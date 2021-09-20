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Новости
Sasha Shambilova

В Пермском государственном университете открыли стрельбу Статьи редакции

Студенты выпрыгивают из окон.

79 79 комментариев
5538 просмотров
Видео телеканала РЕН

Неизвестный мужчина начал стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на очевидцев и Baza.

Свидетели рассказали «Медузе», что видели человека в военной форме, стрелявшего из автомата. По данным Baza, имя стрелка — Тимур Бекмансуров.

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи заявил, что есть раненые и погибшие. В пресс-службе университета рассказали 59.RU, что есть один пострадавший. Он получил ранение в голову, но находится в сознании. Телеграм-канал 112 сообщил о трёх погибших и двух пострадавших.

В телеграм-канале университета советуют тем, кто находится в здании, «стараться закрыться изнутри и оставаться внутри».

Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!

телеграм канал «Пермский университет»
Рустем Адагамов @adagamov
Вооруженный человек вошел в здание университета и открыл стрельбу.

#новости #происшествия

Статья дополняется
79 79 комментариев
49
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79 комментариев
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Трагический бинокль

Внимание от электронного голосования отвлекают?

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21
Timur

Ты долбоеб

Ответить
41
КПРФ

@Вахтёр оскорбления, прими меры 

Ответить
–8
Timur

А я что виноват что вы тут долбоеба вот уже 8 лет пригрели?

Ответить
3
КПРФ

А мы виноваты что твой батя дырки спутал?

Ответить
–7
Timur

@Вахтёр оскорбления, прими меры 

Ответить
8
Вольный дебаркадер

ахахаха, хуясе ты буйный

Ответить
0
Населенный Валера

Но это нк имеет отношения к новости

Ответить
2
Pyrrhula Pyrrhula

Так его

Ответить
0
Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 94%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!

Ответить
0
Длинный турник
Ответить
0
Андрей Заварзин

Ты ебан? От твоей мамы или от того что ты пидор

Ответить
–10
Ответный шмель

а может ты пидор?

Ответить
16
Владислав Васильев

FIGHT

Ответить
0
Andre Macareno

Или наоборот с ним и связано

Ответить
0
aliftin

Жутка такая себе. 

Ответить
0
Влюбленный алмаз

Это последствие милитаристской пропаганды на федеральном уровне. Это правительство РФ во всем виновато и в частности Путин, со своей агрессией.

Ответить
9
Аркадий Иванов

Это шутка?

Ответить
0
Ответный шмель

это жизнь брат..

Ответить
3
Влюбленный алмаз

Хуютка

Ответить
0
Иркутский дым

всё так ред.

Ответить
0
Владимир Кутепов

Скоро США перегоним по частоте вот таких стрельбищ.

Ответить
6
Излишний Макс

У нас нет никаких стрельб, ты чего? У нас же запрещена стрельба, и оборот оружия ограничен! ред.

Ответить
14
Mr R

У нас нет никаких стрельб, одни хлопки, да щелчки.

Ответить
3
Andrey Svetlov
Ответить
7
Борис Уткин

Очередной тожероссиянин, как и в прошлом скулшутинге

Ответить
7
Слава Инженеров

Странный доеб, татары не настоящие россияне?

Ответить
9
Жилой Мурод

Нет конечно, что за вопрос?

Ответить
1
AZP

Срочно блокируйте Интернет!

Ответить
9
Божественный Влад

новая глава запретов на компьютерные игры и социальные сети. Добавить 100000 часов на патриотическое воспитание в школах, универах и семьях

Ответить
7
Автомобильный шмель

надеюсь он поймает 7.62 в башню быстрее чем появятся жертвы

Ответить
4
Алексей Куликов

Проблему в целом это вряд ли решит.

Ответить
0
Прекрасный Абдужаббор

додик с телефоном мог бы попробовать их словить

Ответить
2
Прекрасный Абдужаббор

ебать, он бы реально успел смягчить падение буквально каждому выпрыгнувшему, не пострадав при этом сам

Ответить
0
Killo

Нихуя ты гений, попробуй поймать 50-60-70 кг тушу

Ответить
9
Прекрасный Абдужаббор

с такой высоты это не так сложно

Ответить
–1
Madegghead

ты серьезно говоришь про возможность поймать 70кг с высоты 2 метра?
Что-то тяжелее мышки в жизни поднимал?

Ответить
0
Прекрасный Абдужаббор

сколько весит твоя мать?

Ответить
0
Smaug The Terrible

А то ты не знаешь, сколько весит его мать...

Ответить
1
Современный Мурод

Пиздуй и спасай их.

Ответить
0
Прекрасный Абдужаббор

Владимир Владимирович?

Ответить
0
Населенный Валера

Нихуя ты умный

Ответить
0
Computer dragon

Да они сами вроде в состоянии спокойно приземлиться и бежать

Ответить
0
Промежуточный череп

Чем? Руками?

Ответить
1
Прекрасный Абдужаббор

да! руками принимаешь на грудь и падаешь на спину

в итоге практически нулевой ущерб

Ответить
1
Промежуточный череп

Это тебе не сперму на грудь принимать.

Ответить
0
Прекрасный Абдужаббор

нихуя ты смешной

Ответить
0
Промежуточный череп

Руки подставь

Ответить
0
dronnick

Жопой тупого осла

Ответить
0
Зарубежный коктейль

Ну, со второго этажа слазить с колечинием - это надо уметь.

Ответить
0
Aleksandr Mikheev

Я б глянул на тебя, как будешь прыгать в панике со второго этажа, паркурщик хренов

Ответить
6
Населенный Валера

С кувырком

Ответить
0
Иркутский дым

ты бы не растерялся правда? 

Ответить
5
Зарубежный коктейль

К сожалению не растерялся бы. Иногда хочется в экстренных ситуациях побыть дебилом. Но так как знаю, что люди - дебилы, и никто не поможет, приходится не расслабляться.
И однажды, когда я учился в 3 классе, дверь в квартиру заклинило, так что я пошёл в школу, спускавшись с балкона (второй этаж)

Ответить
0
Асем

Он в армии служил.

Ответить
0
причёска Дэниса Родмана

абсолютно изи, на неразогретые/размятые ноги прыгая. Особенно неуклюжим девочкам

Ответить
1
Вольный дебаркадер

Доброе утро

Ответить
3
Евгений Иванов

Новые развлечения в стране.

Как закрыли школы на рамки и охрану, сразу людям захотелось проверить, что же там такое важное то охраняют.

Ответить
3
Marhal_New _Arleana

На моей памяти это первая стрельба в универе

Ответить
2
Иркутский дым

ебать ужас

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

я всё понимаю, но они бы внизу хоть кооперировались и ловили. вон же взрослые бегают.

Ответить
1
Иркутский дым

ШОК

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

рюкзачок с собой забрать шок не мешает

Ответить
2
God Damn

Ага. Потом за лекции спросят

Ответить
9
Иркутский дым

Ну бля, это бессмысленный разговор 

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

пожалуй

Ответить
0
Надежный клуб

Очередной долбаёб с поехавшей крышей похоже.

Ответить
1
Производственный химик

Сейчас раша тудей напишет, что этот поехавший из списка умного голосования, скриньте

Ответить
1
Сергей Колесников

эт всё интенет и компуктеры. Пора их запрещать

Ответить
1
Jack Carver

Опять видеоигры обвинят

Ответить
1
Anton Tekhtelev

Пиздец

Ответить
0
Evgenie Matus

РИА новости типа сообщили, что по данным университета стреляют из травмата

Ответить
0
Божественный Влад

какой травмат, там тип уже 3 на тот свет отправил

Ответить
0
Соколов Андрей

Я ни на что не намекаю, но имя у стрелка Тимур Бекмансуров.

Ответить
0
Руденко Сергей

А вот если бы там была система распознавания лиц...

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

Не хотели голосовать за едро видимо

Ответить
0
Anton Zakharikhin
Ответить
0
Сергей Колесников

Этого клоуна- ебаната вчера бы в местный ЦИК поуркаганить

Ответить
0
Danil Oputin

Я в этом корпусе учился 5 лет. Надеюсь долбоеба ликвидируют на месте

Ответить
–1
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