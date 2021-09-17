В Австралии строители перекрыли трассы и устроили обед посреди улиц, выступая против закрытия столовых из-за Covid-19 Статьи редакции
Рабочие пообещали повторить акцию, если власти не разрешат им обедать в помещении.
В Мельбурне десятки рабочих перекрыли центральные дороги города столами и стульями в знак протеста против коронавирусных ограничений: строительные компании по постановлению властей закрыли комнаты для обеда и отдыха на объектах. Об этом сообщает телеканал 9News.
Руководитель городского штаба по борьбе с Covid-19 Йерун Веймар заявил, что в Мельбурне зафиксировали рост числа случаев заражения среди сотрудников строительных и ремонтных фирм. Власти посчитали, что вирус быстро распространяется в комнатах для обеда и отдыха, поэтому постановили их закрыть.
Строители выступили против. Они вынесли на крупные дороги города столы и стулья, заблокировав движение автомобилей и трамваев. Рабочие заявили, что, раз им негде больше обедать, они будут делать это прямо на улице.
На улице Лонсдейл в Центральном районе около 150 строителей устроили барбекю. Полиция окружила протестующих, пытаясь не дать им перекрыть движение транспорта в других местах. Никого не задерживали.
Аналогичные демонстрации устроили в Ричмонде, Брансуике, Пасквилле и других районах Мельбурна. Один из рабочих рассказал изданию The Age, что в понедельник 20 сентября они снова перекроют дороги, если им не разрешат обедать в столовых.
У меня есть два предположения.
1. Высокий процент вакцинированных людей.
2. Низкий процент вообще заболевших. В Новой Зеландии всю страну на локдаун отправляют при выявлении 1 случая заражения.
Так как в Австралию кроме как на самолете никак не попадёшь, а перед всеми полетами нужно делать антиген/пцртест, предполагаю, что даже ношение масок уже формальность. Дания, например, полностью отменила ограничения (уровень вакцинированных жителей - 83%). Сюда входит даже отмена ношения масок. Нидерланды собираются тоже отменять. Вот так.
7 смертей за неделю, при том что людей снова посадили на жёсткий карантин после 1 смерти. Дочери не дают воссоединиться с мамой, собак в приюте расстреливают, чтобы активистам не нужно было их посещать. В людей на митинге уже стреляли резиновыми пулями. Большинство населения привито. В Австралии просто устанавливается диктатура