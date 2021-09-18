Олег Тиньков договорился с властями США, которые обвиняли его в сокрытии активов на миллиард долларов Статьи редакции
Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
- В феврале 2020 года Министерство юстиции США предъявило претензии к основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову и инициировала судебные слушания. В головной компании, TCS Group Holding, подчёркивали, что он участвует в заседаниях как частное лицо.
- После выхода головной компании банка на Лондонскую фондовую биржу предприниматель владел акциями на сумму более миллиарда долларов, считало ведомство. Минюст обратил внимание, что спустя три дня Тиньков отказался от американского гражданства, а затем подал недостоверную налоговую декларацию, занизившую его доход до 206 тысяч долларов. В другом документе, который подаётся при экспатриации, указывалась сумма в 300 тысяч долларов.
- Тинькова освободили под залог, но обязали находиться в Лондоне до окончания судебного спора. Слушания неоднократно переносили, а в марте 2020 года предприниматель впервые рассказал о борьбе с лейкемией. В июле он перенёс трансплантацию костного мозга, а в декабре объявил о начале ремиссии.
- 18 сентября 2021 года РБК со ссылкой на судебные документы сообщило, что Тиньков договорился с Минюстом об урегулировании налоговых претензий. Условия соглашения стороны обсудят на судебном заседании, которое пройдёт онлайн. Как объяснил РБК сторонний юрист, смысл соглашения в следующем: предприниматель частично или полностью признаёт вину в неуплате налогов и уплачивает недостающую сумму, а уголовное преследование прекращается.
- РБК также предположило, что Тиньков возьмёт деньги на возможный штраф из имеющегося «кэша» и из дохода от продажи акций. К примеру, в декабре 2020 года траст основателя банка продал акции головной компании на 325 миллионов долларов. Предприниматель не скрывал, что часть средств пойдёт на «урегулирование личных юридических проблем».
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24 комментария
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там никто ничего не доказывает. в большинстве случаев люди идут на сделку со следствием. а если ты признаешь вину = значит уже виноват. это в большинстве случаев происходит.
"1969 год: Чтобы избежать казни, Джеймс Эрл Рэй признает себя виновным в убийстве Мартина Лютера Кинга -младшего и получает 99 лет."
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