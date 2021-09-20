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Новости
Яна Ломакина

Общественный штаб объявил итоги онлайн-голосования в Москве: «Единая Россия» получила 44,77% Статьи редакции

КПРФ набрали 15,53%.

125 125 комментариев
7523 просмотров

РИА «Новости» опубликовали итоги электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве. Данные предоставили в общественном штабе, сообщает агентство.

Результаты электронного голосования следующие:

  • «Единая Россия» — 44,77%;
  • КПРФ — 15,53%;

  • «Новые люди» — 7,86%;

  • ЛДПР — 7,45%;
  • «Справедливая Россия» — 6,84%.

Онлайн-голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму проходило в шести регионах России: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, Москве и Севастополе. В качестве основных преимуществ дистанционного волеизъявления граждан называли удобство и безопасность в условиях длящейся пандемии. Координатор «Умного голосования» Леонид Волков, напротив, охарактеризовал ДЭГ как «огромную разводку и абсолютное преступление против выборов»: по его мнению, электронное голосование открывает простор для массовых фальсификаций.

ЦИК представила результаты обработки онлайн-голосов в регионах, а обнародование данных по Москве задерживала. Затем объявление итогов перенесли на следующий день, и также не опубликовали вовремя. Официальная причина переноса — дополнительный пересчёт голосов людей, которые воспользовались возможностью переголосовать.

В соцсетях заметили, что после предварительных подсчётов онлайн-протоколов кандидаты, рекомендованные «Умным голосованием», проиграли «Единой России», хотя до этого лидировали. Пользователи начали подозревать фальсификации.

Главный скандал на выборах: результаты…
Присутствующие при подсчёте сообщают о нарушениях, а в соцсетях считают подозрительным внезапный…
tjournal.ru

#новости #выборы2021 #госдума

125 125 комментариев
27
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125 комментариев
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Трансгендолёт

Практически каждый второй пользователь электронного голосования за едро! 💪💪💪 Прогрессивные молодые москвичи за едро! ред.

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93
Трансгендолёт

От всей души поздравляю Единую Россию и ее кандидатов с уверенной победой! Россияне в очередной раз отдали свои голоса в пользу партии, тем самым продемонстривова высокий уровень доверия к ее кандидатам и делам! Люди доверили себя, свое будущее и будущее своих детей партии, ведь только ЕР сможет продолжить курс страны на улучшение социальной сферы, рост пенсий, повышение благосостояния народа, непрекращающегося прогресса и модернизации экономики, укреплению нацвалюты, усилению самостоятельности субъектов РФ и уверенного взгляда в будущее для нас и наших потомков! Ура, товарищи!

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44
Александр Суханов

Если доверие такое большое - значит можно и интернет отключать и дальше печатать веселые законы) 

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7
1 комментарий
Evgeny Rudakov

Да, только она!

Ответить
0
Grigory Kopiev

Не прогрессивные и молодые, а согнанные бюджетники

Ответить
1
диванный

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

Ответить
36
Вольный дебаркадер
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27
Bibba La Bibba
Ответить
12
Вольный дебаркадер
Ответить
12
4 комментария
FOX
Ответить
4
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Вольный дебаркадер
Ответить
1
3 комментария
Учащийся череп
Ответить
0
Владимир Яворский

Ну шо, удачи вам россияне и сил

Ответить
26
Luchano Spaguetti

А ты сам откуда? Можно к тебе?((

Ответить
12
Владимир Яворский

Украина тебе счастья не принесёт

Ответить
3
ЦарЪ

Давай в Казахстан

Ответить
0
5 комментариев
Минимальный алмаз

Меньше половины это же хорошо, да?

Ответить
24
Сергей Ахрем

44+7

Ответить
6
Минимальный алмаз

44+15+7+7+7

Ответить
17
2 комментария
Алексей Шепард

Нет, потому что по одномандатным округам они получают процентов 80 мест, и суммарно выходит больше 50 по итогам выборов

Ответить
4
Иван Кондратьев

Могли бы просто сказать: идите все нахуй

Ответить
8
Александр Суханов

Так и сказали) 

Ответить
19
Задумчивой Кот

Уже не в первый год говорят, с подключением во взрослую жизнь 

Ответить
0
Александр Суханов

https://twitter.com/RashkinV/status/1439898417656909826

Валерий Рашкин @RashkinV
Ответить
9
Просто Тимуррр

И тут внезапно комми обнаруживают что за них голосовали не их сторонники, а чисто по УГ, и выходить готовы полторы старухи

Ответить
7
Александр Суханов

Только вот репрессивные законы будут получать не полторы старухи..))

Ответить
9
1 комментарий
Сергей Ахрем

Не наблюдаю ажиотажа

Ответить
0
Александр Суханов

Ну значит "хаваем" еще пять лет каденцию едрисни.

Ответить
6
3 комментария
Evgeny Rudakov

Сходить, чтобы получить пизды за коммунистов? Ну, за Навального - туда-сюда, а за этих не хотелось бы.

Ответить
2
Собака соседа

Где можно посмотреть трансляцию, как их там пиздят?

Ответить
–4
Luchano Spaguetti

Все стало ясно после того, как результаты электронного голосования задержали на сколько там? На сутки? Ждали, чтобы циферку правильную выдать. 

Ответить
9
Оптимальный дым

Все стало понятно, когда пенедиктов на своем ютуб стриме крякнул, что из 1.9млн проголосовавших переголосовать решило 300к.
Пиздаболы, 99% и 0.99% в бесконечности о такой возможности даже не знали, а тут каждый 6ой передумал. Ха-ха. ред.

Ответить
8
Luchano Spaguetti

Не видел такой стрим и вообще момент, так как смотрел многие другие. Не разорвешься по части слежки за ходом выборов)) 

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0
Сергей Ахрем

Обратимые блокчейн-транзакции.Ну не пиздец ли

Ответить
0
1 комментарий
TopoR

Пиздаболы, 99% и 0.99% в бесконечности о такой возможности даже не знали, а тут каждый 6ой передумал. Ха-ха. ред.

Небольшой справедливости ради это сразу написано было в самом начале в голосовании. Даже, кажется, требовалось подтверждение, что ознакомился с написанным для загрузки самого листа голосований.

Ответить
0
Амид Сапилеп

ЦИрК

Ответить
9
Llaren Hlaalo

Не особо удивила победа ЕР. Удивил обсёр ЛДПР. С подливой причём.

Ответить
5
Дмитрий Шубкин

да кому они нахуй нужны
жириновский даже на фоне красных уже как зомби крикливое. ред.

Ответить
13
Твоего деда дед
Ответить
1
5 комментариев
Информационный кот

Ну за них же обычно бати "по приколу" голосовали, а у нынешней молодёжи уже другие приколы. Вот если Моргенштерн ЛДПР возглавит, у них будет шанс.

Ответить
6
Божественный нос

Я и по приколу до сиз пор голосую. Ибо мы с друзьями цитаты Жирика в повседневной жизни используем

Ответить
2
2 комментария
Luchano Spaguetti

За ЛДПР нынче в основном зеки голосуют (бывшие и на данный момент сидящие). 

Ответить
0
Декоративный украинец

Мне вот еще под постами о выборах в США объясняли, но я нихуя не понял, попробуйте снова объяснить. Половина (даже больше половины, так как нет 50%) страны не согласна с выбранным курсом, но выбирать курс будет именно партия, набравшая большинство. Почему остальная половина страны должна сосать хуй тех, кто победил в США с минимальным перевесом, у нас - даже не с перевесом?

Ответить
3
Ключевой татарин

вот есть разбор, который показывает все +/- трех основых избирательных систем, в США помесь пропорциональной и рейтинговой, у нас типа помесь пропорциональной и мажоритарной

Ответить
5
Декоративный украинец

Так тут нет ответа на мой вопрос. Что будут делать вот эти челики?
Вот смотри, любимое выражение "каждый голос важен". Если 99 челиков проголосовали за разрешение оружия, а 101 челик - против, то оружие не разрешено, но буквально половина челиков недовольна выбором. Любая из этих систем приводит к выбору из двух кандидатов к конце концов.

Ответить
1
1 комментарий
Semyon Bochkaryov

Потому что для этого и существуют депутаты от одномандатных округов.
Там победитель получает все - то есть мандат.

Ответить
1
Декоративный украинец

Может ли депутат по одномандатному округу разрешить в округе оружие, если депутаты по не одномандатному округу его запретили?

Ответить
1
4 комментария
alexferman

Потому что в США есть минимальная демократия, а в России даже такой нет)

Ответить
1
Анастасия Кузьмина

Половина страны может быть сколько угодно несогласна с курсом, но если она не ходит на выборы, она не может ни на что претендовать. Со всеми вбросами, каруселями и прочей дичью явка 50%

Ответить
1
Dmitry R.

там от силы дай бог 30 реальные. какое же позорище. ред.

Ответить
4
Вольный парфюмер
Ответить
3
Геннадий Колобежко
Ответить
0
Стройный теркин30см

Что с СПб? Я весь день в танке, мб пропустил инфу, Вишневский победил?

Ответить
1
ggg123

Никто не победил по одномандатным от оппозиции.

Ответить
6
Технический бокал

Какой из?

Ответить
0
Ключевой татарин

Сын Лазаря Вишневского

Ответить
5
5 комментариев
Semyon Bochkaryov

Ничего удивительного - на электронное голосование гнали бюджетников и муниципалов принудительно. 
За кого голосовать, им не говорили (ну как я слышал), но никто не будет кусать кормящую руку.

Ответить
1
Nact

За кого голосовать, им не говорили

Так ведь не важно кто как голосует, важно как считают

Ответить
5
Оптимальный дым

Нормальные люди тоже голосовали онлайн, у меня куча знакомых, которые "не в теме оппозиции", которая призывала приходить ножками, тоже голосовали онлайн.
И голосовали уж точно не за ЕР.

Просто потому что удобно/быстро/до участка колдоебить и тп и тд.

Ответить
2
Излишний Макс

ЦИК опубликовал

РИА «Новости» опубликовали

Это нормально?

Ответить
2
Предстоящий турник

РИА имеет госконтракты на освещение деятельности многих государственных органов, может и с ЦИКОМ имеет

Ответить
0
Излишний Макс

Заголовок уже исправили.
Ну и думаю на своём сайте ЦИК должен опубликовать результаты

Ответить
0
Super 72

Убрать этих одномандатников, это ужасная идея! 45 и 47% едра по спискам ЭТО ИХ ПОРАЖЕНИЕ, а в итоге блин у них 2/3 мест. 
Нужно требовать реформ

Ответить
2
Oleg Shirochenkov

Не для того их вернули в 2016, чтобы убирать.

Ответить
0
Плодово-ягодная Трансмиссия

Удивительные новости, впервые вижу подобное

Ответить
2
NavaGava

Справедливая Россия

Я попрошу…
“Справедливая Россия — Патриоты — За правду”

Ответить
2
aliftin

За новые людей столько же сколько за лдпр? Да не смешите меня. 

Ответить
1
Олег Скоробогатов

Для меня они не существуют как и нынешнего президента я не признаю и для меня он никто. 

Ответить
0
Предстоящий турник

Налоги-то всё равно плотишь(

Ответить
1
Олег Скоробогатов

Пусть подавятся. Каждый раз при оплате посылаю им мысленно удавиться всем и всем их выродкам.

Ответить
0
russianvoodoo

Смотрю на комменты и не понимаю, что именно в таком результате людям кажется неожиданным. 

Ответить
0
Дмитрий Шубкин

Немного неожиданно что решили так тупо цифры рисовать. Обленились видимо в оффлайне вбрасывать уже.

Ответить
0
4 комментария
Жилой Мурод

🤙🤙🤙

Ответить
0
FOX

ура

Ответить
0
Люц Шнайдер

Слава Партии!

Ответить
0
Alexander Irzack

Грустно всё это, только зря время потратил на вспомнить пасс от госуслуг. 

Ответить
0
Сергей Анонимович

Что? Чудеса короче

Ответить
0
Evgeny Rudakov

Виват Венедиктову!

Ответить
0
Неправильный глобус

🎉

Ответить
0
Антон Лисин

Опять кто-то обосрался

Ответить
0
ЦарЪ

Почему не 146% ?

Ответить
0
Павел Морозов

Ебать, еще бы она получила меньше. Явно подтасовали результаты

Ответить
0
Бетонный рубин

Не вижу классических 146%

Ответить
0
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