«Он ей не пользуется»: Песков объяснил, почему дата на часах Путина не совпадала с днём голосования Статьи редакции
Реакция Кремля на вопросы к ролику об онлайн-голосовании президента: вместо 17 сентября на циферблате стояло 10-е.
«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на неё не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос РИА «Новости» о ролике с дистанционным голосованием президента на выборах в Госдуму.
Вопросы по этому поводу возникли после того, как СМИ из кремлёвского пула распространили видео, на котором Владимир Путин голосует в кабинете. Президент подошёл к компьютеру, на котором уже был открыт сайт для голосования, несколько раз нажал на клавиши клавиатуры и щёлкнул мышкой. В соцсетях обратили внимание, что на часах Путина выставлена дата 10 сентября, хотя голосование началось 17 сентября.
Часть пользователей предположила, что увидела «консерву» — заранее снятое видео с президентом. Об этом даже написали «Настоящее время», «Новая газета» и некоторые другие издания.
О том, что на часах Путина, вероятно, отстаёт дата, 17 сентября написал журналист «Дождя», проанализировавший другие видео с президентом.
Это не единственный вопрос к голосованию Путина. В ролике после монтажа не показан сам момент его выбора, что, впрочем, частично может объясняться тайной голосования. Также для дистанционного голосования нужен мобильный телефон, но президент много раз заявлял, что не пользуется смартфонами — а на видео мобильного телефона нет.
XXI век, Россия, Кремль.
Путин, сидя в удобном кресле, кричит:
- Диман! Дима-а-ан!
Появляется Песков, в руках - поднос,
на подносе стопка водки и соленый огурчик.
Путин выпивает стопку, закусывает, уже расслабленно говорит:
- А сейчас, Дим, мне хочется чего-нибудь большого, белого и теплого...
Песков, спускает штаны, становится "раком", говорит с сожалением:
- Жениться вам, Владимир Владимирович, надо...
Я не берусь судить было голосование онлайн или 10 числа. Но отмечу, как владелец механических часов и часовщик любитель. Отказываться пользоваться датой обычное явление, даже если у вас одни часы. А когда часов много, датой заморачиваются единицы. У Путина несколько дорогих моделей (а может и много часов).
Богатые нанимают часовщика, который каждый день подводит часы, проверяет, что все работают, что идут точно. И вполне может быть, что раз некоторые боятся вируса, то может такого человека сейчас нет.
Про то, что у него много часов иногда обсуждали на часовых форумах (часовых видео). Много и дорогих. Про время вы верно подметили, зачем богатому человеку точное время на механике? У него секретарь на смартфоне время посмотрит и буквально затолкает на очередную встречу по расписанию.
Механика требует ухода, у богатых на это времени нет.
@Сергей Звезда Но вопросы все ещё остались. Может добавить в статью?
https://twitter.com/prof_preobr/status/1439137254790901762?s=20
Второе фото: Путин рассказывает, что "проголосовал".
На первом фото на часах 15:24.
На втором - 15:20.
Понимаете?
Это не только записывалось 10 сентября.
Это ещё и в несколько дублей делалось.
С одного раза дед не справился.