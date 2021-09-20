Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали Статьи редакции
Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.
По итогам подсчёта голосов избирателей рекомендованные «Умным голосованием» кандидаты выигрывали в 12 из 15 округов Москвы. Однако после добавления результатов онлайн-голосования они потеряли лидерство. Оппозиционные политики связали это с фальсификациями.
После обработки 100% онлайн-голосов по одномандатным округам в Москве везде выиграли кандидаты из «списка Собянина». Вот так, например, изменились итоги выборов:
- По Бабушкинскому одномандатному округу после обработки 99,59% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Валерий Рашкин (31,64% голосов). На втором месте шел телеведущий Тимофей Баженов от «Единой России» (30,29%). После добавления результатов электронного голосования результат Баженова вырос до 38,40%, а Рашкин получил 24,53%.
- В Ленинградском одномандатном округе после подсчёта 99,57% протоколов лидировала самовыдвиженец Анастасия Брюханова (27,14%), второе место было у Галины Хованской из «Справедливой России — За правду» (25,55%). ЦИК опубликовал данные 100% протоколов и ситуация изменилась: на первом месте оказалась Хованская (28,78%), на втором — Брюханова (23,28%).
- В Нагатинском одномандатном (после обработки 97,66% протоколов) выигрывала Анастасия Удальцова от КПРФ (31,14%). Ей уступала Светлана Разворотнева от «Единой России», набравшая 29,55% голосов. После того, как на сайте ЦИК появились результаты оставшихся 3% протоколов, выиграла Разворотнева (35,72%). Удальцова же опустилась на второе место (25,30%).
- В Кунцевском округе лидировал Михаил Лобанов от КПРФ (31%). Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов от «Единой России» набрал 40%. После добавления результатов онлайн-голосования он получил уже 47%, а Лобанов — 17%.
- В Центральном округе Сергей Митрохин («Яблоко») проиграл с результатом 21,85% самовыдвиженцу из «списка Собянина» Олегу Леонову (26,28%). Хотя до добавления онлайн-голосов Митрохин лидировал с 28%, а Леонов набрал только 20%.
- В Медведковском округе после подсчёта электронных протоколов выиграл самовыдвиженец Дмитрий Певцов (44%), а Денис Парфёнов от КПРФ набрал 20%. При этом до этого у Парфёнова было 35% голосов избирателей, у Певцова — 34%.
Шестеро лидировавших на выборах кандидатов от партии КПРФ после обработки онлайн-голосов проиграли.
КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования и запланировала провести митинги по всей стране. Однако акции в Москве 20, 21 и 25 сентября власти не согласовали, сославшись на эпидобстановку.
При этом ЦИК так и не опубликовала официальные результаты электронного голосования. Сначала оглашение перенесли на 14:00 из-за встречи председателя Эллы Памфиловой с президентом Владимиром Путиным. Затем брифинг по итогам выборов снова перенесли, новое время не сообщили.
Создававший систему столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко объяснил задержку четырёхкратным пересчётом результатов из-за отложенного голосования. При этом руководитель департамента сказал РБК, что с его стороны результаты отправили ещё утром в 4-6 часов. Пользователи соцсетей начали подозревать фальсификации.
В Мосгоризбиркоме заявили, что кандидаты, лидировавшие после обработки 99% протоколов, проиграли на выборах после подсчёта 100%, потому что на участке ДЭГ зарегистрированы десятки тысяч избирателей. «Ничего аномального здесь нет, это нормальная работа по установлению итогов голосования», — сказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Создатель проекта «Умное голосование» Алексей Навальный написал в инстаграме, что по данным с офлайновых участков в Москве рекомендованные проектом кандидаты победили на 11 участках из 15, в Петербурге — на 7 из 8.
Это изначально было понятно... Крч - https://twitter.com/Parfenov_Denis/status/1439757764218298373
Ой как неожиданно, никогда ведь такого не было.
Вот при советской влати 70 лет выбирали партийных чиновников и все всегда знали имена победителей заранее не потому, что "фальсификация" какая то ваша, а потому что люди все порядочные были, потому люди и голосовали за них. И за 30 лет в РФ тоже только честные выборы были, а все знали победителей только потому, что после сеансов Кашпировского 3 глаз себе открыли.