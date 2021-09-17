Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

В Австралии строители перекрыли трассы и устроили обед посреди улиц, выступая против закрытия столовых из-за Covid-19 Статьи редакции

Рабочие пообещали повторить акцию, если власти не разрешат им обедать в помещении.

24 24 комментария
1266 просмотров
Строители обедают, перекрыв улицу Лонсдейл  Фото Джо Армао 

В Мельбурне десятки рабочих перекрыли центральные дороги города столами и стульями в знак протеста против коронавирусных ограничений: строительные компании по постановлению властей закрыли комнаты для обеда и отдыха на объектах. Об этом сообщает телеканал 9News.

Руководитель городского штаба по борьбе с Covid-19 Йерун Веймар заявил, что в Мельбурне зафиксировали рост числа случаев заражения среди сотрудников строительных и ремонтных фирм. Власти посчитали, что вирус быстро распространяется в комнатах для обеда и отдыха, поэтому постановили их закрыть.

Строители выступили против. Они вынесли на крупные дороги города столы и стулья, заблокировав движение автомобилей и трамваев. Рабочие заявили, что, раз им негде больше обедать, они будут делать это прямо на улице.

Строители обедают, перекрыв улицу Лонсдейл Фото Джо Армао 
Pat Mitchell @patty_mitchell
Construction workers protesting on Collins Street in Melbourne. Traffic blocked in both directions. @3AW693
Скриншот видеорепортажа телеканала 9News 

На улице Лонсдейл в Центральном районе около 150 строителей устроили барбекю. Полиция окружила протестующих, пытаясь не дать им перекрыть движение транспорта в других местах. Никого не задерживали.

Аналогичные демонстрации устроили в Ричмонде, Брансуике, Пасквилле и других районах Мельбурна. Один из рабочих рассказал изданию The Age, что в понедельник 20 сентября они снова перекроют дороги, если им не разрешат обедать в столовых.

#новости #австралия #протесты #коронавирус

24 24 комментария
26
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0430\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u044f"], "comments": 24, "likes": 26, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 440277, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Sep 2021 17:40:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Российский корабль

вотэта пробка!1

Ответить
14
Трансгендолёт

Рабочие пообещали повторить акцию, если власти не разрешат им обедать в помещении.

Могут повторить!

Ответить
6
Трансгендолёт

Рабочие заявили, что, раз им негде больше обедать, они будут делать это прямо на улице.

Вообще удивительный у них бардак в стране, в Беларуси уже бы в специприемниках с отбитыми почками лежами и уголовками за беспорядки

Ответить
8
Сознательный франт

Дай им время. 

Ответить
5
Замечательный жар

царя нету - порядка нету, дикари 🤷🏻‍♂️

Ответить
2
Tauraloke Esteru

У них конституционная монархия.

Ответить
0
имя мне легион

Королева есть…

Ответить
0
Джон Кроули

На Берлин!

Ответить
0
Всевозможный торшер

Все будто начинают забывать о пандемии. Всё реже вижу в мск людей в масках, хотя и раньше то было мало. О дистанции забыли окончательно. И ведь всё это на фоне то, что люди продолжают заболевать и умирать.

Вот и строители в Австралии. Стоит их обеденная комната их же жизней? Я не уверен. 

Ответить
–2
Трансгендолёт

Все будто начинают забывать о пандемии.

Пандемия стала обыденностью, а обыденность привычна, понятна и не страшна.

Ответить
6
Всевозможный торшер

Да, но почему обыденностью не стало соблюдение мер предосторожности. Ничего сложного в этих мерах нет. 

Ответить
0
Трансгендолёт

Человеческая психика.

Ответить
0
Алексей Иванов

Стоит их обеденная комната их же жизней? Я не уверен. 

Смысл не в том, что чего стоит и что чего не стоит, а в том, что они сами хотят решать, как им жить, и пусть даже их выбор будет неправильный

Ответить
5
Всевозможный торшер

Этот их выбор влияет не только на них. Ведь после комнаты они идут к другим людям.
Это как биться за право быть вымазанным говном. Ты может и доволен, но остальным вряд ли приятно. 

Ответить
–3
Алексей Иванов

Но в первую очередь на них
А кому надо, тот всегда сделает прививку, купит респиратор и вообще лишний раз дома посидит

Ответить
1
Всевозможный торшер

Ну вот и выходит, что из-за них кто-то лишний раз сидит дома. Прекрасная жизнь в социуме. 

Ответить
–1
Алексей Иванов

Но сидят не из-за них, а из-за пандемии

Ответить
–1
Igor Ivanov

У меня есть два предположения.

1. Высокий процент вакцинированных людей.
2. Низкий процент вообще заболевших. В Новой Зеландии всю страну на локдаун отправляют при выявлении 1 случая заражения.
Так как в Австралию кроме как на самолете никак не попадёшь, а перед всеми полетами нужно делать антиген/пцртест, предполагаю, что даже ношение масок уже формальность. Дания, например, полностью отменила ограничения (уровень вакцинированных жителей - 83%). Сюда входит даже отмена ношения масок. Нидерланды собираются тоже отменять. Вот так.

Ответить
2
Иван Прохоров

7 смертей за неделю, при том что людей снова посадили на жёсткий карантин после 1 смерти. Дочери не дают воссоединиться с мамой, собак в приюте расстреливают, чтобы активистам не нужно было их посещать. В людей на митинге уже стреляли резиновыми пулями. Большинство населения привито. В Австралии просто устанавливается диктатура

Ответить
2
Мутёнок

@Либертарианство австралия, фас!

Ответить
0
Всевозможный торшер

Кушац хочеца. 

Ответить
0
Ударный турник

Ммм, парклеты. Варламов одобряэ 

Ответить
0
Решающий Слава

А потерпеть например всю жизнь не могли что ли? Самые умные, да?
Опять эти леваки ред.

Ответить
0
Alex Fielding

Хоть дубинами-то отпиздили?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Обсуждаемое
Новости
В России начались трёхдневные выборы в Госдуму
Они завершатся в 20:00 по местному времени 19 сентября.
249
Новости
Команда Навального опубликовала имена кандидатов «Умного Голосования». Сайт проекта заблокирован в России
Оппозиционеры рекомендуют скачивать приложение, до которого «Роскомнадзор не доберётся».
436
Новости
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за «клеветы» в сериале «Ход королевы»
В одной из серий сообщили, что она никогда не состязалась в шахматах с мужчинами, что не соответствует действительности.
253
Популярное за три дня
Новости
Судебные приставы пришли в московский офис Google, но нашли одну сотрудницу, которая отправила их в США — Mash
Приставы хотели взыскать 32,5 миллиона рублей штрафов, которые выписали российские суды.
187
Новости
Команда Навального опубликовала имена кандидатов «Умного Голосования». Сайт проекта заблокирован в России
Оппозиционеры рекомендуют скачивать приложение, до которого «Роскомнадзор не доберётся».
436
Интернет
От Steam до «Фикбука»: после попыток блокировки Telegraph и Google Docs списки «Умного голосования» публикуют повсюду
Под лозунгом «весь интернет не перебанить» пользователи теперь ожидают ещё и тематического видео на Porhhub.
67
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null