Telegram разблокировал бота «Умного голосования», но только для пользователей с иностранными номерами Статьи редакции
Это произошло перед началом последнего дня выборов в Госдуму.
В ночь на 19 сентября сторонник Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что телеграм-бот с рекомендациями «Умного голосования» на выборах в Госдуму снова заработал.
Однако ботом всё равно не смогут воспользоваться те, чей аккаунт привязан к номерам телефонов российских операторов. Он доступен только для обладателей иностранных номеров, прикреплённых к учётной записи. Бот также сохранил историю переписки.
Работоспособность бота проверило издание «Код Дурова». Редакция протестировала его на аккаунтах, привязанных с японскому, израильскому и украинскому номеру.
О блокировке телеграм-ботов с предвыборной агитацией Павел Дуров сообщил поздним вечером 16 сентября: их доступ начали ограничивать с полуночи. По словам основателя Telegram, ботов блокируют на время выборов из-за «дней тишины», а также из-за зависимости от политики Apple и Google. На корпорации давят российские власти, аргументируя это тем, что «Умное голосование» связано с Фондом борьбы с коррупцией*.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Ого, смелый Паша посрамил скептиков. Видимо, речь Глуховского не прошла мимо.
Не удивлюсь, если с завтрашнего дня (а то и вовсе с 20:00 по Калининграду) Дуров и вовсе храбро разблокирует бот для российских пользователей. Нате, дескать, пользуйтесь - мне бояться нечего. Ведь страх убивает разум. Страх - это малая смерть, несущая забвение. Я смотрю в лицо моему страху, я дам ему овладеть мною и пройти сквозь меня. И когда он пройдет сквозь меня, я обернусь и посмотрю на тропу страха. Там, где прошел страх, не останется ничего. Там, где прошел страх, останусь только я..
И кто после этого, спрашивается, бросит в него камень?
Да похуй чё они там заблочили, уже давно новые сделали ред.
Схуяли нельзя, если можно ред.