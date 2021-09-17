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Новости
Sasha Shambilova

У задержанного подозреваемого в нападении на отдел полиции и тройном убийстве нашли арсенал оружия Статьи редакции

В его машине обнаружили автомат, винтовки, гранаты и сотни патронов.

41 41 комментарий
2557 просмотров
Фото Baza

Автомобиль Виктора Мирского, которого задержали по подозрению в нападении на полицейского в Воронежской области и тройном убийстве, заметил сотрудник ДПС, сообщает ГУ МВД по региону. В машине обнаружили арсенал оружия, пишет Baza и «Подъём».

При задержании Мирской оказал сопротивление, из-за чего полицейские применили огнестрельное оружие. Подозреваемый ранен, ему оказали медицинскую помощь.

16 сентября рано утром мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. Он был полностью одет в военную форму и бронежилет. У здания ОМВД преступник открыл стрельбу из автоматического ружья, после чего проник внутрь отдела полиции.

При входе в отдел мужчина взорвал гранату. Один из сотрудников получил осколочные ранения. После этого стало известно, что нападавшего подозревают ещё в убийстве трёх членов семьи из села Волчанское.

Как сообщает «Коммерсантъ», личность преступника установили вечером 16 сентября. Обыск в его доме затруднили заминированные комнаты.

#новости #регионы #происшествия

41 41 комментарий
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Илья Синица

Нихера себе там сено в Воронежской области - разъебенило ниву аж

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9
Ударный турник

Это как надувные танки

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1
Юрій Білозеров

одно из самых ярких воспоминаний детства "вот сейчас на велике разгонюсь как следует и заеду в стог соломы, она же мягкая"

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1
Владимир Чуркин

Поехавший кукухой гражданин - впрочем, ничего нового

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3
Владимир Филатов

Видимо бывший силовик, иначе откуда у него столько оружия.

Ответить
2
Андрей Охапкин

Или агент западных спецслужб

Ответить
3
Просто Тимуррр

Купил в военторге

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1
Антон Лисин

Подкинули или в магазине купил 

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0
Madegghead

Обычное охотничье оружие:
Тигр, мелкашка и Вепрь/Сайга 12

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0
andrej

Ф-1

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0
Plan 🇧&🇨

тоже охотничья. на кабана

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0
Madegghead

Мож страйебольные, может учебные. Может настоящие, хз.
Но оружие и патроны гражданские явно видно

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0
Дмитрий Семёнов

А экстремист всё равно ты, потому что пришёл на митинг с плакатом.

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1
Tim Hansen

Ключница, LEDX и стопка рюкзаков в кадр не попали

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2
Бип Боп

И лабкарта
Красная..

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1
Ze Katze

Кто там приказывал усилить контроль за оборотом оружия

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–3
Uncle Michael

Непременно используют этот инцидент, что бы прикрываться им и протаскивать новые гайки в закон об оружии

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5
Плотный

Вспоминается как в госудре по фасту протолкнули изменения в фз об оружии после стрельбы в Казани (о легальном его приобретении).
А тут у какого левого хуя чертов арсенал с запрещенкой (с драмнбаса и прочих лнр).

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1
Кирилл Вселенский

Как бы не написать ничего, что попало бы под опровдание

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1
Romario

Не пиши. Все всё понимают. 

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2
Ударный турник

Ща ещё выяснится, что он на деда покуситься хотел 

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1
Владимир Филатов

заразить хотел короной?

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1
Ударный турник

Свинцовой

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1
Летний кубок

Реально опасный типок

Ответить
1
Юрій Білозеров

защита на месте, значит точно поехавший

Ответить
0
Летний кубок

Наоборот же, нет?
Если ты про защиту на болгарке, безопасность прежде всего жи

Ответить
0
Юрій Білозеров

сарказм же, что слесаря и прочие профессионалы своего дела ее снимают

Ответить
0
Летний кубок

А, какие у тебя узкоспециализированные шуточки
А так - да, с защитой очень часто тупо не подберёшься куда надо, я тоже без защиты болгарил, хоть и не спец нихера

Ответить
0
Юрій Білозеров

ну одно дело снять, если реально иначе не подлезть никак (при этом другой сиз же никто не отменял), другое - снять ее сразу после покупки инструмента и не надевать в принципе, как и очки и т.д.

лично мне очень дороги мои глаза, я ними на жизнь зарабатываю, поэтому даже когда беру в руки дремель с миниатюрным отрезным диском, то всегда надеваю защитные очки

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1
Сергей Анонимович

А че на автобусе не поехал

Ответить
0
Eugene

Денег не было 

Ответить
1
Бюджетный франт

я в ахуе

Ответить
0
Inevitable

А машину поменять он не мог

Ответить
0
Ivan

че за дрын рядом с свд/тигром лежит? Самодел?

Ответить
0
Никита Дровняшин

Пневматика какая-то

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0
Madegghead

Мелкашка наверно
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www.huntworld.ru
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0
Vladimir Medvedev

По лоховскому как-то. Оружия дофига, я думал будет эпичнее

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0
твой сказочник

в Фортнайт переиграл

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0
Перспективный холод

PUBG

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0
Летний кубок

Самохин гей

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0
user37437

Оружие грязное всё - точно поехавший.

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0
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