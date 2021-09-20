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Новости
Яна Ломакина

Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали Статьи редакции

Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.

43 43 комментария
2118 просмотров

По итогам подсчёта голосов избирателей рекомендованные «Умным голосованием» кандидаты выигрывали в 12 из 15 округов Москвы. Однако после добавления результатов онлайн-голосования они потеряли лидерство. Оппозиционные политики связали это с фальсификациями.

После обработки 100% онлайн-голосов по одномандатным округам в Москве везде выиграли кандидаты из «списка Собянина». Вот так, например, изменились итоги выборов:

  • По Бабушкинскому одномандатному округу после обработки 99,59% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Валерий Рашкин (31,64% голосов). На втором месте шел телеведущий Тимофей Баженов от «Единой России» (30,29%). После добавления результатов электронного голосования результат Баженова вырос до 38,40%, а Рашкин получил 24,53%.
  • В Ленинградском одномандатном округе после подсчёта 99,57% протоколов лидировала самовыдвиженец Анастасия Брюханова (27,14%), второе место было у Галины Хованской из «Справедливой России — За правду» (25,55%). ЦИК опубликовал данные 100% протоколов и ситуация изменилась: на первом месте оказалась Хованская (28,78%), на втором — Брюханова (23,28%).
  • В Нагатинском одномандатном (после обработки 97,66% протоколов) выигрывала Анастасия Удальцова от КПРФ (31,14%). Ей уступала Светлана Разворотнева от «Единой России», набравшая 29,55% голосов. После того, как на сайте ЦИК появились результаты оставшихся 3% протоколов, выиграла Разворотнева (35,72%). Удальцова же опустилась на второе место (25,30%).
  • В Кунцевском округе лидировал Михаил Лобанов от КПРФ (31%). Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов от «Единой России» набрал 40%. После добавления результатов онлайн-голосования он получил уже 47%, а Лобанов — 17%.
  • В Центральном округе Сергей Митрохин («Яблоко») проиграл с результатом 21,85% самовыдвиженцу из «списка Собянина» Олегу Леонову (26,28%). Хотя до добавления онлайн-голосов Митрохин лидировал с 28%, а Леонов набрал только 20%.
  • В Медведковском округе после подсчёта электронных протоколов выиграл самовыдвиженец Дмитрий Певцов (44%), а Денис Парфёнов от КПРФ набрал 20%. При этом до этого у Парфёнова было 35% голосов избирателей, у Певцова — 34%.

Шестеро лидировавших на выборах кандидатов от партии КПРФ после обработки онлайн-голосов проиграли.

Утром ввели [электронные результаты] — и всё перечеркнули. Вдруг оказывается, «Единая Россия» выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счёт это можно сделать? Только за счет халтуры.

Геннадий Зюганов
председатель партии КПРФ

КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования и запланировала провести митинги по всей стране. Однако акции в Москве 20, 21 и 25 сентября власти не согласовали, сославшись на эпидобстановку.

При этом ЦИК так и не опубликовала официальные результаты электронного голосования. Сначала оглашение перенесли на 14:00 из-за встречи председателя Эллы Памфиловой с президентом Владимиром Путиным. Затем брифинг по итогам выборов снова перенесли, новое время не сообщили.

Создававший систему столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко объяснил задержку четырёхкратным пересчётом результатов из-за отложенного голосования. При этом руководитель департамента сказал РБК, что с его стороны результаты отправили ещё утром в 4-6 часов. Пользователи соцсетей начали подозревать фальсификации.

В Мосгоризбиркоме заявили, что кандидаты, лидировавшие после обработки 99% протоколов, проиграли на выборах после подсчёта 100%, потому что на участке ДЭГ зарегистрированы десятки тысяч избирателей. «Ничего аномального здесь нет, это нормальная работа по установлению итогов голосования», — сказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Создатель проекта «Умное голосование» Алексей Навальный написал в инстаграме, что по данным с офлайновых участков в Москве рекомендованные проектом кандидаты победили на 11 участках из 15, в Петербурге — на 7 из 8.

Робот задумался, закурил и решил тормознуть с публикацией [итогов электронного голосования], пока ловкие ручонки единороссов не подделают результаты на полностью противоположные.

Алексей Навальный
политик

#новости #выборы2021 #госдума #умноеголосование

43 43 комментария
32
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Eugene
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33
Александр Авдеев

Always has been.

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1
Denis Logutko
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24
Denis Logutko

Эти долбоебы даже не стали менять за ночь процент (и оттенок синего) в победных округах, видимо устали сводить и пошли домой отсыпаться. Сразу видна рука профессионала! ред.

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7
No Name

На месте эха москвы запустили бы внутрикорпоративную забастовку. Так называемый «последний оплот либералов» похоже пал.

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0
Даулет Тургалиев

Особенно обидно за Брюханову и её компанию. Это была настоящая, яркая компания, которая полностью финансировалась засчёт донатов. Вчера на стриме они радовались каждому отрыву, а утром их просто уничтожили. ред.

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24
Железнодорожный крюк

настоящая, яркая компания

Вот только выборов не было.

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3
Zero-one-one

70-80 лямов это не маленькие деньги

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2
Похожий крюк

Перекос в сторону Едра из-за того, что оппозиционеры просто не смогли разобраться с электронным голосованием, так как намного менее технически прошаренные, чем голосующие за Едро, которые с клавиатурой и мышкой "на ты".

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10
Излишний Макс

мышкой "на ты"

"на ты чо нахуй"

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5
Ertha

Венедиктов теперь будет играть роль шлюшки которую будут пинать все кому не лень, а ОПГшечка будет смеяться за кадром пока граждане рвут волосатого хуя устроившего этот цирк.

Но награду он свою получит. Рот полон малафьи и отсутствии плашки Иноагента для Эха Москвы. ред.

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12
Женатый теркин30см

Чот вспомнил доктора Юи

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0
Излишний Макс

Dr. UI

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1
Marhal_New _Arleana
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0
Женатый теркин30см

Какой то он грустный

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0
Zero-one-one

@Яна Ломакина Рашкин и Лобанов организовали

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5
Александр Суханов

Это изначально было понятно... Крч - https://twitter.com/Parfenov_Denis/status/1439757764218298373

Парфенов Денис @Parfenov_Denis
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4
Похожий крюк

Бля, я не успею в Москву, мне только лететь туда 2 часа

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0
Женатый теркин30см

Как раз автобус подъедет

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0
Сергей Колесников

...с вежливыми людьми

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0
Соколов Андрей

Жидокац и Веник так топили за эту хуйню так топили!

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–5
Даулет Тургалиев

Пруф, пожалуйста, где Кац призывал голосовать по электронке

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5
Соколов Андрей

Предоставил, проверяй за щекой

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–2
Даулет Тургалиев

Неубедительно, прошу повторить или найти новый пруф ред.

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7
Информационный кот

Зачем искать новый пруф, когда можно повторить этот?

Ответить
1
Даулет Тургалиев

Хороший вопрос

По древней легенде (которую я только что придумал), повторив дважды один и тот же пруф - ты признаешь поражение в споре.

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1
Smaug The Terrible

Жиденько?

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0
Даулет Тургалиев

Слишком толсто

Ответить
0
Super 72

Они думали можно обмахнуть власть если массово голосовать электронно. Но напёрсточника не обманешь) 

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0
zlon

Ёбаные мрази. 

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3
Автомобильный шмель

Наперсточников нельзя переиграть.

Ответить
2
*

Кто же, интересно, думал, что будет иначе? 🤭

Ответить
1
Подлинный Макс

почему-то находятся даже завсегдатаи тж, для которых это шок

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0
Бетонный рубин

Кто бы мог подумать!

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1
Олимпийский Абдужаббор

Вот для этого и надо ходить на выборы

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1
No Name

Жесть Скабеев выиграл, реально клоунада

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1
Super 72

Чего они тормозят тогда? Слишком много вбросили походу, ищут какие голоса удалить что ли 
Замаскируют под «удаление ошибочно дважды учтённых голосов которые переголосовали»

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0
Трагический бинокль

ну дак у них там 100 тыщ лишних электронных голосов спалили

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1
Администратор Аккаунта

вот и юмореска

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0
Уважаемый кран

здравствуйте свободные люди

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0
Андрей Апанасик
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0
Андрей Рядькин

можно аналитику реакции Каца на поражение Брюхановой? на сход идет?

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0
Задумчивой Кот

Ой как неожиданно, никогда ведь такого не было.
Вот при советской влати 70 лет выбирали партийных чиновников и все всегда знали имена победителей заранее не потому, что "фальсификация" какая то ваша, а потому что люди все порядочные были, потому люди и голосовали за них. И за 30 лет в РФ тоже только честные выборы были, а все знали победителей только потому, что после сеансов Кашпировского 3 глаз себе открыли. 

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0
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