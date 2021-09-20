Стрельба в Пермском университете: восемь человек погибли, стрелка убили, его манифест заблокировали. Главное

По данным СК, ещё 19 человек пострадали.

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Видео телеканала РЕН

Студент начал стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) около 10 утра. Об этом сообщили «Медуза» со ссылкой на очевидцев и Baza.

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи заявил, что есть раненые и погибшие. В пресс-службе университета рассказали 59.RU, что нападавший стрелял из пневматического оружия, есть один пострадавший. Он получил ранение в голову, но находится в сознании. Позже университет подтвердил, что есть и погибшие. Телеграм-канал 112 сообщил о трёх погибших и двух пострадавших. Baza сообщала об 11 пострадавших.

По данным «112», охранник пытался остановить нападавшего, но его застрелили. Стрельбу студент открыл ещё на улице.

В телеграм-канале университета советовали тем, кто находится в здании, «стараться закрыться изнутри и оставаться внутри». Занятия для студентов отменили.

Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ! телеграм канал «Пермский университет»

Рустем Адагамов @adagamov Вооруженный человек вошел в здание университета и открыл стрельбу.

Еду в Татарстан Так студенты баррикадировались в кабинетах.

Свидетели рассказали «Медузе», что видели человека в военной форме, стрелявшего из автомата. По данным Baza и РБК, стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров.

Во «ВКонтакте» на странице под тем же именем 20 сентября опубликовали манифест с датой, местом и объяснением причин стрельбы. Пользователь в подробностях рассказал, как получал разрешение на оружие и планировал убийства, но попросил не считать произошедшее терактом. Судя по фотографиям, оружие у стрелка огнестрельное. Вскоре манифест удалили из «ВКонтакте», компания сообщила TJ, что «выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке».

Да, мы его удалили и заблокировали страницу. «ВКонтакте» выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке. Мы ежедневно проводим проактивный мониторинг, а также внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и регуляторов. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста. «ВКонтакте»

Источник РБК заявил, что преступника обезвредили около 10:15, а стрелял он из огнестрельного оружия. Изданию также подтвердили информацию о трёх погибших. Mash сообщает, что нападавшего застрелили во время задержания. Это подтверждает источник РБК и пресс-служба ПГНИУ.

Содержание скрыто Показать Фото Baza

В МВД подтвердили, что стрелок задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данным СК, восемь человек погибли, 19 ранены. Глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минздрава Михаил Мурашко срочно вылетели в Пермь.