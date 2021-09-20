КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования по Москве и планирует провести митинги по всей стране Статьи редакции
Пушкинскую площадь в Москве уже оцепили.
Как заявил зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин «Интерфаксу», КПРФ планирует провести акции в Москве по итогу выборов в Госдуму. По словам Кашина, заявки на проведение акций были поданы заранее. Они пройдут в Москве 25 сентября и 3 октября. Также они состоятся по всей России. «Мы будет подводить итоги на улице», — добавил он.
Мэрия Москвы сообщила РИА «Новости», что не согласовала митинги по заявкам КПРФ 20, 21 и 25 сентября из-за эпидобстановки.
По данным Ura.ru, cиловики оцепляют Пушкинскую площадь, где КПРФ планирует провести митинг. Место оцепили железными ограждениями и свезли туда автозаки.
Геннадий Зюганов сообщил, что партия не признаёт результаты по электронному голосованию в одномандатных округах в Москве и попросит провести расследование. Об этом пишет ТАСС.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что кандидаты «уверенно побеждали» на думских выборах в одномандатных округах Москвы. Однако окончательной победе им помешала введённая система электронного голосования.
Писал уже месяц назад, просто повторюсь.
Печально, конечно. Подозреваю, что постепенно (а может и довольно быстро) значительную, а то и большую часть голосования переведут на электронную основу. Тем более, что и обоснование придумывать не надо - коронавирус как-никак никуда не исчез, да и не стоит забывать о новых штаммах.
В результате, если голосование на местах ещё можно хоть как-то проконтролировать, заснять на камеру, может быть даже зафиксировать вброс и потребовать пересчёт бюллетеней (требование, конечно, вряд ли удовлетворят, но шум поднять удастся, и кое-кому придётся оправдываться), то как ты оспоришь результаты электронного голосования - ХЗ.
Да и пересчитывать там нечего. Ведь голосование у нас по закону анонимное, а значит данные о том как проголосовал конкретный граждан по идее храниться не будут. Вот скажут тебе, что на данном участке 400 человек проголосовало за партию Гризли, а за их конкурентов - всего 50 человек, и что ты в ответ на это сделаешь? Да ничего - нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ...
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Коммунякам надо отправлять дедушку Зю в отставку, пусть там с внучками рыбачит, куда ему вывозить это всё. К тому же он слишком вжился в роль, его однозначно пугает возможность победы. А вот Бондаренко там или Грудинина в лидеры - и рейтинг попрёт наверх. И потом - объединять оппозиционные силы, которые без Навального поразбежались кто куда. Профит!