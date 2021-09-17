Перед выборами в сети появились видео про секс, БДСМ и «проверенных членов». Журналисты нашли актёров из роликов Статьи редакции
Некоторые из провокационных видео заканчиваются агитацией за «Единую Россию», но авторам «Фонтанки» не удалось выяснить, кто стоит за идеей.
За несколько дней до начала выборов в Госдуму в соцсетях стали появляться провокационные ролики, похожие на агитацию. В этих видео присутствует тема секса, мат и обсуждается то, что «новое ради нового — сомнительная затея». В конце некоторых роликов авторы упоминают «Единую Россию» и её лидеров.
Неизвестно, кому принадлежит идея подобной агитации и связана ли с ней партия — видео появляются в пабликах и телеграм-каналах. Изданию «Фонтанка» тоже не удалось выяснить, кто стоит за роликами, но журналистам удалось найти актёров, которые сыграли в них, и пообщаться с ними.
«Нужно попробовать что-то новое»
Серия роликов рассказывает о девушке Лене и её молодом человеке Олеге: они каждый раз пробуют что-то новое, но у Олега от новых впечатлений «уже болит жопа». Каждый раз с ним что-то случается: то на штаны Олега тошнит актёра постановки, то он пробует поучаствовать в БДСМ и жалеет об этом, а в конце лысеет, потому что врач не смог «правильно выставить уровень излучателя».
В конце роликов закадровый голос говорит: «Новое ради нового — сомнительная затея. Выбирать надо то, в чём уверен». Затем на тёмном фоне появляется надпись «Единая Россия — проверено временем».
Как удалось выяснить «Фонтанке», роль Олега исполняет артист театра «Мастерская Брусникина» Даниил Газизуллин. Он также выступает в спектакле «Норма» по роману Владимира Сорокина. В 2018 году он снялся в эпизодической роли чёрного копателя в сериале «Ищейка 3» и озвучил персонажа Барри Кеогана в фильме «Легенде о зелёном рыцаре».
Девушку Олега Лену сыграла Кристина Строителева (Вайнас). В её портфолио — эпизодические роли в фильме «Поездатый Новый год» и в сериалах «СашаТаня», «Кухня. Война за отель» и «ИП Пирогова». А в 2018 году она играла абитуриентку в ролике предвыборной кампании Сергея Собянина, который во второй раз выдвигался в мэры Москвы.
«Фонтанка» обратилась к агенту актрисы, но та ей не смогла объяснить, кто был заказчиком роликов, и отказалась.
«Проверенные члены всегда лучше!»
В центре сюжета другого ролика — беседа трёх подруг, которые обсуждают сексуальных партнёров. Одна из подруг предлагает поднять бокал за то, что у девушки, выходящей замуж, «никогда ни с кем не будет секса, кроме Чувашкина». На это она отвечает, что «секс со знакомым мужчиной лучше, потому что он знает нужные точки и как доставить удовольствие».
В конце ролика появляются фотографии главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главы МИДа Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — они возглавляют избирательный список «Единой России». Закадровый голос говорит: «„Единая Россия” знает, как и где сделать вам приятное — голосуй за проверенных членов!».
Как удалось выяснить «Фонтанке», девушку в свадебной фате сыграла студентка ГИТИСа Валерия Столбикова, которая числится в Мастерской Е. Б. Каменьковича и Д. А. Крымова. В 2010 году вела телепередачу «Детский час».
Роль подруги Столбиковой сыграла выпускница Хабаровского института искусств Аиша Мещерякова. Ранее она снималась лишь в выпуске программы телеканала «Мир» под названием «Дела судебные. Битва за будущее».
Изданию удалось найти объявления о наборе на роль «подруги-хипстера», где предлагали заплатить 16 тысяч рублей. Мещерякова рассказала «Фонтанке», что не знает о гонорарах, опубликованных в соцсетях, а свой гонорар за ролик разглашать не хочет. Также она отметила, что не знает ничего о заказчике и распространителе роликов.
«Сделаем это по-быстрому»
В ролике, актёров которого нашла «Фонтанка», героиня под перепев песни группы «Звери» «Всё, что тебя касается» заходит в квартиру вместе с мужчиной, заводит его в спальню и начинает раздеваться. После чего прикасается к портрету Владимира Путина и говорит, обращаясь к нему, что он «задевает её за живое». Затем она оборачивается назад и, смотря в камеру, задаёт вопрос: «Пойдём сейчас?». В это время исполнитель поёт о том, что «выборы начинаются».
Видео сняло креативное агенство Agwe.pro. На своём сайте они предлагают «классический набор: от реализации общественных и политических интернет-проектов и сопровождения выборных кампаний в Сети до тщательного преследования ваших оппонентов в Интернете».
Ролик снимали в Чебоксарах. Как рассказали авторы видео, на стене висели несколько портретов, но опубликовать решили ролик с фотографией президента. Как рассказал руководитель агентства Agwe.pro Андрей Таштимиров, идея ролика — их «собственная инициатива».
Исполнительница роли девушки — Анастасия Крылова. В Чебоксарах она играет в театре «Станиславский.com» в спектаклях «Девочки, одумайтесь!» и «Мой дедушка был вишней». От комментариев Крылова отказалась и просила издание «понять и простить».
С 17 по 19 сентября в России проходит трёдневное голосование на выборах в Госдуму. В 12 регионах выберут губернаторов, а в 39 пройдут выборы местных парламентов и муниципалитетов. В парламентских выборах участвуют 14 партий. Всего избирается 450 депутатов: половина — по спискам, половина — по одномандатным округам.
В конце роликов закадровый голос говорит: «Новое ради нового — сомнительная затея.
А вот с этим полностью согласен. Сами решайте, кто больше проверен временем:
Единая Россия. Дата основания - 1 декабря 2001 года.
КПРФ. Дата основания - 19 июня 1990 года
ЛДПР. Дата основания - 13 декабря 1989 года. ред.
Кто-то обратился к чувакам, видимо заебись так заплатил, они сняли за пару весёлых дней несколько роликов и в продакшен в соц.сети на 18-22 (это я субъективно сужу по публикам где видел эту штуку)
Если люди 18-22 которые это увидят сразу забудут где живут и вдохновятся роликом это будет значить две:
1) рекламщики красавчики и охуенно сработали
2) поколение нынешних 18-22 людей идиоты
Или ещё такое форсили
А где оно появилось вообще? Слава богу ни в каких рекомендациях мне такое не показывают, но я и на Ютубе этого не нашла. Это настолько тупой, мерзкий и убогий контент, что я вообще не понимаю на кого он может быть рассчитан. Они кажется сами себя переиграли и ничего кроме омерзения это вызывать не может