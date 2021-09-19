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Новости
Сергей Звезда

Первые данные с участков в Чечне показали лидерство Рамзана Кадырова с 99 процентами голосов Статьи редакции

У него два зарегистрированных оппонента.

ЦИК обработал первые данные с избирательных участков на выборах главы Чеченской республики — эти и многие другие кампании шли параллельно с выборами в Госдуму. После подсчёта 0,20% протоколов стало известно, что действующий глава региона Рамзан Кадыров лидирует с 98,54% голосов.

Обновлено 04:00

Кадыров набрал 99,61% голосов после подсчёта 12,33% протоколов

Уже за два часа до закрытия явка избирателей в Чечне составила 93,37% — это один из рекордных показателей на нынешних выборах. Сам Кадыров проголосовал на участке в первый день выборов и на вопрос журналистов о явке заявил, что удивляться этому не стоит.

Кадыров занимает пост с 2007 года. Его оппонентами на текущих выборах стали заместитель главы его администрации Иса Хаджимуратов («Справедливая Россия — За правду») и первый секретарь местного отделения КПРФ Халид Накаев, который ранее был депутатом чеченского парламента.

#новости #выборы

7098 просмотров
109 109 комментариев
37
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109 комментариев
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Автомобильный шмель

Кто посмел украсть полтора процента дон

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115
Похожий крюк

Ну я ( ͠° ͟ʖ ͡°)

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3
Автомобильный шмель

Верни и извинись

Ответить
18
2 комментария
Дон Бот

Кто посмел украсть ДОН полтора процента дон

Ответить
6
Андрей Андреевич

Э Рон Дон дон

Ответить
0

Комментарий удален

Кот в сапогах

Пятая колонна навбрасывала. ред.

Ответить
0
Похититель Лимонов

Налицо фальсификации. Должно быть 100%

Ответить
21
Дон Бот

Налицо фальсификации. Должно быть ДОН 100%

Ответить
19
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
–3
КПРФ

Извинись!

Ответить
16
КПРФ

Ой бл, забыл перелогиниться в Грозный

Ответить
15
AttentiveMilk

🍀👀

Ответить
2
Donnie Darko

«Всегда приятно поговорить с умным человеком»

Ответить
1
Дон Бот

Извинись! ДОН

Ответить
9

Комментарий удален

Владимир Керенский

После подсчёта 0,20% протоколов стало известно

Я конечно понимаю, что надо как можно быстрее выдать очевидную новость, дабы траффика набрать, но чтобы настолько быстро.

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14
Дон Бот

После подсчёта ДОН 0,20% протоколов стало ДОН известно

Я конечно ДОН понимаю, что надо ДОН как можно быстрее ДОН выдать очевидную новость, ДОН дабы траффика набрать, ДОН но чтобы настолько ДОН быстро.

Ответить
10
Владимир Керенский

Ладно, это смешно

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7

Комментарий удален

groostlan

Блестяще

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9
Дон Бот

Блестяще ДОН

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12
Aleksey Smirnov

Чёт орнул. Учитывая, что бота никто не тегал. Смех, сквозь слёзы 

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0

Комментарий удален

Левый алмаз

дон

Ответить
7
Дон Бот

дон ДОН

Ответить
15
Awd Asd
Ответить
5
Дон Бот

дон ДОН ДОН

Ответить
3
4 комментария
Четкий завод

@Дон Бот

Ответить
0
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Ломаешь

Ответить
0
stikerman

один вопрос, если у них такой глава золотой, хули они в РФ то все пиздуют?

Ответить
5
Дон Бот

один вопрос, если у ДОН них такой глава золотой, ДОН хули они в РФ ДОН то все пиздуют?

Ответить
2
Роман Яремчук

Потому что работы нихуя нет да и зарплаты дно. Ну в общем то весь Кавказ такой 

Ответить
2
Aram Mirzoyants

не хочу тебя огорчать, но Чечня — это и есть часть РФ.
золотой глава еще не делает экономику региона золотой. поэтому пиздуют оттуда не все, но некоторые. оттуда не уезжают граждане, которые работают в государственных (особенно военных) структурах. там у них все в шоколаде

Ответить
0
stikerman

Не хочу быть занудой, но где я писал что они не часть рф? Чечня это отдельный регион, да часть, но, вот и всё.

Ответить
4
6 комментариев
Степан Анейчик

Так а нехуй было оккупировать их территорию. 

Ответить
1
stikerman

А это ты обнулился и жалуешься, типо не видно будет? Лол.

Ответить
0
2 комментария
Дон Бот

один вопрос, если ДОН у них такой ДОН глава золотой, хули ДОН они в РФ ДОН то все пиздуют?

Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

Иван Прохоров

Дон

Ответить
5
Дон Бот

Дон ДОН

Ответить
5
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
–4
Bulat Akhmetshin

Эрон?

Ответить
1
Сергей Дворниченко

Всегда думал что у них нет выборов главы, типо как султан до самой смерти

Ответить
3
groostlan

так их как бы и нет...

Ответить
8
Дон Бот

Всегда думал что ДОН у них нет ДОН выборов главы, типо ДОН как султан до ДОН самой смерти

Ответить
3

Комментарий удален

Ключевой татарин

Ну на этот регион точно никто никогда не надеялся, так что с Аллахом его

Ответить
4
Дон Бот

Ну на этот регион ДОН точно никто никогда не ДОН надеялся, так что с ДОН Аллахом его

Ответить
5

Комментарий удален

Владислав Косинов

Оказывается, у самого бесполезного рабочего места в мире, а именно установщика поворотников в BMW, появился достойный конкурент - член избирательной комиссии в Чечне.

Ответить
4
Трагический бинокль
Ответить
3
Ключевой татарин

выбрали те же яйца, только в профиль

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Так можно назвать все партии власти

Ответить
1
1 комментарий
Никита Сухов

"У него два зарегистрированных оппонента."

Хасбик и Абдурозик?

Ответить
3
Михаил Зинчук

Так этих и на одного не наберется

Ответить
1
Кот в сапогах

Кто этот 1% остальных? Хера се они дерзкие.

Ответить
3

Комментарий удален

Дон Бот

Кто этот 1% остальных? Хера ДОН се они дерзкие.

Ответить
0
Бетонный рубин

ЦИК обработал первые данные с  участков по приёму извинений 

Ответить
3
Alex Blake

Мама, давай купим Ким Чен Ына?
Сынок, у нас уже есть свой Ким Чен Ын

Ответить
3
некипишуй

таких цифр физически не может существовать

Ответить
2
Кирилл Вселенский

@Дон Бот 

Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

4 комментария

Комментарий удален

Комментарий удален

Marhal_New _Arleana

Чечня круто

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1
Дон Бот

Чечня круто ДОН

Ответить
6

Комментарий удален

Папуша

Э рон дон дон
Дон эрон дон дон

Ответить
1
Дон Бот

Э рон дон ДОН дон
Дон эрон ДОН дон дон

Ответить
4
Папуша

Ну такое, разочаровал ты меня

Ответить
–1
Папуша

@Дон Бот 

Ответить
0
Анастасия Лукьянова

Я тут подумала, а с какого количества отработанных бюллетеней становится достоверно известно о победителе? Да, статистика — ведь упрямая, и вряд ли все 99% оставшихся бюллетеней будут исключительно за его конкурента, но всё-таки по 0,2 %, эээ, разве это не типа кликбейт? Или они и пишут именно про эти 0,2, просто я неправильно трактую? ред.

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2
ZGMarty

Я простой рабочий завод, провинция Чечня, Россия. Недавно узнать, что чеченский мужчина есть лепешка два раза сутки. Русский мужчина ходить работать на слабый плешивый моль и не есть лепешка два раза как я. Не поддерживать слабый русский руководитель, желать такой лидер, как Рамзан. Не персонаж медведь Дисней мультипликации империализма, надо давать америкеанской собака по шапка Рамзан великое будущее. золотой пистолет! Выражать своё почтение господина Рамзан вести Великий Чечня в достойное будущее, лучшие условия, большая фабрика!

Ответить
2
Синий завод

У него два зарегистрированных шайтана

Ответить
1
Человекоподобный кот

да ладно

Ответить
0
Дон Бот

да ладно ДОН

Ответить
2

Комментарий удален

Qqshka

Целых два живых оппонента, ой 

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1
2 комментария

Комментарий удален

Кирилл Вселенский

И в чем они не правы? 

Ответить
1
3 комментария
Катя Лукаверова
Ответить
1
Dmitry Loginov

Тихий …

Ответить
1
Александр Борродач

реквестирую Дон Бота ред.

Ответить
–1
2 комментария
Michael Shultz

никогда такого не было и вот опять

Ответить
0
2 комментария
Олимпийский якорь

ну после такого результат точно будут считать легитимным)

Ответить
0
2 комментария
Андрей Охапкин

Это классика

Ответить
0
2 комментария
Президентский утюг

Блестящая победа Рамзана Ахматовича💪💪💪

Ответить
0
имя мне легион

Эрон дон

Ответить
0
Газовый франт

а где онлайн за этим следить? очень хочется

Ответить
0
3 комментария
Slow Zeleniy

ЭронДонДон 🇷🇺🏎

Ответить
0
Степан Анейчик

Объясните, а в чем прикол постоянно смеяться над Чечней? 

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

ну че все приготовили извинения?

Ответить
0
Plan 🇧&🇨

Хон Гиль Дон

Ответить
0
AZP

Кто этот шайтан, который проголосовал не за Рамзана? Уверен, что его уже вывезли в лес для объяснений и извинений. ред.

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0
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