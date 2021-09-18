YouTube заблокировал видео команды Навального с рекомендациями «Умного голосования» Статьи редакции
Гугл-документы со списком кандидатов пока доступны.
Команда Алексея Навального сообщила в соцсетях о блокировке видео о рекомендациях по голосованию за зарегистрированных кандидатов на выборах в Госдуму. К моменту написания заметки YouTube закрыл из России доступ к двум из трёх роликов, которые 18 сентября потребовал убрать Роскомнадзор.
Около 17:00 по московскому времени сторонник Навального Иван Жданов рассказал о полученном письме YouTube. Оттуда выяснились требования Роскомнадзора удалить три видео — два про «Умное голосование» и одно про Валентину Терешкову.
Расследование про Терешкову: пока доступно
Ролик с представлением кандидатов «Умного голосования»: заблокирован
Ролик со всеми кандидатами от «Умное голосования» в Госдуму: заблокирован
Ранее 18 сентября команда Навального также сообщила о получении письма от Google с другими претензиями Роскомнадзора: ведомство потребовало удалить два гугл-документа со списками «Умного голосования». К моменту написания этой заметки указанные документы всё ещё доступны.
Вписали в один список со всяким террористоговном, в сортах которого никто не будет разбираться
Меня доставляют их аргументы о том, что они не разбираются в российских законах и местной политике, поэтому делают что им говорит власть, мол они правы.
А нанять какого-то специалиста, который им за 1 час всё разъяснит, и заплатив ему ну максимум 50 евро - непосильно для компаний с миллиардными оборотами.
TLDR: им похуй на чьи-то там права. Деньги в РФ они делают приличные, и терять рынок не будут, только ради чьих-то там прав.
Забавно, как все компании подстраиваются под диктаторские страны в которых они зарабатывают бабло, при этом осуждают события в афганистане и строят из себя борцов за права.
Если бы талибы ютубу деньги приносили, то они точно так же там всё блокировали, оставив лишь видео с казнями и прочими мусульманскими традициями.