Прямая трансляция: Единый день голосования на выборах в Госдуму-2021 Статьи редакции
TJ весь день следит за голосованием, нарушениями и результатами выборов.
19 сентября в России заканчивается трёхдневное голосование: нужно выбрать 450 депутатов Государственной думы, 12 губернаторов и 39 региональных парламентов.
Если вы хотите проголосовать, но не знаете, как это сделать, то у нас есть инструкция-гид по выборам.
Хронология выборов
- Избирательные участки открыты и работают по всей стране. В этот период запрещено публиковать любые результаты опросов общественного мнения, касающиеся выборов и сами результаты голосования.
- Последние участки закроются в Калининграде в 21:00 по московскому времени. Мы узнаем самые первые официальные результаты.
- По данным на 20:00 18 сентября явка на выборах (без учёта электронного голосования) по всей стране составила 31,51%.
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Сходил. Мне дали перчатки, я спросил нужно ли их одевать, мне сказали нет и я сложил их в карман. Женщина, за столом соседним тому, куда я дал паспорт, назвала мою фамилию, я сказал да и она недовольно закивала. Округ в листе с кандидатом оказался не тем, который мне казался очевидным географически. Людей не много, но поток постоянный. Идет дождь, моя одежда стала яркой, а машины вежливо замедлялись рядом с лужами.