Проблема в авторских правах.

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В телеграм-канале экс-кандидатки в Законодательное собрание Петербурга Ирины Фатьяновой со ссылкой на наблюдателей рассказали о включении громкой иностранной музыки на избирательных участках во второй день выборов. Это произошло на УИК 1792 и 1636.

Наблюдатели, конечно, оценили музыкальный вкус членов комиссии, но только проблемка есть: Facebook блокирует прямую трансляцию из-за авторских прав. наблюдатели Фатьяновой

TJ обратился к штаб Фатьяновой за комментарием, но пока не получил оперативного ответа. Видео от наблюдателей размещены в телеграм-канале кандидатки.

Подобная тактика иногда используется вне выборов. К примеру, в феврале полицейский из США включил музыку, когда его снимали на видео, чтобы помешать записи через алгоритмы инстаграма.

Саму Фатьянову не допустили до выборов. Территориальная избирательная комиссия аннулировала её выдвижение из-за того, что она ранее возглавляла петербургский штаб Алексея Навального. Она стала одним из многих кандидатов, которых сняли с кампании из-за того, что Фонд борьбы с коррупцией* и сеть штабов политика* признали в России экстремистскими.