Если прогноз «ЕР» сбудется, то она снова получит право принимать конституционные законы без учёта других партий.

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По предварительным данным ЦИК после подсчёта 15,2% бюллетеней, «Единая Россия» получила простое большинство голосов в Госдуме. Партия проводит в парламент 148 одномандатников и набирает 41,6% по федеральному округу (это ещё 93 места). В сумме получается 240 мест из 450 возможных.

Представитель «Единой России» в разговоре с «РИА Новости» заявил, что партия получит на этих выборах достаточно голосов, чтобы сохранить за собой конституционное большинство. Собеседник агентства ссылался на собственные данные партии.

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев не приехал в штаб поддержки партии из-за того, что «приболел», рассказал «Дождю» секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. По его словам, партия уже начала праздновать «чистую и честную победу» на выборах.

По данным ЦИК после обработки 20%, «Единая Россия» набирает 42,92%, КПРФ — 23,04%, ЛДПР — 8,77%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,14%, «Новые люди» — 6,87%. Остальные партии не проходят барьер для попадания в парламент.

На выборах-2016 «Единая Россия» набрала 54,2%, что позволило занять 343 места в Госдуме. Таким образом последние пять лет у «ЕР» было конституционное большинство в парламенте.

Простое или парламентское большинство означает, что партия получила более половины мест в Госдуме. Это даёт право принимать федеральные законы без поддержки других партий, а также определять состав руководящих органов Госдумы и её комитетов.