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Новости
Яна Ломакина

Цены на гречку в России впервые за десять лет превысили 100 рублей за килограмм Статьи редакции

Крупа стоила даже больше, чем весной 2020 года, когда её скупали перед карантином.

99 99 комментариев
3982 просмотров

Розничные цены на гречку в России в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм. Это рекорд за десять лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Последний раз гречка стоила больше 100 рублей в мае 2011 года: тогда она подорожала до 112 рублей за килограмм. В 2020 году на стоимость гречки повлиял высокий спрос в начале пандемии: россияне скупали крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции.

Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. В июле цена выросла в 1,8 раза — до 87 рублей за 1 кг. При этом показатели июля и августа прошлого года всё равно на 17% ниже, чем в эти же месяцы 2021 года.

Подорожание гречки может быть связано с дефицитом на рынке, считают в компании «АФГ Националь». По другой версии, на цены повлиял правительственный запрет экспорта этой крупы. В ожидании снятия ограничения производители «придержали» продукцию, чем подняли оптовые цены на гречку в Центральной России, утверждает источник РБК на продовольственном рынке.

В конце 2020 года Владимир Путин обратил внимание на то, что в России сильно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука и другие продукты. 14 декабря правительство объявило, что будет регулировать цены на социально значимые продукты, если они изменятся более чем на 10% за месяц.

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В итоге фиксированная отпускная масла цена составила 95 рублей за литр, розничная — 110 рублей за литр. Сахар продают по 36 рублей и 46 рублей соответственно. Однако продукты продолжили дорожать. Небольшие торговые сети пожаловались на перебои с поставками масла и сахара по фиксированным ценам.

#новости #цены

99 99 комментариев
40
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99 комментариев
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Андрей Рядькин

Всего несколько часов прошло, а электорату уже бонусы падают 

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111
Бетонный рубин

по ебаллам начисляют

Ответить
42
Андрей Рядькин

10 к есть, можно кутить на все

Ответить
2
Рыжий

Заслужили

Ответить
6
Автомобильный шмель

пришло время вернуть разданную десяточку

Ответить
42
Ключевой татарин

а пятнашечку силовики если что отработают 

Ответить
2
Неясный пришелец

Или народ отсидит

Ответить
0
Гигантский звук

А кто будет налоги плотить? ред.

Ответить
0
Максим Шпилёв

Аккурат инфу после выборов выкатывают

Ответить
28
Излишний Макс

Нельзя же скрывать от электората такие подарки!

Ответить
8
Андрей Иванов

Дорогой продукт для среднего класса. Пора бы отучаться от всех этих продуктов верхнего ценового диапазона и атрибутов сверхпотребления. 

Ответить
23
Sam Lowry

А шо есть посоветуешь?

Ответить
1
Папуша

камни. дешево и полезная нагрузка для челюсти.

Ответить
19
Sam Lowry

А вдруг зуб сломаю — плоти потом за починку…

Ответить
1
Smaug The Terrible

Беззубый россиянин не сможет укусить омоновца, который волочит его в автозак

Ответить
12
Sam Lowry

Это плюс, конечно, но больно будет же, если сломаю.

Ответить
1
Smaug The Terrible

А смотреть новости тебе не больнее разве?

Ответить
4
Pa Chu

А что, он без зубов новости не сможет смотреть?

Ответить
1
Konstantin Wirz

Но всё ещё в состоянии оглушить его пластиковым стаканчиком

Ответить
0
Иркутский дым

лапшу))))))

Ответить
1
Smaug The Terrible

"макарошки всегда одинаково стоят" (с)

Ответить
3
Sam Lowry

Закаменелые такие? Ракушки?

Ответить
1
Smaug The Terrible

Точно не скажу. Я такое говно не ем

Ответить
0
Рыжий

Везет 

Ответить
1
Smaug The Terrible

Тут дело скорее не в везении, а в том, что я себя слишком люблю, чтобы работать за копейки и жрать говно.
Поэтому специально стал хорошим спецом ред.

Ответить
1
Sam Lowry

А какое говно ты ешь?

Ответить
1
Smaug The Terrible

Бариллу.
И пельмешки из мраморной говядины от мираторга

Ответить
0
Иван Дмитриев

Говно под маркетинговым соусом

Ответить
1
Иван Грозный

но барилла - говно для плебеев

Ответить
–1
Alexander Revan

Привет, ты че охуел

Ответить
1
Smaug The Terrible

Меня жаба душит платить больше.

Ответить
0
Детский велосипед

Твой снобизм какой-то бессмысленный.

Ответить
0
Smaug The Terrible

Ты ещё расскажи, что нет разницы с рожками за 25 рублей

Ответить
0
Sam Lowry

Варить стоит или так жевать?

Ответить
1
Достойный самолет

Сосать неделю

Ответить
2
Sam Lowry

Не, сосать я буду камень — чтобы воду часто не хотелось.

Ответить
4
Ari Ari

 рисовая, да и просто лапшичка с морепродуктами и соевым соусом заебись, никогда не понимал любителей гречи, да и каш в принципе

Ответить
0
Pa Chu

Как же я тебя ждал, Ари Ари. Гречка - топ! Заруби себе на носу, умник! ред.

Ответить
0
Smaug The Terrible

Алсо, был пару лет назад немного удивлен, что хорошие пельмени - чисто буржуйский продукт

Ответить
2
Рыжий

Как и хорошая колбаса и сосиски

Ответить
3
Трагический бинокль

Прям гордость за державу 

Ответить
18
Ключевой татарин

как всё удачно получилось

Ответить
4
Усталый ключ

А и фиг с ним уже, выборы же прошли, сейчас столько всего будет.

Ответить
9
Излишний Макс

Я бы согнал бюджетников в дождь с плакатами «Спасибо за повышение цен на гречку! Поможем стране!»

Ответить
13
Папуша

всё равно лучше, чем работать

Ответить
1
Излишний Макс

А потом заставил бы отрабатывать потраченное время

Ответить
5
Папуша

откуда в тебе столько жестокости

Ответить
1
Излишний Макс

Мне кажется им наоборот это нравится

Ответить
2
Похожий крюк

Ха-ха. А у меня аллергия на гречку 

Ответить
6
Бетонный рубин

а на Монеточку?

Ответить
3
Похожий крюк

Я и сам своего рода Монеточка

Ответить
35
Ilya.A—Petya.A's bro

Давно я не видел такого великолепного каламбура над своей фамилией!

Ответить
8
Бетонный рубин

тонко!

Ответить
0
Бетонный рубин

Великодержавные будни

Ответить
8
Кирилл Терентьев

А что по курсу борщевого набора сейчас? Продаем или держим?

Ответить
7
Дуд Волро

А вот и бонусы для политически активных бюджетников пошли

Ответить
6
Теоретический лолипоп

гречка невкусная, и я не знаю, как ее можно жрать, если у тебя есть выбор. тем более когда она еще и дороже макарон

Ответить
5
Morgan

Пищевая ценность гречки не сравнится с пищевой ценностью макарон.

Ответить
3
Криминальный мангал
Ответить
3
Ari Ari

 100 пудов, чисто русская страсть , гречей толком даже не наешься, будто воздух похавал

Ответить
2
Жилой Мурод

Жарить.

Ответить
0
Достойный самолет

Приговаривать "ух бля"

Ответить
4
Ratstarius

Она уже жареная, если это не "фитнес" зеленая гречка 

Ответить
3
Sam Lowry

Пиздец суперпродукт. 

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Вкусовщина. Я вот не могу себе представить, как кто-то платит за булку с изюмом(а потом её ест! тьфу, блять). Но ведь такие люди точно существуют. 

А вот макароны я с детства не любил, они в совке все были отвратные (а в общепите их традиционно переваривали). Только во взрослом возрасте попробовал нормальные. Впрочем, все отечественные до сих пор отвратительные, не знаю, какую-то магию что ли за рубежом используют.

Ответить
0
Теоретический лолипоп

🤌🤌🤌

Ответить
1
Элджей Сартов

А вы говорите роста в стране нет ред.

Ответить
6
Сергей Беляков

Ну все, октябрьская революция близка.

Ответить
3
Автомобильный шмель

в санлайте

Ответить
9
Photuum

Не понял, где превысили. Вчера покупал гречку по 58 руб. 

Ответить
0
Сдавайся

Прям таки килограмм? Или в путинской упаковке по 800г/900мл/9шт?

Ответить
14
Photuum

900 грамм вроде

Ответить
0
Mario Puzo

Так это вчера было

Ответить
7
Slow Zeleniy

Это за кг

Ответить
1
Ответный шмель

получается гречка стабильнее рубля укрепляется

Ответить
3
Ключевой татарин

экспорт гречки будет следующей основой экономики после нефти, даже такая теория есть

Ответить
5
Излишний Макс

В 14 году даже сайт с курсом гречи был

Ответить
1
Vyacheslav Khristolyubov

Вот гречке не западло было подождать окончания выборов, не прогнулась под Apple и Google! Дуров, будь как гречка!

Ответить
4
Надежный клуб

Будут ли гречневые бунты?

Ответить
2
аятомат

Опубликовано 27 минут, а уже 72 комментария.
И это здорово, вот реально значимые проблемы и народ не обходит стороной. Нам не насрать.
Я хоть к гречке спокойно отношусь и дома чаще рис варю, но гречка - это гречка☝🏻😌

Ответить
2
Олег Скоробогатов

Спасибо путину! Великий человек. Все для страны, все для своего народа. Горужсь!

Ответить
2
Трагический бинокль

у нас ещё стоимость за проезд поднимут

Ответить
1
Sam Lowry

Куда ты собрался-то?

Ответить
3
stepan ua

В Украине 40 грн, чуть дороже чем в РФ.

Ответить
1
Достойный самолет

ХА ХА УДЕЛАЛИ Х*ХЛ*В ВОТ ТАК РУССКИЕ ОПЯТЬ ПОКАЗАЛИ !!! 

Ответить
1
Michael Konovalov

Это царь обиделся на КПРФ?

Ответить
1
Бетонный рубин

Цены на гречку в России впервые за десять лет превысили 100 рублей за 900 грамм* ред.

Ответить
1
Kris Stone

Это конец...

Ответить
1
Стас Фарбер

Отрицательный росто-отскок с вертикально интегрированной экономической ситуации?

Ответить
1
Шахтер

откуда такие цены?

Ответить
0
Современный Мурод

Рыночек решает.

Ответить
0
Dmitry Sursin

Этож целых 100 кг на каждого пенсионера... А вы говорите 10К - объедки с барского стола...

Ответить
0
Неправильный глобус

Надеюсь, он не попытается заморозить цены на гречку.

А то Путин на сахар заморозил — он подорожал
Губернатор Свердловской области заморозил цены на морковку — они ещё сильнее выросли.

Ответить
0
Андрей Штольц

Ну че сказать, наш президент страну поднял, Россию Путин не предал. 
Зато войны нет и девяностые. Ну и хлебушек пока есть, без гречки правда, но ниче, лебеды пожрем. 

Ответить
0
Неправильный глобус

В 90-е в школах психи устраивали резню?

Интересно понять, что же было в 90-е, кроме отсутствия работы.

Просто в Екатеринбурге несколько месяцев в центре города 3 парня избивали прохожих (все время в одном и том же районе). Их не нашли, хотя даже после первого раза в новостях писали.

За несколько месяцев 2 раза задерживали (и отпускали) участников криминальной сходки.

Пару раз в год расстреливали машины (в 2018 году даже из калаша).

Ответить
0
Андрей Ионов

в смысле впервые? мистраль уже давно 140 в пятерке, за 900г

Ответить
0
Иван Кондратьев

Гречка не нужна для борща, все норм

Ответить
0
Андрей

Новости сверх державы, ждём комментарий Путина

Ответить
0
Alexander Jfk

Прекрасный капитализм, рыночек порешал, так что и придираться даже стыдно.

Ответить
–3
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