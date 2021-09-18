Наблюдатели из Петербурга заявили о громкой музыке на участках — из-за такого Facebook может банить видео и прямые эфиры Статьи редакции
Проблема в авторских правах.
В телеграм-канале экс-кандидатки в Законодательное собрание Петербурга Ирины Фатьяновой со ссылкой на наблюдателей рассказали о включении громкой иностранной музыки на избирательных участках во второй день выборов. Это произошло на УИК 1792 и 1636.
TJ обратился к штаб Фатьяновой за комментарием, но пока не получил оперативного ответа. Видео от наблюдателей размещены в телеграм-канале кандидатки.
Подобная тактика иногда используется вне выборов. К примеру, в феврале полицейский из США включил музыку, когда его снимали на видео, чтобы помешать записи через алгоритмы инстаграма.
Саму Фатьянову не допустили до выборов. Территориальная избирательная комиссия аннулировала её выдвижение из-за того, что она ранее возглавляла петербургский штаб Алексея Навального. Она стала одним из многих кандидатов, которых сняли с кампании из-за того, что Фонд борьбы с коррупцией* и сеть штабов политика* признали в России экстремистскими.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ