Стрельба в Пермском университете: шесть человек погибли, стрелка задержали, его манифест заблокировали. Главное Статьи редакции
По данным СК, ещё 28 человек пострадали.
Студент начал стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) около 10 утра. Об этом сообщили «Медуза» со ссылкой на очевидцев и Baza.
Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи заявил, что есть раненые и погибшие. В пресс-службе университета рассказали 59.RU, что нападавший стрелял из пневматического оружия, есть один пострадавший. Он получил ранение в голову, но находится в сознании. Позже университет подтвердил, что есть и погибшие. Телеграм-канал 112 сообщил о трёх погибших и двух пострадавших. Baza сообщала об 11 пострадавших.
По данным «112», охранник пытался остановить нападавшего, но его застрелили. Стрельбу студент открыл ещё на улице.
В телеграм-канале университета советовали тем, кто находится в здании, «стараться закрыться изнутри и оставаться внутри». Занятия для студентов отменили.
Свидетели рассказали «Медузе», что видели человека в военной форме, стрелявшего из автомата. По данным Baza и РБК, стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров.
Во «ВКонтакте» на странице под тем же именем 20 сентября опубликовали манифест с датой, местом и объяснением причин стрельбы. Пользователь в подробностях рассказал, как получал разрешение на оружие и планировал убийства, но попросил не считать произошедшее терактом. Судя по фотографиям, оружие у стрелка огнестрельное. Вскоре манифест удалили из «ВКонтакте», компания сообщила TJ, что «выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке».
Источник РБК заявил, что преступника обезвредили около 10:15, а стрелял он из огнестрельного оружия. Изданию также подтвердили информацию о трёх погибших. Mash сообщает, что нападавшего застрелили во время задержания. Это подтверждает источник РБК и пресс-служба ПГНИУ. Позже университет удалил пост о ликвидации стрелка.
В МВД подтвердили, что стрелок задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данным СК, шесть человек погибли, 28 ранены. Глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минздрава Михаил Мурашко срочно вылетели в Пермь.
Единицы из вас заслуживают существования.Вы придумали огромное количество идеологий,создали кучу философских учений,но ничего из этого не изменит вашей уродливой натуры.Вы жадные,эгоистичные,трусливые и злые существа,хотя и считайте себя лучше всех других биологических организмов.Будем честны,вы также считайте себя лучше меня,но почему?Наверное потому что вы не убивали "невинных" безоружных людей?Потому что вы являетесь достойными членами общества?В вашей жизни есть смысл?Вы приносите пользу обществу?ХА ХА ХА.Всё что заставляет вас оставаться законопослушными гражданами-система,которую вы сами и создали.Не будь подобные моим действия наказуемыми и порицаемыми общественностью, то вы давно уничтожили бы друг друга,все ваши низменные качества всплыли бы наружу и вы бы узрели кем на самом деле вы все являетесь.Нахуй вас всех!
Это всё путин!
ред.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
@Вахтёр , чё за хуйня? Ты куда воюешь?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Тяжело назвать его пост манифестом - совсем немного написано о его мировоззрении. Да и то по стандарту: люди - плохие, бла-бла. Зато 90% текста посвящено тому, как он получил оружие - обманул психиатров, прошел все тесты и сдал необходимые экзамены.
Как обычно, пара психиатров, через которых проходит сто тысяч человек в час, и работающих за три копейки, пропустили маньяка. Более того, один психиатр всё-таки заподозрила неладное, и отправила пациента ко второму психиатру для более тщательного осмотра.
Наверное, пора начинать давать деньги не Росгвардии, а врачам, чтобы они могли нормально делать свою работу.
Я месяц назад проходил медосмотр - так в очереди у психиатра просидел пару часов. А она никаких вопросов не задаёт, сразу даёт справку. Очевидно же, что врачи не могут выполнять свои обязанности в таких условиях. В результате, все выливается в профанацию. ред.
Я вот не расист, не нацист, не ксенофоб и так далее, но бля не удивлён, что Тимур. Хотите минусите, но уверен большинство солидарны. Среди славян тоже такое не исключено и что-то было конечно, но мне кажется когда у русского подростка едет крыша, он снимает ТикТок под песню ЛСП и прыгает с крыши. Когда едет крыша у человека с "горячей кровью", скорее мы получим вот такое.
И самое мерзкое что все всё понимают.
Понимают кто виноват. Понимают что правоохранительным органам глубоко похуй на предотвращение таких случаев пока это не картинка в интернете против Путина. Понимают что годы мерзкой риторики, агрессии и фактической подготовки страны к полноценной войне не могут не сказаться на неокрепшие умах.
Понимают что во всем сделают крайними Доку, видеоигры, скажут что двоюродный брат троюродного дяди тестя племянника дедушки двоюродной сестры связан с Навальным и это все влияние Госдепа.
Все всё понимают, и ничего не поменяется.
И вот от этого очень больно
Видели уже текст, который он отправил ВК ? Вот сколько бы ни балаболили про безопасность от шуттинга, его текст - яркий показатель того, что почти всё бесполезно, что делали до этого. Что все эти экспертизы бред, что пройдет их полностью осознававший свой план годами псих, все разрешения и оружие прекрасно получит, и получит ровно тогда, когда прямо другой шуттинг прошел. Что в целом защиты у нас от этого по-хорошему 0, абсолютный ноль