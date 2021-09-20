Общественный штаб объявил итоги онлайн-голосования в Москве: «Единая Россия» получила 44,77% Статьи редакции
КПРФ набрали 15,53%.
РИА «Новости» опубликовали итоги электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве. Данные предоставили в общественном штабе, сообщает агентство.
Результаты электронного голосования следующие:
- «Единая Россия» — 44,77%;
- КПРФ — 15,53%;
«Новые люди» — 7,86%;
- ЛДПР — 7,45%;
- «Справедливая Россия» — 6,84%.
Онлайн-голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму проходило в шести регионах России: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, Москве и Севастополе. В качестве основных преимуществ дистанционного волеизъявления граждан называли удобство и безопасность в условиях длящейся пандемии. Координатор «Умного голосования» Леонид Волков, напротив, охарактеризовал ДЭГ как «огромную разводку и абсолютное преступление против выборов»: по его мнению, электронное голосование открывает простор для массовых фальсификаций.
ЦИК представила результаты обработки онлайн-голосов в регионах, а обнародование данных по Москве задерживала. Затем объявление итогов перенесли на следующий день, и также не опубликовали вовремя. Официальная причина переноса — дополнительный пересчёт голосов людей, которые воспользовались возможностью переголосовать.
В соцсетях заметили, что после предварительных подсчётов онлайн-протоколов кандидаты, рекомендованные «Умным голосованием», проиграли «Единой России», хотя до этого лидировали. Пользователи начали подозревать фальсификации.
От всей души поздравляю Единую Россию и ее кандидатов с уверенной победой! Россияне в очередной раз отдали свои голоса в пользу партии, тем самым продемонстривова высокий уровень доверия к ее кандидатам и делам! Люди доверили себя, свое будущее и будущее своих детей партии, ведь только ЕР сможет продолжить курс страны на улучшение социальной сферы, рост пенсий, повышение благосостояния народа, непрекращающегося прогресса и модернизации экономики, укреплению нацвалюты, усилению самостоятельности субъектов РФ и уверенного взгляда в будущее для нас и наших потомков! Ура, товарищи!
Пиздаболы, 99% и 0.99% в бесконечности о такой возможности даже не знали, а тут каждый 6ой передумал. Ха-ха. ред.
Небольшой справедливости ради это сразу написано было в самом начале в голосовании. Даже, кажется, требовалось подтверждение, что ознакомился с написанным для загрузки самого листа голосований.
Мне вот еще под постами о выборах в США объясняли, но я нихуя не понял, попробуйте снова объяснить. Половина (даже больше половины, так как нет 50%) страны не согласна с выбранным курсом, но выбирать курс будет именно партия, набравшая большинство. Почему остальная половина страны должна сосать хуй тех, кто победил в США с минимальным перевесом, у нас - даже не с перевесом?
Так тут нет ответа на мой вопрос. Что будут делать вот эти челики?
Вот смотри, любимое выражение "каждый голос важен". Если 99 челиков проголосовали за разрешение оружия, а 101 челик - против, то оружие не разрешено, но буквально половина челиков недовольна выбором. Любая из этих систем приводит к выбору из двух кандидатов к конце концов.