ЦИК перенёс брифинг по итогам выборов в Госдуму и встречу Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным Статьи редакции
Новое время оглашения результатов выборов не сообщили.
Центральная избирательная комиссия России отменила брифинг, на котором должны были огласить результаты выборов депутатов в Госдуму. Также вместе с ним не состоялась и встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с Владимиров Путиным, пишет «Медуза».
Брифинг должен был состояться в 14:00 20 сентября, а встреча главы ЦИК с президентом — в 12:00.
Согласно данным на сайте ЦИК, после обработки 99% протоколов, лидирует «Единая Россия» с 49,79% голосов. Второе место у КПРФ с 19%, на третьем месте ЛДПР с 7,49%. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набрали 7,41% голосов, а партия «Новые люди» — 5,36%.
Также до сих пор не были оглашены результаты электронного голосования в Москве.
Они бухают:
1. В последний раз на часах у Путина была другая дата (скорее всего сняли видео заранее).
2. Медведев "заболел" и не явился на собрание Едра по итогам выборов.
3. Шойгу и Лавров без объяснения причины не явились на собрание Едра по итогам выборов.
Вроде все очевидно. Ребята устали и теперь отдыхают.
Ты думал они там пятидневку работают?
Раз в неделю, что-нибудь запишут. Скажут на камеру - и отдыхают.
А Песков бедный и правда ничего не знает, т.к. руководство его одного в Кремле оставило отдуваться. ред.
Рабский менталитет. Многие из них уверены, что так действительно делают нужное дело - чтобы защитить страну от угроз из телека. Типа в войне все средства хороши, лучше обман, чем гей-парад и развал страны.
Другие просто не хотят перечить начальству, а начальство просто спускает нужную цифру, как хочешь, так и достигай ее.
Люди, работающие десятки лет на бюджетной должности, ну никуда уже с нее уйти не могут, их не возьмут никуда, они боятся терять и эти 20-40 тыс. в месяц (в зависимости от региона). Хотя это скорее мнимая угроза увольнения, но она работает.
Смотрю, Твиттер возбудился из-за того, что Венедиктов - лживая мразота.
Как неожиданно.
До этого ведь он был исключительно честен.
Моя команда бигдата проанализировала ваши активности на выборах и пометила вас как недостаточно конформного. Иными словами, вы не всегда голосовали правильно.
Для многих из вас может быть шоком, но я искренне верю, что выборы не для вас. Элла и её команда заботы организовали партнёрство с судами, и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете протестовать меньше, а голосовать лучше. ОМОН зачитает вам ваши права.
Полный список аннулированных голосов: ред.