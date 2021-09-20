Дуров объявил о крупном обновлении телеграма. По данным СМИ, его не одобряли, пока не удалили бота «Умного голосования» Статьи редакции
Близкий к Telegram источник издания «Код Дурова» утверждает, что модераторы App Store и Google Play требовали «соблюдения местных законов».
В ночь на 20 сентября Павел Дуров объявил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1), а также подчеркнул, что она содержит крупное нововведение, позволяющее мессенджеру «работать без перебоев».
С момента создания Telegram использовал систему хранения значений int32 (максимальное значение — 2,147,483,647), в которой стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп. Если бы дошло до лимита, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать ботов, каналы и группы.
По словам Дурова, в последние 12 месяцев команда мессенджера устроила масштабную перестройку кода. В этом обновлении Telegram перешёл на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9,223,372,036,854,775,807).
При первом запуске обновлённого клиента некоторым пользователям Telegram, вероятно, придётся подождать несколько минут для оптимизации базы данных.
Что ещё нового в этой версии:
Издание «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник сообщило, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию мессенджера до тех пор, пока оттуда не удалили бот «Умного голосования».
Конкретного указания от Apple и Google на то, что нужно удалить бот с рекомендациями по кандидатам на выборах в Госдуму, не было. При этом источник «Кода Дурова» утверждает, что в письме от модераторов содержалось требование «соблюдать местные законы».
О блокировке телеграм-ботов с предвыборной агитацией Павел Дуров сообщил поздним вечером 16 сентября: их доступ начали ограничивать с полуночи. По словам основателя Telegram, ботов блокируют на время выборов из-за «дней тишины», а также из-за зависимости от политики Apple и Google. На корпорации давят российские власти, аргументируя это тем, что «Умное голосование» связано с Фондом борьбы с коррупцией*.
19 сентября, перед началом последнего дня выборов в Госдуму, Telegram разблокировал бота «Умного голосования», но только для пользователей с иностранными номерами.
Свежий тренд - всё говно на Дурова валить, из-за того что он самолично не победил Путена. Иисус оказался не торт. Лол, это каким же надо быть инфантилом, чтобы ожидать помощи, в решении политического вопроса, от миллиардера.
Богатый дядя заблочил бота, "ууу, блять, пидорас"! Если стадо имбецилов не может в сети найти инфу, лежащую на поверхности, без ссаного бота, о какой смене власти можно говорить? Блять, какие же вы все убогие. Лишь бы найти на кого свалить вину в своей собственной никчёмности, чтобы дальше можно было спокойно ныть и пердеть на тэжэ. ред.