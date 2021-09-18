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Новости
Сергей Звезда

YouTube заблокировал видео команды Навального с рекомендациями «Умного голосования» Статьи редакции

Гугл-документы со списком кандидатов пока доступны.

Команда Алексея Навального сообщила в соцсетях о блокировке видео о рекомендациях по голосованию за зарегистрированных кандидатов на выборах в Госдуму. К моменту написания заметки YouTube закрыл из России доступ к двум из трёх роликов, которые 18 сентября потребовал убрать Роскомнадзор.

Около 17:00 по московскому времени сторонник Навального Иван Жданов рассказал о полученном письме YouTube. Оттуда выяснились требования Роскомнадзора удалить три видео — два про «Умное голосование» и одно про Валентину Терешкову.

  • Расследование про Терешкову: пока доступно

  • Ролик с представлением кандидатов «Умного голосования»: заблокирован

  • Ролик со всеми кандидатами от «Умное голосования» в Госдуму: заблокирован

Ранее 18 сентября команда Навального также сообщила о получении письма от Google с другими претензиями Роскомнадзора: ведомство потребовало удалить два гугл-документа со списками «Умного голосования». К моменту написания этой заметки указанные документы всё ещё доступны.

#новости #умноеголосование #навальный #выборы

3515 просмотров
117 117 комментариев
47
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117 комментариев
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Никита Андреев

На самом деле это очень страшный прецедент: теперь Google будет блокировать всё, что не понравится плешивому карлику.

Либералы из твиттера так яро убеждали нас, что ничего не заблокируют и "запад нам поможет" — а по итогу Светов как всегда оказался прав. Свою свободу отстоим только мы сами. ред.

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67
Марк Захаров

В смысле? Так раньше они и так уже блокировали то, что не угодно российским властям.

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3
Никита Андреев

тогда было не так охотно. сейчас не удивлюсь, если начнут блокировать целые оппозиционные каналы ред.

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8
3 комментария
коренной нарниец

значит просто нужно заблочить плешивого

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2
NavaGava

Через впн видео есть, странная блокировка

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0
Игорь Миро

Да, вот Дуров тоже сейчас наверное удивляется.

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1
Ilya.A—Petya.A's bro

Это очень неприятно, но ютюбу есть замены: "Вимео", "Инстаграм-ТВ", "Фейсбук". Аппстору замены нет совсем, а гитхаб с апэкашником не вполне заменяет гугл-плей

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0
Словесный Интервент

Только вопрос, сколько просмотров соберёт видео на Вимео в сравнении с Ютубом

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0
Ticktockman _

Никто не говорил, что запад нас поможет

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0
Функциональный бинокль

Я так понял, "схема" сработала на изичах после признания ФБК экстремистами. Вписали в один список со всяким террористоговном, в сортах которого никто не будет разбираться. 
Удобная лазейка, но ситуация пиздец грустная. 

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0
Victor Ganin

Вписали в один список со всяким террористоговном, в сортах которого никто не будет разбираться

Меня доставляют их аргументы о том, что они не разбираются в российских законах и местной политике, поэтому делают что им говорит власть, мол они правы.
А нанять какого-то специалиста, который им за 1 час всё разъяснит, и заплатив ему ну максимум 50 евро - непосильно для компаний с миллиардными оборотами.
TLDR: им похуй на чьи-то там права. Деньги в РФ они делают приличные, и терять рынок не будут, только ради чьих-то там прав.

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0
3 комментария
Ahmed Ahmed

Очередное "все пропал". Все просрано давным давно. Дальше только хуже. 

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0
Coronadoden van Voronezj

Вы находитесь здесь.

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29
Lofoten Forsake

Благо я в Казахстане...

Ответить
3
Значительный корабль

В Казахстане хорошо, там Орлов...

Ответить
6
Александр Суханов

А где дальше, в случае если у едрисни будет опять 146% ?

Ответить
0
Elian Kavinsky

*Ютуб заблокирован* ред.

Ответить
0
Жак Фреско

Людей сажают за лайки на ютубе

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Пусть на PornHub зальют

Ответить
10
Аркадий Соколов

ПРОСТОЙ СПИСОК ЖЕСТКО ЕБЕТ ВСЮ СИСТЕМУ В РОТ БДСМ ХАРДКОР

Ответить
40
Bibba La Bibba

»Эти тысячи букв заставили старого деда попотеть…» ред.

Ответить
6
Порядочный

https://twitter.com/sobollubov/status/1347701948703772673

Соболь Любовь @SobolLubov
И, конечно, твиттер - частная площадка, имеет право устанавливать свои правила, которые согласуются с законами (!), и требовать от пользователей их соблюдения.
Ответить
10
Марк Захаров

Пошёл вон, бот

Ответить
8
Значительный корабль

В чем он не прав?

Ответить
13
17 комментариев
Alexey Ya

я так и не понял, за что чела заминусовали ред.

Ответить
3
Светский кофе

Правда глаза колет. 

Ответить
5
Александр Суханов

Ошиблись, а принять это не могут.

Ответить
–1
Diskord29

Недоступно только для региона РФ (смена страны на ту же Австралию не влияет на рекомендации и т.п.) ред.

Ответить
16
Плотный

Все верно.

Ответить
3
Danil Skachkov

Тссс, не палите контору 😉

Ответить
0
Необходимый мангал

Нахуя она нужна, если её не палить?

Ответить
4
Emil

поменял на беларусь и правда работает, лол

Ответить
1
James Baxter

где это меняется?

Ответить
0
Diskord29

Правый верхний угол, клик на фото профиля ред.

Ответить
0
Дмитрий Саблин

через впн даже со страной Россия показывает ред.

Ответить
0
Аркадий Соколов

А ведь не так давно Гугл упорно игнорил запросы на удаление ютуб каналов Навального. Видимо, прижали все-таки очень больно. Надеюсь компания сделает выводы и перевезет всех своих сотрудников отсюда 

Ответить
16
Ticktockman _

А почему третий ролик не удалили? Почему весь канал не снесут к херам? Он вам не димон до сих пор висит вон

Ответить
1
Аркадий Соколов

потому что кремлю уг принципиальнее, очевидно

Ответить
–1
Александр Суханов

Рыночик терять никто не хочет. Видимо им решительно сказали чего их могут лишить. 

Ответить
0
Павел Фролов
Ответить
8
Андрей Фурцев

Гугл - позорщики

Ответить
2
Urmat Chokoev

Если слухи правдивы, и им угрожали судами над их сотрудниками в России, то все правильно делают.

Их обязанность в данной ситуации защищать своих работников.

Ответить
15
Андрей Фурцев

Защитить 10 человек и подвести 140 млн.чел.?
.
Почему вопрос ставится или\или? Можно было сделать и то, и то

Ответить
0
10 комментариев
Petr

Сотрудников можно и эвакуировать. Это спектакль. Сейчас меня заминусят, конечно, но Навального банят - хотя бы Михаил Советский остался и Крамола. Конечно, первый якобы лижет мистеру П, а вторые разбавляют контент тематикой Рен ТВ, но что они говорят про мироустройство и финансы сбывается.

Ответить
2
Хан Соло

Как же нас ебут 

Ответить
6
Victor Ganin

...но народ крепчает

Ответить
5
Victor Ganin

Россия - всё.

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Крым не Россия. ред.

Ответить
8
Рыжий

Расскажи это им 

Ответить
1
2 комментария
Аркадий Соколов

зачем рвешься от карты?

Ответить
0
4 комментария
Николай Иванов

Уверен, что по результатам 1 дня голосования в АП увидели, что даже с учётом электронного голосования едро катится к хуям, и потому взялись за УмГ

Ответить
6
Mark Black

Бле омерика опредились ты за кого

Ответить
1
Плотный

За бабки

Ответить
8
Павел Соколов

Ахахахахаха, когда блокировка TJ?

Ответить
2
Андрей Фурцев

TJ надо уходить с зоны ru

Ответить
1
Павел Соколов

Да куда уж тут. Просто уйти с ru не поможет, тут переезжать надо.

PS. Зачем минус поставил?

Ответить
2
1 комментарий
Доступный щит

И как это поможет от попадания в список блокировки РКН, например? Им пофиг на доменную зону.

Ответить
0
2 комментария
Victor Ganin

Забавно, как все компании подстраиваются под диктаторские страны в которых они зарабатывают бабло, при этом осуждают события в афганистане и строят из себя борцов за права.
Если бы талибы ютубу деньги приносили, то они точно так же там всё блокировали, оставив лишь видео с казнями и прочими мусульманскими традициями.

Ответить
2
Словесный Интервент

Новость, что Ютуб оказался фраером из известной песни, расстраивает куда сильнее, чем победа Единой России на выборах.  ред.

Ответить
2
Paul Vog

Жесть

Ответить
1
Плотный
Ответить
1
Зоибана Вафля

Молодцы, сосут концы.

Ответить
1
Анастасия Лукьянова

Все это происходит так неторопливо, будто чинуши только ещё с лупой у монитора исследуют, что же это за сервисы все такие и где данные УГ ещё могут разместить ред.

Ответить
1
Антигравитационный торт

Около 17:00 по московскому времени сторонник Навального Иван Жданов рассказал о полученном письме YouTube.

что в письме?

Ответить
0
Аркадий Соколов

дополняется не видишь??

Ответить
1
Антигравитационный торт

нету

Ответить
1
1 комментарий
Титан одиночества

Если что, долбаёбы с ФБК поддерживали биг тех. компании, когда те везде банили Трампа 

Ответить
–3
Аркадий Соколов

получается фбк поддерживают частную дискриминацию и против госдавления на бизнес?????

Ответить
1
Фамилия и имя

Ну хоть скорее может поймут все, что за всю хуйню во дворе, подъезде, улице, городе надо пиздится не на жизнь, а на смерть и так каждое поколение, каждый сам себе заслуживает что хочет, а не убер-хуебер с рейтингами вашими

Ответить
0
Ivan

Додавили

Ответить
0
Руководящий велосипед

Казалось бы, при чём тут Терешкова?!

Ответить
0
Люц Шнайдер

Щемят освободительное движение россиян по всем фронтам.

Ответить
0
Romario

Ахереть

Ответить
0
Василий Дробовский

Теперь он в межпланетной файловой системе.

https://player.d.tube/ipfs/QmTZYszT7rSEYCt9XTyaADthkb4TWW2U51xLnfztX5suQW

https://player.d.tube/ipfs/QmTZYszT7rSEYCt9XTyaAD…
https://player.d.tube/ipfs/QmTZYszT7rSEYCt9XTyaADthkb4TWW2U51xLnfztX5suQW
player.d.tube
Ответить
–1
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