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Новости
Сергей Звезда

Google заблокировал два гугл-документа с «Умным голосованием», сославшись на требование Роскомнадзора Статьи редакции

Это первый подобный прецедент во взаимоотношениях IT-корпорации с российскими политиками.

239 239 комментариев
14 598 просмотров

Команда Навального опубликовала в телеграм-канале скриншот письма от Google с требованием удалить два гугл-документа, в котором содержатся списки «Умного голосования». Там указаны кандидаты, за которых оппозиционеры рекомендуют голосовать.

В письме представители Google предупреждают, что заблокируют доступ к документам, если команда Навального не удалит их самостоятельно. Пока что оппозиционеры отказываются это делать.

Скриншот письма от Google Команда Навального

Официальных комментариев от Google об этой ситуации пока нет.

Обновлено 19 сентября 1:30 оба гугл-документа со списками «Умного голосования» — c кандидатами в Госдуму и на региональных выборах — заблокированы на территории России. Google указывает, что файлы нарушают «условия пользования».
Скриншот TJ

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России. На следующий день IT-корпорации удалили приложение «Навальный» из российских App Store и Google Play. Официальная причина — связь авторов приложения с Фондом борьбы с коррупцией*.

17 сентября The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что российские власти пригрозили Google заведением уголовных дел на сотрудников компании в случае, если она не удалит приложение Навального.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #умноеголосование #выборы #навальный

239 239 комментариев
6
185
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239 комментариев
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Сергей Звезда

Новость обновлена: гугл-доки с умным голосованием удалены

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Рыжий

Как-то быстро мы перешли от хихи-хаха к настоящей гос цензуре. Буквально за пару дней 

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154
Географический супер_стар

Вот тебе и рывок

Ответить
68
Amkazan Amkazan

вот что оказывается значило без раскачки

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17
Компьютерный магнит

пике

Ответить
7
ouxen

урок лошкам, которые думаю что во власти сидят идиоты и принимают дурацкие тупые законы

Ответить
32
Географический супер_стар

Капец они тупые, 20 лет во власти, ну дауны

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14
4 комментария
Финансовый космос

А что-то противоречащее этому мнению случилось?

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1
Участковый ключ

Для того чтобы удерживать власть много ума не надо

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0
Sergei Markov

За последние 6 лет на самом деле. Просто у нас в стране люди не особо интересуются, потому именно сейчас для многих это стало сюрпризом. 
Тем не менее, пока траффик фильтруется не по белому списку - остановить распространение информации все еще не так то просто.
Ближе к концу выборов ждем массовых отключений. 

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11
Eva Dark

9. Всё началось с Болотной из "гаек"

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0
1 комментарий
user

нет времени на раскачку

Ответить
0
Киберморж

Корпоративной цензуре, вообще-то.

Ответить
0
Bot Bobs

Странно, либералы обещали, что такого не будет.

Ответить
–1
Компьютерный магнит

рассмотрение назначено на понедельник

Ответить
161
Vladislav Pauls
Ответить
20
Удивленный торшер

Чуваки в познавательных фильмах на Ютубе:
«Скоро IT-компании будут править миром! Правительства будут не нужны! Человек будет выбирать себе компанию которая ему больше подходит! Надобность в политиках отпадает!»

Реальность:
Власть: «Google, или ты удаляешь инфу или у тебя будут проблемы.»
Google юзерам: «Ребятки, тут ко мне обратились, давайте, пожалуйста, уберите сами, а то мне удалить придётся.» ред.

Ответить
77
Amkazan Amkazan

в познавательных фильмах под симфоническую музыку, кадры с африканских племён, прыгающих дельфинов, открывающийся бутон розы, пробка в timelapse, колибри пьёт из цветочка

Ответить
17
Нижний интернет

Анальная пробка в timelapse

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5
Sortofstone

Раньше крутых крышевали менты. Но потом крутых "ушли", а дело их продолжили менты на пенсии.

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1
ouxen

куда ушли блеть это те же люди

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10
1 комментарий
Sergei Markov

Да, одно из глубочайших разочарований лично для меня. 
В компаниях, в отличите от правильтельств, хотя бы умные люди сидят. 

Ответить
4
Финансовый космос

Временная история. У нас пока нет по-настоящему злой безжалостной корпорации. Безос ближе всех, но ему лично всё ещё по фану космос больше, чем править миром.

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0
Амид Сапилеп
Ответить
4
Таможенный лолипоп

ОПЯТЬ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ ТВАРИ НЕ ХОТЯТ РУССКИХ СДЕЛАТЬ СВОБОДНЫМИ. ГУГАЛ СОСАТБ

Ответить
50
Необходимый мангал

Если ты видишь как кого-то пиздят в переулке, ты не обязан вмешиваться защищать того, кого пиздят. Ты вообще не обязан кого-либо в мире защищать или беспокоиться о чьём-то благе.
Но если ты этого не делаешь, ты не можешь считаться хорошим человеком.

Ответить
4
Таможенный лолипоп

очень странное сравнение. С каких хуев американская компания должна помогать русским гражданам завоевывать свободу в России? мы всегда привыкли всех винить в своих проблемах, бедах и за нас должен решать проблемы и создавать будущее кто-то другой, но ТОЧНО не мы. Навальный дал Россиянам возможность самим сделать выбор и проголосовать за альтернативных кандидатов, но мы будем кидаться говном в IT гигантов, которые вынуждены подчиняться законам страны в которой работают.

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18
7 комментариев
Рыжий

Всё же такая логика не работает с монополистами. Ты можешь счтать гугл корпорацией зла, но ты не сможешь перестать пользоваться их сервисами 

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7
11 комментариев
Облике Морале

Если ты видишь как кого-то пиздят в переулке, ты не обязан вмешиваться защищать того, кого пиздят. Ты вообще не обязан кого-либо в мире защищать или беспокоиться о чьём-то благе.

Ну так в переулке начали "пиздить" их непосредственных сотрудников. Угроза уголовным делом была вполне реальна. Поэтому гугл и защитил собственных подчинённых пойдя на уступки властям.  

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1
1 комментарий
Нижний интернет

Почему же? Могу. После того как я увидел как кого-то пиздят в переулке я могу перечислить денег на помощь бездомным или там больным раком детям.

Таким образом мой хороший поступок уравновесит трусливое невмешательство и я выйду в ноль, то есть останусь нейтральным человеком. А если потом еще немного деньжат на благотворительности накину, так вообще хорошим человеком стану.

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1
1 комментарий
Дмитрий Иванов

Нет абсолютной морали

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0
5 комментариев
Vasya Stark

Мда.

Ответить
0
Sergey Michko

да-да, омоновцы пиздят людей = список в 1 из миллионов мест заблокировали 

Ответить
0
1 комментарий
Дима Орлов

Вообще то обязан, а то на завтра отпиздят тебя

Ответить
0
Sortofstone

Сосут те, кто на кухне или в такси гневно клеймит режим и коррупционеров, а сами пальцем о палец не ударили ради своих гражданских прав.

Ответить
2
Американский химик

А что ты сделал для своих гражданских прав?

Ответить
1
17 комментариев
Oleg Savrikov

Ну конечно, тхт файлы ведь нельзя использовать.какая жаль , какая жаль..

Ответить
2
Big Dick Energy

Последний шанс Расеюшку спасти этим голосованием которое на нас снизошло. Все компании обязаны нас щас спасти в этот ключевой момент 🤡🤡🤡

Ответить
2
NavaGava

https://tjournal.ru/flood/440735-kandidaty-umnogo-golosovaniya-v-gosdumu

Кандидаты Умного голосования в Госдуму — Офтоп…
г. Москва196 Город Москва – Бабушкинский Рашкин Валерий Федорович КПРФ197 Город Москва…
tjournal.ru
Ответить
53
Словесный Интервент

Опасаюсь, что Гугл заодно и Ютуб канал Навального снесет, чтобы два раза не вставать.

Ответить
29
Романелло Кивогенс

К слову, не совсем понимаю, почему Гугл начал прогибаться. У них ведь ещё и удалён канал "Царьграда", и им теперь капает астрономическая неустойка за отказ его восстановить. А ведь они её при всём желании погасить не смогут. Или Гугл надеется, что там обойдутся без угроз возбудить уголовные дела против сотрудников организации?

Ответить
6
BIG666

Царьград, внезапно, вполне себе доступен на ютубе. Это тоже вызывает много вопросов.

Ответить
1
1 комментарий
Финансовый космос

надеется

Изи могли сторговаться так на данный момент.

Ответить
0
Плотный

Какова позиция павла дурова по этому вопросу?

Ответить
9
Компьютерный магнит

мы ценим свободу слова поэтому блокируем бота

Ответить
69
5 комментариев
Участковый ключ

Дуров в одном прав. Монополия гугла сыграла теперь со всеми злую шутку 

Ответить
0
NavaGava

https://tjournal.ru/flood/440738-kandidaty-umnogo-golosovaniya-v-regionah

Кандидаты Умного голосования в регионах — Офтоп…
Округ ФИО Партия1 Крайн Максим Юрьевич ЛДПР2 Кожемякин Сергей Алексеевич КПРФ3 Думлер Рудольф…
tjournal.ru
Ответить
27
Американский химик

У меня от этого поста браузер зависает и падает. @Сломалось 

Ответить
1
Максим Шпилёв

Офтоп только зарегенные видят

Ответить
0
2 комментария
Ertha

Видно же что IT гигантов очень сильно за кулисами выебали в анус.
Западный мир очень сильно ослаб перед диктаторами и жертвовать свободой они готовы ради бабла спокойно.

Думаю как выборы пройдут, всё станет на свои места как обычно, а к 2024 году подготовят IT гигантов по полной программе к сотрудничеству или же начнут с уголовных дел как давлением на IT корпорации.

Ответить
17
Дмитрий Кораблёв

в чем слабость то? есть желание работать в стране, чтоб зарабатывать, эту возможность могут убрать, следовательно, нужно сделать все, чтоб эту возможность не отобрали. Так было всегда, бизнес интересуют только деньги, по крайне мере такой огромный.

Ответить
2
1 комментарий
Michael Shultz

Последствия сделки Путина с Байденом.

Ответить
1
Diskord29

Если следовать этой логике, следующие на очереди - их ютуб каналы-миллионники 

Ответить
9
Semen Semenov

Ага, особенно, смешно когда там некоторые восторженно визжали, когда Трампа цензурили, сейчас их самих коснулось

Ответить
22
5 комментариев
Diskord29

АААААА
https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/18/roskomnadzor-potreboval-ot-youtube-udalit-tri-rolika-s-kanala-navalnogo-so-spiskami-umnogo-golosovaniia-news?utm_source=tw&utm_medium=novaya&utm_campaign=roskomnadzor-potreboval-ot-youtube-udali ред.

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить
0
1 комментарий
Сельскохозяйственный блик

Неожиданно.
Мне казалось, что они только под серьезные рынки прогибаются.
Какой грустный мир.

Ответить
12
syrslava

Прогиб требует умения прогибаться. Если компания наработала свой опыт гимнастики на каком-то одном рынке, то прогибы на других легче и дешевле.

Ответить
10
Антон Пострунин

Судя по слухам, они прогибаются под угрозы посадить их сотрудников. Думаю после этого они решат сократить/вывезти всех сотрудников из России. 

Ответить
5
3 комментария
Dr Serj

только под серьезные рынки прогибаются

ну Россия на 8 месте по числу онлайн юзеров, примерно столько же как в Японии

если Гугл уйдет то потеряет все перспективы на этом рынке, Яндекс все займет ред.

Ответить
0
Джон Керри

Сильный политик Байден, этот мощный старик, показал Путину, где раки зимуют. Дожились, Роскомнадзор вертит гугл и эппл как хочет.

Ответить
13
Американский химик

А причем тут бидон?

Ответить
1
Участковый ключ

Трогают то не Байдена а гугол

Ответить
–1
Александр Гароев

Ладно уж гугл прогнулся, они всегда штрафы платили. Вот ситуация странная с Дуровым: он в другой стране, против действующей власти, да даже телеграм его заблочить не могут. Зачем ему то прогибаться? ред.

Ответить
8
Semen Semenov

Он за бабки всех продаст

Ответить
13
6 комментариев
artemykairyak

причем никто в этот раз даже не грозился заблочить телегу

Ответить
9
2 комментария
Американский химик

против действующей власти

Откуда эта информация?

Ответить
2
2 комментария
Ivan

Теперь с DPI они могут всё что угодно заблочить. Не верь сказкам от всяких пидарасов

Дуров прогибается, потому что гугл и апле дружно пригрозили удалением из магазинов. ред.

Ответить
1
2 комментария
Mad Brainiac

Ну если Гугл и Яббл уступили под угрозой для сотрудников, то для Дурова и Телеги подавно могли бы найти кому угрожать в РФ для давления.

Ответить
0
ouxen

не странная, а достали козырь, чтоб наверняка

Ответить
0
aliftin

Это первый подобный прецедент с требованием IT-корпорации от политиков.

В России или в мире? 

Ответить
2
Сергей Звезда

во вселенной

Ответить
27
5 комментариев
Владимир Керенский

Я правильно понимаю, что перечень кандидатов, официально участвующих в выборах это запрещенный материал?

Ответить
11
ouxen

да

Ответить
1
Иван Сидоров

вчера либерахи остались без месседжера, сегодня еще и без поисковой системы

в знак протеста перехожу на вайбер и бинг

Ответить
2
3 комментария
Стильная самочка орангутана

уткауткаиди всех спасёт

Ответить
6
Oleg Savrikov

Аа, прикольно
Чё там, как есть кто с Клабхауса,рыбят? Мож инвайт кто кинет? А то я с зимы всё жду куда бы перейти , шоб вдруг тащ майор не нашел... Много вас вроде было...

Дурав прагнулся гугал прагнулся ,приложение сламали,Ани нам все сорвали,и выборы, и страну  ,ууу съука в знак протеста уходим все в пейнт товарищи!
Ебаать, что с вами? Был бы так кому так важен этот файлик , и чтоб большинство людей увидело, да его бы смс ками отправляли, на депозитах грузили, да бл, вручную разносили людям, на стенах трафареты рисовали. Видно не столько сам файлик нужен, сколько попиздеть кто там что заблокировал и кто на кого в суд подал, и какие они все уроды и какие бедные мы(((((Чёто статей с подобными обзорами кандидатов с этого УГ я тут не видел. Мда.

Ответить
–5
1 комментарий
artemykairyak

сочувствую

Ответить
0
Andi Bigglesworth

Всё равно это смешно. Всем миром гоняются за вшивой табличкой с именами кандидатов, каждый из которых всё равно одобрен царём. 
Ладно. Если она такая важная, сохранил себе на диск. 

Ответить
7
Нижний интернет

Русские, вы остались наедине с собой. Ни одна западная компания и пальцем не пошевелит, чтобы хоть как-то вам помочь. С какой стати вы требуете, чтобы Google или Apple или Facebook или Telegram встал на сторону оппозиции и потерял прибыль?

Вы терпите Путина уже 30 лет и варитесь как лягушки в кипятке. Вы ссыте выходить на протесты и хоть что-то менять в стране. И при этом тычите пальцем на других со словами "кококо прогнулись, как могли"? Блядь, это вы прогнулись и продолжаете прогибаться, пока в один прекрасный момент уже не сможете выпрямиться обратно. 

Ответить
4
3 комментария
Сергей Звезда

Новость обновлена: гугл-доки с умным голосованием удалены

Ответить
5
9 комментариев
Душевный Валера

Заблокируют . Скриньте

Ответить
1
15 комментариев
Руководящий велосипед

от российских политиков.

Да какие это политики, если и ходят на дебаты, теряют там штаны и обмазываются говном, а главный политик чуть что - в домике 

Ответить
4
Diskord29

У меня вызвало глубокое удивление, что даже на сервисах мыла  vk/ok - ничего не блокируется. Все ссылки и информация по округам доступны, сообщества верифицированы. 
 

Ответить
3
1 комментарий
Джон Керри

Залейте на Яндекс.диск :)

Ответить
3
5 комментариев
ouxen

Еее, корпорация добра 🤙🏿

Ответить
3
2 комментария
Человекоподобный кот
Ответить
3
FOX

преследование евреев в германии был законен!

Ответить
2
DaiBi

Бан каналов Навального и его команды не за горами, как и выдача списков доноров.

Ответить
2
Сергей Шестаков

Всегда интересовало, фраза "уверенность в завтрашнем дне". "Дне" от слова день или от слова ДНО? Склоняюсь ко второму *_*

Ответить
1
Вежливый Снайпер

Выебал их совфед по полной (

Ответить
1
3 комментария
Sledovatel

Напомню, что гугл точно так же угрожал удалить все ютуб каналы навального, а также массово рассылал предупреждения на ролики. Ютуб каналы и ролики на месте. Конечно, это было до прецедента с приложением, но мне кажется, что лучше всё-таки подождать и посмотреть, будет ли гугл удалять доки или нет.

Ответить
1
Мишански

компании хуй на права пользователей забили, потому что пока они брыкались против требований власти в начале, в россии сидели все и терпели эту власть дальше. теперь очередь народа терпеть

Ответить
1
nenavigy google

Сука оппозиция бомжеватая. Так сложно сервак поднять где нибудь в Латвии и сказать всем: если что ходите через VPN.
Нет, устроят проблемы всем: google, apple, telegram…

Ответить
0
Антон Лисин

Ебаный пиздец. Гугл и Эппл, как два пидара представляющие жопы 

Ответить
–2
1 комментарий
Папа Римский

Пиздос. Слов нет.

Ответить
0
Sortofstone

Не только. Я и письма писать могу от руки.

Ответить
0
Antony Divnich

Подводочка для чебурнета

Ответить
0
Tony Urban

"Don't be evil" (c)

Ответить
0
slakavas .

Ход конём - закинуть доки на Яндекс.Диск🤷‍♂️

Ответить
0
Макс Романенко
Ответить
0
Vadim Semenov ‏⚡☟

никогда не буду работать в Google или Apple 🙅‍♂️

Ответить
0
Ещё 12 комментариев
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