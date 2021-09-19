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Новости
Сергей Звезда

Россиянка из Израиля дважды проголосовала на выборах в Госдуму. По поправкам в Конституцию она голосовала трижды Статьи редакции

В ЦИК её считают провокатором, но она утверждает, что просто хочет выявить недостатки системы ради их исправления.

77 77 комментариев
3349 просмотров

Живущая в Израиле гражданка России Юлия Ильинская рассказала, что смогла два раза проголосовать на выборах в Госдуму. Она подчеркнула, что система, призванная не дать одновременно проголосовать на участке и электронно, не работает за рубежом.

Ильинская предположила, что причиной такой ситуации стало то, что в систему ЦИКа для защиты от двойного голосования вносят данные российского паспорта, тогда как граждане за рубежом голосуют по зарубежному паспорту с другим номером.

К посту в фейсбуке Ильинская прикрепила фотографию загранпаспорта с бюллетенем и скриншот своего электронного голосования.

Зарубежное голосование так и не защитили от возможности повторного голосования на избирательных участках, к этому ещё и добавили электронное голосование. Пока мы видим изъяны в избирательной системе, позволяющие голосовать многократно, мы не можем исключать фальсификации и доверять итогам такого голосования.

Юлия Ильинская

Информацию о двойном голосовании Ильинской председатель УИК передаст в территориальную комиссию, пишет РБК. Член ЦИК Павел Андреев прокомментировал ситуацию в разговоре с изданием: «Мы исходим из презумпции доверия гражданам РФ. Такой открытой системы нет ни в одной стране мира. Но есть овцы, я вырываю из устоявшегося выражения это слово, которые раз за разом с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают провоцировать».

В конце июня 2020 года Ильинская рассказала, что ей удалось проголосовать по поправкам в Конституцию трижды — в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через интернет. Она также отметила, что в Хайфе выдали бюллетень её несовершеннолетней дочери. ««Ни там ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют», — подчёркивала она, объясняя, что сделала это ради проверки недостатков системы.

После этого ЦИК заявил, что россиянке грозит уголовная ответственность. В конце июля того года Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту незаконного получения избирательных бюллетеней. В августе Ильинская сообщила, что находится в международном розыске и заочно арестована по обвинению в уголовном преступлении. «Давайте честно скажем за что. За то, что назвала проблему вслух, вскрыла огромную дыру в зарубежном голосовании. Закрыть её элементарно, но ЦИК этого делать не собирается», — рассказала жительница Израиля.

ЦИК обещал, что перед выборами в Госдуму усилит защиту от двойного волеизъявления и других нарушений во время зарубежного и электронного голосования. «Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно — они готовятся» , — рассказывала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

#новости #выборы #политика

77 77 комментариев
52
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77 комментариев
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Stanley H. Tweedle

Репортишь такой баг и тут же на тебя ментов спускают

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56
Минтимер Шаймиев

Молодой человек, этот бэкдор не для вас написан

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46
Уютный калькулятор

Хорошо, что ты в Израиле. 

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3
Душевный украинец

самолеты мы садить не бросим

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16
Уютный калькулятор

У нас сразу сбивают, ващет. 

Ответить
7
Душевный украинец

или наши, привет туркам ред.

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2
ouxen

железный купол 💪🏿😎

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–1
ouxen

хорошо для его бизнеса

Ответить
0
ouxen

bugbounty который мы заслужили ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ 

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4
Сергей Сергеич

Ну справедливости ради, репортят о багах немного по-другому) Тут скорее слово троллинг подходит.

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2
Уютный калькулятор

Электронное голосование закрытая шляпа. Что там запущено на сервере никто не знает. А если посмотреть с каким остервенением туда сгоняли бюджетников, то вообще стоит подальше держаться от этого говна. 

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40
Таможенный коктейль

и не забываем какое кудрявое чучело это курирует

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17
Уютный калькулятор

Он как всегда на высоте. Отвлекает как может. Вот уже мерч со вчерашним енотом запустил. 

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12
Таможенный коктейль

кто в россии жил тот в цирке не смеется

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13
ouxen

кто в россии жил тот в армии не смеется

Ответить
1
Минтимер Шаймиев

Варламов?

Ответить
0
Таможенный коктейль

я сказал чучело , а не блоггер. Венедиктов

Ответить
10
некипишуй

эту кудрявое чучело 2 дня толкает кейс с енотом блядь!!!!!!

вроде взрослый мужик, учителем был

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1
Стильная самочка орангутана

А что с енотом?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Обычное голосование закрытая шляпа. Что там происходит в пунктах подсчёта голосов никто не знает......

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1
Woody Johnson

Я с любой избирательной системы охуеваю, с нашими технологиями и развитием сделать абсолютно честные и прозрачные выборы не составит труда, на том же блокчейн, но это никому нахер не надо ред.

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13
Таможенный коктейль

одноразовый QR код для аутентификации на участке.

Ответить
1
Woody Johnson

Чтобы придумать систему при который один человек сможет отдать свой голос честно надо примерно один час и 2 бутылки пива. А у нас урны прозрачные, электронные, камеры везде весят, всякие наблюдатели, все это цирк для избирателя не более, никакой функции они не несут

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13
Woody Johnson

Как ни странно самые честные выборы были хуево лет назад, в каком нибудь древнем риме, где люди подымали руки и считали по головам. А спустя столько лет, мы не то что их улучшили, а сделали все, чтобы проще их было фальсифицировать, это надо для действующей власти, вот и весь ответ

Ответить
0
Удобный корабль

Прямые не перенесешь на уровень страны, плюсом тебе бошку отрежут когда не за того проголосуешь

Ответить
0
Перспективный космос

Ой, не надо нам про великую древнюю демократию. Сократа таким голосованием приговорили к смерти. 

Ответить
0
Щячло Попячтса

Блокчейн не поможет никак. Есть классическое голосование, которое при должном подходе полностью контролируется сторонними наблюдателями. И все механизмы влияния давно известны.

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3
Woody Johnson

Классическая система голосования не позволяет исключить фальсификации пока в ней есть человек, вся она построена на доверии. Пока это не исключить честных выборов не будет

Ответить
2
Щячло Попячтса

В электронном тоже есть люди, а доверия ещё меньше.
Именно из-за отсутствия доверия на участках должны быть наблюдатели от разных участников выборов.

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1
Woody Johnson

Да причем здесь вообще электронное или наблюдатели?
К примеру белорусский вариант, голосование шло 5 дней, каждый день урны опечатывались и ставились под охрану ментами. Менты, которые ночью взламывали пломбу и делали вброс и снова ставили пломбу на место.
Днем когда идет голосование можешь там хоть наблюдателями завалить все участки это бессмысленно, выбор уже лежит.

Далее, у комиссии, которые считают голоса два протокола, один, который они показывают наблюдателям с одними цифрами, второй который заполняется и отсылается в ЦИК с нужными цифрами. 

Еще раз повторюсь в классической системе где есть человек и доверии наебать систему не составит труда. Надо разработать абсолютно новую систему, где человек участвует минимально или никак вообще 

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3
Щячло Попячтса

Так многодневное голосование фарс, и что, наблюдатели забудут цифры и не поднимут тревогу?

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1
Mikhail Pukas

В электронном голосовании наблюдать намного проще, при открытом исходном коде. 

Ответить
0
Щячло Попячтса

Так, как убедить всех, что на сервере именно этот код, а не какой-то другой? А что запросы к серверу не могут быть перехвачены?

Ответить
3
Лига порвах

Как ты будешь наблюдать, как я дома голосую?

Ответить
0
некипишуй

вполне работает, если исключить вертикальное подчинение ЦИКу

Ответить
0
Вольдемаръ Дурбовскiй

Поможет, если сделать его без косяков. Но в этом же никто не заинтересован

Ответить
0
Щячло Попячтса
Ответить
2
Следственный Даниль

https://www.zdnet.com/article/moscows-blockchain-voting-system-cracked-a-month-before-election/

Moscow's blockchain voting system cracked a…
French researcher nets $15,000 prize for finding bugs in Moscow's Ethereum-based voting system.
www.zdnet.com
Ответить
1
Лысый файл

почему же никому нахер не нужно, у нас работают над этим вопросом, проблема не в техническом плане, а чисто в "доверии". Нужно сначала людям показать, что этим технологиям можно доверять. Так сказать создать культуру доверия современным технологиям. Большой сложный процесс, но неизбежный. 

Ответить
0
Лига порвах

Проблема в том, что нельзя обеспечить тайну и добровольность голосования

Ответить
1
Лысый файл

почему нельзя, какая проблема? 

Ответить
0
Лига порвах

Проблема в том, что у тебя за спиной стоит начальник и говорит, куда ставить галку

Ответить
1
Дефицитный Сервелат

Если есть возможность поменять голос, то это частично решает проблему.

Если, конечно, ты не прикован к батарее в доме у начальника.

Ответить
0
Лига порвах

Частично. У нас уже есть вроде прецеденты, когда просто отдавали пароли от госуслуг

Ответить
2
Дефицитный Сервелат

Да уж. Примерно та же ситуация, что и с батареей.

Ответить
1
Andre Macareno

Надо должность QA переименовать в провокаторов и запретить репортить баги в джире

Ответить
12
Стильная самочка орангутана

Отдел провокаторов ахаха

Ответить
0
Душевный украинец

вспоминаем парадоксальную вещь, что за бугром живет много политически активных лоялистов (в противовес нелоялистам, которые уехали и забили хуй) и картинка складывается ред.

Ответить
7
Таможенный коктейль

русский патриот считает что любить родину лучше всего подальше от нее

Ответить
15
Лысый файл

 русский

российский 

Ответить
4
Таможенный коктейль

украинские патриоты насколько я знаю тоже предпочтут сидеть в канаде чем вернуться в мариуполь

Ответить
7
Советский глобус

а у хохлов...

Ответить
1
Таможенный коктейль

борщи вкусные у них

Ответить
3
Советский глобус

И проститутки хороши ред.

Ответить
4
Таможенный коктейль

вовсе не осуждаю

Ответить
1
Андрей Охапкин

А что у украинцев? 

Ответить
0
Советский глобус

Вкусные борщи и хорошие проститутки

Ответить
4
Андрей Охапкин

Это эскортницы......

Ответить
1
Советский глобус

Что поменялось?

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

Я тут на реддите отговаривал чувака от переезда из Канады в Казань. Они типа с женой лучшую жизнь ищут, обоссаться просто.

Ответить
2
Перспективный космос

Так в чём проблема? Если работать удалённо, то в Казани тебя ждёт буквально безлимит эчпочмаков

Ответить
0
Лысый файл

В Мариуполь зачем возвращаться? 

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1
ouxen

там живут патриоты

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0
Таможенный коктейль

Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно — они готовятся

Статья в УК РФ?

Ответить
8
FOX

бутылка

Ответить
2
Сергей Сергеич
Ответить
2
ouxen

ждем запроса на экстрадицию?

Ответить
7
Марк Варламов
Ответить
6
Смертельный бас

После этого ЦИК заявил, что россиянке грозит уголовная ответственность.

Чё ты мне сделаешь, я в другой стране

Ответить
3
Dobrosvet

Подземный чекист пошлет своих туристов шпили посмотреть.
Вообще, надо понимать, что границ Русского Мира не существует, как сказал чекист. А в Израиле на четверть Русский Наш Народ

Ответить
2
Сергей Сергеич

Вот и вмешательство Запада (ну почти) в выборы!!1 ред.

Ответить
3
Местный браслет

 В ЦИК её считают провокатором

Неважно провокатор она или не провокатор. Важно являются её слова правдой или нет. Реально ли существует этот баг или нет. Мотивы, с которыми этот баг обнародован к делу отношения не имеют. ред.

Ответить
2
Чувствительный парфюмер

Ну, я же говорю, это так называемые "выборы"

Ответить
1
Смертельный бас

ну нельзя шулера победить в его игре

Ответить
2
Лысый файл

с завязанными руками и простреленным коленом 

Ответить
1
Dobrosvet

Двойные патриотизмы

Ответить
1
Дефицитный Сервелат

Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность.

Да уж. То, что они ничего не сделали — это и впрямь сюрприз.

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0
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