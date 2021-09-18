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Новости
Дамир Камалетдинов

Дуров объявил об ограничении телеграм-ботов «с агитацией» на время выборов в России Статьи редакции

Под эту категорию попадает и бот «Умного голосования».

108 108 комментариев
2619 просмотров

Основатель Telegram объявил об ограничении телеграм-ботов, связанных с предвыборной агитацией с полуночи 18 сентября. Дуров отметил, что команда мессенджера поддерживает «дни тишины», во время которых запрещено вести агитацию во время выборов.

Предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые «дни тишины» – закреплённая в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов.
Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать её – с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией.

Павел Дуров
создатель Telegram

Дуров заявил, что на фоне блокировки приложения «Навальный» основным предвыборным инструментом команды политика стал бот Умного Голосования в Telegram. По его словам, ботом воспользовались «миллионы россиян».

Основатель Telegram выразил надежду, что все желающие успели получить информацию о кандидатах до начала выборов. Дуров не пояснил, почему работу ботов ограничили только на второй день после начала выборов, хотя «дни тишины» начались ещё 17 сентября.

Как отметил глава мессенджера, блокировка приложений Apple и Google «создаёт опасный прецедент» для свободы слова в России и в мире. По его словам, изменение политики компаний «неизбежно скажется на Telegram».

Telegram, как и все остальные мобильные приложения, зависит от экосистем Apple и Google для дальнейшей работы. В частности, без поддержки со стороны этих компаний Telegram не мог бы оставаться доступным для большинства российских пользователей в условиях блокировок 2018-2020 годов.

Павел Дуров

#новости #дуров #telegram #умноеголосование

Статья дополняется
108 108 комментариев
1
43
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108 комментариев
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Anton Golovanov

В одном посте умудриться раскритиковать решение Apple и Google, рассказать о защите свободы слова и сразу же заблокировать УмГ — какое-то эпичное говноедство.

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58
Marhal_New _Arleana
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4
Облике Морале

А что ему оставалось делать? Идти на принцип чтобы выпили приложение из сторов? По-моему он отделался еще малой кровью

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2
Anton Golovanov

Ну если у него потребовали удалить, так бы и написал, а не хуиту типа "мне кажется легитимным день тишины".

К тому же в телеге есть возможность отключать ботов для конкретных платформ, а не вообще в целом. Например, бот флибусты вроде недоступен в мобильной версии, так как гугл попросил, а в десктопной все работает.

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3
nonsense

А ему сторы уже предъявили? При желании легко можно было дурака поиграть пару дней, и отсрочить решение, а удалять когда уже неважно.

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0
1 комментарий
Marhal_New _Arleana

У меня вроде работает

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2
Дамир Камалетдинов

Это пример bullshit burger хрестоматийный

Ответить
1
Степан Анейчик

Какое неудачное название, что приходится писать УмГ вместо УГ

Ответить
0
Коммунистический Мика

БЛЯ КАК ОХУЕННО, ВСЕ МАСКИ СНИМАЮТ НАКОНЕЦТО РУССКИЕ ПОЙМУТ!!!

Ответить
25
Дмитрий Киселев

Ребята, не зоходите один день в телеграмм,! Это реально работает инфа 100!!

Ответить
6
Marhal_New _Arleana

РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД
РУССКИЕ ВПЕРЁД

Ответить
2
Коммунистический Мика
Ответить
6
6 комментариев
Светский будильник

Тоже уволили с Лахты?

Ответить
2
Коммунистический Мика

пока не определился.......

Ответить
0
Компьютерный пистолет

Я/МЫ ПОНИМАЕМ

Ответить
0
Sergey Filippov

Очередная потрясающая заметка от Гения. Первую половину восхищаешься телегой, последним оплотом Свободы, а в конце получаешь прогиб и выстрел в член. ред.

Ответить
27
Выдающийся украинец

пиздец прерывать меня такими новостями во время дрочки

Ответить
19
NiemandDa

На что дрочил? На Пашу?

Ответить
0
Выдающийся украинец

Рогова

Ответить
2
3 комментария
qq

Можем ещё посмеяться над тем, что они ничего не заблокируют… ред.

Ответить
9
Жестокий диод

и покричать "как же они боятся"

Ответить
5
Иван Прохоров

А ножками то как топают!

Ответить
2
Владислав Васильев

То есть предвыборная агитация это харам, а когда некие личности призывают засирать аккаунты всяких компаний в соцсетях, травят людей непонятно за что - вот это всё нормально? 🤔

Ответить
10
iFlow Games

Поздняков малышка :3

Ответить
–1
Alex

Хахахаха, сукаааа, при этом он "гордится, тем что Telegram остается самой свободной платформой в сети"

Ответить
9
Александр Суханов

Он хороший маркетолог)

Ответить
0
Мисс Целлофан

Анус пусть себе, пожалуйста, ограничит

Ответить
8
Alexander

Как же все прогибаются под диктатуру, пиздец

Ответить
3
NiemandDa

С дуровым стало все понятно, когда мировую с ркном заключил. Он просто пиздеть горазд ред.

Ответить
9
Александр Суханов

Простая боязнь потерять бизнес.. Для них важны только шкурные интересы собственного бизнеса. О какой борьбе с диктатурой вы говорите?))

Ответить
1
Michael Shultz

В данном случае он прогибается только под США (чтобы тележку не удалили из аппстора)

Ответить
0
nonsense

Он даже этого не обозначил. Просто написал что сам нагнулся ради славной традиции дня тишины.

Ответить
2
2 комментария
Zero-one-one

Кто следующий? 

Ответить
4
Должен пёс_анон

TJ

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Я

Ответить
1
Kind Bastard

Сегодня Apple и Google заблокировали приложение Алексея Навального в России. В итоге основным предвыборным инструментом от команды Навального для россиян стал бот Умного Голосования в Telegram. Мы рады, что миллионы россиян имели возможность воспользоваться этим ботом в рамках предвыборной кампании кандидатов, и гордимся тем, что Telegram остается самой свободной платформой в сети.

Вместе с тем, блокировка приложений компаниями Apple и Google создает опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всем мире. Telegram, как и все остальные мобильные приложения, зависит от экосистем Apple и Google для дальнейшей работы. В частности, без поддержки со стороны этих компаний Telegram не мог бы оставаться доступным для большинства российских пользователей в условиях блокировок 2018-2020 годов.

В этом году компании Apple и Google уже обращались к нам с требованием удалить публично доступную информацию в соответствии с законами отдельных стран под угрозой исключения Telegram из каталогов приложений Google Play и App Store. Теперь, судя по блокировке ими приложения Умного Голосования, эта практика распространилась и на Россию. Изменение политики Apple и Google неизбежно скажется и на Telegram, так как они, будучи создателями двух главных мобильных операционных систем, находятся на вершине "пищевой цепи" распространения информации и могут диктовать правила игры разработчикам вроде нас. Это печально, но ожидаемо: я не раз писал о том, что олигополия Apple и Google представляют собой угрозу для свободы слова.

Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее – с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов.

В ходе этого предвыборного цикла Telegram удалось по максимуму защитить свободу слова в России, однако будущее туманно. Независимо от развития событий, Telegram будет оставаться самой свободной из онлайн-платформ – в рамках теоретически возможного.

P.S Full постить не учили? 

Ответить
4
Екатерина Кузнецова

Ну че там Майкл Наки?))

Ответить
3
Стратегический лолипоп

Что он там пизданул на этот раз?

Ответить
3
Екатерина Кузнецова

Спорил сегодня с Елистратовым о невинности телеги

Ответить
2
4 комментария
Егор Дегтярёв

Теория удвоенного Дурова  ред.

Ответить
1
2 комментария
Zero-one-one

Найки Майки? 

Ответить
1
Должен пёс_анон

Маки Лайки ред.

Ответить
3
Комментарий заголовка

Это Джордан который, Майкл Найки? С ним все хорошо, пока не умер. 

Ответить
0
Рыжий

А что он?

Ответить
0
Екатерина Кузнецова

В треде ответила

Ответить
0
Olga Kulykova

О, произошла продажа жопы.

Ответить
3
Александр Суханов

Уже давно)

Ответить
1
Комментарий заголовка

Не совсем понятно в какую сторону Паша воюет 🤔

Ответить
3
Должен пёс_анон

В свою

Ответить
1
artemykairyak

он действует логично, что ему еще остается, все равно придется удалить всё, что попросят

Ответить
0
уюхетс норм

Я за свободу, но деньги важнее
Это краткий пересказ пасты Дурова

Ответить
3
Выдающийся украинец

Они там что где-то конкурс уёбков объявили?

Ответить
3
Aleksandr Dolgikh

Это фиаско

Ответить
2
Жестокий диод

хаха офигенно

Ответить
2
Dmitry Pasyutin

Борьба с режимом по расписанию

Ответить
2
Компьютерный пистолет

охуеть

Ответить
2
Лига порвах

@Zoibana Вот теперь есть пруфы

Ответить
1
Лига порвах

@Сломалось всё

Ответить
2
Должен пёс_анон

@Zoibana 

Ответить
1
Temp Temper

Немного пугаюсь, когда приходит в телегу пуш от Дурова.

Ответить
0
Ольга Щербинина

+

Ответить
3
Katerina Dunaeva
Ответить
1
Мразь

А вот Паша и спалился чей хуй за щекой держит

Ответить
1
Особый Артем

Лох, прогнулся. С хуя бот в телеге - это агитация?

Ответить
1
Дмитрий Маркин

Конченный.

Ответить
1
ouxen

Типичный подментованный подонок дурав
Change my mind ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить
1
Стратегический лолипоп

Пост конечно в фирменном Пашином стиле, но интересно что произошло за это время между ним и компаниями, что он так резко дал заднюю. Наверняка что-то очень интересное.

Ответить
1
Перспективный холод

Що делать? Удалять телегу? Или что? ред.

Ответить
0
iFlow Games

Переходим в weechat. Там мы никому нахрен не нужны)))

Ответить
2
Перспективный холод

А кошкажена?

Ответить
0
Должен пёс_анон

В FireChat

Ответить
0
Словесный Интервент

Тянули до последнего, кто хотел тот успел. Другой вопрос, что в следующий раз, видимо, сразу все заблокируют.

Ответить
0
Александр Суханов

Ну если едрисня еще раз зайдет большинством в парламент, то о проекте под названием интернет можно будет забыть. 

Ответить
1
Ivan Knyazev

Ишь куда метит, пёс!

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Пхахахаха

Ответить
0
DelRosso

Гордость берет за такие посты

Ответить
0
Структурный микроскоп

Оправдал свою фамилию

Ответить
0
Егор Дегтярёв

Так, а какие альтернативы сейчас, Сигнал?

Ответить
0
Владислав Подолян

Странно, уже полночь, а УГ-бот всё ещё работает

Ответить
0
жизнь как она есть

Очконавт)))

Ответить
0
Соус Пестеля

Продался, жаль

Ответить
0
N/a

В клиенте скачанном с сайта наверное также будет доступно, как флибуста например и тд

Ответить
0
Матвей Нилов

Ну зря он так конечно. Теперь уже не отмоется.

Ответить
0
Ударный турник

Прогнулся, дешёвка, а как пел 

Ответить
0
Павел Макров

Пока что работает бот

Ответить
0
Никита Андреев

Дуров гениально разослал агитку про обстановочку на миллионы нейтральных юзеров, больше плюсов, чем минусов.

Ответить
0
Vyacheslav Khristolyubov

Главное, что не ещё один список опубликовал

Ответить
0
Александр Суханов

Это рыночек уже порешал или еще нет?

Ответить
0
Павел Каташев

Але, блять, 3 уведомления? Это настолько важное событие в моей жизни???

Ответить
–3
Наружный будильник

Саймон говорит важное

Ответить
0
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