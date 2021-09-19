Первые данные с участков в Чечне показали лидерство Рамзана Кадырова с 99 процентами голосов Статьи редакции
У него два зарегистрированных оппонента.
ЦИК обработал первые данные с избирательных участков на выборах главы Чеченской республики — эти и многие другие кампании шли параллельно с выборами в Госдуму. После подсчёта 0,20% протоколов стало известно, что действующий глава региона Рамзан Кадыров лидирует с 98,54% голосов.
Уже за два часа до закрытия явка избирателей в Чечне составила 93,37% — это один из рекордных показателей на нынешних выборах. Сам Кадыров проголосовал на участке в первый день выборов и на вопрос журналистов о явке заявил, что удивляться этому не стоит.
Кадыров занимает пост с 2007 года. Его оппонентами на текущих выборах стали заместитель главы его администрации Иса Хаджимуратов («Справедливая Россия — За правду») и первый секретарь местного отделения КПРФ Халид Накаев, который ранее был депутатом чеченского парламента.
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Я тут подумала, а с какого количества отработанных бюллетеней становится достоверно известно о победителе? Да, статистика — ведь упрямая, и вряд ли все 99% оставшихся бюллетеней будут исключительно за его конкурента, но всё-таки по 0,2 %, эээ, разве это не типа кликбейт? Или они и пишут именно про эти 0,2, просто я неправильно трактую? ред.
Я простой рабочий завод, провинция Чечня, Россия. Недавно узнать, что чеченский мужчина есть лепешка два раза сутки. Русский мужчина ходить работать на слабый плешивый моль и не есть лепешка два раза как я. Не поддерживать слабый русский руководитель, желать такой лидер, как Рамзан. Не персонаж медведь Дисней мультипликации империализма, надо давать америкеанской собака по шапка Рамзан великое будущее. золотой пистолет! Выражать своё почтение господина Рамзан вести Великий Чечня в достойное будущее, лучшие условия, большая фабрика!