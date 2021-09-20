КПРФ устроила в Москве акцию против фальсификаций на выборах в Госдуму. На неё пришли 200 человек Статьи редакции
По словам мэрии Москвы, акция не была согласована. Депутат Валерий Рашкин сказал, что полиция пообещала не препятствовать проведению встречи.
На Пушкинской площади в Москве началась акция КПРФ против фальсификации результатов выборов в Госдуму. Прямую трансляцию митинга ведёт ютуб-канал издания Sota.
Ранее зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил о проведении акций в Москве и по всей России 25 сентября и 3 октября по итогу выборов в Госдуму, а заявки на эти даты были поданы заранее. Мэрия Москвы не согласовала акции из-за эпидобстановки.
По данным «Би-би-си», на площади собралось около 200 человек. Акция началась в 18:30: активисты развернули на площади технику для вещания. Полиция не вмешивалась, пишет телеграм-канал Avtozak Live. Позднее правоохранители к подошли к кандидату «Умного голосования» Валерию Рашкину, который проиграл выборы в одномандатном округе в Москве, и пообещали, что не будут препятствовать проведению встречи.
После начала акции Рашкин со сцены заявил о массовых фальсификациях и «голосовании за углом». Самые большие фальсификации, по его словам, были совершены с помощью электронного голосования. Кроме того, он пожаловался на использование административного ресурса.
Рашкин призвал «сесть за стол переговоров» и признать выборы в Москве недействительными. По его мнению, «электронное голосование должно быть убрано из законодательства навсегда».
По словам депутата, ночью, во время подсчёта бюллетеней на участках, коммунисты увидели реальную поддержку и по партийному списку, и по одномандатникам. Рашкин утверждает, что из 15 одномандатных округов кандидаты компартии выиграли в семи.
Также Рашкин заявил, что коммунисты будут проводить народные сходы в Москве до тех пор, пока результаты голосования на думских выборах в столице не аннулируют. Следующий сход Рашкин назначил на субботу 25 сентября.
На самом деле печальное зрелище, которое даже запрещать нет смысла. На площади не больше четырёх сотен человек, из которых четверть наверное составляют журналисты и аполитичные зеваки. И это вторая по результатам партия. И это на пике возмущения результатами выборов. И это при том, что им, насколько я понял, не запретили проводить данное мероприятие и не угрожали участникам проблемами с законом.
Понятно, что погода мягко говоря не благоволит митингам. Но всё же ни в какое сравнение с протестами в Беларуси речи не идёт. Даже на январские акции или протесты в Хабаровске это никак не тянет.
Посмотрим, конечно, что будет в последующие дни. Но что-то мне подсказывает, что мы накануне грандиозного н и ч е г о. ред.