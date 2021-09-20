Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,68%. Окончательные итоги голосования Центризбирком подведёт в пятницу, сообщила Элла Памфилова.

Фракции в Госдуме, по её словам, смогут сформировать пять партий:

Новая фракция появится впервые с 2007 года. В общей сложности в Думе будут представители восьми партий — пяти парламентских и трёх непарламентских.

Недействительными признали 25 830 бюллетеней на 107 участках в 35 регионах. По словам Памфиловой, это «ничтожный результат». На трёх участках в Крыму, Калмыкии и Петербурге итоги голосования отменили из-за нарушений.

ЦИК не опубликовала результаты электронного голосования по Москве. В мэрии утверждают, что задержка связана с большим количеством протоколов. Пользователи соцсетей же подозревают фальсификации.