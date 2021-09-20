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Новости
Сергей Звезда

Дуров объявил о крупном обновлении телеграма. По данным СМИ, его не одобряли, пока не удалили бота «Умного голосования» Статьи редакции

Близкий к Telegram источник издания «Код Дурова» утверждает, что модераторы App Store и Google Play требовали «соблюдения местных законов».

21 21 комментарий
1006 просмотров

В ночь на 20 сентября Павел Дуров объявил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1), а также подчеркнул, что она содержит крупное нововведение, позволяющее мессенджеру «работать без перебоев».

С момента создания Telegram использовал систему хранения значений int32 (максимальное значение — 2,147,483,647), в которой стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп. Если бы дошло до лимита, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать ботов, каналы и группы.

По словам Дурова, в последние 12 месяцев команда мессенджера устроила масштабную перестройку кода. В этом обновлении Telegram перешёл на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9,223,372,036,854,775,807).

При первом запуске обновлённого клиента некоторым пользователям Telegram, вероятно, придётся подождать несколько минут для оптимизации базы данных.

Что ещё нового в этой версии:

Издание «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник сообщило, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию мессенджера до тех пор, пока оттуда не удалили бот «Умного голосования».

Конкретного указания от Apple и Google на то, что нужно удалить бот с рекомендациями по кандидатам на выборах в Госдуму, не было. При этом источник «Кода Дурова» утверждает, что в письме от модераторов содержалось требование «соблюдать местные законы».

Команда Telegram спешила внедрить новшество, так как, по словам источника, счёт уже шёл на дни.

издание «Код Дурова»

О блокировке телеграм-ботов с предвыборной агитацией Павел Дуров сообщил поздним вечером 16 сентября: их доступ начали ограничивать с полуночи. По словам основателя Telegram, ботов блокируют на время выборов из-за «дней тишины», а также из-за зависимости от политики Apple и Google. На корпорации давят российские власти, аргументируя это тем, что «Умное голосование» связано с Фондом борьбы с коррупцией*.

19 сентября, перед началом последнего дня выборов в Госдуму, Telegram разблокировал бота «Умного голосования», но только для пользователей с иностранными номерами.

#новости #telegram #умноеголосование

21 21 комментарий
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Кот в сапогах

Что им мешало подождать ещё неделю и удалить УГ после выборов?
Эх, Паша-Паша... Зачем было так пиздаболить и теперь гнило оправдываться?

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14
solawind

Очко сыграло. Видимо не помогло 20 отжиманий и 20 приседаний каждый день

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12
Кот в сапогах

Как бы понятно, что совсем не по своей воле так прокосячился. Походу во время медитации на крышу сел такой вертолёт с такими людьми... Которые быстро пояснили чё-кого и очко захлюпало.

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0
Дмитрий Маркин

Хм. Типа косвенно хочет сказать сейчас, что по причине требований Apple и Google не мог релизнуть версию? Но, нашёл выход объяснением удаления, зашкваром с «днём тишины». И сейчас дальше тонет во лжи и лицемерии. ред.

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9
Кот в сапогах

Добрым молодцам урок. Единожды соврав, потом приходится врать и врать ещё больше. 

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3
Автомобильный Данила

цветовые темы для чатов

спастбо нахуй, мог бы и дождаться окончания выборов))) нихуя страшного не произошло бы. Пидорас

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8
Немыслимый историк

В этом обновлении Telegram перешёл на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9,223,372,036,854,775,807).

Ты похоже не понял масштабы обновы.

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0
Alex Blake
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5
Александр Лукашенко

Свежий тренд - всё говно на Дурова валить, из-за того что он самолично не победил Путена. Иисус оказался не торт. Лол, это каким же надо быть инфантилом, чтобы ожидать помощи, в решении политического вопроса, от миллиардера.
Богатый дядя заблочил бота, "ууу, блять, пидорас"! Если стадо имбецилов не может в сети найти инфу, лежащую на поверхности, без ссаного бота, о какой смене власти можно говорить? Блять, какие же вы все убогие. Лишь бы найти на кого свалить вину в своей собственной никчёмности, чтобы дальше можно было спокойно ныть и пердеть на тэжэ. ред.

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3
Дмитрий Маркин

Что-то нет даже желания этой херней пользоваться.

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2
Lian Niko

У вас сегодня буквально в открытую вкидывали бюллетени, а полицейские избили инвалида на избирательном участке. Но больше всего говна вылилось на Дурова. Интернет-войны во всей красе. Вы не в ту сторону воюете)

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3
solawind

Вот так из за долбоебов которые программировать не умеют Путин и президент. ред.

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1
Andre Macareno

Ну так там брат вроде бэк пишет чуть меньше чем Путин президент и при этом не выступает на докладах, то есть, скорее всего, так же живет в информационном пузыре ред.

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0
Vladimir Medvedev

Крупное обновление – теперь в каждый чатик добавлен майор ФСБ?

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1
neimovirne

крупное обновление, вам разблокировали шизу

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0
Temp Temper

Кстати, в новой обнове вроде нельзя отключать админам список тех кто прочел сообщения в групчатах. Не круто

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0
Левый самолет

Издание "Кот Дурова"

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0
Небольшой глобус

Пусть больше пиздит 

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0
Dmitry Pasyutin
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0
God Damn

Апдейт от товарища майора

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0
Александр Бунцис

Пользуйтесь Сигналом

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0
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