Рабочие пообещали повторить акцию, если власти не разрешат им обедать в помещении.

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Строители обедают, перекрыв улицу Лонсдейл Фото Джо Армао

В Мельбурне десятки рабочих перекрыли центральные дороги города столами и стульями в знак протеста против коронавирусных ограничений: строительные компании по постановлению властей закрыли комнаты для обеда и отдыха на объектах. Об этом сообщает телеканал 9News.

Руководитель городского штаба по борьбе с Covid-19 Йерун Веймар заявил, что в Мельбурне зафиксировали рост числа случаев заражения среди сотрудников строительных и ремонтных фирм. Власти посчитали, что вирус быстро распространяется в комнатах для обеда и отдыха, поэтому постановили их закрыть.

Строители выступили против. Они вынесли на крупные дороги города столы и стулья, заблокировав движение автомобилей и трамваев. Рабочие заявили, что, раз им негде больше обедать, они будут делать это прямо на улице.

Строители обедают, перекрыв улицу Лонсдейл Фото Джо Армао

Скриншот видеорепортажа телеканала 9News

На улице Лонсдейл в Центральном районе около 150 строителей устроили барбекю. Полиция окружила протестующих, пытаясь не дать им перекрыть движение транспорта в других местах. Никого не задерживали.