Реакция Кремля на вопросы к ролику об онлайн-голосовании президента: вместо 17 сентября на циферблате стояло 10-е.

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«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на неё не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос РИА «Новости» о ролике с дистанционным голосованием президента на выборах в Госдуму.

Вопросы по этому поводу возникли после того, как СМИ из кремлёвского пула распространили видео, на котором Владимир Путин голосует в кабинете. Президент подошёл к компьютеру, на котором уже был открыт сайт для голосования, несколько раз нажал на клавиши клавиатуры и щёлкнул мышкой. В соцсетях обратили внимание, что на часах Путина выставлена дата 10 сентября, хотя голосование началось 17 сентября.

Часть пользователей предположила, что увидела «консерву» — заранее снятое видео с президентом. Об этом даже написали «Настоящее время», «Новая газета» и некоторые другие издания.

О том, что на часах Путина, вероятно, отстаёт дата, 17 сентября написал журналист «Дождя», проанализировавший другие видео с президентом.

Daniil Sotnikov @sotnikov_d @merr1k слушай, посмотрели сейчас на видео с учений, у него на них стоит 6 число, а учения были 13 сентября. То есть сегодня при таком раскладе и правда должно было быть 10. Кажется, у Путина дата просто отстает на неделю