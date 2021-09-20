Такой метод позволяет сохранить структуру костей грудины и свести к минимуму риск инфекционных осложнений у пациентов.

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Хирурги во время операции на клапане сердца Фото: Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске провели уникальную в мировой практике операцию на двустворчатом клапане аорты без разрезов грудной клетки. Об этом ТАСС рассказали в клинике.

Как говорят врачи клиники, преимущество данной технологии — полная сохранность костных структур грудины. Это позволяет уменьшить риск инфекционных осложнений после хирургического вмешательства. Также они отмечают, после операции наблюдается быстрая реабилитация. По их словам, пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней.

Операцию провели 36-летнему пациенту с неполным смыканием створок клапана, которое приводит к обратному току крови из аорты в левый желудочек. В связи с этим левый желудочек сердца значительно увеличился в размерах, что могло привести к его дисфункции.

В ходе операции хирурги устранили провисание обеих створок клапана — собрали их свободные края несколькими швами и сузили диаметр фиброзного кольца до нормальных значений. Также врачи заменили расширенную часть аорты сосудистым протезом с сохранением аортального клапана пациента.

Доступ к сердцу осуществили с полным сохранением целостности грудины через второй межреберный промежуток по передней поверхности грудной клетки. Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межрёберном промежутке размером шесть с половиной сантиметров. Александр Богачёв-Прокофьев директор института патологии кровообращения НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина

Артериальный клапан имеет три створки. Они обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту. Двустворчатый аортальный клапан — один из самых распространённых врождённых пороков сердца.

Чаще всего он не приводит к хирургическому вмешательству, а в операции нуждаются лишь те пациенту, у которых нарушен кровоток. Помимо аортальной недостаточности у больных наблюдается расширение восходящего отдела аорты.