Стрельба в Пермском университете: восемь человек погибли, стрелка убили, его манифест заблокировали. Главное Статьи редакции
По данным СК, ещё 19 человек пострадали.
Студент начал стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) около 10 утра. Об этом сообщили «Медуза» со ссылкой на очевидцев и Baza.
Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи заявил, что есть раненые и погибшие. В пресс-службе университета рассказали 59.RU, что нападавший стрелял из пневматического оружия, есть один пострадавший. Он получил ранение в голову, но находится в сознании. Позже университет подтвердил, что есть и погибшие. Телеграм-канал 112 сообщил о трёх погибших и двух пострадавших. Baza сообщала об 11 пострадавших.
По данным «112», охранник пытался остановить нападавшего, но его застрелили. Стрельбу студент открыл ещё на улице.
В телеграм-канале университета советовали тем, кто находится в здании, «стараться закрыться изнутри и оставаться внутри». Занятия для студентов отменили.
Свидетели рассказали «Медузе», что видели человека в военной форме, стрелявшего из автомата. По данным Baza и РБК, стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров.
Во «ВКонтакте» на странице под тем же именем 20 сентября опубликовали манифест с датой, местом и объяснением причин стрельбы. Пользователь в подробностях рассказал, как получал разрешение на оружие и планировал убийства, но попросил не считать произошедшее терактом. Судя по фотографиям, оружие у стрелка огнестрельное. Вскоре манифест удалили из «ВКонтакте», компания сообщила TJ, что «выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке».
Источник РБК заявил, что преступника обезвредили около 10:15, а стрелял он из огнестрельного оружия. Изданию также подтвердили информацию о трёх погибших. Mash сообщает, что нападавшего застрелили во время задержания. Это подтверждает источник РБК и пресс-служба ПГНИУ.
В МВД подтвердили, что стрелок задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данным СК, восемь человек погибли, 19 ранены. Глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минздрава Михаил Мурашко срочно вылетели в Пермь.
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@Вахтёр , чё за хуйня? Ты куда воюешь?
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И самое мерзкое что все всё понимают.
Понимают кто виноват. Понимают что правоохранительным органам глубоко похуй на предотвращение таких случаев пока это не картинка в интернете против Путина. Понимают что годы мерзкой риторики, агрессии и фактической подготовки страны к полноценной войне не могут не сказаться на неокрепшие умах.
Понимают что во всем сделают крайними Доку, видеоигры, скажут что двоюродный брат троюродного дяди тестя племянника дедушки двоюродной сестры связан с Навальным и это все влияние Госдепа.
Все всё понимают, и ничего не поменяется.
И вот от этого очень больно
Тяжело назвать его пост манифестом - совсем немного написано о его мировоззрении. Да и то по стандарту: люди - плохие, бла-бла. Зато 90% текста посвящено тому, как он получил оружие - обманул психиатров, прошел все тесты и сдал необходимые экзамены.
Как обычно, пара психиатров, через которых проходит сто тысяч человек в час, и работающих за три копейки, пропустили маньяка. Более того, один психиатр всё-таки заподозрила неладное, и отправила пациента ко второму психиатру для более тщательного осмотра.
Наверное, пора начинать давать деньги не Росгвардии, а врачам, чтобы они могли нормально делать свою работу.
Я месяц назад проходил медосмотр - так в очереди у психиатра просидел пару часов. А она никаких вопросов не задаёт, сразу даёт справку. Очевидно же, что врачи не могут выполнять свои обязанности в таких условиях. В результате, все выливается в профанацию. ред.
Я вот не расист, не нацист, не ксенофоб и так далее, но бля не удивлён, что Тимур. Хотите минусите, но уверен большинство солидарны. Среди славян тоже такое не исключено и что-то было конечно, но мне кажется когда у русского подростка едет крыша, он снимает ТикТок под песню ЛСП и прыгает с крыши. Когда едет крыша у человека с "горячей кровью", скорее мы получим вот такое.