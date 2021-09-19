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Новости
Анатолий Чиквин

Прямая трансляция: Единый день голосования на выборах в Госдуму-2021 Статьи редакции

TJ весь день следит за голосованием, нарушениями и результатами выборов.

111 111 комментариев
4000 просмотров
Фото РБК

19 сентября в России заканчивается трёхдневное голосование: нужно выбрать 450 депутатов Государственной думы, 12 губернаторов и 39 региональных парламентов.

Если вы хотите проголосовать, но не знаете, как это сделать, то у нас есть инструкция-гид по выборам.

Гид по выборам в Госдуму: от электронного…
Простые ответы на вопросы: где и как голосовать, и стоит ли это делать в принципе.
tjournal.ru

Хронология выборов

  • Избирательные участки открыты и работают по всей стране. В этот период запрещено публиковать любые результаты опросов общественного мнения, касающиеся выборов и сами результаты голосования.
  • Последние участки закроются в Калининграде в 21:00 по московскому времени. Мы узнаем самые первые официальные результаты.
  • По данным на 20:00 18 сентября явка на выборах (без учёта электронного голосования) по всей стране составила 31,51%.

Если у вас не видна трансляция, обновите страницу.

#прямаятрансляция #выборы #политика

111 111 комментариев
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46
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Просто Хэнк

🤔🤔🤔

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25
Пенсионный пистолет
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14
k. wintermute

Крутой сезон, посмотрел за один присест. За исключением пары плоских персонажей, все понравилось 

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0
Вова Кот

Откуда это?

Ответить
0
1 комментарий
None Sense

Нууу такое, как перса, для меня, только отец Адама был интересен, остальное такое себе

Ответить
–1
Ключевой Даниль

Нарушений не было. Самые чистые выборы.

Ответить
4
AZP

Спасибо. Вот ваши деньги.

Ответить
15
Андрей Заварзин

А мои?

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1
Местный браслет

Я проголосовал и привёл 2 людей, которые не собирались идти

Ответить
3
AZP

Реферальная программа? 

Ответить
11
Виновный единорожек88

Гасторбайтеров?

Ответить
0
Перспективный космос

Бюджетников?

Ответить
0
Егор Гаврилов

Сижу наблюдателем с правом голоса на московском участке 1766.

Задавайте ваши вопросы

Ответить
4
Егор Гаврилов

Пёс на участке (слева) ред.

Ответить
2
Душевный украинец

эхо отмены реформы полиции

Ответить
0
Stepan Morozov

Как там с явкой?

Ответить
1
Егор Гаврилов

Из тех, кто пришёл сегодня - пока 45 человек. Часть людей просят сфотографироваться с бюллетенем. Погалаю, что для работодателей

Ответить
2
3 комментария
Душевный украинец

пирожки и бутерброды есть?

Ответить
0
Егор Гаврилов

Членов уик и наблюдателей кормят в столовой. Вот такой омлет я ел утром

Ответить
3
7 комментариев
Dmitry Sursin

Нахуя? А главное зачем мне ваши хиты "Русского радио" в ухо играют?

Ответить
0
Егор Гаврилов

У нас все тихо, на улице тоже

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

А почему третий день - единый день? ред.

Ответить
2
Аркадий Соколов

давай задавать реальные вопросы. почему украина нищая олигархическая помойка? ред.

Ответить
–19
Кхалиси Бот

дявяй зядявять лияйные вёпьосы. пёчему укьяиня нисая оигяйхическая пёмайкя?

Ответить
20
Лысый файл

Че ты рвешься, нормальный вопрос задал

Ответить
6
4 комментария
Marhal_New _Arleana

Забавно это слышать все эти упреки из России.

Ответить
0
10 комментариев
AZP

@Кхалиси Бот 

Ответить
0
Дорогой Гоша

@Ничтожество учись у умных людей

Ответить
0
Лысый файл

сегодня всё по-настоящему 

Ответить
0
Zero-one-one

Сегодня пойдёт оппозиция

Ответить
0
4 комментария
Лысый файл

ну это я так предположил

Ответить
0
Люц Шнайдер

Потому что сегодня участники открываются и зарубежом, как я понял. 

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Интересно.

Ответить
0
Zero-one-one

Редакция уже проголосовала? 

Ответить
3
Zero-one-one

@Сергей Звезда @Вахтёр @Артём Мазанов @Екатерина Кузнецова @Ольга Щербинина 

Ответить
2
Сергей Звезда

Я всегда голосую. Сегодня, как и обычно, пойду ближе к закрытию участка

Ответить
7
21 комментарий
Славный химик

Зачем ты людей пушишь в их выходной?
Сергей вообще болеет, вчера работал.

Ответить
1
4 комментария
Роман Трусов

У меня по одномандантому округу от КПРФ идёт эксцентричный гопник. Но уж если выборы превратились в цирк, то почему бы не наполнить его клоунами.

Ответить
4
Computer dragon

Как считается явка на электронном голосовании? Это 85% от тех кто подавал заявление на Госуслугах или 85% от всех кто вообще голосовал, включая онлайн и оффлайн? ред.

Ответить
1
Даулет Тургалиев

Скорее всего первое

Ответить
6
Marhal_New _Arleana

Ну я думаю там все 90% за кого надо

Ответить
3
Михаил Зеленин

Только электронное конечно, там что-то типа 2-х миллионов по МСК

Ответить
1
Computer dragon

Ну то есть, они считают количество проголосовавших электронно от тех, кто подавал заявление на электронное голосование?
Они считают что люди на электронное голосование просто так регистрировались? 

Ответить
1
1 комментарий
Егор Гаврилов

На 10-52 по моим подсчётам проголосовало 42 человека.

Из интересного - приходил красивый и довольный полицейский пёс.

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2
Свободный инструмент

Это лабрадор что ли? А он будет жрать оппозиционеров, когда прикажут? Они же же особо агрессивные.

Ответить
0
Виновный единорожек88

Гибралтар

Ответить
2
Егор Гаврилов

Меня не жрал. Возможно после этого его выбракуют

Ответить
1
Плодово-ягодная Трансмиссия
Ответить
1
uła kvvas

Сходил. Мне дали перчатки, я спросил нужно ли их одевать, мне сказали нет и я сложил их в карман. Женщина, за столом соседним тому, куда я дал паспорт, назвала мою фамилию, я сказал да и она недовольно закивала. Округ в листе с кандидатом оказался не тем, который мне казался очевидным географически. Людей не много, но поток постоянный. Идет дождь, моя одежда стала яркой, а машины вежливо замедлялись рядом с лужами.

Ответить
1
Дырявый либераха

Зачем лодку раскачиваете? Вроде же решили, что потерпим ещё пару лет.

Ответить
–1
Semen Semenov

Не пошел, не смог себя заставить голосовать за КПРФ и ЛДПР

Ответить
0
Левый самолет

Проголосовал бы за Единую Россию тогда

Ответить
1
Валерий Колосов

Парни, а что происходит когда аннулируют результаты из за вбросов? Нужно ещё раз приходить и переголосовывать?

Ответить
0
Алексей Логачев

Они должны просто не считаться и всё 

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0
Михаил Зеленин

Покуда идёт последний день голосования. 
Продублирую своё предсказание: Новые люди пройдут 5%.
Слишком многое было в неё вложено, и слишком сильную они провели компанию для обычного спойлера (сравнивать есть с чем). 

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0
Олег Скоробогатов

Да ну итоги давно понятны. Что тут грязь разводить. 

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–1
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