в убийстве трёх членов семьи из села Волчанское.