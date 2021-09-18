Под эту категорию попадает и бот «Умного голосования».

2619 просмотров

Основатель Telegram объявил об ограничении телеграм-ботов, связанных с предвыборной агитацией с полуночи 18 сентября. Дуров отметил, что команда мессенджера поддерживает «дни тишины», во время которых запрещено вести агитацию во время выборов.

Предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые «дни тишины» – закреплённая в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов.

Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать её – с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Павел Дуров создатель Telegram

Дуров заявил, что на фоне блокировки приложения «Навальный» основным предвыборным инструментом команды политика стал бот Умного Голосования в Telegram. По его словам, ботом воспользовались «миллионы россиян».

Основатель Telegram выразил надежду, что все желающие успели получить информацию о кандидатах до начала выборов. Дуров не пояснил, почему работу ботов ограничили только на второй день после начала выборов, хотя «дни тишины» начались ещё 17 сентября.

Как отметил глава мессенджера, блокировка приложений Apple и Google «создаёт опасный прецедент» для свободы слова в России и в мире. По его словам, изменение политики компаний «неизбежно скажется на Telegram».

Telegram, как и все остальные мобильные приложения, зависит от экосистем Apple и Google для дальнейшей работы. В частности, без поддержки со стороны этих компаний Telegram не мог бы оставаться доступным для большинства российских пользователей в условиях блокировок 2018-2020 годов. Павел Дуров