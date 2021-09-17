Некоторые из провокационных видео заканчиваются агитацией за «Единую Россию», но авторам «Фонтанки» не удалось выяснить, кто стоит за идеей.

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Кадр из ролика про пару Олега и Лену

За несколько дней до начала выборов в Госдуму в соцсетях стали появляться провокационные ролики, похожие на агитацию. В этих видео присутствует тема секса, мат и обсуждается то, что «новое ради нового — сомнительная затея». В конце некоторых роликов авторы упоминают «Единую Россию» и её лидеров.

Неизвестно, кому принадлежит идея подобной агитации и связана ли с ней партия — видео появляются в пабликах и телеграм-каналах. Изданию «Фонтанка» тоже не удалось выяснить, кто стоит за роликами, но журналистам удалось найти актёров, которые сыграли в них, и пообщаться с ними.

«Нужно попробовать что-то новое»

Серия роликов рассказывает о девушке Лене и её молодом человеке Олеге: они каждый раз пробуют что-то новое, но у Олега от новых впечатлений «уже болит жопа». Каждый раз с ним что-то случается: то на штаны Олега тошнит актёра постановки, то он пробует поучаствовать в БДСМ и жалеет об этом, а в конце лысеет, потому что врач не смог «правильно выставить уровень излучателя».

В конце роликов закадровый голос говорит: «Новое ради нового — сомнительная затея. Выбирать надо то, в чём уверен». Затем на тёмном фоне появляется надпись «Единая Россия — проверено временем».

Ролик с Леной и Олегом про БДСМ

Ролик с Олегом и Леной про облысение

Как удалось выяснить «Фонтанке», роль Олега исполняет артист театра «Мастерская Брусникина» Даниил Газизуллин. Он также выступает в спектакле «Норма» по роману Владимира Сорокина. В 2018 году он снялся в эпизодической роли чёрного копателя в сериале «Ищейка 3» и озвучил персонажа Барри Кеогана в фильме «Легенде о зелёном рыцаре».

Девушку Олега Лену сыграла Кристина Строителева (Вайнас). В её портфолио — эпизодические роли в фильме «Поездатый Новый год» и в сериалах «СашаТаня», «Кухня. Война за отель» и «ИП Пирогова». А в 2018 году она играла абитуриентку в ролике предвыборной кампании Сергея Собянина, который во второй раз выдвигался в мэры Москвы.

«Фонтанка» обратилась к агенту актрисы, но та ей не смогла объяснить, кто был заказчиком роликов, и отказалась.

Материал отсняли за 12 часов. Кто заказчик — я не знаю, я никакие детали вам сообщать не имею права. Всё прошло хорошо. Татьяна Передерий агент актрисы Кристины Строителевой

«Проверенные члены всегда лучше!»

В центре сюжета другого ролика — беседа трёх подруг, которые обсуждают сексуальных партнёров. Одна из подруг предлагает поднять бокал за то, что у девушки, выходящей замуж, «никогда ни с кем не будет секса, кроме Чувашкина». На это она отвечает, что «секс со знакомым мужчиной лучше, потому что он знает нужные точки и как доставить удовольствие».

В конце ролика появляются фотографии главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главы МИДа Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — они возглавляют избирательный список «Единой России». Закадровый голос говорит: «„Единая Россия” знает, как и где сделать вам приятное — голосуй за проверенных членов!».

Ролик про «проверенных членов»

Как удалось выяснить «Фонтанке», девушку в свадебной фате сыграла студентка ГИТИСа Валерия Столбикова, которая числится в Мастерской Е. Б. Каменьковича и Д. А. Крымова. В 2010 году вела телепередачу «Детский час».

Роль подруги Столбиковой сыграла выпускница Хабаровского института искусств Аиша Мещерякова. Ранее она снималась лишь в выпуске программы телеканала «Мир» под названием «Дела судебные. Битва за будущее».

Изданию удалось найти объявления о наборе на роль «подруги-хипстера», где предлагали заплатить 16 тысяч рублей. Мещерякова рассказала «Фонтанке», что не знает о гонорарах, опубликованных в соцсетях, а свой гонорар за ролик разглашать не хочет. Также она отметила, что не знает ничего о заказчике и распространителе роликов.

Актёры массовых сцен иногда и за 800 рублей смену отрабатывают. Но у профессиональных актеров расценки другие. Я не знаю, что за гонорары были опубликованы в соцсетях за работу над роликом о девичнике, я свой гонорар не разглашаю. Съемки заняли около шести часов, два из них ушли на подготовку — грим, костюм. О заказчике и распространителе роликов я ничего не знаю. Аиша Мещерякова актриса

«Сделаем это по-быстрому»

В ролике, актёров которого нашла «Фонтанка», героиня под перепев песни группы «Звери» «Всё, что тебя касается» заходит в квартиру вместе с мужчиной, заводит его в спальню и начинает раздеваться. После чего прикасается к портрету Владимира Путина и говорит, обращаясь к нему, что он «задевает её за живое». Затем она оборачивается назад и, смотря в камеру, задаёт вопрос: «Пойдём сейчас?». В это время исполнитель поёт о том, что «выборы начинаются».

Видео сняло креативное агенство Agwe.pro. На своём сайте они предлагают «классический набор: от реализации общественных и политических интернет-проектов и сопровождения выборных кампаний в Сети до тщательного преследования ваших оппонентов в Интернете».

Ролик снимали в Чебоксарах. Как рассказали авторы видео, на стене висели несколько портретов, но опубликовать решили ролик с фотографией президента. Как рассказал руководитель агентства Agwe.pro Андрей Таштимиров, идея ролика — их «собственная инициатива».

Это не заказ со стороны, собственная инициатива. От идеи до воплощения — пара дней. Подобрали героев, сняли квартиру, весело провели время и сделали несколько вариантов с разными героями агитационных печатных материалов. Хотели «зацепить» лояльную и нелояльную аудитории. Реакция в соцсетях наши ожидания оправдала. Андрей Таштимиров руководитель агентства Agwe.pro

Исполнительница роли девушки — Анастасия Крылова. В Чебоксарах она играет в театре «Станиславский.com» в спектаклях «Девочки, одумайтесь!» и «Мой дедушка был вишней». От комментариев Крылова отказалась и просила издание «понять и простить».