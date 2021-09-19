В ЦИК её считают провокатором, но она утверждает, что просто хочет выявить недостатки системы ради их исправления.

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Живущая в Израиле гражданка России Юлия Ильинская рассказала, что смогла два раза проголосовать на выборах в Госдуму. Она подчеркнула, что система, призванная не дать одновременно проголосовать на участке и электронно, не работает за рубежом.

Ильинская предположила, что причиной такой ситуации стало то, что в систему ЦИКа для защиты от двойного голосования вносят данные российского паспорта, тогда как граждане за рубежом голосуют по зарубежному паспорту с другим номером.

К посту в фейсбуке Ильинская прикрепила фотографию загранпаспорта с бюллетенем и скриншот своего электронного голосования.

Зарубежное голосование так и не защитили от возможности повторного голосования на избирательных участках, к этому ещё и добавили электронное голосование. Пока мы видим изъяны в избирательной системе, позволяющие голосовать многократно, мы не можем исключать фальсификации и доверять итогам такого голосования. Юлия Ильинская

Информацию о двойном голосовании Ильинской председатель УИК передаст в территориальную комиссию, пишет РБК. Член ЦИК Павел Андреев прокомментировал ситуацию в разговоре с изданием: «Мы исходим из презумпции доверия гражданам РФ. Такой открытой системы нет ни в одной стране мира. Но есть овцы, я вырываю из устоявшегося выражения это слово, которые раз за разом с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают провоцировать».

В конце июня 2020 года Ильинская рассказала, что ей удалось проголосовать по поправкам в Конституцию трижды — в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через интернет. Она также отметила, что в Хайфе выдали бюллетень её несовершеннолетней дочери. ««Ни там ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют», — подчёркивала она, объясняя, что сделала это ради проверки недостатков системы.

После этого ЦИК заявил, что россиянке грозит уголовная ответственность. В конце июля того года Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту незаконного получения избирательных бюллетеней. В августе Ильинская сообщила, что находится в международном розыске и заочно арестована по обвинению в уголовном преступлении. «Давайте честно скажем за что. За то, что назвала проблему вслух, вскрыла огромную дыру в зарубежном голосовании. Закрыть её элементарно, но ЦИК этого делать не собирается», — рассказала жительница Израиля.