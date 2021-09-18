Google заблокировал два гугл-документа с «Умным голосованием», сославшись на требование Роскомнадзора Статьи редакции
Это первый подобный прецедент во взаимоотношениях IT-корпорации с российскими политиками.
Команда Навального опубликовала в телеграм-канале скриншот письма от Google с требованием удалить два гугл-документа, в котором содержатся списки «Умного голосования». Там указаны кандидаты, за которых оппозиционеры рекомендуют голосовать.
В письме представители Google предупреждают, что заблокируют доступ к документам, если команда Навального не удалит их самостоятельно. Пока что оппозиционеры отказываются это делать.
Официальных комментариев от Google об этой ситуации пока нет.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России. На следующий день IT-корпорации удалили приложение «Навальный» из российских App Store и Google Play. Официальная причина — связь авторов приложения с Фондом борьбы с коррупцией*.
17 сентября The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что российские власти пригрозили Google заведением уголовных дел на сотрудников компании в случае, если она не удалит приложение Навального.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
За последние 6 лет на самом деле. Просто у нас в стране люди не особо интересуются, потому именно сейчас для многих это стало сюрпризом.
Тем не менее, пока траффик фильтруется не по белому списку - остановить распространение информации все еще не так то просто.
Ближе к концу выборов ждем массовых отключений.
Чуваки в познавательных фильмах на Ютубе:
«Скоро IT-компании будут править миром! Правительства будут не нужны! Человек будет выбирать себе компанию которая ему больше подходит! Надобность в политиках отпадает!»
Реальность:
Власть: «Google, или ты удаляешь инфу или у тебя будут проблемы.»
Google юзерам: «Ребятки, тут ко мне обратились, давайте, пожалуйста, уберите сами, а то мне удалить придётся.» ред.
очень странное сравнение. С каких хуев американская компания должна помогать русским гражданам завоевывать свободу в России? мы всегда привыкли всех винить в своих проблемах, бедах и за нас должен решать проблемы и создавать будущее кто-то другой, но ТОЧНО не мы. Навальный дал Россиянам возможность самим сделать выбор и проголосовать за альтернативных кандидатов, но мы будем кидаться говном в IT гигантов, которые вынуждены подчиняться законам страны в которой работают.
Если ты видишь как кого-то пиздят в переулке, ты не обязан вмешиваться защищать того, кого пиздят. Ты вообще не обязан кого-либо в мире защищать или беспокоиться о чьём-то благе.
Ну так в переулке начали "пиздить" их непосредственных сотрудников. Угроза уголовным делом была вполне реальна. Поэтому гугл и защитил собственных подчинённых пойдя на уступки властям.
Почему же? Могу. После того как я увидел как кого-то пиздят в переулке я могу перечислить денег на помощь бездомным или там больным раком детям.
Таким образом мой хороший поступок уравновесит трусливое невмешательство и я выйду в ноль, то есть останусь нейтральным человеком. А если потом еще немного деньжат на благотворительности накину, так вообще хорошим человеком стану.
К слову, не совсем понимаю, почему Гугл начал прогибаться. У них ведь ещё и удалён канал "Царьграда", и им теперь капает астрономическая неустойка за отказ его восстановить. А ведь они её при всём желании погасить не смогут. Или Гугл надеется, что там обойдутся без угроз возбудить уголовные дела против сотрудников организации?
Видно же что IT гигантов очень сильно за кулисами выебали в анус.
Западный мир очень сильно ослаб перед диктаторами и жертвовать свободой они готовы ради бабла спокойно.
Думаю как выборы пройдут, всё станет на свои места как обычно, а к 2024 году подготовят IT гигантов по полной программе к сотрудничеству или же начнут с уголовных дел как давлением на IT корпорации.
АААААА
https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/18/roskomnadzor-potreboval-ot-youtube-udalit-tri-rolika-s-kanala-navalnogo-so-spiskami-umnogo-golosovaniia-news?utm_source=tw&utm_medium=novaya&utm_campaign=roskomnadzor-potreboval-ot-youtube-udali ред.
Аа, прикольно
Чё там, как есть кто с Клабхауса,рыбят? Мож инвайт кто кинет? А то я с зимы всё жду куда бы перейти , шоб вдруг тащ майор не нашел... Много вас вроде было...
Дурав прагнулся гугал прагнулся ,приложение сламали,Ани нам все сорвали,и выборы, и страну ,ууу съука в знак протеста уходим все в пейнт товарищи!
Ебаать, что с вами? Был бы так кому так важен этот файлик , и чтоб большинство людей увидело, да его бы смс ками отправляли, на депозитах грузили, да бл, вручную разносили людям, на стенах трафареты рисовали. Видно не столько сам файлик нужен, сколько попиздеть кто там что заблокировал и кто на кого в суд подал, и какие они все уроды и какие бедные мы(((((Чёто статей с подобными обзорами кандидатов с этого УГ я тут не видел. Мда.
Русские, вы остались наедине с собой. Ни одна западная компания и пальцем не пошевелит, чтобы хоть как-то вам помочь. С какой стати вы требуете, чтобы Google или Apple или Facebook или Telegram встал на сторону оппозиции и потерял прибыль?
Вы терпите Путина уже 30 лет и варитесь как лягушки в кипятке. Вы ссыте выходить на протесты и хоть что-то менять в стране. И при этом тычите пальцем на других со словами "кококо прогнулись, как могли"? Блядь, это вы прогнулись и продолжаете прогибаться, пока в один прекрасный момент уже не сможете выпрямиться обратно.
Напомню, что гугл точно так же угрожал удалить все ютуб каналы навального, а также массово рассылал предупреждения на ролики. Ютуб каналы и ролики на месте. Конечно, это было до прецедента с приложением, но мне кажется, что лучше всё-таки подождать и посмотреть, будет ли гугл удалять доки или нет.