TJ весь день следит за голосованием, нарушениями и результатами выборов.

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19 сентября в России заканчивается трёхдневное голосование: нужно выбрать 450 депутатов Государственной думы, 12 губернаторов и 39 региональных парламентов.

Если вы хотите проголосовать, но не знаете, как это сделать, то у нас есть инструкция-гид по выборам.

Хронология выборов

Избирательные участки открыты и работают по всей стране. В этот период запрещено публиковать любые результаты опросов общественного мнения, касающиеся выборов и сами результаты голосования.

Последние участки закроются в Калининграде в 21:00 по московскому времени. Мы узнаем самые первые официальные результаты.

По данным на 20:00 18 сентября явка на выборах (без учёта электронного голосования) по всей стране составила 31,51%.

