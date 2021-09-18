Это первый подобный прецедент с требованием IT-корпорации от российских политиков.

Команда Навального опубликовала в телеграм-канале скриншот письма от Google с требованием удалить два гугл-документа, в котором содержатся списки «Умного голосования». Там указаны кандидаты, за которых оппозиционеры рекомендуют голосовать.

В письме представители Google предупреждают, что заблокируют доступ к документам, если команда Навального не удалит их самостоятельно.

Скриншот письма от Google Команда Навального

Официальных комментариев от Google об этой ситуации пока нет.

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