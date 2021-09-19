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Новости
Сергей Звезда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч рублей в конкурсе для голосующих через интернет Статьи редакции

Главный приз — машина и квартира.

Пресс-секретарь Владимира Путина стал одним из победителей акции «Миллион призов», сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В штабе заявили, что Песков выиграл 10 тысяч рублей, но, согласно формальным правилам, он получил 10 тысяч призовых баллов, которые равны указанной сумме. Пресс-секретарь президента, как и другие победители, может потратить эти баллы в компаниях-партнёрах организаторов акции.

В акции участвуют жители Москвы, проголосовавшие на выборах 17-19 сентября через интернет. Чтобы проверить наличие выигрыша, нужно авторизоваться. На сайте стимулирующей программы указано, что к моменту написания заметки 15 избирателей выиграли квартиры, а 75 — автомобили. Всего же насчитывается более 212 тысяч победителей акции. Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов избирателей, которые могут проголосовать на этих выборах онлайн.

#новости #выборы

1181 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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stikerman

Жаль что не 10 тысяч по ебаллу

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11
alexferman

В 2000 году зимбабвийский банк ZB Bank Limited проводил лотерею для своих вкладчиков. Совершенно неожиданно для всех главный приз – $100 000 выиграл президент страны Роберт Мугабе.

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11
Nick Rosenberg
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8
Vitaly Halenchyk

Фартовый мужик 

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6
Чувствительный парфюмер
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3
Ключевой Даниль

Красавчик 😈😈🤙🤙

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2
Andre Macareno

На фистинг все равно не хватит, курс-то вырос ред.

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2
Электронный магнит
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2
Сергей Лукин

цЫрк

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1
Максим Грандов

Да ну

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1
Четкий кубок

И тут влез усатый, отобрал у какого-то  гражданина право выиграть)))

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0
Местный браслет

Отдаст благородно на благотворительность. Чтобы показать какой слуга народа, и чужого ему не надо ред.

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0
Люц Шнайдер

А Владимир Владимирович квартиру с россиянами.

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0
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