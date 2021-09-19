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Новости
Сергей Звезда

Первые данные с участков в Чечне показали лидерство Рамзана Кадырова почти с 99 процентами голосов Статьи редакции

У него два зарегистрированных оппонента.

ЦИК обработал первые данные с избирательных участков на выборах главы Чеченской республики — эти и многие другие кампании шли параллельно с выборами в Госдуму. После подсчёта 0,20% протоколов стало известно, что действующий глава региона Рамзан Кадыров лидирует с 98,54% голосов.

Уже за два часа до закрытия явка избирателей в Чечне составила 93,37% — это один из рекордных показателей на нынешних выборах. Сам Кадыров проголосовал на участке в первый день выборов и на вопрос журналистов о явке заявил, что удивляться этому не стоит.

Кадыров занимает пост с 2007 года. Его оппонентами на текущих выборах стали заместитель главы его администрации Иса Хаджимуратов («Справедливая Россия — За правду») и первый секретарь местного отделения КПРФ Халид Накаев, который ранее был депутатом чеченского парламента.

#новости #выборы

1111 просмотров
78 78 комментариев
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78 комментариев
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Таможенный коктейль

Кто посмел украсть полтора процента дон

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13
Местный браслет

Ну я ( ͠° ͟ʖ ͡°)

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1
Таможенный коктейль

Верни и извинись

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5
Местный браслет

Моё, не верну

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0
Таможенный коктейль

Шайтан

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1
Дон Бот

Кто посмел украсть ДОН полтора процента дон

Ответить
1
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
–1
КПРФ

Извинись!

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10
КПРФ

Ой бл, забыл перелогиниться в Грозный

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7
AttentiveMilk

🍀👀

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0
Donnie Darko

«Всегда приятно поговорить с умным человеком»

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0
Дон Бот

Извинись! ДОН

Ответить
1
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
–1
groostlan

Блестяще

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5
Дон Бот

Блестяще ДОН

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1
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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–1
Похититель Лимонов

Налицо фальсификации. Должно быть 100%

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4
Дон Бот

Налицо фальсификации. Должно быть ДОН 100%

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2
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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–1
Значительный парфюмер

дон

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3
Дон Бот

дон ДОН

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1
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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0
Кирилл Вселенский

Ломаешь

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0
stikerman

один вопрос, если у них такой глава золотой, хули они в РФ то все пиздуют?

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1
Дон Бот

один вопрос, если у ДОН них такой глава золотой, ДОН хули они в РФ ДОН то все пиздуют?

Ответить
1
Дон Бот

один вопрос, если ДОН у них такой ДОН глава золотой, хули ДОН они в РФ ДОН то все пиздуют?

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

@Дон Бот

Ответить
–1
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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–2
Душевный украинец

Ну на этот регион точно никто никогда не надеялся, так что с Аллахом его

Ответить
1
Дон Бот

Ну на этот регион ДОН точно никто никогда не ДОН надеялся, так что с ДОН Аллахом его

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2
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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0
Сергей Дворниченко

Всегда думал что у них нет выборов главы, типо как султан до самой смерти

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1
groostlan

так их как бы и нет...

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1
Дон Бот

Всегда думал что ДОН у них нет ДОН выборов главы, типо ДОН как султан до ДОН самой смерти

Ответить
0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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–1
Иван Прохоров

Дон

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1
Дон Бот

Дон ДОН

Ответить
0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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–1
Владимир Керенский

После подсчёта 0,20% протоколов стало известно

Я конечно понимаю, что надо как можно быстрее выдать очевидную новость, дабы траффика набрать, но чтобы настолько быстро.

Ответить
1
Дон Бот

После подсчёта ДОН 0,20% протоколов стало ДОН известно

Я конечно ДОН понимаю, что надо ДОН как можно быстрее ДОН выдать очевидную новость, ДОН дабы траффика набрать, ДОН но чтобы настолько ДОН быстро.

Ответить
0
Владимир Керенский

Ладно, это смешно

Ответить
0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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–1
Радостный меч
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1
Marhal_New _Arleana

Чечня круто

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0
Дон Бот

Чечня круто ДОН

Ответить
1
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
–1
некипишуй

таких цифр физически не может существовать

Ответить
0
Дон Бот

таких цифр ДОН физически не ДОН может существовать

Ответить
0
Дон Бот

таких цифр ДОН ДОН физически не ДОН ДОН может существовать

Ответить
2
Дон Бот

таких цифр ДОН ДОН физически ДОН не ДОН ДОН может существовать

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

@Дон Бот

Ответить
0
Дон Бот

таких цифр ДОН ДОН ДОН физически ДОН не ДОН ДОН ДОН может существовать

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

@Дон Бот

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–1
Marhal_New _Arleana

@Дон Бот

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0
Marhal_New _Arleana

Не Дон

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0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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0
Michael Shultz

никогда такого не было и вот опять

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0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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0
Дон Бот

никогда такого ДОН не было ДОН и вот ДОН опять

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0
Человекоподобный кот

да ладно

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0

Комментарий удален

Дон Бот

да ладно ДОН

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0
Qqshka

Целых два живых оппонента, ой 

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0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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0
Дон Бот

Целых два живых ДОН оппонента, ой 

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0
Тревожный бокал

ну после такого результат точно будут считать легитимным)

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0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
0
Дон Бот

ну после такого результат ДОН точно будут считать легитимным)

Ответить
0
Кирилл Вселенский

И в чем они не правы? 

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0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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0
Дон Бот

И в чем они не ДОН правы? 

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0
Кот в сапогах

Кто этот 1% остальных? Хера се они дерзкие.

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0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
0
Дон Бот

Кто этот 1% остальных? Хера ДОН се они дерзкие.

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0
Андрей Охапкин

Это классика

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0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

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0
Дон Бот

Это классика ДОН

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0
Катя Лукаверова
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0
Dmitry Loginov

Тихий …

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