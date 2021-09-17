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Новости
Сергей Исенеков

Перед выборами в сети появились видео про секс, БДСМ и «проверенных членов». Журналисты нашли актёров из роликов Статьи редакции

Некоторые из провокационных видео заканчиваются агитацией за «Единую Россию», но авторам «Фонтанки» не удалось выяснить, кто стоит за идеей.

80 80 комментариев
6056 просмотров
Кадр из ролика про пару Олега и Лену

За несколько дней до начала выборов в Госдуму в соцсетях стали появляться провокационные ролики, похожие на агитацию. В этих видео присутствует тема секса, мат и обсуждается то, что «новое ради нового — сомнительная затея». В конце некоторых роликов авторы упоминают «Единую Россию» и её лидеров.

Неизвестно, кому принадлежит идея подобной агитации и связана ли с ней партия — видео появляются в пабликах и телеграм-каналах. Изданию «Фонтанка» тоже не удалось выяснить, кто стоит за роликами, но журналистам удалось найти актёров, которые сыграли в них, и пообщаться с ними.

«Нужно попробовать что-то новое»

Серия роликов рассказывает о девушке Лене и её молодом человеке Олеге: они каждый раз пробуют что-то новое, но у Олега от новых впечатлений «уже болит жопа». Каждый раз с ним что-то случается: то на штаны Олега тошнит актёра постановки, то он пробует поучаствовать в БДСМ и жалеет об этом, а в конце лысеет, потому что врач не смог «правильно выставить уровень излучателя».

В конце роликов закадровый голос говорит: «Новое ради нового — сомнительная затея. Выбирать надо то, в чём уверен». Затем на тёмном фоне появляется надпись «Единая Россия — проверено временем».

Ролик с Леной и Олегом про БДСМ
Ролик с Олегом и Леной про облысение 

Как удалось выяснить «Фонтанке», роль Олега исполняет артист театра «Мастерская Брусникина» Даниил Газизуллин. Он также выступает в спектакле «Норма» по роману Владимира Сорокина. В 2018 году он снялся в эпизодической роли чёрного копателя в сериале «Ищейка 3» и озвучил персонажа Барри Кеогана в фильме «Легенде о зелёном рыцаре».

Девушку Олега Лену сыграла Кристина Строителева (Вайнас). В её портфолио — эпизодические роли в фильме «Поездатый Новый год» и в сериалах «СашаТаня», «Кухня. Война за отель» и «ИП Пирогова». А в 2018 году она играла абитуриентку в ролике предвыборной кампании Сергея Собянина, который во второй раз выдвигался в мэры Москвы.

«Фонтанка» обратилась к агенту актрисы, но та ей не смогла объяснить, кто был заказчиком роликов, и отказалась.

Материал отсняли за 12 часов. Кто заказчик — я не знаю, я никакие детали вам сообщать не имею права. Всё прошло хорошо.

Татьяна Передерий

агент актрисы Кристины Строителевой

«Проверенные члены всегда лучше!»

В центре сюжета другого ролика — беседа трёх подруг, которые обсуждают сексуальных партнёров. Одна из подруг предлагает поднять бокал за то, что у девушки, выходящей замуж, «никогда ни с кем не будет секса, кроме Чувашкина». На это она отвечает, что «секс со знакомым мужчиной лучше, потому что он знает нужные точки и как доставить удовольствие».

В конце ролика появляются фотографии главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главы МИДа Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — они возглавляют избирательный список «Единой России». Закадровый голос говорит: «„Единая Россия” знает, как и где сделать вам приятное — голосуй за проверенных членов!».

Ролик про «проверенных членов»

Как удалось выяснить «Фонтанке», девушку в свадебной фате сыграла студентка ГИТИСа Валерия Столбикова, которая числится в Мастерской Е. Б. Каменьковича и Д. А. Крымова. В 2010 году вела телепередачу «Детский час».

Роль подруги Столбиковой сыграла выпускница Хабаровского института искусств Аиша Мещерякова. Ранее она снималась лишь в выпуске программы телеканала «Мир» под названием «Дела судебные. Битва за будущее».

Изданию удалось найти объявления о наборе на роль «подруги-хипстера», где предлагали заплатить 16 тысяч рублей. Мещерякова рассказала «Фонтанке», что не знает о гонорарах, опубликованных в соцсетях, а свой гонорар за ролик разглашать не хочет. Также она отметила, что не знает ничего о заказчике и распространителе роликов.

Актёры массовых сцен иногда и за 800 рублей смену отрабатывают. Но у профессиональных актеров расценки другие. Я не знаю, что за гонорары были опубликованы в соцсетях за работу над роликом о девичнике, я свой гонорар не разглашаю. Съемки заняли около шести часов, два из них ушли на подготовку — грим, костюм. О заказчике и распространителе роликов я ничего не знаю.

Аиша Мещерякова

актриса

«Сделаем это по-быстрому»

В ролике, актёров которого нашла «Фонтанка», героиня под перепев песни группы «Звери» «Всё, что тебя касается» заходит в квартиру вместе с мужчиной, заводит его в спальню и начинает раздеваться. После чего прикасается к портрету Владимира Путина и говорит, обращаясь к нему, что он «задевает её за живое». Затем она оборачивается назад и, смотря в камеру, задаёт вопрос: «Пойдём сейчас?». В это время исполнитель поёт о том, что «выборы начинаются».

Видео сняло креативное агенство Agwe.pro. На своём сайте они предлагают «классический набор: от реализации общественных и политических интернет-проектов и сопровождения выборных кампаний в Сети до тщательного преследования ваших оппонентов в Интернете».

Ролик снимали в Чебоксарах. Как рассказали авторы видео, на стене висели несколько портретов, но опубликовать решили ролик с фотографией президента. Как рассказал руководитель агентства Agwe.pro Андрей Таштимиров, идея ролика — их «собственная инициатива».

Это не заказ со стороны, собственная инициатива. От идеи до воплощения — пара дней. Подобрали героев, сняли квартиру, весело провели время и сделали несколько вариантов с разными героями агитационных печатных материалов. Хотели «зацепить» лояльную и нелояльную аудитории. Реакция в соцсетях наши ожидания оправдала.

Андрей Таштимиров

руководитель агентства Agwe.pro

Исполнительница роли девушки — Анастасия Крылова. В Чебоксарах она играет в театре «Станиславский.com» в спектаклях «Девочки, одумайтесь!» и «Мой дедушка был вишней». От комментариев Крылова отказалась и просила издание «понять и простить».

С 17 по 19 сентября в России проходит трёдневное голосование на выборах в Госдуму. В 12 регионах выберут губернаторов, а в 39 пройдут выборы местных парламентов и муниципалитетов. В парламентских выборах участвуют 14 партий. Всего избирается 450 депутатов: половина — по спискам, половина — по одномандатным округам.

#новости #выборы #соцсети #госдума

80 80 комментариев
2
38
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80 комментариев
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Катя Лукаверова

На роль тему секса и бдсм не тех взяли(((

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34
Bob Swagger

А я и режиссера уже нашел.

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5
Катя Лукаверова

Мужики в форме

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0
Bob Swagger

только если такие

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0
Катя Лукаверова

Новая колыбельная 

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0
Всевозможный торшер

Они уже сказали, что ни о чём не знали??

Ответить
16
Всевозможный торшер

просила издание «понять и простить»

Хех, мда.

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11
Андрей Фурцев

Что же ты не ржёшь? Это же юморок в стиле иноагента Урганта твоего любимого ;) 

Ответить
0
Zero-one-one

Прости меня 

Ответить
2
Всевозможный торшер

А за что?

Ответить
2
Zero-one-one

За всё

Ответить
1
Всевозможный торшер

Так и быть.

Ответить
2
Должен каякер

Оксимирон

Ответить
0
Романелло Кивогенс

В конце роликов закадровый голос говорит: «Новое ради нового — сомнительная затея.

А вот с этим полностью согласен. Сами решайте, кто больше проверен временем:
Единая Россия. Дата основания - 1 декабря 2001 года.
КПРФ. Дата основания - 19 июня 1990 года
ЛДПР. Дата основания - 13 декабря 1989 года. ред.

Ответить
13
Зенитный шар

Дядя Витя из 5ого подъезда - дата рождения 1966 год

Ответить
5
Прохожий Мика

Впрочем, ничего нового

Ответить
7
Коммунистический Мика

А что в статье то пишут?

Ответить
0
Coronadoden van Voronezj

Что жопа через две недели зарастёт

Ответить
11
Zero-one-one

Мхом

Ответить
4
FOX

актерам заплатили за съемку в низкосортной полит рекламе

Ответить
2
ouxen

а они и рады

Ответить
0
FOX

200 долларов это 200 долларов

Ответить
3
ouxen

двухдневная зарплата ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ 

Ответить
0
Твердый супер_стар

Охуел чтоли

Ответить
0
ouxen
Ответить
2
Konstantin Prohorov

Вообще то three hundred bucks

Ответить
0
ouxen

перечисляют "успехи" каких-то ноунеймов

Ответить
0
Алексей Иванов

не удалось выяснить, кто стоит за идеей

Действительно, кто? ред.

Ответить
3
Андрей Охапкин

Неравнодушные граждане

Ответить
7
Всевозможный торшер
Ответить
1
Зенитный шар

Кто-то обратился к чувакам, видимо заебись так заплатил, они сняли за пару весёлых дней несколько роликов и в продакшен в соц.сети на 18-22 (это я субъективно сужу по публикам где видел эту штуку)

Если люди 18-22 которые это увидят сразу забудут где живут и вдохновятся роликом это будет значить две:
1) рекламщики красавчики и охуенно сработали
2) поколение нынешних 18-22 людей идиоты

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1
Andre Macareno

В сеть также слили ♂ right version♂рекламы

Ответить
5
Ударный турник

видео про секс, БДСМ и «проверенных членов».

Как в плохие шутки попал

Ответить
3
Сергей Дворниченко

скоро просто сиськи будут показывать, и текст мол не голосуешь за путина знач пид*р ред.

Ответить
1
Владимир Филатов

ты про эти сиськи?

Ответить
7
Иван Михайлов

Блять, это было неожиданно)

Ответить
5
Сергей Дворниченко

Кормилец земли русской!

Ответить
2
Konstantin Prohorov

Стерх-кормилец

Ответить
0
Майка Ника

Блджад, я ж в общественном транспорте 😅

Ответить
0
knight_killer

Боюсь даже лайкать такое)

Ответить
0
Alex Fielding

Ни полудня без кринжа. Здоровья вам там ментального в рф

Ответить
2
Alex Fielding

Кстати, когда я съёбывал, одна из мотиваций была не отождествлять (не отождестблять) себя с этими всеми новостями. И что? Работает! 😅🍻👍
б ред.

Ответить
1
Божий хот-дог

Ещё бы визы давали не только уберпрофессионалам..

Ответить
0
Радмир Насыров

что у девушки что у девушки

я два раза не повторяю два раза не повторяю

Ответить
2
Жестокий мангал

Или ещё такое форсили

https://vk.com/video-57876954_456318063

Ответить
1
Стратегический лолипоп

Что это, если не реклама против Единоросов?

Ответить
2
Стратегический лолипоп

Похоже на часть той же кампании

Ответить
0
pls help

Знают свою аудиторию, так сказать

Ответить
1
Готовый Мика

За ЕР как раз обычно ватные инцелы и маня-консерваторы. Какой секс, о чём ты.

Ответить
1
ouxen

выросло поколение

Ответить
0
Готовый Мика

We live in a society.

Ответить
0
ouxen

We live in a soviet 

Ответить
1
Konstantin Prohorov

With total reversals

Ответить
0
Сергій Осипчук

Обдолбались пелевином и генерят "креатив"

Ответить
1
Сергій Осипчук

Не ну как любитель Пелевина мне нравиться. Но в реальности смешно

Ответить
1
Наружный будильник

Ломающие новости

Ответить
1
Dmitry Ryleev

Похуй

Ответить
1
Зенитный шар

Похоже на честную агитацию. Проблемы не вижу.

Ответить
1
Наружный будильник

Ауф

Ответить
0
Денис Туряница

И вроде бы реклама, и какая-то отвратная. То ли на быдло, то ли не от ЕР, а чтоб очернить.

Ответить
1
Сергей Дворниченко

было бы сделано для очернение ЕР  их бы уже фсб приняло ред.

Ответить
0
Денис Туряница

Ну, тоже верно. Значит расчёт на быдло

Ответить
0
Способный череп

Изданию удалось найти объявления о наборе на роль «подруги-хипстера», где предлагали заплатить 16 тысяч рублей.

Как будто в туалете пивняка оттрахали

Ответить
1
Никита Бабич

Не думал, что это слово из подсайта интернет мне когда-то пригодится.
Это же просто кукож-кринж-стыд.

Ответить
1
Андрей Ионов

кринж

Ответить
1
Михаил Михалыч
Ответить
1
Vladimir Medvedev

В конце ролика появляются фотографии главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главы МИДа Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу

У Проценко проверенный член? ред.

Ответить
1
Трансгендолёт

То ли это метаирония, а то ли актеры как всегда продались власти… хммм

Ответить
0
ouxen

что должно быть в башке, чтобы пойти учиться на актера в рашке ? ред.

Ответить
0
Рыжий

Они были молоды и им нужны были деньги 

Ответить
0
Тогдашний бокал

Бабло как известно не пахнет

Ответить
0
Федя Прозоров

Креатифф

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0
Dr. Acula

так за кого голосовать-то

Ответить
0
Konstantin Prohorov

За благодетеля.
Дадут дополнительные талоны на противоположный пол. ред.

Ответить
0
Илья Захаров

появились

Какое говно надо смотреть чтобы это в рекомендациях выпало?
Или какой калоресурс посещать?

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0
кокпорн

Духовные скрепы в каждом ролике

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0
Dmitry Vakhnin

А что, креативно, вполне адекватная реклама действующей партии.

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0
Dmitry Vakhnin

Последний ролик скучный(

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0
Анастасия Кузьмина

А где оно появилось вообще? Слава богу ни в каких рекомендациях мне такое не показывают, но я и на Ютубе этого не нашла. Это настолько тупой, мерзкий и убогий контент, что я вообще не понимаю на кого он может быть рассчитан. Они кажется сами себя переиграли и ничего кроме омерзения это вызывать не может

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0
Артур Логвинов

Он также выступает в спектакле «Норма» по роману Владимира Сорокина

Идеально, а вы каких-то перемен в стране ждете

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0
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