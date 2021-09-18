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Новости
Сергей Звезда

«Он ей не пользуется»: Песков объяснил, почему дата на часах Путина не совпадала с днём голосования Статьи редакции

Реакция Кремля на вопросы к ролику об онлайн-голосовании президента: вместо 17 сентября на циферблате стояло 10-е.

43 43 комментария
1963 просмотров

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на неё не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос РИА «Новости» о ролике с дистанционным голосованием президента на выборах в Госдуму.

Вопросы по этому поводу возникли после того, как СМИ из кремлёвского пула распространили видео, на котором Владимир Путин голосует в кабинете. Президент подошёл к компьютеру, на котором уже был открыт сайт для голосования, несколько раз нажал на клавиши клавиатуры и щёлкнул мышкой. В соцсетях обратили внимание, что на часах Путина выставлена дата 10 сентября, хотя голосование началось 17 сентября.

Часть пользователей предположила, что увидела «консерву» — заранее снятое видео с президентом. Об этом даже написали «Настоящее время», «Новая газета» и некоторые другие издания.

К онлайн-голосованию Путина в соцсетях появились…
Кремль в ответ заявил, что у Путина всё ещё нет мобильного телефона, он взял его у помощника.
tjournal.ru

О том, что на часах Путина, вероятно, отстаёт дата, 17 сентября написал журналист «Дождя», проанализировавший другие видео с президентом.

Daniil Sotnikov @sotnikov_d
@merr1k слушай, посмотрели сейчас на видео с учений, у него на них стоит 6 число, а учения были 13 сентября. То есть сегодня при таком раскладе и правда должно было быть 10. Кажется, у Путина дата просто отстает на неделю

Это не единственный вопрос к голосованию Путина. В ролике после монтажа не показан сам момент его выбора, что, впрочем, частично может объясняться тайной голосования. Также для дистанционного голосования нужен мобильный телефон, но президент много раз заявлял, что не пользуется смартфонами — а на видео мобильного телефона нет.

#новости #путин #выборы

43 43 комментария
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43 комментария
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FOX

телефоном не пользуется, механическими часами не пользуется

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30
Пётр Дерябин

Ему даты в распечатках приносят

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25
Организованный Гоша

своей женой Россией зато как

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2
Смертельный магнит

Во все.. ред.

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0
AZP

Песковым пользуется.

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1
Ratstarius

XXI век, Россия, Кремль. 
Путин, сидя в удобном кресле, кричит:
- Диман! Дима-а-ан! 
Появляется Песков, в руках - поднос,
на подносе стопка водки и соленый огурчик.
Путин выпивает стопку, закусывает, уже расслабленно говорит:
- А сейчас, Дим, мне хочется чего-нибудь большого, белого и теплого...
Песков, спускает штаны, становится "раком", говорит с сожалением:
- Жениться вам, Владимир Владимирович, надо...

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1
Dobrosvet

*XXII век

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0
pls help

Он застрял в прошлом, мы уже поняли

Ответить
13
робот-бёрдвотчер

"Потому что дату он смотрит на смартфоне".

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7
Таинственный танк88

На бумажке приносят

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8
AZP

Специальный слуга - датоносец ред.

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0
Вертикальный фонарь

В туалете тоже свой слуга?

Ответить
0
AZP

И не один. ред.

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0
Антон Лисин

На двери туалета дату ему вешают

Ответить
0
Вертикальный фонарь

Фотку смартфона

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–1
Nick Rosenberg

Т.е. для президента нормально ходить с устройством которое показывает неправильную дату? А что, в таком случае, еще ему неправильное рассказывают? 

Хотя не удивлюсь если деду реально говорят что сегодня только 11 число, лол.

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8
Доступный щит

Сказка о потерянном времени

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8
Необходимый мангал

Чо вы к человеку приебались. Обычный путешественник во времени. ред.

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6
Славой Жижек

не удивлюсь, если у него ещё и какой-нибудь камень бесконечности есть...

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0
Temp Temper
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1
Славой Жижек

камень нологов

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2
Temp Temper
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5
Плотный хичхакер

В любой хуйне говорить хуйню

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4
Алексей Иванов

не установлена дата на часах, он на неё не смотрит

Зачем решать проблему, ведь можно просто не обращать внимания
Прямо стиль жизни

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3
Савелий

Я не берусь судить было голосование онлайн или 10 числа. Но отмечу, как владелец механических часов и часовщик любитель. Отказываться пользоваться датой обычное явление, даже если у вас одни часы. А когда часов много, датой заморачиваются единицы. У Путина несколько дорогих моделей (а может и много часов).
Богатые нанимают часовщика, который каждый день подводит часы, проверяет, что все работают, что идут точно. И вполне может быть, что раз некоторые боятся вируса, то может такого человека сейчас нет.

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2
Inevitable

Соглы, подорвались на таком инфоповоде. Как-будто не ясно что у пыни 20 млрд часов различных и он время на них даже не смотрит 

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0
Савелий

Про то, что у него много часов иногда обсуждали на часовых форумах (часовых видео). Много и дорогих. Про время вы верно подметили, зачем богатому человеку точное время на механике? У него секретарь на смартфоне время посмотрит и буквально затолкает на очередную встречу по расписанию.
Механика требует ухода, у богатых на это времени нет.

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1
Dmitry Pasyutin

а секундной стрелкой он пользуется?

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3
AZP

А куда ему спешить?

Ответить
0
Nick Rosenberg

Пользуется или нет, а часики то тикают

Ответить
0
Имя Фамилия

Когда уже начнут обсуждать почему Путин моргнул 8 раз в минуту, а не 7 как обычно.

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2
AZP

Есть специальная программа, там только этим и занимаются.

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0
Andre Macareno

Осуждаем вранье

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1
Максим Шпилёв

У него отрывной календарь

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1
Отчаянный Абдужаббор

А почему товарищ П нарушает права граждан?

усы: потому что он ими не пользуется

Ответить
1
Районный Кирилл

А в чем проблема то?

Ну консерва и консерва, вас ебёт что ли?

Ответить
1
Антон Пострунин

@Сергей Звезда Но вопросы все ещё остались. Может добавить в статью?
https://twitter.com/prof_preobr/status/1439137254790901762?s=20

Проф. Преображенский @prof_preobr
Первое фото: Путин якобы "голосует".
Второе фото: Путин рассказывает, что "проголосовал".
На первом фото на часах 15:24.
На втором - 15:20.

Понимаете?
Это не только записывалось 10 сентября.
Это ещё и в несколько дублей делалось.
С одного раза дед не справился.
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0
Компьютерный магнит

И зачем нам президент , который даже функцией даты на дорогущих часах не пользуется? Вилкой и ложкой может тоже не пользуется? ред.

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0
Rmn Rmn

Счастливые часов не наблюдают

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0
AZP

Путину в бункер привезли все использованные бюллетени. Он ими подтирается. ред.

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0
Светский кофе

Он ей не пользуется

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0
Дмитрий Кузьмин

🤡

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–1
Zee Zao

А, ну да, че

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–1
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