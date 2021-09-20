Дуров объявил о крупном обновлении Telegram. По данным СМИ, его не одобряли, пока не удалили бота «Умного голосования» Статьи редакции
Близкий к Telegram источник издания «Код Дурова» утверждает, что модераторы App Store и Google Play требовали «соблюдения местных законов».
В ночь на 20 сентября Павел Дуров объявил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1), а также подчеркнул, что она содержит крупное нововведение, позволяющее мессенджеру «работать без перебоев».
С момента создания Telegram использовал систему хранения значений int32 (максимальное значение — 2 147 483 647), в которой стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп. Если бы дошло до лимита, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать ботов, каналы и группы.
По словам Дурова, в последние 12 месяцев команда мессенджера устроила масштабную перестройку кода. В этом обновлении Telegram перешёл на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9 223 372 036 854 775 807).
При первом запуске обновлённого клиента некоторым пользователям Telegram, вероятно, придётся подождать несколько минут для оптимизации базы данных.
Что ещё нового в этой версии:
Издание «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник сообщило, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию мессенджера до тех пор, пока оттуда не удалили бот «Умного голосования».
Конкретного указания от Apple и Google на то, что нужно удалить бот с рекомендациями по кандидатам на выборах в Госдуму, не было. При этом источник «Кода Дурова» утверждает, что в письме от модераторов содержалось требование «соблюдать местные законы».
О блокировке телеграм-ботов с предвыборной агитацией Павел Дуров сообщил поздним вечером 16 сентября: их доступ начали ограничивать с полуночи. По словам основателя Telegram, ботов блокируют на время выборов из-за «дней тишины», а также из-за зависимости от политики Apple и Google. На корпорации давят российские власти, аргументируя это тем, что «Умное голосование» связано с Фондом борьбы с коррупцией*.
19 сентября, перед началом последнего дня выборов в Госдуму, Telegram разблокировал бота «Умного голосования», но только для пользователей с иностранными номерами.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Свежий тренд - всё говно на Дурова валить, из-за того что он самолично не победил Путена. Иисус оказался не торт. Лол, это каким же надо быть инфантилом, чтобы ожидать помощи, в решении политического вопроса, от миллиардера.
Богатый дядя на день заблочил бота, "ууу, блять, пидорас, хнык, хнык, револьюция отменяется". Если стадо имбецилов не может в сети найти инфу, лежащую на поверхности, без ссаного бота, о какой смене власти можно говорить? Блять, какие же вы все убогие. Лишь бы найти на кого свалить вину в своей собственной никчёмности, чтобы дальше можно было спокойно ныть и пердеть на тэжэ. ред.
Держал, сколько мог, в итоге продержался даже дольше россиян, которые уже давно забили на крупные оффлайновые выражения несогласия. Или ему стоило потерять бизнес за недельный респект от интернет-бойцов?
У нас в Беларуси тоже блокировали в телеге партизанские каналы со слишком жесткими призывами и отдельно для айфонов каналы с публикацией личных данных мусаров. Конечно, люди были не довольны. Но не сделай Дуров этого, телега вылетела бы из сторов, потеряла возможность обновляться и в итоге стухла бы. У Дурова в телеге столько свободы, сколько дает гугл и эпл, а от них поступила достаточно четкая команда.
Здесь нет ни мух, ни котлет. Здесь есть только аудитория, которая мочит по сути своего сторонника. Причём подавляющее большинство из этих пердунов не сделали даже одной сотой того, что сделал этот чел за всё время. И ведь "орущие" прекрасно понимают, что сдал он сейчас вовсе не по своей воле, а под давлением корпораций, от которых полностью зависит его бизнес, и даже сами об этом пишут. Но один хуй ебошат что есть мочи, словно перед ними сам ВВП стоит. Надо же хоть на ком-то оторваться, у нас же других врагов нет, ага) Пашка Дуров - главный противник российской демократии, кек.
И даже если его наконец-то прижали яйцами к стенке, яйца у него один хрен крупные) Ибо большинство глав IT корпораций, не то что действия себе такие не позволяют в сторону власти (неважно какой страны), но даже на высказывания не решатся, которые Дуров не раз и не два себе позволял. Но публика у нас с короткой памятью, "борцуны" - не исключение.
Я вообще ни разу не фанат Дурова, совершенно поебать было всегда, даже порой подбешивал. Но этот цирк кринжа и самоедства вымораживает гораздо больше. ред.
Претензии к нему во много из-за того, что он всегда уверял, что его мессенджер самый независимый, самый защищенный, что компания не намерена прогибаться под требования одиозных политических структур. Но теперь он переобулся и изменил своим принципам.. Из за этого и навлек на себя недовольство пользователей
Свежий тренд - всё говно на Дурова валить, из-за того что он самолично не победил Путена
На Дурова льют говно из-за его лицемерия, а не из-за того, что он не победил Путена.
В предыдущем своем сообщении он пишет
Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее – с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией.
Если его заставили, то с учётом всего этого его налёта "непримиримого борца с режимом", почему он не сказал прямо что-то в духе: "К сожалению для соблюдения интересов остальных пользователей и предоставления им бесперебойного доступа к Телеграму мы должны ограничить бот УмГ"?
И в итоге получается, что, или Дуров разделяет «эти легитимные практики», либо это маркетинговая хрень. Но тогда получается, что все его предыдущие заявления о борьбе за свободу слова, о защите приватности пользователей и так далее вполне себе могут быть маркетинговой хренью.
Ну а из этой новости мы окончательно узнали, что блокирока бота было именно маркетинговой чушью, потому многие пользователи поняли, что бы одурачены Павлом и его риторикой о борьбе за свободу слову (а некоторые вполне себе могли и на публичные акции в защиту телеграм пару лет назад выходить). А людям, знаете ли, не сильно нравится когда их обманывают и они обычно не питают тёплых чувств к тем, кто их обманул.
то с учётом всего этого его налёта "непримиримого борца с режимом"
Налёт этот только в твоей голове. Никогда он не был "борцом с режимами".
почему он не сказал прямо что-то в духе
Если его заставили
Да, ведь когда тебя заставляют, всегда позволяют говорить всем и каждому, что тебя заставили, так это и работает, ага.
Остальные твои высосанные из пальца додумывания и предположения даже оспаривать смысла не вижу.
И это при том, что в свое время внедрили систему обхода блокировок РКН хотя могли и хуй положить. Все им Дуров испортил, блядь.
Где были, когда отжимали ВК? Что делали, когда подминали Яндекс? Сами нихуя не делают и никак бы за телегу не впряглись, но виноваты компании, а не ленивые, беспомощные жопы. ред.
Он про это давно писал. У вас тут памяти на неделю хватает походу. У них там каналы ISIS были и ему похуй было потому что модераторам надо еще дополнительно платить и он вообще на цензуру любую болт клал пока Эппл не доебались и сказали внедрить цензуру иначе не будут новые обновления пропускать в стор. Старая тема и с блокировкой бота тоже сразу все понятно было.
Он явно не может открыто говорить, что думает. Но в итоге дал чуть ли явный ответ, что это требования эпла и гугла. А у их требования из-за того, что российские власти дали понять, что их сотрудников посадят, если не выполнять указания. В итоге у людей все равно Дуров виноват, хотя не он начал эту лавину репрессий.
Он, может, и лицемер, но не в этой ситуации. Дуров не удалял оппозиционные паблики в вк, добился обхода блокировки ркн, держал кучу других оппозиционных каналов, а в итоге на него все обиделись, когда из-за серьезного давления ему пришлось сделать шаг назад. Это обычная неблагодарность и узколобость.
Сейчас у него был выбор: уступить или потерять бизнес. Он уступил, так как в случае с удаления приложения из сторов, никто бы из интернет-балаболов за телегу не вписался, поддержали бы лайками и шутейками.
Он продержал уг на день дольше, сделали вариант с обходом через иностранные номера. Сделано все, что можно в ситуации с угрозой удаления приложения из сторов.
Хочешь на кого-то разобидеться? Так обижайся на тех, кто сейчас только болтать в интернете умеет и обижаться на плохие it-компании. Это от них идет поток лицемерия, когда они ото всех известных личностей требуют идти на баррикады и рисковать бизнесом, а сами могут только на диване сидеть и в интернет поддакивать.
В комментах в посте в канале Дурова моментально удаляют комменты с любой критикой пашки. Буквально 2-3 секунды до удаления коммента (даже без мата). Ресурсы на модерацию важнее, чем ресурсы на борьбу с РКН.
И да, как бизнес он не обязан выступать за кого-то, но он, пидор, постоянно пиздит про свободу, при этом сам прогибаясь под РКН.
Возможно. Потыкался сейчас в комментах вот тут: https://t.me/durov/167 и так и не нашёл этих правил.
Может быть, стоит поработать над UX, чтобы правила были видны.
This new version of Telegram also contains an important upgrade that will allow our...
This new version of Telegram also contains an important upgrade that will allow our apps to work without interruption. Until now, Telegram used 32-bit values for the identifiers of users and channels. Due to its fast growth, Telegram had been quickly approaching the maximum number of 32-bit IDs, which is about 2.1 billion.
That's why for the last 12 months we've been rebuilding nearly all of our apps, storage architecture and scripts to migrate to the 64-bit range (so we can expand to other galaxies without any issues). The latest update is critical to let new users sign up for Telegram and existing users keep creating channels and groups.
After updating Telegram, some users may have to wait a minute or two for their chat database to be optimized for 64 bits. We are also investigating a few reports from the Android users that are facing connection issues after updating the app. We are fixing this, but if you don't want to wait, logging out and in again will help.
@Сергей Звезда звезду-то не расшифровал