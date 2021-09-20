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Новости
Яна Ломакина

ЦИК: окончательные итоги выборов в Госдуму опубликуют 24 сентября Статьи редакции

«Выборы состоялись», — сказала Элла Памфилова.

Фото Павла Головкина/AP

Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,68%. Окончательные итоги голосования Центризбирком подведёт в пятницу, сообщила Элла Памфилова.

Фракции в Госдуме, по её словам, смогут сформировать пять партий:

  • «Единая Россия»;

  • КПРФ;
  • ЛДПР;
  • «Справедливая Россия»;
  • «Новые люди».

Новая фракция появится впервые с 2007 года. В общей сложности в Думе будут представители восьми партий — пяти парламентских и трёх непарламентских.

Недействительными признали 25 830 бюллетеней на 107 участках в 35 регионах. По словам Памфиловой, это «ничтожный результат». На трёх участках в Крыму, Калмыкии и Петербурге итоги голосования отменили из-за нарушений.

ЦИК не опубликовала результаты электронного голосования по Москве. В мэрии утверждают, что задержка связана с большим количеством протоколов. Пользователи соцсетей же подозревают фальсификации.

#новости #выборы2021

5382 просмотров
71 71 комментарий
17
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71 комментарий
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Трансгендолёт

Ого, не знал что такие прогрессивные методы как ЭГ так сильно замедляют подсчет голосов! Видимо вручную каждый хэш пересчитывают, чтобы не допустить ошибок!

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66
Грузинский Мурод

Путин пытается с помощью омона заставить математику работать на себя

Ответить
9
Трансгендолёт

Тем временем в штабе ЭГ

Ответить
19
Mad Brainiac

Блокченизировай

Ответить
2
Излишний Макс

Проверяют решение дифференциального уравнения на устройчивость по ОМОНу.
Избивают коэффициенты ред.

Ответить
6
Теоретический лолипоп

выборы состоялись, результаты еще корректируются.
волшебница ред.

Ответить
58
Иркутский дым

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

Пиздец. 

Ответить
28
Smaug The Terrible

Русский ЦИК забыл арифметику. Спешите видеть

Ответить
1
Иркутский дым

зато российский цирк на месте 

Ответить
7
Smaug The Terrible

Клоуны старые, а номера новые

Ответить
4
Marhal_New _Arleana

мда

Ответить
1
Иркутский дым

САМОЕ ГЛАВНОЕ - УГ ПОЛУЧИЛОСЬ ИХ ЗАСТАТЬ ВРАСПЛОХ!!!! 

ПРОШУ ОБРАТИТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ! У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!

Ответить
18
Stanley H. Tweedle

ЗДРАВСТВУЙТЕ ВЫ ТОЖЕ ОСВОИЛИ КАПС?

Ответить
15
Stanley H. Tweedle

БУНТ ГАЛЯСКИ КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ХОЗЯЙКИ @Настя Иванова 

Ответить
5
Теоретический лолипоп

а чочо с галяской, ща всем раздам ред.

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Ну Настя куда-то исчезла

Ответить
0
Иркутский дым

Я ПРОСТО ХОЧУ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К ГЛАВНОМУ!!!! 

Ответить
1
Дмитрий Кузьмин

Ну так а разве нет? Учитывая какой сейчас цирк происходит

Ответить
0
Иркутский дым

Я написал серьезно. Без всяких подъебов

Ответить
0
Излишний Макс

До деда дозвониться не могут?

Ответить
14
KotoBog

Ищут подходящую "консерву"

Ответить
4
Ваша Закладко

дит электро веник не сработал. чинят ред.

Ответить
0
Усталый ключ

Официальных результатов электронного голосования по Москве всё ещё нет.

АХАХАХАХАХА

Ответить
9
Усталый ключ

У них по бумаге быстрее досчиталось.

Ответить
4
Marhal_New _Arleana

 Обычно уже в конце дня все результаты известны. Ты видел видео где люди таблицу заполняют за коллег? Они судя по всему этим сейчас и занимаются. 

Ответить
0
Vyacheslav Khristolyubov

Нет, ну это уже пиздец

Ответить
9
Ertha

Главное что прошла прокремлевская говнопартия "Новые пидорасы" о которых никто не имеет понятия.
3 дня трахаются с этими циферками. 3 СУКА ДНЯ! 3!
Тупые Васи погроммисты отучившие ХТМЛ и джаваскрипт вместе с бабульками пытаются сфальсифицировать базы данные. Веник как портовая шлюшенция бегает по твиттеру и орёт "ДАКАЖИТЕ, ДАКАЖИТЕ! НИВЗЛАМАТЪ!"

Ответить
8
Узкий звук

Жирик сказал вчера, что этих козлов специально создали, чтобы оттянуть электорат у ЛДПР.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

о, вернули мне 2011-й

Ответить
6
Zero-one-one

Будешь терпеть? 

Ответить
4
Bad Mother Fucker

чего терпеть, самое интересное время протеста в России с 1993-го года ред.

Ответить
0
Излишний Макс

Какого протеста?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

любого

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

протестуй, не протестуй, все равно

Ответить
0
DrinK Smoke

Отлично. Или так перестарались и набросали х2 от 146 млн, или неблагодарный народ настолько "плохо"  проголосовал, что до сих пор приводят циферки в порядок, как двоечник который подбивает к ответу из гдз хоть какое то решение. Все равно обосруться, опять будет разбор на хабре, через пару дней после публикации результатов. 

Ответить
4
некипишуй

на поахуевай от явки за дегтярева в хабаровске

Ответить
3
Дмитрий Шубкин

это чечня или кемеровская область?

Ответить
0
DrinK Smoke

Это с голосования 2020, брянская область, https://habr.com/ru/post/512166/

Аномалии голосования по поправкам к Конституции…
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений, вносимых в Конституцию Российской…
habr.com
Ответить
3
Излишний Макс
Ответить
5
Shked

Месяц уточните, пожалуйста

Ответить
4
Папуша

И год

Ответить
1
Queequeg
Ответить
4
Marhal_New _Arleana

Ахахахаххаххахаххаха

Ответить
1

Комментарий удален

stikerman

Результаты будут. В пятницу, но вы сильно губу не раскатывайте. Едро уже победило. Элла Охуела блядь. ред.

Ответить
2
вязаный кактус

элла охуела давно и прочно, это видно хотя бы по существованию "электоральных султанатов" и трёхдневного голосования. не говоря уже про отсутствие настоящей реакции на вбросы

Ответить
4
House M.D.

"Официальных результатов электронного голосования по Москве всё ещё нет. В мэрии утверждают, что задержка связана с большим количеством протоколов."

Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет весь с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами. Полный багажник денег. Носильщики выносят кучу чемоданов.
Петька его удивленно спрашивает:
- Василий Иванович, откуда у тебя все это?
- Да так, Петька, в карты выиграл.
- Как это?
- Захожу я в клуб. Там все сидят, выпивают, в карты играют. Присмотрелся - в очко режутся! Сел я за столик, взял карты. У меня - 18. А мой соперник-англичанин говорит - 20. Я ему: "Покажи!" А он - мне: "Мы, джентльмены, верим на слово". Вот тут-то мне карта и попёрла...

Ответить
3
Грузинский Мурод

СУКА ДА СЛОМАЙ УЖЕ ЭТОТ ЁБАНЫЙ БЛОКЧЕЙН – дед

Ответить
2
Грузинский Мурод

Кто им управляет, Марсиане?

Ответить
0
Иркутский дым

ЧТО ПОДПИСАТЬ-ТО, ПОДПИСАТЬ ЧТО НУЖНО? 

Ответить
9
Усталый ключ

Бумагу об отставке с поста президента.

Ответить
2
вязаный кактус

директора блокчейна нужно вызвать в ск для пояснительной беседы, сразу всё заработает как надо!

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Да просто время тянут, чтобы все активные остыли лол

Ответить
2
DrinK Smoke

Все активные за рубежом, мертвы или в СИЗО. 

Ответить
2
Стройный инструмент

Инсайд: после митингов КПРФ ЦИК отменит часть голсов за ЕР и в итоге народу и коммунякам бросят кость -ЕР не наберёт конституционное большинство (но после все равно сформирует коалицию с новыми людьми).

Ответить
1
Erzkanzler Valorum

Не будь наивным, зачем им идти на уступки? у них Росгвардия уже всю Москву оцепила, задавят зачатки протестунов, и все. 

Ответить
5
Роман Олегович

Окончательные результаты всегда через несколько дней объявляют. А электронное голосование всего лишь в нескольких регионах было, а не повсеместно. Но странно, что даже предварительных результатов ЭГ нет.

Ответить
0
ggg123

 а что странного? Это очевиднейший способ подкрутки до нужного результата. Зачем палиться вбрасывая пачки, и арестовывая наблюдалей как махровый Беглов в Питере, если есть черный ящик под названием ЭГ. 80% нихрена не поймет что там с ним, 20% потерпит.

Ответить
2
Anton Isanov

это, конечно, совсем курам на смех

Ответить
0
Игорь Топов

В тиктоке часто встречается звуковой ряд, который очень хорошо отражает отношение власти к населению)

Ответить
0
Бип Боп

Еще один довод совершить цифровой детокс до следующей недели, это ж как все до невроза изойдут за эти дни ред.

Ответить
0
ilowen

Думают, сколько нарисовать едру, чтоб не слишком палевно было

Ответить
0
Михаил Фанк

перестарались чутка https://www.rbc.ru/politics/21/01/2021/60094d2c9a7947f512bf8c1a

Кремль назвал «оптимальный» результат «Единой…
Оптимальный результат для «Единой России» на выборах в Госдуму — 45% по спискам при явке 45%. Об…
www.rbc.ru
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0
некипишуй

Хм, а как связана администрация президента  с выборами?

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0
Грубый историк

всмысли в пятницу???
уже отметили же!
https://leonardo.osnova.io/976be96a-e620-570b-a315-4ea02d73a0e3/ ред.

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0
конгруэ́нтный

ну они как бы видят что могут себе это позволить 
никто не выходит 
никто ничего не может 
почему бы не поводить хуем немного 
такая форма самоутверждения 
фу конечно 
но типа 
этого бы не было не будь согласия 
пока за окном ничего не горит можно делать что хочешь 

Ответить
0
Михаил Фанк

https://www.rbc.ru/politics/21/01/2021/60094d2c9a7947f512bf8c1a
даже лучше нарисовали

Кремль назвал «оптимальный» результат «Единой…
Оптимальный результат для «Единой России» на выборах в Госдуму — 45% по спискам при явке 45%. Об…
www.rbc.ru
Ответить
0
Ответный шмель

24 сентября

но не сказали какого года

Ответить
0
Бетонный рубин

Цирк уехал, Эллочка осталась. Хотя Белковский пророчил ей пенсию после этой вакханалии

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0
Emil

Нас опять наебали, эх

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0
citizen

ебать

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0
Semyon Bochkaryov

Конечно, нужно же как-то объяснить почти 80 тысяч "лишних" бюллетеней электронного голосования, которые разумеется проголосовали правильно.

Я удивлен, что еще только 80 тысяч. Сделали бы уже 100 тысяч, докидали бы голоса всем провластным.

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0
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