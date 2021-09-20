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Новости
Сергей Исенеков

КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования по Москве и планирует провести митинги по всей стране Статьи редакции

Пушкинскую площадь в Москве уже оцепили.

95 95 комментариев
4849 просмотров

Как заявил зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин «Интерфаксу», КПРФ планирует провести акции в Москве по итогу выборов в Госдуму. По словам Кашина, заявки на проведение акций были поданы заранее. Они пройдут в Москве 25 сентября и 3 октября. Также они состоятся по всей России. «Мы будет подводить итоги на улице», — добавил он.

Мэрия Москвы сообщила РИА «Новости», что не согласовала митинги по заявкам КПРФ 20, 21 и 25 сентября из-за эпидобстановки.

По данным Ura.ru, cиловики оцепляют Пушкинскую площадь, где КПРФ планирует провести митинг. Место оцепили железными ограждениями и свезли туда автозаки.

Геннадий Зюганов сообщил, что партия не признаёт результаты по электронному голосованию в одномандатных округах в Москве и попросит провести расследование. Об этом пишет ТАСС.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что кандидаты «уверенно побеждали» на думских выборах в одномандатных округах Москвы. Однако окончательной победе им помешала введённая система электронного голосования.

Мы не признаём систему электронного голосования, а в московском варианте эта система начала сводиться только сейчас с утра, хотя в других регионах все результаты были известны вчера вечером.

Юрий Афонин
первый зампред ЦК КПРФ
  • Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал, что «в партии видели как картинка изменилась после выбрасывания цифрового результата».
  • Зюганов также назвал дистанционное электронное голосование «халтурой» и призвал своих сторонников «защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву».

#новости #выборы #госдума

95 95 комментариев
79
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95 комментариев
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Иван Сидоров

умные митинги надеюсь

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34
Прекрасный Абдужаббор

электронные

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41
Иван Сидоров

логично 💪🏼

ПУТИН ВОР 

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3
Прекрасный Абдужаббор

как украинец, подтверждаю

тебе советую бежать!!!!

Ответить
0
Иван Сидоров

я трансбелорус, мне уже не о чем переживать 

Ответить
3
Автомобильный шмель

только лукашенко не говори что ты трансбелорус

Ответить
0
Ананасовый Экспресс

нейронные 

Ответить
0
Мутёнок

спойлер: Збганов обосрется и спустит все на тормозах

Ответить
40
Информационный кот
Ответить
9
Мутёнок

мультик помню, но забыл что волк говорит в этот момент

Ответить
0
Информационный кот

Шо, опять?

Ответить
16
Nikolaich®

https://www.youtube.com/watch?v=GhbuYUNaykg

Ответить
1
badResistor

он уже

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3
Dmitry Loginov

ееее

Ответить
17
Автомобильный шмель

ебунт?

Ответить
9
Bad Mother Fucker

да, но без "н"

Ответить
2
Романелло Кивогенс

Писал уже месяц назад, просто повторюсь.

Печально, конечно. Подозреваю, что постепенно (а может и довольно быстро) значительную, а то и большую часть голосования переведут на электронную основу. Тем более, что и обоснование придумывать не надо - коронавирус как-никак никуда не исчез, да и не стоит забывать о новых штаммах.

В результате, если голосование на местах ещё можно хоть как-то проконтролировать, заснять на камеру, может быть даже зафиксировать вброс и потребовать пересчёт бюллетеней (требование, конечно, вряд ли удовлетворят, но шум поднять удастся, и кое-кому придётся оправдываться), то как ты оспоришь результаты электронного голосования - ХЗ.

Да и пересчитывать там нечего. Ведь голосование у нас по закону анонимное, а значит данные о том как проголосовал конкретный граждан по идее храниться не будут. Вот скажут тебе, что на данном участке 400 человек проголосовало за партию Гризли, а за их конкурентов - всего 50 человек, и что ты в ответ на это сделаешь? Да ничего - нет у вас методов против Кости Сапрыкина.

Ответить
17
Щячло Попячтса

Нет ничего надёжнее листа бумаги в закрытом ящике постоянно находящимся под контролем наблюдателей.

Ответить
4
Полуслепой Пью

Должна быть какая-то система верификации. 

Ответить
1
Щячло Попячтса

Это уже ломает анонимность.

Ответить
0
Ш

Не обязательно

End-to-end auditable voting systems
End-to-end auditable or end-to-end voter verifiable (E2E) systems are voting systems with…
en.wikipedia.org
Ответить
0
Жилищный череп

Да, поставят компы для электронного голосования на всех участках и специально обученный консультант аля Сбер будет помогать бабушкам и дедушкам голосовать за кого надо. ред.

Ответить
0
Технический бокал

В США уже век голосуют с помощью машин

Ответить
1
Лига порвах

И к чему это привело??? Из-за Байдена Дурову пришлось бота забанить!

Ответить
2
Щячло Попячтса

Которые уязвимы к взлому, да.

Ответить
1
Технический бокал

Ну, такие темы там тоже были, да.

Ответить
0
Andy

Да там тупо нарегали акков на паспортные данные и потом скриптом проголосовали по ним.

Ответить
0
Папуша

Новиков сказал, что КПРФ будет убеждать страну, «что нужно восстать и бороться против цифровых новаций».

Самую лучшую цитату не привели! ред.

Ответить
12
Иркутский дым

ну вроде понедельник, шиза должна была кончится 

Ответить
0
Папуша

в смысле, у вас шиза только по выходным?

Ответить
1
Zero-one-one

@Сергей Исенеков https://t.me/tvrain/48928

Телеканал Дождь ✔
Мэрия Москвы не согласовала митинги по заявкам КПРФ 20, 21 и 25 сентября из-за ситуации с коронавирусом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ...
Мэрия Москвы не согласовала митинги по заявкам КПРФ 20, 21 и 25 сентября из-за ситуации с коронавирусом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Ответить
9
Информационный кот

- Ну, раз коронавирус,тогда в другой раз..
Сказал Владимир Ильич, слез с броневичка и понуро побрел домой, соблюдать самоизоляцию.

Ответить
9
Dmitry Loginov

Ленину не нужно согласование

Ответить
4
Трансгендолёт

А Зюганову нужно ред.

Ответить
3
Dmitry Loginov

они кровью пионеров оживят деда

Ответить
1
Женатый теркин30см

Ритуальный коммунизм?

Ответить
1
Макс Романенко

А вы думали звезды на лбу это для прикола?

Ответить
3
Dmitry Loginov

обычная некромантия, 15 лвл

Ответить
1
Иван Громов

как шустро

Ответить
4
Пермский цвет

Аххахаххахах

Ответить
3
Erzkanzler Valorum

Ну все, нам не разрешили товарищи. Не будем устраивать митинг. Будем подавать жалобы в ЦИК.

Ответить
3
Излишний Макс

Ну нет так нет

Ответить
1
Иркутский дым

 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Каждый раз охуеваю 

Ответить
0
Dmitry Loginov

согласен, особенно медуза нахуя этим спамит. Она же в Риге, ее не достанет товарищ майор

Ответить
0
Grigory Kopiev

Товарищ майор достанет корреспондентов в России и имущество сотрудников, а сайт достанет товарищ Роскомнадзор

Ответить
4
Dmitry Loginov

а типа просто так они не могут?

Ответить
1
Grigory Kopiev

Могут, но пока не делают, и Медуза не закрывается

Ответить
0
Dmitry Loginov

Есть прецеденты, что СМИ набутылили за отсутствие этой страшной копипасты?

Ответить
0
Иркутский дым

а ну все, теперь-то не тронут

Ответить
0
Иркутский дым

я бы написал - рабы системы 

Ответить
1
Иркутский дым

почему евреи не срывали звезду Давида во время холокоста??????

Ответить
0
Президентский утюг

им было запрещено

Ответить
1
Имя Фамилия

Это надпись как знак качества.

Ответить
0
Erzkanzler Valorum

"защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву". Призыв к несанкционированным действиям!

Ответить
8
Автомобильный шмель

но ведь это официально разрешенная партия, а не какие то там хухры мухры

Ответить
5
Eugene

Настал час, товарищи! 

Ответить
8
theLastLetters

Октябрь близко...

Ответить
7
Теоретический лолипоп

не забудьте разбудить чувака из green day

Ответить
5
Tim Moore

Недооценённый комментарий

Ответить
0
Dmitry Loginov

2007 не вернуть

Ответить
0
Tim Moore

Песня 2004 года же

Ответить
0
Женатый теркин30см

Как будто 2004 вернуть

Ответить
0
Усталый ключ

Покричат и признают. Ничего нового не будет. 

Ответить
7
Теоретический колос

Целую неделю будут ждать, за это время уже и про выборы забудут

Ответить
6
Andre Macareno

Я правильно понял, что ребята из верхушки кпрф сейчас так просто упустят последний в своей жизни шанс добиться какой-то власти?

Ответить
3
Дальнейший американец

Они никогда к этому и не стремились 

Ответить
2
Erzkanzler Valorum

Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
Отринули свои мирские желания, и проповедуют заповеди Иисуса коммунста

Ответить
0
Бетонный рубин

«Мы будет подводить итоги на улице», — добавил он.

Как бы не в автозаке

Ответить
4
Теоретический лолипоп

кпрф - кандидат от народа! ред.

Ответить
3
Ключевой татарин

Мэрия Москвы сообщила РИА «Новости», что не согласовала митинги по заявкам КПРФ 20, 21 и 25 сентября из-за эпидобстановки.

🤡🤡🤡 блять п*****сы и клоуны, как победу ЕР праздновать, так хехуй делать, кто из них кто одному Богу известно ред.

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

такое веселье пропускаем ред.

Ответить
2
Ключевой татарин

Ураинцев забыли спросить

Ответить
0
Плотва обыкновенная
Ответить
2
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Бурный диод

пиздец Грудинин косплеит Сталина 😵‍💫

Ответить
0
Информационный кот

Гена, ну ты помнишь: телефон, телеграф...

Ответить
0
theLastLetters

*Мегафон, Телеграм

Ответить
6
Женатый теркин30см

..аптека, улица, фонарь...

Ответить
0
Алексей Иванов

Интересно, как КПРФ голосовало по принятию закона о митингах? Надеюсь поддержали и помогли едросне?

Ответить
2
Евгений Мельников

Самое время кому-нибудь из молодых партийцев подвинуть Зюганова. И взбодрить уже всех, по-настоящему.

Ответить
1
некипишуй

как бы потом не оказаться этому молодому в больнице Омска

Ответить
1
pashazaur
Ответить
1
theLastLetters

Депутат Железняк напрягся.

Ответить
1
Макс Романенко

Клином красным бей едрососов!

Ответить
1
Артур Линский

Коммунякам надо отправлять дедушку Зю в отставку, пусть там с внучками рыбачит, куда ему вывозить это всё. К тому же он слишком вжился в роль, его однозначно пугает возможность победы. А вот Бондаренко там или Грудинина в лидеры - и рейтинг попрёт наверх. И потом - объединять оппозиционные силы, которые без Навального поразбежались кто куда. Профит!

Ответить
1
Полуслепой Пью

Зачем с наперсточниками садиться играть? Они играют  не для того чтобы проигрывать,а для того чтобы обмануть. Ну не получится хозяина казино в его казино обыграть.

Ответить
0
Юрий Чумаков

Мы в этом казино живём. Кроме этого, только валить остаётся.

Ответить
1
Полуслепой Пью

Ну у КПРФ только один путь тогда -  не признавать выборы и уйти из Думы

Ответить
0
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Излишний Макс

Мэрия Москвы сообщила РИА «Новости», что не согласовала митинги по заявкам КПРФ 20, 21 и 25 сентября из-за эпидобстановки.

Зато одобрили вывод бюджетников праздновать великую победу без масок)

Ответить
0
Сергей Панфилов

А помните мы возмущались, что запретили митинги на время ЧМ по футболу? Теперь их запретили навсегда

Ответить
0
badResistor

зюзю на мыло!

Ответить
0
Danil Oputin

Про подольских курсантов это он очень даже уместно сказал

Ответить
0
Pavel Vakhrushev

Зюганов слил протест!

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0
Имя Фамилия
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0
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