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Новости
Сергей Звезда

Наблюдатели из Петербурга заявили о громкой музыке на участках — из-за такого Facebook может банить видео и прямые эфиры Статьи редакции

Проблема в авторских правах.

39 39 комментариев
1613 просмотров

В телеграм-канале экс-кандидатки в Законодательное собрание Петербурга Ирины Фатьяновой со ссылкой на наблюдателей рассказали о включении громкой иностранной музыки на избирательных участках во второй день выборов. Это произошло на УИК 1792 и 1636.

Наблюдатели, конечно, оценили музыкальный вкус членов комиссии, но только проблемка есть: Facebook блокирует прямую трансляцию из-за авторских прав.

наблюдатели Фатьяновой

TJ обратился к штаб Фатьяновой за комментарием, но пока не получил оперативного ответа. Видео от наблюдателей размещены в телеграм-канале кандидатки.

Подобная тактика иногда используется вне выборов. К примеру, в феврале полицейский из США включил музыку, когда его снимали на видео, чтобы помешать записи через алгоритмы инстаграма.

Саму Фатьянову не допустили до выборов. Территориальная избирательная комиссия аннулировала её выдвижение из-за того, что она ранее возглавляла петербургский штаб Алексея Навального. Она стала одним из многих кандидатов, которых сняли с кампании из-за того, что Фонд борьбы с коррупцией* и сеть штабов политика* признали в России экстремистскими.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #Facebook #соцсети #выборы

39 39 комментариев
25
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39 комментариев
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Компьютерный магнит

ой а че это так пустовато сегодня на участках, вчера прям очереди были а сегодня россияне закончились что ли? ред.

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18
Коммунистический историк

начнут заканчиваться через две недели наверное

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5
Компьютерный магнит

ты думаешь зачем путин раздал по десятке? на пцр тесты

Ответить
4
Коммунистический историк

блестяще, великолепно, всех переиграл

Ответить
3
Душевный Валера

русские отдыхают

Ответить
0
Компьютерный магнит

устали?

Ответить
1
Душевный Валера

эсс трещит

Ответить
0
Необходимый мангал

 иностранной музыки

Вы чо не патриоты иностранную музыку слушать? Включите композицию Алишера Тагировича Моргенштерна - "Пососи"

Ответить
9
Андрей Фурцев

А еще лучше "Навальный Лёха эй"

Ответить
0
Cерьёзный Валера

Серёж, как дела? Как суббота?

Ответить
3
Сергей Звезда

Заболел простудой, но лечусь. Кофе практически не пью, но этим утром решился — и, кажется, сильно помогло освежить голову. Как у тебя дела?

Ответить
4
Ученый Кирилл

Можно вопрос? Как вы думаете, у редакции есть твинки для щитпостинга и честных комментариев? 😎

Ответить
7
Сергей Звезда

Редакция — и есть твинки. Так-то всё управляется из Зоны 51

Ответить
5
Ближний Петя

Поправляйся скорее. Я вон в Калининграде проголосовал в нашей толстовке минут 5 назад

Ответить
6
Сергей Звезда

Ого, спасибо! Передавай привет моей (почти что) родине. Советую Куршскую косу, она очень классная в это время года  ред.

Ответить
3
Вертикальный фонарь

А мне говорили что в Калининграде кроме лета делать нечего, особенно у моря.

Ответить
0
Сергей Звезда

В самом Калининграде осенью НУЖНО гулять по районам, в которых осталось больше всего немецкой архитектуры. Например, от Площади Победы до Проспекта Победы и дальше!

На море можно ездить ради вайба и какао на фоне крутых видов ред.

Ответить
1
Коммунистический историк

Выздоравливайте, сам вот тоже болею, вас пони маю

Ответить
3
Argumenta Ambigua

Лечись бро, вообще все кто болеет здоровья, сам завис дома, правда с ковидои

Ответить
5
Pavel Semenyuk

Кажется это самый добрый тред на ТЖ за последний год
Здоровья всем заболевшим!

Ответить
4
Сергей Звезда

Давай выздоравливай! 

Ответить
1
Argumenta Ambigua

Спасибо огромное!

Ответить
0
Сергей Звезда

Поправляйся и ты!

Ответить
4
Cерьёзный Валера

Норм. Взял раменчик на дом, впаял пивчанского. Ща в КиБ и домой.
Поправляйся :*

Ответить
3
Рыжий

Красиво жить не запретишь 

Ответить
3
Ольга Щербинина

о там оч вкусный рамен

Ответить
1
Андрей Фурцев

А можно личные обсуждения вынести в личку??

Ответить
0
Eugene

Врубайте Шнура

Ответить
4
Никита Бабич

Врубайте Ic3peak

Ответить
4
pls help

Врубайте ЦОЯ

Ответить
1
Обычный нос

А у них есть лицензия на публичное воспроизведение музыки?

Ответить
0
Fox

Зачем? Это же Россия

Ответить
0
Argumenta Ambigua

Если бы не выборы, похвалил бы даже за креативность

Ответить
0
Alexander the Nth

Смекалочка 💪🇷🇺

Ответить
0
Станислав Одинцов

Ох хитрожопые сидят в думе , все думают как бы усидеть

Ответить
0
Andre Macareno

А без звука стримить на один телефон и просто писать на другой никак? Правда я не уверен, что звук в принципе на мобильных трансляциях можно отрубить…

Ответить
0
Федя Прозоров

Facebook блокирует прямую трансляцию из-за авторских прав.

Заебись фейсбук как площадка для трансляции. 

Ответить
0
Stepan Morozov

Что-то сильно сомневаюсь, что они знают про алгоритмы фейсбука. Тем более сегодня избирателей практически нет. Кажется, что проблема высосана из пальца.

Ответить
0
Нижний интернет

Ну, так включили модную американскую музыку, чтобы поднять настроение и привлечь молодежь на участки, что в этот-то раз либерахам не нравится? Им что ни дай, все не так.

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–1
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