Google потребовал удалить два гугл-документа с «Умным голосованием» и сослался на требование Роскомнадзора Статьи редакции
Это первый подобный прецедент с требованием IT-корпорации от российских политиков.
Команда Навального опубликовала в телеграм-канале скриншот письма от Google с требованием удалить два гугл-документа, в котором содержатся списки «Умного голосования». Там указаны кандидаты, за которых оппозиционеры рекомендуют голосовать.
В письме представители Google предупреждают, что заблокируют доступ к документам, если команда Навального не удалит их самостоятельно.
Официальных комментариев от Google об этой ситуации пока нет.
Чуваки в познавательных фильмах на Ютубе:
«Скоро IT-компании будут править миром! Правительства будут не нужны! Человек будет выбирать себе компанию которая ему больше подходит! Надобность в политиках отпадает!»
Реальность:
Власть: «Google, или ты удаляешь инфу или у тебя будут проблемы.»
Google юзерам: «Ребятки, тут ко мне обратились, давайте, пожалуйста, уберите сами, а то мне удалить придётся.» ред.
Видно же что IT гигантов очень сильно за кулисами выебали в анус.
Западный мир очень сильно ослаб перед диктаторами и жертвовать свободой они готовы ради бабла спокойно.
Думаю как выборы пройдут, всё станет на свои места как обычно, а к 2024 году подготовят IT гигантов по полной программе к сотрудничеству или же начнут с уголовных дел как давлением на IT корпорации.