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Новости
Сергей Звезда

«Единая Россия» получит простое большинство в Госдуме. Партия уверена, что сохранит за собой и конституционное Статьи редакции

Если прогноз «ЕР» сбудется, то она снова получит право принимать конституционные законы без учёта других партий.

98 98 комментариев
3174 просмотров

По предварительным данным ЦИК после подсчёта 15,2% бюллетеней, «Единая Россия» получила простое большинство голосов в Госдуме. Партия проводит в парламент 148 одномандатников и набирает 41,6% по федеральному округу (это ещё 93 места). В сумме получается 240 мест из 450 возможных.

Представитель «Единой России» в разговоре с «РИА Новости» заявил, что партия получит на этих выборах достаточно голосов, чтобы сохранить за собой конституционное большинство. Собеседник агентства ссылался на собственные данные партии.

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев не приехал в штаб поддержки партии из-за того, что «приболел», рассказал «Дождю» секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. По его словам, партия уже начала праздновать «чистую и честную победу» на выборах.

По данным ЦИК после обработки 20%, «Единая Россия» набирает 42,92%, КПРФ — 23,04%, ЛДПР — 8,77%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,14%, «Новые люди» — 6,87%. Остальные партии не проходят барьер для попадания в парламент.

На выборах-2016 «Единая Россия» набрала 54,2%, что позволило занять 343 места в Госдуме. Таким образом последние пять лет у «ЕР» было конституционное большинство в парламенте.

Простое или парламентское большинство означает, что партия получила более половины мест в Госдуме. Это даёт право принимать федеральные законы без поддержки других партий, а также определять состав руководящих органов Госдумы и её комитетов.

Если партия наберёт более 2/3 мест (то есть больше 300 мандатов), то у неё будет конституционное большинство: появится возможность принимать конституционные законы и некоторые поправки в Конституцию без учёта мнения других партий.

#новости #выборы

98 98 комментариев
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98 комментариев
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Устойчивый шар

Отопление можно отключать.

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30
Pavel Malyshev

Уже

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0
Уютный калькулятор

Когда это кончится. Всё как страшный сон, который хочется быстрее прекратить. Наверно надо подумать о переезде, тут жизни не будет. 

Ответить
24
stikerman

я вот сейчас об этом прям задумался, выхода нету

Ответить
1
Уютный калькулятор

Главное, чтобы было куда и на что. 

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1
Лысый файл

а что умеешь делать? 

Ответить
3
Уютный калькулятор

Неее, к вам не поеду. 

Ответить
6
stikerman

есть куда, благо мир не без добрых людей, но так до скрежета в зубах понимать всю эту фальш, это противно максимально

Ответить
1
Медленный холод

Ну что, проголосовали? Преисполнились верой в российскую демократию? ред.

Ответить
–33
Лысый файл

они хотя бы попытались, а ты? 

Ответить
40
Президентский паук например

я за единую россию голосовал

Ответить
6
Лысый файл

леха, бля, никогда не бери оружие в руки 

Ответить
5
Президентский паук например

у меня руки из жопы растут

Ответить
2
Душевный украинец

тогда тем более

Ответить
5
Лысый файл

вот вот 

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0
Alex Nevi

Ну и Ебленюк же ты!
3а мат и3вени

Ответить
0
Медленный холод

Они на граблях лишний раз потанцевали. Рукоять, говорят, сильно травмирует лицо при ударе. Завидовать сложно.

Ответить
–17
Лысый файл

какая разница, эти выборы нелегитимны по умолчанию, никто в мире не воспринимает их серьезно, никому они не интересны, почему тогда не попробовать сломать эту систему ? Ну типо провести тест, ПОПРОБОВАТЬ? А если бы получилось? Ждать идеального шторма тоже бессмысленно. 

Ответить
6
Максим Козаченко

почему тогда не попробовать сломать эту систему?

Потому что издержки этого "попробовать" разгребать всем, кроме системы

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3
Удобный корабль

Кому? 

Ответить
0
Максим Козаченко

Обычному студенту из Перми

Ответить
1
Лысый файл

куда блять хуже, ГУЛАГ уже строится, интернет закрывается, че там с экономикой? 

Ответить
0
Максим Козаченко

Ну так ускорение строительства ГУЛАГа и ебля интернета это реакция на всякую надоедливую либеральную шваль, которая пытается что-то шатать *безрезультатно ред.

Ответить
0
Лига порвах

Ну это стокгольмский синдром, следующий, пожалуйста

Ответить
2
Максим Козаченко

Слит

Ответить
0
Лига порвах

Смесь стокгольмского синдрома с виктимблеймингом, конечно, слит

Ответить
1
Лысый файл

Ахахахах? Гебисты-шизоиды во власти тоже вина "либералов"? 

Ответить
0
Лига порвах

Ахахахах

Ответить
0
Максим Козаченко

Ну то, что гебисты-шизоиды пришли к власти — нет. А то, что гебисты-шизоиды не были сметены в 2011-2012 — да, их вина в том числе.

Ответить
0
Лысый файл

то есть к остальным условным 140 млн у тебя претензий нет за 2011 год? 

Ответить
0
Александр Суханов

Кризис экономический и дальше еще хуже..

Ответить
0
Лысый файл

За 10 лет можно построить другую жизнь за границей? 

Ответить
0
Лига порвах

Потому что издержки этого "попробовать" разгребать всем, кроме системы

Какие издержки?

Ответить
0
Максим Козаченко

Уголовные дела/преследования бандитами/ускорение чебурнета

Ответить
0
Лига порвах

Ну так чем больше власти у ЕР, тем больше будет этих дел

Ответить
0
Максим Козаченко

У них и так абсолютная власть — куда больше? Или ты из тех, кто считает, что КПРФ и ЕР это разные партии?))

Ответить
1
Лига порвах

АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ!!1!
Ну вот был Фургал, например, и не было там абсолютной власти

Ответить
0
Максим Козаченко

А чё там было? Власть ЛДПР?))))) Вот именно что Фургал БЫЛ — а как стал ненужен, то сразу быть перестал.

Ответить
0
Лига порвах

Ну так он там был какое-то время и что-то делал, значит власти ЕР там не было. Ну сместили его, да, но в итоге у ЕР по дальнему востоку меньше 40% голосов

Ответить
0
Медленный холод

Система в курсе хотя бы, что ее кто-то, оказывается, ломает?

Ответить
0
Alex Nevi

Да всё легитимно, у нас пофигистов просто дофига + путинисты, даже если бы всё по-честному было - всё равно едро больше всех получило

Ответить
0
Лига порвах

Рейтинги это не подтверждают

Ответить
0
некипишуй

могу поспорить если спросить что ты можешь предложить взамен, ты ничего не ответишь

Ответить
0
Таможенный коктейль

А он пошел баиньки , ему все ок

Ответить
0
solawind

никто и не утверждал что ЕР потеряет большинсво. Речь  шла о сокращении их мест. Очень заебись придумать какую-то хуйню и бравируя утверждать что обосрались

Ответить
14
Таможенный коктейль

Да бля украинцы как обычно две покрышки сожгли терь неебаца революционеры

Ответить
2
Лысый файл

Привет, ты что охуел? Какие две покрышки? О чем ты нахуй говоришь??? 

Ответить
4
Сергей Степанов

Не знаю о чем вы там петушитесь оба, но начало: "привет, ты что, охуел?" - это пять :-D

Ответить
3
Таможенный коктейль

Ну три.

Ответить
2
Лысый файл

Очень поверхностное суждение об украинском протесте 

Ответить
2
некипишуй

ааааа, это хохла занесло

ясно

Ответить
2
Медленный холод

Любой разговор на тему партий в РФ беспредметен. ЕР - это КПРФ. ЛДПР - это ЕР. КПРФ - это "Справедливая Россия".

Ответить
0
solawind

Это не так, у КПРФ есть самость. У них полно тех кто выступает против зюганова, например. В текущем положении КПРФ системаня партия, это да. Это не значит что при усилении она такой же останется у нее внутри не пойдет передел власти. ред.

Ответить
1
Александр Суханов

https://youtu.be/6cPP1rU4ddQ

Ответить
0
Александр Суханов

Выборы нужны в любом случае. Это отличная агит-площадка. 

Ответить
0
Максим Козаченко

Почему отличная, а не хуевая?

Ответить
0
Медленный холод

Оппозиционная "агитация" беспомощна. Средний оппозиционер не способнен убедить в своей правоте даже муху.

Ответить
–8
Удобный корабль

Один ты в белом пальто стоишь красивый )) 

Ответить
0
Александр Суханов

Да забей. Возможно, его такой режим и устраивает вполне.

Ответить
0
некипишуй

иди покрышки жги

Ответить
0
MadRat96

Вы явку видели?

Ответить
0
Трансгендолёт

а я знаю, что ты сам переживаешь за все это больше чем мы. Но мы проиграли, и мне не очень, как и тебе.

Ответить
0
некипишуй

да , а в чем проблема?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Да, было интересно поучаствовать

Ответить
0
Следственный Даниль

Было не сложно…

Ответить
10
Artyom Sidorov

это мб с учётом переголосований? Там же как-то это отдельно считается, потом фиксируется в какой-то момент

Ответить
2
Денис Савицкий

Да, это уже объяснили, что с учётом переголосований

Ответить
2
Немыслимый историк

3... 2... 1... Продано! Лот уходит бюджетникам, которые продали свое будущее.

Ответить
11
Михаил Зеленин

Удивительно ,что Медведев еще не отравился. Интересно за что его так?

Ответить
2
Левый самолет

Действительно удивляет, что тряпку использовали и выбросили, когда поизносилась?

Ответить
4
Семен Петров

Вроде его сильно уговаривали не возвращать власть Путину. Видимо, за, что он об этом задумывался, а не сразу послал уговаривающих. Но это, конеш, диванная теория)

Ответить
0
Лига порвах

На выборах-2016 «Единая Россия» набрала 54,2%, что позволило занять 343 места в Госдуме. Таким образом последние пять лет у «ЕР» было конституционное большинство в парламенте.

Конституционное большинство — 2/3 и там было не 54%, а 76%
@Сергей Звезда 

Ответить
3
Timur Muratshin

Так 54 процента, и куча одномандатников

Ответить
0
Лига порвах

Ну так это не 54%, а 76% ред.

Ответить
0
Значительный парфюмер

meh 

Ответить
2
Михаил Зеленин

Да итак было очевидно, что у ЕР будет большинство. Интрига была только в том простое или конституционное. 
Ну и в проходе СР и НЛ в Думу.

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Ну и хорошо, стабильность. Держим кулачки за брюханову только

Ответить
2
Леха

Партия проводит в парламент 148 одномандатников

Что это значит? Что предварительно победят столько одномандатников или что всего столько выставили?

Ответить
1
Душевный украинец

всего депутатов 450, 225 избираются по одномандатным округам, 225 избираются по партийным спискам
они уверены, что взяли 148 одномандатных округов из 225

Ответить
1
Леха

Да, это понятно. Хотел уточнить как раз 
225 избираются по одномандатным округам

148 это сколько ЕР выдвинуло в этих 225 или сколько планирует взять? Выдвигают они не везде (например, не выдвигают в ЦАО)

Ответить
0
Душевный украинец

ну, 148 планирует взять/держит в руках конечно, выставляли они по максимуму много куда, кроме очевидно нереальных мест, например некоторых особо оппозиционных районов в Москве ред.

Ответить
0
Элджей Сартов

Было предсказуемо 

Ответить
1
Левый самолет

Едимая Россия

Ответить
1
Имя Фамилия

Поздравляю народ с победой, который голосовал за Единую Россию!

Ответить
1
Андрей Рядькин

кто был не уверен?

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Жаль. Может пару демократов кандидатов пройдет.

Ответить
0
Пенсионный крюк

А сколько процентов надо для конституционного большинства? Там вроде ещё от количества прошедших партий зависит

Ответить
0
Михаил Зеленин

300 мест

Ответить
0
Artyom Sidorov

2/3 думы, то есть 300

Ответить
0
Пенсионный крюк

66%? На прошлых выборах у ЕР было 54.

P. S хотя одномандатники ещё же

Ответить
0
хуже некуда

ну это уебанство, конечно 

Ответить
0
Местный браслет

( ͠° ͟ʖ ͡°)

Ответить
0
Goose in Bus

😞 ну короче всем спасибо, досвидание

Ответить
0
Александр Добриневский

Нахер было корячиться и душить УГ?
Я понимаю что у чекистов стоит шишка на то чтобы все идеально провернуть и взять 100% из ста, но нужно вылезать из манямирка. Если ты создаешь видимость легитимности, достаточно чуть приукрасить реальность

Ответить
0
Пенсионный пистолет

хватит распространять преждевременные данные по одномандатникам, для них нужно больше обсчитанных бюллетней.
впрочем это еще не значит, что прогноз неверен

Ответить
0
Лига порвах

Да, но на дальнем востоке уже все подсчитано и эти результаты уже не поменяются

Ответить
0
Антитела

Ну всё, опять терпеть следующие 5 лет...

Ответить
0
Медленный холод

Если прогноз «ЕР» сбудется, то она снова получит право принимать конституционные законы без учёта других партий

А что, с учетом других партий законы принимались бы иначе? Сергей Звезда, а вы точно в России живете?

Ответить
–1
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