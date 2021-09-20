В Пермском государственном университете открыли стрельбу Статьи редакции
Студенты выпрыгивают из окон.
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Неизвестный мужчина начал стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на очевидцев и Baza.
Свидетели рассказали «Медузе», что видели человека в военной форме, стрелявшего из автомата. По данным Baza, имя стрелка — Тимур Бекмансуров.
Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи заявил, что есть раненые и погибшие. В пресс-службе университета рассказали 59.RU, что есть один пострадавший. Он получил ранение в голову, но находится в сознании. Телеграм-канал 112 сообщил о трёх погибших и двух пострадавших.
В телеграм-канале университета советуют тем, кто находится в здании, «стараться закрыться изнутри и оставаться внутри».
Статья дополняется
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