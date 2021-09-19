В штабе заявили, что Песков выиграл 10 тысяч рублей, но, согласно формальным правилам, он получил 10 тысяч призовых баллов, которые равны указанной сумме. Пресс-секретарь президента, как и другие победители, может потратить эти баллы в компаниях-партнёрах организаторов акции.

В акции участвуют жители Москвы, проголосовавшие на выборах 17-19 сентября через интернет. Чтобы проверить наличие выигрыша, нужно авторизоваться. На сайте стимулирующей программы указано, что к моменту написания заметки 15 избирателей выиграли квартиры, а 75 — автомобили. Всего же насчитывается более 212 тысяч победителей акции. Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов избирателей, которые могут проголосовать на этих выборах онлайн.