У задержанного подозреваемого в нападении на отдел полиции и тройном убийстве нашли арсенал оружия Статьи редакции
В его машине обнаружили автомат, винтовки, гранаты и сотни патронов.
Автомобиль Виктора Мирского, которого задержали по подозрению в нападении на полицейского в Воронежской области и тройном убийстве, заметил сотрудник ДПС, сообщает ГУ МВД по региону. В машине обнаружили арсенал оружия, пишет Baza и «Подъём».
При задержании Мирской оказал сопротивление, из-за чего полицейские применили огнестрельное оружие. Подозреваемый ранен, ему оказали медицинскую помощь.
16 сентября рано утром мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. Он был полностью одет в военную форму и бронежилет. У здания ОМВД преступник открыл стрельбу из автоматического ружья, после чего проник внутрь отдела полиции.
При входе в отдел мужчина взорвал гранату. Один из сотрудников получил осколочные ранения. После этого стало известно, что нападавшего подозревают ещё в убийстве трёх членов семьи из села Волчанское.
Как сообщает «Коммерсантъ», личность преступника установили вечером 16 сентября. Обыск в его доме затруднили заминированные комнаты.
ну одно дело снять, если реально иначе не подлезть никак (при этом другой сиз же никто не отменял), другое - снять ее сразу после покупки инструмента и не надевать в принципе, как и очки и т.д.
лично мне очень дороги мои глаза, я ними на жизнь зарабатываю, поэтому даже когда беру в руки дремель с миниатюрным отрезным диском, то всегда надеваю защитные очки
Мелкашка наверно
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