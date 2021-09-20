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Новости
Сергей Исенеков

ЦИК перенёс брифинг по итогам выборов в Госдуму и встречу Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным Статьи редакции

Новое время оглашения результатов выборов не сообщили.

Центральная избирательная комиссия России отменила брифинг, на котором должны были огласить результаты выборов депутатов в Госдуму. Также вместе с ним не состоялась и встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с Владимиров Путиным, пишет «Медуза».

Брифинг должен был состояться в 14:00 20 сентября, а встреча главы ЦИК с президентом — в 12:00.

Согласно данным на сайте ЦИК, после обработки 99% протоколов, лидирует «Единая Россия» с 49,79% голосов. Второе место у КПРФ с 19%, на третьем месте ЛДПР с 7,49%. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набрали 7,41% голосов, а партия «Новые люди» — 5,36%.

Также до сих пор не были оглашены результаты электронного голосования в Москве.

#новости #выбор #госдума

5046 просмотров
55 55 комментариев
32
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55 комментариев
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Андрей Анисимов

мне кажется они потом просто забьют на объяснения, и вместо цик, всем будет объяснять омон, почему выиграли едросы

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72
Erzkanzler Valorum

Ну омон зато объясняет доходчиво, и сразу все становится ясно после первого объяснения, и ответ на вопрос, "кто здесь власть", очевиден. ред.

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14
Гигантский звук

Как в Беларуси

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7
Неправильный глобус

Они бухают:
1. В последний раз на часах у Путина была другая дата (скорее всего сняли видео заранее).
2. Медведев "заболел" и не явился на собрание Едра по итогам выборов.
3. Шойгу и Лавров без объяснения причины не явились на собрание Едра по итогам выборов.

Вроде все очевидно. Ребята устали и теперь отдыхают.
Ты думал они там пятидневку работают?

Раз в неделю, что-нибудь запишут. Скажут на камеру - и отдыхают.
А Песков бедный и правда ничего не знает, т.к. руководство его одного в Кремле оставило отдуваться. ред.

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11
Излишний Макс

Полетели во Францию зимовать

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1
Иркутский дым

как Лукашенко сделал? 

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6
Трансгендолёт

Также до сих пор не были оглашены результаты электронного голосования в Москве.

тети сраки не разобрались как вбрасывать голоса в базу данных

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36
Подводной файл

Хорошо, что есть российские программисты, которые нарисуют едру голосов столько, что учителя потупив взгляд застенчивое отойдут в сторонку

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19
Излишний Макс

Опять программисты отнимают хлеб у простого рабочего!

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15
Усталый ключ

программисты, которые нарисуют едру голосов

И сделают это не за 20к/мес. А вот что движет учителями понять просто невозможно.

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3
ggg123

Рабский менталитет. Многие из них уверены, что так действительно делают нужное дело - чтобы защитить страну от угроз из телека. Типа в войне все средства хороши, лучше обман, чем гей-парад и развал страны.
Другие просто не хотят перечить начальству, а начальство просто спускает нужную цифру, как хочешь, так и достигай ее.
Люди, работающие десятки лет на бюджетной должности, ну никуда уже с нее уйти не могут, их не возьмут никуда, они боятся терять и эти 20-40 тыс. в месяц (в зависимости от региона). Хотя это скорее мнимая угроза увольнения, но она работает.

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5
Трансгендолёт

Хотел я бы на них посмотреть, кто вообще захочет работать на такой "работе"

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1
Александр Кулида

Другой работы просто нету, либо там надо физически трудиться

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0
Женатый теркин30см

Представил как им объясняют что такое блокчейн, лол.

Впрочем, как уже отмечали смысла в блокчейне примерно никакого, если он не распределен

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6
Трансгендолёт

— Появилось какое-то окошко, я куда-то нажала и едро проиграла, верните как было!

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11
Излишний Макс

Пытаются в процессор засунуть бюллетени

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8
Усталый ключ

до сих пор не были оглашены результаты электронного голосования в Москве

С этого больше всего кекаю. Веник как уж на сковородке вертится, но видно, что это просто стул с хуями. 

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20
Трансгендолёт

А ему и норм

Ответить
14
Теоретический лолипоп

вы не можете задавать им те вопросы, которые хотите задать

Ответить
16
Bad Mother Fucker

чот ребята совсем стесняться перестали

Ответить
13
Усталый ключ

Да зачем им что-то оглашать, делать вид, что всё честно. И так всё ясно. 

Ответить
12
stikerman

У меня нет слов нахуй. Одни маты.

Ответить
6
Smaug The Terrible

Ты серьезно ждал другого?
Кажется, заранее было очевидно, что будет ебучий цирк ред.

Ответить
13
stikerman

Я надеялся хоть на какой-то здравый смысл или хотя бы его подобие.

Ответить
13
Smaug The Terrible

Как по мне, здравый смысл отвалился еще на этапе "мы объявим ФБК экстремистами"

Ответить
14
Ответный шмель

проснись

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4
Трагический бинокль

ты бы видел как он мило спит 

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6
stikerman

Э

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1
Трагический бинокль

кошка доложила

Ответить
3
stikerman

Ты обосрался, знаю. Я наивный

Ответить
3
Иркутский дым

привет, ты где живешь? 

Ответить
1
stikerman

Привет, в 2007

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1
Иркутский дым

ПОКУПАЙ БИТКОИН

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5
stikerman

Дельный совет!

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4
Женатый теркин30см

Эфир же, ну

Ответить
0
Smaug The Terrible

Вложись в зефир

Ответить
0
Крохотный нос

Ну камон, шансы правда были

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2
Smaug The Terrible

Ну как бы смысл в этих шансах, если кремлемрази имеют возможность жульничать на всех этапах?
У шулера можно выиграть в двух случаях: когда он сам тебе позволил выиграть, чтобы удержать лоха, либо уебав его арматурой по голове.

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6
Крохотный нос

Ну вот от того и обидно так, что Брюханова провела возможно лучшую избирательную кампанию в политической истории России, и очень-очень хотелось думать, что это, вкупе с умным голосование, и есть 
уебав его арматурой по голове.

Наивно, да :(

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3
Smaug The Terrible

Верю, что обидно.
Верю, что она достойный кандидат.
Но пока результаты подводит ЦИК, который на 146% зависим от АП, то результаты будут такими, какими их хочет видеть АП.
Метод арматуры у нас незаконен, а люди еще не дозрели для такого.

Ответить
5
Трагический бинокль

одни мандаты?

Ответить
2
stikerman

Одни мандовошки в цике

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4
Ertha

3 дня ебали мозги. 3 ДНЯ, вместо одного. Не могут посчитать фейковые голоса электронного голосования преступного Веника.
Нужно посоветоваться с ВВП...

Столько хуйни и не могут определится ни с чем. Ебаторий местного разлива.

Ответить
11
Излишний Макс

Так у нас все институты на ручном управлении, сами принимать серьёзные решения не умеют

Ответить
1
Alexey Yurganov

Зато в гимнастике судьи совещались 6 минут!

Ответить
7
Bad Mother Fucker

нет, ну это уже русофобия

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0
AZP

Смотрю, Твиттер возбудился из-за того, что Венедиктов - лживая мразота.
Как неожиданно.
До этого ведь он был исключительно честен.

https://mobile.twitter.com/search?q=%D0%92%D0%B5…
https://mobile.twitter.com/search?q=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
mobile.twitter.com
Ответить
5
Излишний Макс

Опять твиторные ноют

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4
Гигантский звук

Сегодня перенесут брифинг, а завтра вам не скажут итоги выборов

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6
Стильная самочка орангутана

🤡

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0
Неправильный глобус

🤡 + ✔️ = 💩

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4
Роман Олегович

Ещё пару учасков в Питере хотят разъебать, где результаты не оч?

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1
Роман Олегович

"Ну и что что разъебали после голосования, всё равно результаты аннулируются"

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1
Бетонный рубин

А встреча баблоедочки с бункерным зачем, часы сверить?  ред.

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0
Ш

Моя команда бигдата проанализировала ваши активности на выборах и пометила вас как недостаточно конформного. Иными словами, вы не всегда голосовали правильно.

Для многих из вас может быть шоком, но я искренне верю, что выборы не для вас. Элла и её команда заботы организовали партнёрство с судами, и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете протестовать меньше, а голосовать лучше. ОМОН зачитает вам ваши права.

Полный список аннулированных голосов: ред.

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0
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