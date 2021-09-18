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Новости
Сергей Звезда

Google потребовал удалить два гугл-документа с «Умным голосованием» и сослался на требование Роскомнадзора Статьи редакции

Это первый подобный прецедент с требованием IT-корпорации от российских политиков.

Команда Навального опубликовала в телеграм-канале скриншот письма от Google с требованием удалить два гугл-документа, в котором содержатся списки «Умного голосования». Там указаны кандидаты, за которых оппозиционеры рекомендуют голосовать.

В письме представители Google предупреждают, что заблокируют доступ к документам, если команда Навального не удалит их самостоятельно.

Скриншот письма от Google Команда Навального

Официальных комментариев от Google об этой ситуации пока нет.

#новости #умноеголосование #выборы #навальный

1775 просмотров
Статья дополняется
38 38 комментариев
34
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38 комментариев
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Компьютерный магнит

рассмотрение назначено на понедельник

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29
NavaGava

https://tjournal.ru/flood/440735-kandidaty-umnogo-golosovaniya-v-gosdumu

Кандидаты Умного голосования в Госдуму — Офтоп…
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11
Таможенный лолипоп

ОПЯТЬ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ ТВАРИ НЕ ХОТЯТ РУССКИХ СДЕЛАТЬ СВОБОДНЫМИ. ГУГАЛ СОСАТБ

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9
NavaGava

https://tjournal.ru/flood/440738-kandidaty-umnogo-golosovaniya-v-regionah

Кандидаты Умного голосования в регионах — Офтоп…
Округ ФИО Партия1 Крайн Максим Юрьевич ЛДПР2 Кожемякин Сергей Алексеевич КПРФ3 Думлер Рудольф…
tjournal.ru
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9
Американский химик

У меня от этого поста браузер зависает и падает. @Сломалось 

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0
Плотный

Какова позиция павла дурова по этому вопросу?

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4
Компьютерный магнит

мы ценим свободу слова поэтому блокируем бота

Ответить
4
Рыжий

Он просто не уточнял, что ценит свободу своего слова 

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3
Компьютерный магнит

пацан хозяин своему слову - захотел дал , захотел вернул

Ответить
1
Сельскохозяйственный блик

Неожиданно.
Мне казалось, что они только под серьезные рынки прогибаются.
Какой грустный мир.

Ответить
4
Удивленный торшер

Чуваки в познавательных фильмах на Ютубе:
«Скоро IT-компании будут править миром! Правительства будут не нужны! Человек будет выбирать себе компанию которая ему больше подходит! Надобность в политиках отпадает!»

Реальность:
Власть: «Google, или ты удаляешь инфу или у тебя будут проблемы.»
Google юзерам: «Ребятки, тут ко мне обратились, давайте, пожалуйста, уберите сами, а то мне удалить придётся.» ред.

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4
Душевный Валера

Заблокируют . Скриньте

Ответить
2
Компьютерный магнит

тебя?

Ответить
2
Душевный Валера

это я письмо писал

Ответить
5
Иван Сидоров

#respect

Ответить
3
Компьютерный магнит

@вахтер реклама обувной фабрики respect

Ответить
2
Компьютерный магнит

без ошибок, мама помогала?

Ответить
1
Душевный Валера

отцы

Ответить
1
Иван Сидоров

русской демократии

Ответить
3
Компьютерный магнит

основатели

Ответить
2
Американский химик

Год блэс амэрика

Ответить
1
aliftin

Это первый подобный прецедент с требованием IT-корпорации от политиков.

В России или в мире? 

Ответить
0
Сергей Звезда

во вселенной

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8
Районный Кирилл
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1
Иван Сидоров

вчера либерахи остались без месседжера, сегодня еще и без поисковой системы

в знак протеста перехожу на вайбер и бинг

Ответить
0
Ertha

Видно же что IT гигантов очень сильно за кулисами выебали в анус.
Западный мир очень сильно ослаб перед диктаторами и жертвовать свободой они готовы ради бабла спокойно.

Думаю как выборы пройдут, всё станет на свои места как обычно, а к 2024 году подготовят IT гигантов по полной программе к сотрудничеству или же начнут с уголовных дел как давлением на IT корпорации.

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2
Человекоподобный кот
Ответить
1
Александр Гароев

Ладно уж гугл прогнулся, они всегда штрафы платили. Вот ситуация странная с Дуровым: он в другой стране, против действующей власти, да даже телеграм его заблочить не могут. Зачем ему то прогибаться? ред.

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0
Semen Semenov

Он за бабки всех продаст

Ответить
1
Александр Гароев

Как будто у него после вк и телеги мало денег

Ответить
0
Semen Semenov

Мало, раз он привлекал в свой ТОН и погорел на 1,9 млрд

Ответить
0
Американский химик

против действующей власти

Откуда эта информация?

Ответить
1
Сергей Шестаков

Всегда интересовало, фраза "уверенность в завтрашнем дне". "Дне" от слова день или от слова ДНО? Склоняюсь ко второму *_*

Ответить
0
Diskord29

Если следовать этой логике, следующие на очереди - их ютуб каналы-миллионники 

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0
Semen Semenov

Ага, особенно, смешно когда там некоторые восторженно визжали, когда Трампа цензурили, сейчас их самих коснулось

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0
Папа Римский

Пиздос. Слов нет.

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0
FOX

преследование евреев в германии был законен!

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0
Рыжий

Как-то быстро мы перешли от хихи-хаха к настоящей гос цензуре. Буквально за пару дней 

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0
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