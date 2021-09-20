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Новости
Сергей Исенеков

В Новосибирске провели первую в мире операцию на клапане аорты сердца без разреза грудной клетки Статьи редакции

Такой метод позволяет сохранить структуру костей грудины и свести к минимуму риск инфекционных осложнений у пациентов.

13 13 комментариев
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Хирурги во время операции на клапане сердца Фото: Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске провели уникальную в мировой практике операцию на двустворчатом клапане аорты без разрезов грудной клетки. Об этом ТАСС рассказали в клинике.

Как говорят врачи клиники, преимущество данной технологии — полная сохранность костных структур грудины. Это позволяет уменьшить риск инфекционных осложнений после хирургического вмешательства. Также они отмечают, после операции наблюдается быстрая реабилитация. По их словам, пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней.

Операцию провели 36-летнему пациенту с неполным смыканием створок клапана, которое приводит к обратному току крови из аорты в левый желудочек. В связи с этим левый желудочек сердца значительно увеличился в размерах, что могло привести к его дисфункции.

В ходе операции хирурги устранили провисание обеих створок клапана — собрали их свободные края несколькими швами и сузили диаметр фиброзного кольца до нормальных значений. Также врачи заменили расширенную часть аорты сосудистым протезом с сохранением аортального клапана пациента.

Доступ к сердцу осуществили с полным сохранением целостности грудины через второй межреберный промежуток по передней поверхности грудной клетки. Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межрёберном промежутке размером шесть с половиной сантиметров.

Александр Богачёв-Прокофьев
директор института патологии кровообращения НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина

Артериальный клапан имеет три створки. Они обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту. Двустворчатый аортальный клапан — один из самых распространённых врождённых пороков сердца.

Чаще всего он не приводит к хирургическому вмешательству, а в операции нуждаются лишь те пациенту, у которых нарушен кровоток. Помимо аортальной недостаточности у больных наблюдается расширение восходящего отдела аорты.

В апреле 2021 года хирурги этой же клиники провели первую в мире операцию на сердце через небольшой разрез в межреберном промежутке.

#новости #медицина

13 13 комментариев
70
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Усталый ключ

Ну хоть какой-то повод для гордости. 

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38
Радик Тагиров

"Вопреки, а не благодаря"

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10
Теоретический лолипоп

а почему больше нигде так не делают?

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3
alexferman

Не могут, например

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1
Теоретический лолипоп

не верится

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2
Иван Карчевский

Потому что РОССИЯ!!!! РОССИЯ!!!

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0
Андрей Ионов

охуеть, круто

а такая операция делалась по ОМС?

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1
Dr. Acula

вроде в нии всяких обычно бесплатные операции
но именно по омс ли хз

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1
Излишний Макс

Надо ещё наловчиться и получить направление туда)

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1
Dr. Acula

да без проблем, если есть необходимость

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0
Slow Zeleniy

Настоящие герои) 😎

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1
ggg123

Сообщение удалено ред.

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0
Neten

Достану сообщение из удалённого сервера - 250₽

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0
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