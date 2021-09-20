Цены на гречку в России впервые за десять лет превысили 100 рублей за килограмм Статьи редакции
Крупа стоила даже больше, чем весной 2020 года, когда её скупали перед карантином.
Розничные цены на гречку в России в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм. Это рекорд за десять лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Последний раз гречка стоила больше 100 рублей в мае 2011 года: тогда она подорожала до 112 рублей за килограмм. В 2020 году на стоимость гречки повлиял высокий спрос в начале пандемии: россияне скупали крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции.
Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. В июле цена выросла в 1,8 раза — до 87 рублей за 1 кг. При этом показатели июля и августа прошлого года всё равно на 17% ниже, чем в эти же месяцы 2021 года.
Подорожание гречки может быть связано с дефицитом на рынке, считают в компании «АФГ Националь». По другой версии, на цены повлиял правительственный запрет экспорта этой крупы. В ожидании снятия ограничения производители «придержали» продукцию, чем подняли оптовые цены на гречку в Центральной России, утверждает источник РБК на продовольственном рынке.
В конце 2020 года Владимир Путин обратил внимание на то, что в России сильно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука и другие продукты. 14 декабря правительство объявило, что будет регулировать цены на социально значимые продукты, если они изменятся более чем на 10% за месяц.
В итоге фиксированная отпускная масла цена составила 95 рублей за литр, розничная — 110 рублей за литр. Сахар продают по 36 рублей и 46 рублей соответственно. Однако продукты продолжили дорожать. Небольшие торговые сети пожаловались на перебои с поставками масла и сахара по фиксированным ценам.
Вкусовщина. Я вот не могу себе представить, как кто-то платит за булку с изюмом(а потом её ест! тьфу, блять). Но ведь такие люди точно существуют.
А вот макароны я с детства не любил, они в совке все были отвратные (а в общепите их традиционно переваривали). Только во взрослом возрасте попробовал нормальные. Впрочем, все отечественные до сих пор отвратительные, не знаю, какую-то магию что ли за рубежом используют.
В 90-е в школах психи устраивали резню?
Интересно понять, что же было в 90-е, кроме отсутствия работы.
Просто в Екатеринбурге несколько месяцев в центре города 3 парня избивали прохожих (все время в одном и том же районе). Их не нашли, хотя даже после первого раза в новостях писали.
За несколько месяцев 2 раза задерживали (и отпускали) участников криминальной сходки.
Пару раз в год расстреливали машины (в 2018 году даже из калаша).