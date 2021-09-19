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Новости
Сергей Звезда

Telegram разблокировал бота «Умного голосования», но только для пользователей с иностранными номерами Статьи редакции

Это произошло перед началом последнего дня выборов в Госдуму.

50 50 комментариев
1187 просмотров

В ночь на 19 сентября сторонник Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что телеграм-бот с рекомендациями «Умного голосования» на выборах в Госдуму снова заработал.

Однако ботом всё равно не смогут воспользоваться те, чей аккаунт привязан к номерам телефонов российских операторов. Он доступен только для обладателей иностранных номеров, прикреплённых к учётной записи. Бот также сохранил историю переписки.

Работоспособность бота проверило издание «Код Дурова». Редакция протестировала его на аккаунтах, привязанных с японскому, израильскому и украинскому номеру.

О блокировке телеграм-ботов с предвыборной агитацией Павел Дуров сообщил поздним вечером 16 сентября: их доступ начали ограничивать с полуночи. По словам основателя Telegram, ботов блокируют на время выборов из-за «дней тишины», а также из-за зависимости от политики Apple и Google. На корпорации давят российские власти, аргументируя это тем, что «Умное голосование» связано с Фондом борьбы с коррупцией*.

Резонанс: Рунет против Павла Дурова из-за…
Рассказываем о бурной реакции соцсетей на решение основателя мессенджера и формулируем к нему…
tjournal.ru

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #telegram #умноеголосование #выборы

50 50 комментариев
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Местный браслет
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25
ouxen
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8
Максим Слипченко

Вы в телевизоре!

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2
Следственный Даниль

На стуле с пиками неудобно, пришлось сесть на стул с хуями

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5
Ivan

По-моему на двух уселся

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2
Таможенный коктейль

улегся

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9
ouxen

жопой к низу

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1
Таможенный коктейль

это к пиковому стулу

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0
ouxen

не пиковый стул обычно губит

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2
умный человек

а ауешный трёп

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0
ouxen

да ты я смотрю фраерок

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0
умный человек
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0
Романелло Кивогенс

Ого, смелый Паша посрамил скептиков. Видимо, речь Глуховского не прошла мимо.

Не удивлюсь, если с завтрашнего дня (а то и вовсе с 20:00 по Калининграду) Дуров и вовсе храбро разблокирует бот для российских пользователей. Нате, дескать, пользуйтесь - мне бояться нечего. Ведь страх убивает разум. Страх - это малая смерть, несущая забвение. Я смотрю в лицо моему страху, я дам ему овладеть мною и пройти сквозь меня. И когда он пройдет сквозь меня, я обернусь и посмотрю на тропу страха. Там, где прошел страх, не останется ничего. Там, где прошел страх, останусь только я..

И кто после этого, спрашивается, бросит в него камень?

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6
ouxen

Я! ред.

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0
Дмитрий Маркин

А что за речь Глуховского?

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0
stikerman

Паша теперь может пососать бибу

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4
ouxen

ТЕПЕРЬ?!

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0
stikerman

Тогда и сейчас

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1
ouxen

always has been

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1
Уютный калькулятор

Манявры в ход пошли. 

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2
Сергей Низовцев

Я уже клиент Matrix установил (Element). Советую и вам также.

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–1
Немыслимый историк

С кем общаешься там, братишка?

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3
Сергей Низовцев

Пока сам с собой, вот набираю собеседников.

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2
ouxen

собеседники не нужны!

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1
ouxen
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1
ouxen

клиент для чего блеть

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0
Сергей Низовцев

https://matrix.org/ - просвещайся.

Matrix.org
Matrix is an open standard for interoperable, decentralised, real-time communication
matrix.org
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1
ouxen

знания вестник скорби

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0
Таможенный коктейль

распределенная сеть

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0
некипишуй

в вэб версии то заработал?

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1
ouxen

собственным умом

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0
Александр Маничев

. ред.

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1
Neten

Твой провайдер имеет право занизить тебе скорость до килобита, в договоре ведь не указано минимальная скорость.

Твой телефон имеют право заблокировать, ведь ты принял их политику.

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0
Таможенный коктейль

дуров пиздуй баги фиксить, всё с ним уже ясно

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0
ouxen
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2
Александр Лукашенко

Не врубаюсь, почему все носятся с этим сраным ботом, если можно просто открыть ссылку на гугл докс и посмотреть фамилии. Ленивые идиоты, блять.

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0
некипишуй

заблочили ссылку

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1
Александр Лукашенко

Да похуй чё они там заблочили, уже давно новые сделали ред.

Запись в подсайте Twitter
#tw_Kira_Yarmysh
tjournal.ru
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0
ouxen

запись в подсайте твиттер?!

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0
Александр Лукашенко

Сообщение удалено ред.

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0
Александр Лукашенко

Сообщение удалено ред.

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0
ouxen

уже нельзя)

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0
Александр Лукашенко

Схуяли нельзя, если можно ред.

Запись в подсайте Twitter
#tw_Kira_Yarmysh
tjournal.ru
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0
ouxen

запись в подсайте твиттер?!

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0
Александр Лукашенко

Ты на ссылку кликнуть не можешь что ли? Тебе для этого тоже бот нужен?

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0
ouxen

боты мне нужны только в контер страйке

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0
ouxen

ТО ОНИ НА ОСТРОВЕ!
ТО ОНИ НЕ НА ОСТРОВЕ!

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0
ouxen

не долго музыка играла & чтож ты фраер сдал назад

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Marhal_New _Arleana

Клево

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ouxen

спроси любого

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