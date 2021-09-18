Дуров объявил об ограничении телеграм-ботов «с агитацией» на время выборов в России Статьи редакции
Под эту категорию попадает и бот «Умного голосования».
Основатель Telegram объявил об ограничении телеграм-ботов, связанных с предвыборной агитацией с полуночи 18 сентября. Дуров отметил, что команда мессенджера поддерживает «дни тишины», во время которых запрещено вести агитацию во время выборов.
Дуров заявил, что на фоне блокировки приложения «Навальный» основным предвыборным инструментом команды политика стал бот Умного Голосования в Telegram. По его словам, ботом воспользовались «миллионы россиян».
Основатель Telegram выразил надежду, что все желающие успели получить информацию о кандидатах до начала выборов. Дуров не пояснил, почему работу ботов ограничили только на второй день после начала выборов, хотя «дни тишины» начались ещё 17 сентября.
Как отметил глава мессенджера, блокировка приложений Apple и Google «создаёт опасный прецедент» для свободы слова в России и в мире. По его словам, изменение политики компаний «неизбежно скажется на Telegram».
Ну если у него потребовали удалить, так бы и написал, а не хуиту типа "мне кажется легитимным день тишины".
К тому же в телеге есть возможность отключать ботов для конкретных платформ, а не вообще в целом. Например, бот флибусты вроде недоступен в мобильной версии, так как гугл попросил, а в десктопной все работает.
Сегодня Apple и Google заблокировали приложение Алексея Навального в России. В итоге основным предвыборным инструментом от команды Навального для россиян стал бот Умного Голосования в Telegram. Мы рады, что миллионы россиян имели возможность воспользоваться этим ботом в рамках предвыборной кампании кандидатов, и гордимся тем, что Telegram остается самой свободной платформой в сети.
Вместе с тем, блокировка приложений компаниями Apple и Google создает опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всем мире. Telegram, как и все остальные мобильные приложения, зависит от экосистем Apple и Google для дальнейшей работы. В частности, без поддержки со стороны этих компаний Telegram не мог бы оставаться доступным для большинства российских пользователей в условиях блокировок 2018-2020 годов.
В этом году компании Apple и Google уже обращались к нам с требованием удалить публично доступную информацию в соответствии с законами отдельных стран под угрозой исключения Telegram из каталогов приложений Google Play и App Store. Теперь, судя по блокировке ими приложения Умного Голосования, эта практика распространилась и на Россию. Изменение политики Apple и Google неизбежно скажется и на Telegram, так как они, будучи создателями двух главных мобильных операционных систем, находятся на вершине "пищевой цепи" распространения информации и могут диктовать правила игры разработчикам вроде нас. Это печально, но ожидаемо: я не раз писал о том, что олигополия Apple и Google представляют собой угрозу для свободы слова.
Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее – с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов.
В ходе этого предвыборного цикла Telegram удалось по максимуму защитить свободу слова в России, однако будущее туманно. Независимо от развития событий, Telegram будет оставаться самой свободной из онлайн-платформ – в рамках теоретически возможного.
P.S Full постить не учили?