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Новости
Сергей Звезда

Олег Тиньков договорился с властями США, которые обвиняли его в сокрытии активов на миллиард долларов Статьи редакции

Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

  • В феврале 2020 года Министерство юстиции США предъявило претензии к основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову и инициировала судебные слушания. В головной компании, TCS Group Holding, подчёркивали, что он участвует в заседаниях как частное лицо.
  • После выхода головной компании банка на Лондонскую фондовую биржу предприниматель владел акциями на сумму более миллиарда долларов, считало ведомство. Минюст обратил внимание, что спустя три дня Тиньков отказался от американского гражданства, а затем подал недостоверную налоговую декларацию, занизившую его доход до 206 тысяч долларов. В другом документе, который подаётся при экспатриации, указывалась сумма в 300 тысяч долларов.
  • Тинькова освободили под залог, но обязали находиться в Лондоне до окончания судебного спора. Слушания неоднократно переносили, а в марте 2020 года предприниматель впервые рассказал о борьбе с лейкемией. В июле он перенёс трансплантацию костного мозга, а в декабре объявил о начале ремиссии.
  • 18 сентября 2021 года РБК со ссылкой на судебные документы сообщило, что Тиньков договорился с Минюстом об урегулировании налоговых претензий. Условия соглашения стороны обсудят на судебном заседании, которое пройдёт онлайн. Как объяснил РБК сторонний юрист, смысл соглашения в следующем: предприниматель частично или полностью признаёт вину в неуплате налогов и уплачивает недостающую сумму, а уголовное преследование прекращается.
  • РБК также предположило, что Тиньков возьмёт деньги на возможный штраф из имеющегося «кэша» и из дохода от продажи акций. К примеру, в декабре 2020 года траст основателя банка продал акции головной компании на 325 миллионов долларов. Предприниматель не скрывал, что часть средств пойдёт на «урегулирование личных юридических проблем».

#новости #тиньков #деньги

1206 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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сироп от щекотки

да может они с дипфейком договаривались 

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6
aliftin

Обкашляли вопросик на миллиард. 

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4
Ваша Закладко

всех обнял же

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0
Станислав Одинцов

В баню их сводил?

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1
Положенный татарин

в бане он уже не так хорош 

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0
Алексей Горячев

Это же не Жириновский

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0
Положенный татарин

а что титов?

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0
Линейный ихтиандр

Старый конь борозду не портит.

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0
Люц Шнайдер

А какие мужчины в твоём вкусе?

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0
Sergey Michko

пруф? подробности?

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0
Компьютерный магнит

Пруф с подробностями. В ссылках. ред.

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1
Sergey Michko

вижу, спс — я думал там история разбирательства только

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1
Сергей Звезда

Я просто рассказал всё по порядку, потому что, очевидно, многие уже забыли историю

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0
Мелкий блик

Молодец, хорошо, что признал вину

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0
New

еще у них есть такая практика.
типо если человек работает со следствием то ему дадут 5 лет, если не работает то дадут 50 лет.
получается человеку даже невиновному человеку легче признаться в преступлении, чем соглашаться на 50 лет в тюрьме.
Тут есть юристы? я прав?

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1
Мелкий блик

Не знаю, я не шарю в американских законах

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0
Super 72

В отличии от нашей системы, там по идее, если ты докажешь свою невиновность, тебя оправдаюсь. 
А у нас всё равно осудят, чтобы прокурора не обижать

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0
New

там никто ничего не доказывает. в большинстве случаев люди идут на сделку со следствием. а если ты признаешь вину = значит уже виноват. это в большинстве случаев происходит.

"1969 год: Чтобы избежать казни, Джеймс Эрл Рэй признает себя виновным в убийстве Мартина Лютера Кинга -младшего и получает 99 лет."

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0
Алексей Логачев

Ты не прав

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0
Ваша Закладко

там сначала все посмотрят на прецедент применения в схожих случаях ранее 

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0
New

так с сша опасно шутить.
там если не признаешь вину осудят по любому

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0
К X

По сути простили его. Хорошо

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0
Светский кофе

И надо было ему вообще получать это гражданство. За что боролся, на то и напоролся. 

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0
Руслан Шекуров

Норм! Подарок к всемирному дню доноров костного мозга!

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0
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