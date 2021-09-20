ЦИК: окончательные итоги выборов в Госдуму опубликуют 24 сентября Статьи редакции
«Выборы состоялись», — сказала Элла Памфилова.
Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,68%. Окончательные итоги голосования Центризбирком подведёт в пятницу, сообщила Элла Памфилова.
Фракции в Госдуме, по её словам, смогут сформировать пять партий:
«Единая Россия»;
- КПРФ;
- ЛДПР;
- «Справедливая Россия»;
- «Новые люди».
Новая фракция появится впервые с 2007 года. В общей сложности в Думе будут представители восьми партий — пяти парламентских и трёх непарламентских.
Недействительными признали 25 830 бюллетеней на 107 участках в 35 регионах. По словам Памфиловой, это «ничтожный результат». На трёх участках в Крыму, Калмыкии и Петербурге итоги голосования отменили из-за нарушений.
ЦИК не опубликовала результаты электронного голосования по Москве. В мэрии утверждают, что задержка связана с большим количеством протоколов. Пользователи соцсетей же подозревают фальсификации.
БУНТ ГАЛЯСКИ КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ХОЗЯЙКИ @Настя Иванова
Главное что прошла прокремлевская говнопартия "Новые пидорасы" о которых никто не имеет понятия.
3 дня трахаются с этими циферками. 3 СУКА ДНЯ! 3!
Тупые Васи погроммисты отучившие ХТМЛ и джаваскрипт вместе с бабульками пытаются сфальсифицировать базы данные. Веник как портовая шлюшенция бегает по твиттеру и орёт "ДАКАЖИТЕ, ДАКАЖИТЕ! НИВЗЛАМАТЪ!"
Отлично. Или так перестарались и набросали х2 от 146 млн, или неблагодарный народ настолько "плохо" проголосовал, что до сих пор приводят циферки в порядок, как двоечник который подбивает к ответу из гдз хоть какое то решение. Все равно обосруться, опять будет разбор на хабре, через пару дней после публикации результатов.
"Официальных результатов электронного голосования по Москве всё ещё нет. В мэрии утверждают, что задержка связана с большим количеством протоколов."
Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет весь с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами. Полный багажник денег. Носильщики выносят кучу чемоданов.
Петька его удивленно спрашивает:
- Василий Иванович, откуда у тебя все это?
- Да так, Петька, в карты выиграл.
- Как это?
- Захожу я в клуб. Там все сидят, выпивают, в карты играют. Присмотрелся - в очко режутся! Сел я за столик, взял карты. У меня - 18. А мой соперник-англичанин говорит - 20. Я ему: "Покажи!" А он - мне: "Мы, джентльмены, верим на слово". Вот тут-то мне карта и попёрла...
всмысли в пятницу???
уже отметили же!
https://leonardo.osnova.io/976be96a-e620-570b-a315-4ea02d73a0e3/ ред.