Крупа стоила даже больше, чем весной 2020 года, когда её скупали перед карантином.

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Розничные цены на гречку в России в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм. Это рекорд за десять лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Последний раз гречка стоила больше 100 рублей в мае 2011 года: тогда она подорожала до 112 рублей за килограмм. В 2020 году на стоимость гречки повлиял высокий спрос в начале пандемии: россияне скупали крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции.

Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. В июле цена выросла в 1,8 раза — до 87 рублей за 1 кг. При этом показатели июля и августа прошлого года всё равно на 17% ниже, чем в эти же месяцы 2021 года.

Подорожание гречки может быть связано с дефицитом на рынке, считают в компании «АФГ Националь». По другой версии, на цены повлиял правительственный запрет экспорта этой крупы. В ожидании снятия ограничения производители «придержали» продукцию, чем подняли оптовые цены на гречку в Центральной России, утверждает источник РБК на продовольственном рынке.

В конце 2020 года Владимир Путин обратил внимание на то, что в России сильно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука и другие продукты. 14 декабря правительство объявило, что будет регулировать цены на социально значимые продукты, если они изменятся более чем на 10% за месяц.