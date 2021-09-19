Первые данные с участков в Чечне показали лидерство Рамзана Кадырова почти с 99 процентами голосов Статьи редакции
У него два зарегистрированных оппонента.
ЦИК обработал первые данные с избирательных участков на выборах главы Чеченской республики — эти и многие другие кампании шли параллельно с выборами в Госдуму. После подсчёта 0,20% протоколов стало известно, что действующий глава региона Рамзан Кадыров лидирует с 98,54% голосов.
Уже за два часа до закрытия явка избирателей в Чечне составила 93,37% — это один из рекордных показателей на нынешних выборах. Сам Кадыров проголосовал на участке в первый день выборов и на вопрос журналистов о явке заявил, что удивляться этому не стоит.
Кадыров занимает пост с 2007 года. Его оппонентами на текущих выборах стали заместитель главы его администрации Иса Хаджимуратов («Справедливая Россия — За правду») и первый секретарь местного отделения КПРФ Халид Накаев, который ранее был депутатом чеченского парламента.