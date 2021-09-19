Россиянка из Израиля дважды проголосовала на выборах в Госдуму. По поправкам в Конституцию она голосовала трижды Статьи редакции
В ЦИК её считают провокатором, но она утверждает, что просто хочет выявить недостатки системы ради их исправления.
Живущая в Израиле гражданка России Юлия Ильинская рассказала, что смогла два раза проголосовать на выборах в Госдуму. Она подчеркнула, что система, призванная не дать одновременно проголосовать на участке и электронно, не работает за рубежом.
Ильинская предположила, что причиной такой ситуации стало то, что в систему ЦИКа для защиты от двойного голосования вносят данные российского паспорта, тогда как граждане за рубежом голосуют по зарубежному паспорту с другим номером.
К посту в фейсбуке Ильинская прикрепила фотографию загранпаспорта с бюллетенем и скриншот своего электронного голосования.
Информацию о двойном голосовании Ильинской председатель УИК передаст в территориальную комиссию, пишет РБК. Член ЦИК Павел Андреев прокомментировал ситуацию в разговоре с изданием: «Мы исходим из презумпции доверия гражданам РФ. Такой открытой системы нет ни в одной стране мира. Но есть овцы, я вырываю из устоявшегося выражения это слово, которые раз за разом с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают провоцировать».
В конце июня 2020 года Ильинская рассказала, что ей удалось проголосовать по поправкам в Конституцию трижды — в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через интернет. Она также отметила, что в Хайфе выдали бюллетень её несовершеннолетней дочери. ««Ни там ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют», — подчёркивала она, объясняя, что сделала это ради проверки недостатков системы.
После этого ЦИК заявил, что россиянке грозит уголовная ответственность. В конце июля того года Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту незаконного получения избирательных бюллетеней. В августе Ильинская сообщила, что находится в международном розыске и заочно арестована по обвинению в уголовном преступлении. «Давайте честно скажем за что. За то, что назвала проблему вслух, вскрыла огромную дыру в зарубежном голосовании. Закрыть её элементарно, но ЦИК этого делать не собирается», — рассказала жительница Израиля.
ЦИК обещал, что перед выборами в Госдуму усилит защиту от двойного волеизъявления и других нарушений во время зарубежного и электронного голосования. «Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно — они готовятся» , — рассказывала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Да причем здесь вообще электронное или наблюдатели?
К примеру белорусский вариант, голосование шло 5 дней, каждый день урны опечатывались и ставились под охрану ментами. Менты, которые ночью взламывали пломбу и делали вброс и снова ставили пломбу на место.
Днем когда идет голосование можешь там хоть наблюдателями завалить все участки это бессмысленно, выбор уже лежит.
Далее, у комиссии, которые считают голоса два протокола, один, который они показывают наблюдателям с одними цифрами, второй который заполняется и отсылается в ЦИК с нужными цифрами.
Еще раз повторюсь в классической системе где есть человек и доверии наебать систему не составит труда. Надо разработать абсолютно новую систему, где человек участвует минимально или никак вообще
В Мариуполь зачем возвращаться?