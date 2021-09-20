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Сергей Исенеков

ЦИК перенёс брифинг по итогам выборов в Госдуму Статьи редакции

Новое время оглашения результатов выборов не сообщили.

Центральная избирательная комиссия России отменила брифинг, на котором должны были огласить результаты выборов депутатов в Госдуму. Также вместе с ним не состоялась и встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с Владимиров Путиным, пишет «Медуза».

Брифинг должен был состояться в 14:00 20 сентября, а встреча главы ЦИК с президентом — в полдень.

Согласно данным на сайте ЦИК, после обработки 99% протоколов, лидирует «Единая Россия» с 49,79% голосов. Второе место у КПРФ с 19%, на третьем месте ЛДПР с 7,49%.

Также до сих пор не были оглашены результаты электронного голосования в Москве.

#новости #выбор #госдума

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4 4 комментария
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4 комментария
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Теоретический лолипоп

вы не можете задавать им те вопросы, которые хотите задать

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3
Андрей Анисимов

мне кажется они потом просто забьют на объяснения, и вместо цик, всем будет объяснять омон, почему выиграли едросы

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2
Гигантский звук

Сегодня перенесут брифинг, а завтра вам не скажут итоги выборов

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0
Усталый ключ

Да зачем им что-то оглашать, делать вид, что всё честно. И так всё ясно. 

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0
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