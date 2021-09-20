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Новости
Sasha Shambilova

Стрельба в Пермском университете: восемь человек погибли, стрелка убили, его манифест заблокировали. Главное Статьи редакции

По данным СК, ещё 19 человек пострадали.

372 372 комментария
35 739 просмотров
Видео телеканала РЕН

Студент начал стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) около 10 утра. Об этом сообщили «Медуза» со ссылкой на очевидцев и Baza.

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи заявил, что есть раненые и погибшие. В пресс-службе университета рассказали 59.RU, что нападавший стрелял из пневматического оружия, есть один пострадавший. Он получил ранение в голову, но находится в сознании. Позже университет подтвердил, что есть и погибшие. Телеграм-канал 112 сообщил о трёх погибших и двух пострадавших. Baza сообщала об 11 пострадавших.

По данным «112», охранник пытался остановить нападавшего, но его застрелили. Стрельбу студент открыл ещё на улице.

В телеграм-канале университета советовали тем, кто находится в здании, «стараться закрыться изнутри и оставаться внутри». Занятия для студентов отменили.

Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!

телеграм канал «Пермский университет»
Рустем Адагамов @adagamov
Вооруженный человек вошел в здание университета и открыл стрельбу.
Еду в Татарстан
Так студенты баррикадировались в кабинетах.

Свидетели рассказали «Медузе», что видели человека в военной форме, стрелявшего из автомата. По данным Baza и РБК, стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров.

Во «ВКонтакте» на странице под тем же именем 20 сентября опубликовали манифест с датой, местом и объяснением причин стрельбы. Пользователь в подробностях рассказал, как получал разрешение на оружие и планировал убийства, но попросил не считать произошедшее терактом. Судя по фотографиям, оружие у стрелка огнестрельное. Вскоре манифест удалили из «ВКонтакте», компания сообщила TJ, что «выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке».

Да, мы его удалили и заблокировали страницу. «ВКонтакте» выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке. Мы ежедневно проводим проактивный мониторинг, а также внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и регуляторов. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста.

«ВКонтакте»

Источник РБК заявил, что преступника обезвредили около 10:15, а стрелял он из огнестрельного оружия. Изданию также подтвердили информацию о трёх погибших. Mash сообщает, что нападавшего застрелили во время задержания. Это подтверждает источник РБК и пресс-служба ПГНИУ.

Содержание скрыто
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Фото Baza

В МВД подтвердили, что стрелок задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По данным СК, восемь человек погибли, 19 ранены. Глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минздрава Михаил Мурашко срочно вылетели в Пермь.

Видео из телеграм-канала «112»

#новости #происшествия

372 372 комментария
1
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372 комментария
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Трагический бинокль

Внимание от электронного голосования отвлекают?

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56

Комментарий удален

Комментарий удален

4 комментария

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Люц Шнайдер

@Вахтёр , чё за хуйня? Ты куда воюешь?

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22
Smaug The Terrible

Против оскорблений, очевидно

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7
14 комментариев
Владислав Васильев

FIGHT

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16

Комментарий удален

Комментарий удален

aliftin

Жутка такая себе. 

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2
Konstantin Prohorov

А это и не шутка вовсе.
Дома тоже взрывали ради того чтобы ввести план антитеррор.

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12
4 комментария
Кот в сапогах

Это и хреново. Что такие уроды не шутят и им пох на всё и всех.

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–5
1 комментарий
Виктор Мерзляков

Скорее в целом от голосования и его итогов.

Ответить
3
Краш

Ебать вы тут шизики) Вас самих тут перестрелять как больных собак надо. Когда следующая сходка ТЖшников? ред.

Ответить
–12
Никита Бабич

Под постом про стрельбу:
перестрелять надо

И кто ту больная собака-шизик?

Ответить
3
1 комментарий
Runteki Iberogast

Полюбому компьютерныые игры виноваты

Ответить
–1
Трагический бинокль

плохое воспитание дома.  К каждому ребёнку домашнего надзирателя срочно

Ответить
3
Andre Macareno

Или наоборот с ним и связано

Ответить
1
Сергей Степанов

Наглядная иллюстрация отупляющего действия политизированности. Любая тема немедленно сводится к политике.

Ответить
1
Сергей Сергеич

Бля ну хоть мы и на ТЖ, но вообще не смешно. Извинисъ.

Ответить
0
Dmitry Loginov

@Дон Бот 

Ответить
0
Дон Бот

Бля ну хоть ДОН мы и на ДОН ТЖ, но вообще ДОН не смешно. Извинисъ.

Ответить
0
Трагический бинокль

за что?

Ответить
–1

Комментарий удален

Влюбленный алмаз

Это последствие милитаристской пропаганды на федеральном уровне. Это правительство РФ во всем виновато и в частности Путин, со своей агрессией.

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95
Neketa Fo

Приплетание уровня компутерных игр

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20
Влюбленный алмаз

Игры не призывают к агрессии из каждого утюга против либералов, иноагентов и других внутренних врагов духовных и скрепных ценностей.

Ответить
19
11 комментариев
Madegghead

кстати стрелок уже в инсте что-то там и писал про начальную военную подготовку и стрельбу вместе с одноклассниками...

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9
Smaug The Terrible

А вот если бы у студентов был короткоствол... Да?

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8
8 комментариев
Рыжий

  и писал про начальную военную подготовку и стрельбу вместе с одноклассниками...

Вроде была такая тема, что школа организовывала такие вещи. В 11 классе

Ответить
0
2 комментария
Genesi5 ­

"Можем повторить"

Ответить
0
Аркадий Иванов

Это шутка?

Ответить
2
Ответный шмель

это жизнь брат..

Ответить
14
Влюбленный алмаз

Хуютка

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4
Сергей Степанов

У тебя на фоне постоянного чтения новостей и политоты уже параноидальный психоз близится, ты бы отдохнул, что ли.

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2
1 комментарий
Иркутский дым

всё так ред.

Ответить
3
Зарубежный коктейль

Помню, как в 2000-х на уроках ОБЖ в тире стреляли.

Ответить
1
12 комментариев
Владимир Керенский

Тебе б в депутаты — ты без всяких разбирательств уже безапелляционно заявляешь о причинах.

Ответить
1
1 комментарий
Божественный Влад

новая глава запретов на компьютерные игры и социальные сети. Добавить 100000 часов на патриотическое воспитание в школах, универах и семьях

Ответить
68
Щячло Попячтса

С обучением стрельбе

Ответить
44
4 комментария
new_comment

Так это разве не патриот, юный силовик отрабатывал приёмы защиты государственного суверенитета?

Ответить
–3
2 комментария
Михаил Зинчук

ТАк, а чё там обещали поменять то в законах после прошлой стрельбы? Или это как всегда был пиздёж единохуесосов?

Ответить
55
Лига порвах

Либералы не дали поменять

Ответить
36
2 комментария
Теоретический лолипоп

так то с лета

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1
Пп Пп

Со следующего года закон приходит в силу.

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0
1 комментарий
Словесный Интервент

На уроках физкультуры нужно учить детей правильной механики приземления после прыжка с высоты, чтобы минимизировать травмы. В жизни им это может пригодится в отличие от умения играть в какой-нибудь пионербол.

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46
Иркутский дым

в пионербол играют не для того чтобы обрести навыки ловли мяча

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11
3 комментария
Алексей Куликов

Паника это такая вещь, что травмы можно получать на ровном месте. Как-то по работе случайно запустил эвакуацию в крупном БЦ. При эвакуации один человек сломал ногу, потому что одна из эвакуационных дверей не открылась и образовалась давка.

Ответить
4
Neketa Fo

Одно другое не отменяет, но соглашусь, были бы полезны такие коллабы физры и обж

Ответить
1
syrslava

не совсем понял, как учить на уроках, если это самое "учить" - уже риск для здоровья?

Ответить
0
Temir

Хз
На физре на маты по всякому разному прыгали
Через козла того же

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0
1 комментарий
Maksim Derkach

как раз смотрел видео и о том же подумал

Ответить
0
Тимофей Зайцев

Тоже орнул с девчонки которая с сумочкой полезла)

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0
Себастиан Перейра

ага, а также научить как правильно строить баррикады из подсобных средств, обучить полевой медицине...
что ещё?
как правильно бежать перебежками от школы?

это несомненно проще, чем создать более-менее здоровое общество с минимальным кол-вом подобных кадров

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–1
3 комментария
Владимир Кутепов

Скоро США перегоним по частоте вот таких стрельбищ.

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18
Излишний Макс

У нас нет никаких стрельб, ты чего? У нас же запрещена стрельба, и оборот оружия ограничен! ред.

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73
1 комментарий
Andrey Svetlov
Ответить
21
Борис Уткин

Очередной тожероссиянин, как и в прошлом скулшутинге

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–14
25 комментариев
Теоретический лолипоп

опять магазинным дробовикам пизда ред.

Ответить
6
5 комментариев
alexferman

Понятно, всё из-за интернета

Ответить
2
8 комментариев
Vladimir Yakimenko

А манифест то где, че он стрелять то пошёл?

Ответить
0
AZP

Срочно блокируйте Интернет!

Ответить
27
Зарубежный коктейль

Ну, со второго этажа слазить с колечинием - это надо уметь.

Ответить
–34
Aleksandr Mikheev

Я б глянул на тебя, как будешь прыгать в панике со второго этажа, паркурщик хренов

Ответить
75
3 комментария
Иркутский дым

ты бы не растерялся правда? 

Ответить
19
13 комментариев
причёска Дэниса Родмана

абсолютно изи, на неразогретые/размятые ноги прыгая. Особенно неуклюжим девочкам

Ответить
6
Евгений Иванов

Новые развлечения в стране.

Как закрыли школы на рамки и охрану, сразу людям захотелось проверить, что же там такое важное то охраняют.

Ответить
17
1 комментарий
Михаил Юхименко

То есть как сливать переписки ментам и следить за тем, не украл ли кто-то картиночку в паблике, так Контач на пару с МВД первее всех.

А когда кто-то публикует манифесты про стрельбу, так это может висеть себе спокойно и всем насрать.

Ответить
13
2 комментария
Алексей Логачев

Сколько там прошло с последнего шутинга? 
Сколько там хуйлопанов из власти говорило, что ограничим оборот оружия и всё будет заебись? 

Ответить
11
1 комментарий
Надежный клуб

Очередной долбаёб с поехавшей крышей похоже.

Ответить
6
3 комментария
TJaba
Ответить
9
15 комментариев
Автомобильный шмель

надеюсь он поймает 7.62 в башню быстрее чем появятся жертвы

Ответить
6
1 комментарий
Вольный дебаркадер

Доброе утро

Ответить
9
7 комментариев
Сальвадор Лемонес

я всё понимаю, но они бы внизу хоть кооперировались и ловили. вон же взрослые бегают.

Ответить
1
8 комментариев
Jack Carver

Опять видеоигры обвинят

Ответить
7
Прекрасный Абдужаббор

додик с телефоном мог бы попробовать их словить

Ответить
–13
30 комментариев
Сергей Колесников

эт всё интенет и компуктеры. Пора их запрещать

Ответить
6
Славой Жижек

запретят аниме и playstation 5, скриньте

Ответить
6
Знакомый историк

Во «ВКонтакте» на странице под тем же именем 20 сентября опубликовали манифест с датой, местом и объяснением причин стрельбы.

То есть ВК бороться с мемасами только может, а такие "манифесты" отслеживать сил нет

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4
Достойный самолет

И самое мерзкое что все всё понимают. 

Понимают кто виноват. Понимают что правоохранительным органам глубоко похуй на предотвращение таких случаев пока это не картинка в интернете против Путина. Понимают что годы мерзкой риторики, агрессии и фактической подготовки страны к полноценной войне не могут не сказаться на неокрепшие умах.

Понимают что во всем сделают крайними Доку, видеоигры, скажут что двоюродный брат троюродного дяди тестя племянника дедушки двоюродной сестры связан с Навальным и это все влияние Госдепа.

Все всё понимают, и ничего не поменяется.

И вот от этого очень больно

Ответить
3
1 комментарий
Дмитрий Смондарев

Каждый раз когда читаю подобные новости очкую наткнуться на строки: «в ходе расследования было установлено, что в 2005-м году стрелок разместил в соц.сети «Вконтакте» скриншот из комп.игры Counter Strike, так что это всё игори ваши комплюктерные его довели, только они и виноваты!»

Ответить
4
Anton Zakharikhin
Ответить
3
3 комментария
Шахов Глеб

"Хули ты снимаешь, помогать иди!" - золотые слова

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3
1 комментарий
супрематизм 2.0

Главное, что он за Навального и УГ не агитировал

Ответить
3
Соколов Андрей

Я ни на что не намекаю, но имя у стрелка Тимур Бекмансуров.

Ответить
–4
12 комментариев
Marhal_New _Arleana

На моей памяти это первая стрельба в универе

Ответить
3
1 комментарий
Иркутский дым

ебать ужас

Ответить
3
Руденко Сергей

А вот если бы там была система распознавания лиц...

Ответить
3
Michael Petrov

 «выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке»

залежи порнухи и пиратских фильмов/музыки норм?

Ответить
3
Роман Величкин

Тяжело назвать его пост манифестом - совсем немного написано о его мировоззрении. Да и то по стандарту: люди - плохие, бла-бла. Зато 90% текста посвящено тому, как он получил оружие - обманул психиатров, прошел все тесты и сдал необходимые экзамены.

Как обычно, пара психиатров, через которых проходит сто тысяч человек в час, и работающих за три копейки, пропустили маньяка. Более того, один психиатр всё-таки заподозрила неладное, и отправила пациента ко второму психиатру для более тщательного осмотра.

Наверное, пора начинать давать деньги не Росгвардии, а врачам, чтобы они могли нормально делать свою работу.
Я месяц назад проходил медосмотр - так в очереди у психиатра просидел пару часов. А она никаких вопросов не задаёт, сразу даёт справку. Очевидно же, что врачи не могут выполнять свои обязанности в таких условиях. В результате, все выливается в профанацию. ред.

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3
1 комментарий
Сергей Сергеич

Я вот не расист, не нацист, не ксенофоб и так далее, но бля не удивлён, что Тимур. Хотите минусите, но уверен большинство солидарны. Среди славян тоже такое не исключено и что-то было конечно, но мне кажется когда у русского подростка едет крыша, он снимает ТикТок под песню ЛСП и прыгает с крыши. Когда едет крыша у человека с "горячей кровью", скорее мы получим вот такое.

Ответить
–1
5 комментариев
некипишуй

Че там с выборами?

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1
2 комментария
Ivan Knyazev

“Глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минздрава Михаил Мурашко срочно вылетели в Пермь”

Вот это, конечно, сильно поможет ситуации.

Ответить
2
1 комментарий
Danil Oputin

Я в этом корпусе учился 5 лет. Надеюсь долбоеба ликвидируют на месте

Ответить
0
лала лало

Это из за выборов, их надо запретить, смотрите что переживания душевные с людьми делают.

Ответить
0
Eugen T

По данным Mash, нападавшего застрелили

Как уточнил ТАСС, его удалось задержать

?

Ответить
0
4 комментария
Alexey Novikov

Для тех, кто в курсе.

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1
3 комментария
Ещё 60 комментариев
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