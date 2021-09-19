Это произошло перед началом последнего дня выборов в Госдуму.

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В ночь на 19 сентября сторонник Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что телеграм-бот с рекомендациями «Умного голосования» на выборах в Госдуму снова заработал.

Однако ботом всё равно не смогут воспользоваться те, чей аккаунт привязан к номерам телефонов российских операторов. Он доступен только для обладателей иностранных номеров, прикреплённых к учётной записи. Бот также сохранил историю переписки.

Работоспособность бота проверило издание «Код Дурова». Редакция протестировала его на аккаунтах, привязанных с японскому, израильскому и украинскому номеру.

О блокировке телеграм-ботов с предвыборной агитацией Павел Дуров сообщил поздним вечером 16 сентября: их доступ начали ограничивать с полуночи. По словам основателя Telegram, ботов блокируют на время выборов из-за «дней тишины», а также из-за зависимости от политики Apple и Google. На корпорации давят российские власти, аргументируя это тем, что «Умное голосование» связано с Фондом борьбы с коррупцией*.