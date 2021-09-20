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Новости
Сергей Звезда

Дуров объявил о крупном обновлении Telegram. По данным СМИ, его не одобряли, пока не удалили бота «Умного голосования» Статьи редакции

Близкий к Telegram источник издания «Код Дурова» утверждает, что модераторы App Store и Google Play требовали «соблюдения местных законов».

135 135 комментариев
5932 просмотров

В ночь на 20 сентября Павел Дуров объявил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1), а также подчеркнул, что она содержит крупное нововведение, позволяющее мессенджеру «работать без перебоев».

С момента создания Telegram использовал систему хранения значений int32 (максимальное значение — 2 147 483 647), в которой стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп. Если бы дошло до лимита, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать ботов, каналы и группы.

По словам Дурова, в последние 12 месяцев команда мессенджера устроила масштабную перестройку кода. В этом обновлении Telegram перешёл на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9 223 372 036 854 775 807).

При первом запуске обновлённого клиента некоторым пользователям Telegram, вероятно, придётся подождать несколько минут для оптимизации базы данных.

Что ещё нового в этой версии:

Издание «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник сообщило, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию мессенджера до тех пор, пока оттуда не удалили бот «Умного голосования».

Конкретного указания от Apple и Google на то, что нужно удалить бот с рекомендациями по кандидатам на выборах в Госдуму, не было. При этом источник «Кода Дурова» утверждает, что в письме от модераторов содержалось требование «соблюдать местные законы».

Команда Telegram спешила внедрить новшество, так как, по словам источника, счёт уже шёл на дни.

издание «Код Дурова»

О блокировке телеграм-ботов с предвыборной агитацией Павел Дуров сообщил поздним вечером 16 сентября: их доступ начали ограничивать с полуночи. По словам основателя Telegram, ботов блокируют на время выборов из-за «дней тишины», а также из-за зависимости от политики Apple и Google. На корпорации давят российские власти, аргументируя это тем, что «Умное голосование» связано с Фондом борьбы с коррупцией*.

19 сентября, перед началом последнего дня выборов в Госдуму, Telegram разблокировал бота «Умного голосования», но только для пользователей с иностранными номерами.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #telegram #умноеголосование

135 135 комментариев
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135 комментариев
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Александр Лукашенко

Свежий тренд - всё говно на Дурова валить, из-за того что он самолично не победил Путена. Иисус оказался не торт. Лол, это каким же надо быть инфантилом, чтобы ожидать помощи, в решении политического вопроса, от миллиардера.
Богатый дядя на день заблочил бота, "ууу, блять, пидорас, хнык, хнык, револьюция отменяется". Если стадо имбецилов не может в сети найти инфу, лежащую на поверхности, без ссаного бота, о какой смене власти можно говорить? Блять, какие же вы все убогие. Лишь бы найти на кого свалить вину в своей собственной никчёмности, чтобы дальше можно было спокойно ныть и пердеть на тэжэ. ред.

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53
Николай Колесников

Ну надо отделять мух от котлет всё же. Инфу нашли все, по крайней мере, кто хотел. А по поводу Дурова — если бы он не строил свой PR на "бросании вызова авторитарным системам" (см. его заявления августа 2020 по Беларуси), то и разговоров сегодня таких не было бы. ред.

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37
Lian Niko

Держал, сколько мог, в итоге продержался даже дольше россиян, которые уже давно забили на крупные оффлайновые выражения несогласия. Или ему стоило потерять бизнес за недельный респект от интернет-бойцов?

У нас в Беларуси тоже блокировали в телеге партизанские каналы со слишком жесткими призывами и отдельно для айфонов каналы с публикацией личных данных мусаров. Конечно, люди были не довольны. Но не сделай Дуров этого, телега вылетела бы из сторов, потеряла возможность обновляться и в итоге стухла бы. У Дурова в телеге столько свободы, сколько дает гугл и эпл, а от них поступила достаточно четкая команда.

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13
1 комментарий
Александр Лукашенко

Здесь нет ни мух, ни котлет. Здесь есть только аудитория, которая мочит по сути своего сторонника. Причём подавляющее большинство из этих пердунов не сделали даже одной сотой того, что сделал этот чел за всё время. И ведь "орущие" прекрасно понимают, что сдал он сейчас вовсе не по своей воле, а под давлением корпораций, от которых полностью зависит его бизнес, и даже сами об этом пишут. Но один хуй ебошат что есть мочи, словно перед ними сам ВВП стоит. Надо же хоть на ком-то оторваться, у нас же других врагов нет, ага) Пашка Дуров - главный противник российской демократии, кек.
И даже если его наконец-то прижали яйцами к стенке, яйца у него один хрен крупные) Ибо большинство глав IT корпораций, не то что действия себе такие не позволяют в сторону власти (неважно какой страны), но даже на высказывания не решатся, которые Дуров не раз и не два себе позволял. Но публика у нас с короткой памятью, "борцуны" - не исключение.
Я вообще ни разу не фанат Дурова, совершенно поебать было всегда, даже порой подбешивал. Но этот цирк кринжа и самоедства вымораживает гораздо больше. ред.

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7
3 комментария
Ш

Дурова хуесосят не за блокировку бота, а за лицемерие.

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15
Alex Blake

Претензии к нему во много из-за того, что он всегда уверял, что его мессенджер самый независимый, самый защищенный, что компания не намерена прогибаться под требования одиозных политических структур. Но теперь он переобулся и изменил своим принципам.. Из за этого и навлек на себя недовольство пользователей

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5
Облике Морале

компания не намерена прогибаться под требования одиозных политических структур

Ну так он прогнулся под сторы, а не политические структуры.

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3
15 комментариев
Дмитрий Зосенко

 Свежий тренд - всё говно на Дурова валить, из-за того что он самолично не победил Путена

На Дурова льют говно из-за его лицемерия, а не из-за того, что он не победил Путена.

В предыдущем своем сообщении он пишет

  Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее – с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией.

Если его заставили, то с учётом всего этого его налёта "непримиримого борца с режимом", почему он не сказал прямо что-то в духе: "К сожалению для соблюдения интересов остальных пользователей и предоставления им бесперебойного доступа к Телеграму мы должны ограничить бот УмГ"?

И в итоге получается, что, или Дуров разделяет «эти легитимные практики», либо это маркетинговая хрень. Но тогда получается, что все его предыдущие заявления о борьбе за свободу слова, о защите приватности пользователей и так далее вполне себе могут быть маркетинговой хренью.

Ну а из этой новости мы окончательно узнали, что блокирока бота было именно маркетинговой чушью, потому многие пользователи поняли, что бы одурачены Павлом и его риторикой о борьбе за свободу слову (а некоторые вполне себе могли и на публичные акции в защиту телеграм пару лет назад выходить). А людям, знаете ли, не сильно нравится когда их обманывают и они обычно не питают тёплых чувств к тем, кто их обманул.

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4
Satan Lucifer

Налёт "непримиримого борца с режимом" у Дурова только для долбоёбов, у нормальных людей этот человек ассоциируется с сетевым либертарианством в принципе, который в равной степени практику любой цензуры не уважает.

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1
5 комментариев
Satan Lucifer

Раз было такое сообщение, то значит он действительно уважает существование дня тишины. В чём проблема?

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0
4 комментария
Александр Лукашенко

 то с учётом всего этого его налёта "непримиримого борца с режимом"

Налёт этот только в твоей голове. Никогда он не был "борцом с режимами". 
 почему он не сказал прямо что-то в духе

 Если его заставили

Да, ведь когда тебя заставляют, всегда позволяют говорить всем и каждому, что тебя заставили, так это и работает, ага.
Остальные твои высосанные из пальца додумывания и предположения даже оспаривать смысла не вижу. 

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0
2 комментария
Кот в сапогах

Делает гнилой поступок Дуров, но виноват всё равно ты.
Где-то от каких-то пидарасов уже была такая риторика...

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2
New

Я просто в шоке с людей. 
Просто нелюди, которые никого не уважают.
Я бы посмотрел на них если бы они имели свой бизнес. Но им то пофиг. У них никакой ответственности нет. Им лишь бы отх*есосить человека.

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0
Big Dick Energy

И это при том, что в свое время внедрили систему обхода блокировок РКН хотя могли и хуй положить. Все им Дуров испортил, блядь.

Где были, когда отжимали ВК? Что делали, когда подминали Яндекс? Сами нихуя не делают и никак бы за телегу не впряглись, но виноваты компании, а не ленивые, беспомощные жопы. ред.

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1
Кот в сапогах

Что им мешало подождать ещё неделю и удалить УГ после выборов?
Эх, Паша-Паша... Зачем было так пиздаболить и теперь гнило оправдываться?

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50
solawind

Очко сыграло. Видимо не помогло 20 отжиманий и 20 приседаний каждый день

Ответить
28
Кот в сапогах

Как бы понятно, что совсем не по своей воле так прокосячился. Походу во время медитации на крышу сел такой вертолёт с такими людьми... Которые быстро пояснили чё-кого и очко захлюпало.

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4
New

Прикольно так. Пашу все любили и уважали 10 лет, а тут после одной ситуации вы его хуесосите как врага народа.
Вы настолько мерзкие, что жесть.
Ничем не отличайтесь от ватников, которые любят Путина и ЕР. Так же готовы пойти на все ради своей победы на выборах.

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3
Кот в сапогах

Уважают не за имя, а за дела. Но если для кого-то Павлентий это неприрекаемый Бог, то поздравляю, вы сектант. И говорить с такими не о чем. ред.

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3
3 комментария
ouxen

кто все то епте?

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2
4 комментария
Игорь Рачук

Достаточно мгновения, чтобы всё испортить, но не хватит целой жизни, чтобы исправить.

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0
Автомобильный Данила

цветовые темы для чатов

спастбо нахуй, мог бы и дождаться окончания выборов))) нихуя страшного не произошло бы. Пидорас

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28
Немыслимый историк

В этом обновлении Telegram перешёл на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9,223,372,036,854,775,807).

Ты похоже не понял масштабы обновы.

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15
Автомобильный Данила

пизда, такие масштабы и такое обновление, которые не могут ждать трех дней?

Закончились бы выборы, честно напиши: все, выборы кончились, обнову не пускают, я на время удаляю бота. ВСЕ ред.

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13
1 комментарий
New

Типичное поведение любителей Навального. 👍

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1
Big Dick Energy

Дуров, которого режим лично коснулся намного раньше других и у которого отжали ВК и он съебался нахуй из этой параши обязан защищать твои личные свободы до последнего, хотя ты сам нихуя для этого не делаешь 🥱 

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0
Alex Blake
Ответить
29
Игорь Рачук

Заметили! Он там во всякую йогу и спорт ударился, подкачался. И сразу переобулся! Прогнулся под режим! Стал слабым психологически!!! 
Спорт его изменил!!! Спорт меняет сознание и делает людей безвольными рабами режима!! 
Долой ЗОЖ!!! Пойду за тортом схожу! Всем пока! 

Ответить
1
Big Dick Energy

Он про это давно писал. У вас тут памяти на неделю хватает походу. У них там каналы ISIS были и ему похуй было потому что модераторам надо еще дополнительно платить и он вообще на цензуру любую болт клал пока Эппл не доебались и сказали внедрить цензуру иначе не будут новые обновления пропускать в стор. Старая тема и с блокировкой бота тоже сразу все понятно было.

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–1
Дмитрий Маркин

Хм. Типа косвенно хочет сказать сейчас, что по причине требований Apple и Google не мог релизнуть версию? Но, нашёл выход объяснением удаления, зашкваром с «днём тишины». И сейчас дальше тонет во лжи и лицемерии. ред.

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26
Кот в сапогах

Добрым молодцам урок. Единожды соврав, потом приходится врать и врать ещё больше. 

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2
Lian Niko

У вас сегодня буквально в открытую вкидывали бюллетени, а полицейские избили инвалида на избирательном участке. Но больше всего говна вылилось на Дурова. Интернет-войны во всей красе. Вы не в ту сторону воюете)

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17
Игорь Павлов

Людям лицемерие не нравится. Ты либо весь такой за свободу и против цензуры, либо у тебя бизнес и день тишины.

Ответить
0
Lian Niko

Он явно не может открыто говорить, что думает. Но в итоге дал чуть ли явный ответ, что это требования эпла и гугла. А у их требования из-за того, что российские власти дали понять, что их сотрудников посадят, если не выполнять указания. В итоге у людей все равно Дуров виноват, хотя не он начал эту лавину репрессий.

Он, может, и лицемер, но не в этой ситуации. Дуров не удалял оппозиционные паблики в вк, добился обхода блокировки ркн, держал кучу других оппозиционных каналов, а в итоге на него все обиделись, когда из-за серьезного давления ему пришлось сделать шаг назад. Это обычная неблагодарность и узколобость.

Сейчас у него был выбор: уступить или потерять бизнес. Он уступил, так как в случае с удаления приложения из сторов, никто бы из интернет-балаболов за телегу не вписался, поддержали бы лайками и шутейками.

Ответить
4
3 комментария
New

Люди тупые видимо.
Если ты хочешь построить свободу и против цензуры ты должен не идти на уступки и не разговаривать с государствами и быть готовым к блокировкам. Такое невозможно в наше время. ред.

Ответить
2
Алексей Иванов

Первые и вторые не устраивали нелепую лицемерную переобувочную в отличие от третьего ред.

Ответить
2
Lian Niko

Он продержал уг на день дольше, сделали вариант с обходом через иностранные номера. Сделано все, что можно в ситуации с угрозой удаления приложения из сторов.

Хочешь на кого-то разобидеться? Так обижайся на тех, кто сейчас только болтать в интернете умеет и обижаться на плохие it-компании. Это от них идет поток лицемерия, когда они ото всех известных личностей требуют идти на баррикады и рисковать бизнесом, а сами могут только на диване сидеть и в интернет поддакивать.

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4
3 комментария
Николай Колесников

Ну объективно - революционной ситуации в стране нет.Активность после ареста Навального показала примерно сколько людей готовы отстаивать свои гражданские свободы.

Что, конечно, не мешает называть вещи своими именами, будь то лицемерие Дурова или беспредел на УИКах. ред.

Ответить
1
LobsterMilkyWay

В комментах в посте в канале Дурова моментально удаляют комменты с любой критикой пашки. Буквально 2-3 секунды до удаления коммента (даже без мата). Ресурсы на модерацию важнее, чем ресурсы на борьбу с РКН.
И да, как бизнес он не обязан выступать за кого-то, но он, пидор, постоянно пиздит про свободу, при этом сам прогибаясь под РКН.

Ответить
9
Roma Oganesyan

Возможно просто надо соблюдать правила чата.

Ответить
0
LobsterMilkyWay

Возможно. Потыкался сейчас в комментах вот тут: https://t.me/durov/167 и так и не нашёл этих правил.
Может быть, стоит поработать над UX, чтобы правила были видны.

Durov's Channel ✔
Another major Telegram update is out now after having been finally approved by Apple. It is packed with unique features that expand the boundaries of what a messaging app can do. Check them out.

This new version of Telegram also contains an important upgrade that will allow our...
Another major Telegram update is out now after having been finally approved by Apple. It is packed with unique features that expand the boundaries of what a messaging app can do. Check them out.

This new version of Telegram also contains an important upgrade that will allow our apps to work without interruption. Until now, Telegram used 32-bit values for the identifiers of users and channels. Due to its fast growth, Telegram had been quickly approaching the maximum number of 32-bit IDs, which is about 2.1 billion.

That's why for the last 12 months we've been rebuilding nearly all of our apps, storage architecture and scripts to migrate to the 64-bit range (so we can expand to other galaxies without any issues). The latest update is critical to let new users sign up for Telegram and existing users keep creating channels and groups.

After updating Telegram, some users may have to wait a minute or two for their chat database to be optimized for 64 bits. We are also investigating a few reports from the Android users that are facing connection issues after updating the app. We are fixing this, but if you don't want to wait, logging out and in again will help.
Ответить
0
Дмитрий Маркин

Что-то нет даже желания этой херней пользоваться.

Ответить
0
Arthur N

Удаляй прямо сейчас же аккаунт.

Ответить
3
ouxen

дурова

Ответить
1
New

Воу.. какие мы принципиальные. Какие крутые.
Интересно если завтра все производители хлеба скажут что они за Путина и против оппозиции - ты хлеб кушать перестанешь? 😂😂

Ответить
0
Кот в сапогах

Чё-то ржу. Как у порвашек фантазия заработала для оправдания гнилого поступка. Прям Эллы Памфиловы клонированные.

Ответить
1
3 комментария
solawind

Вот так из за долбоебов которые программировать не умеют Путин и президент. ред.

Ответить
3
Andre Macareno

Ну так там брат вроде бэк пишет чуть меньше чем Путин президент и при этом не выступает на докладах, то есть, скорее всего, так же живет в информационном пузыре ред.

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

Перельман, которого мы заслужили

Ответить
0
Александр Бунцис

Пользуйтесь Сигналом

Ответить
0
Зарегистрировался только что

матрицей

Ответить
2
Медленный холод

Там есть бесплатные стикеры?

Ответить
0
Пенсионный пистолет

@Сергей Звезда звезду-то не расшифровал

Ответить
2
Сергей Звезда

Спасибо (бесит)

Ответить
2
Kir Kirsky

Будете делать пост с компиляцией вбросов и прочего?

Ответить
1
1 комментарий
Левый самолет

Издание "Кот Дурова"

Ответить
2
Kir Kirsky

Пхахахааахха, лучше бы промолчал

Ответить
2
Глеб Ворончихин

нововведение новой версии: блокировки оппозиционных каналов 

Ответить
2
Vladimir Medvedev

Крупное обновление – теперь в каждый чатик добавлен майор ФСБ?

Ответить
0
neimovirne

крупное обновление, вам разблокировали шизу

Ответить
0
Небольшой глобус

Пусть больше пиздит 

Ответить
1
Temp Temper

Кстати, в новой обнове вроде нельзя отключать админам список тех кто прочел сообщения в групчатах. Не круто

Ответить
1
Kivane

Теперь можно писать, что условный Ваня прочитал сообщение, но проигнорировал 😂

Ответить
2
Temp Temper

Да. А в рабочих чатах ещё веселее будет

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Конечно же я не расскажу об этом сразу и открыто, а только потом, когда репутация затрещит по швам. ред.

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

@Вахтёр передай там в Комитет что первой ожидаешь кнопку "Редактировать".

Ответить
2
1 комментарий
ouxen

Команда Telegram спешила внедрить новшество, так как, по словам источника, счёт уже шёл на дни.

Ответить
1
Vyacheslav Khristolyubov

Павлу бы в пиар уметь также, как списки составлять: от каждого объяснения только противнее становится..

Ответить
1
Dmitry Pasyutin
Ответить
0
God Damn

Апдейт от товарища майора

Ответить
0
некипишуй

"Близкий к Telegram источник издания"

Ответить
0
Сергей Звезда

Им правда можно доверять в этом плане

Ответить
0
3 комментария
Elian Kavinsky

его не одобряли

... пока не встроили зонд

Ответить
0
Exorcist

pizdabol 

Ответить
0
Константин Ламзин

больше интересно, почему так яростно блокируют информацию на иностранных ресурсах и полностью игнорируют группу и страницу Навального в вк, хотя там практически есть всё то же, что заблокировано в других соц сетях ред.

Ответить
0
ouxen

не одобряли кураторы?

Ответить
0
Petr

Отмаза. Мог и подождать пару дней)

Ответить
0
Rustam Ruzibaev

А до понедельника он со своим апдейтом подождать не мог?

Ответить
0
Ден

Ну это конечно пиздежь. А правду всё равно мы не узнаем никогда.

Ответить
0
Леха

Ахаха, чтобы заменить int32 на int64 подорвал свой авторитет 

Ответить
0
Пенсионный крюк

список прочитавших сообщение

Пиздец

Ответить
–1
Elian Kavinsky

В качестве бонуса прилагаются списки пользователей бота УГ )

Ответить
0
Максим Федоров

если статус "скрыты от всех", то не посмотреть

Ответить
0
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