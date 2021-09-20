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Новости
Сергей Исенеков

КПРФ устроила в Москве акцию против фальсификаций на выборах в Госдуму. На неё пришли 200 человек Статьи редакции

По словам мэрии Москвы, акция не была согласована. Депутат Валерий Рашкин сказал, что полиция пообещала не препятствовать проведению встречи.

115 115 комментариев
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Валерий Рашкин беседует с полицейским Фото: Денис Каминев / «Дождь»

На Пушкинской площади в Москве началась акция КПРФ против фальсификации результатов выборов в Госдуму. Прямую трансляцию митинга ведёт ютуб-канал издания Sota.

Ранее зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил о проведении акций в Москве и по всей России 25 сентября и 3 октября по итогу выборов в Госдуму, а заявки на эти даты были поданы заранее. Мэрия Москвы не согласовала акции из-за эпидобстановки.

По данным «Би-би-си», на площади собралось около 200 человек. Акция началась в 18:30: активисты развернули на площади технику для вещания. Полиция не вмешивалась, пишет телеграм-канал Avtozak Live. Позднее правоохранители к подошли к кандидату «Умного голосования» Валерию Рашкину, который проиграл выборы в одномандатном округе в Москве, и пообещали, что не будут препятствовать проведению встречи.

После начала акции Рашкин со сцены заявил о массовых фальсификациях и «голосовании за углом». Самые большие фальсификации, по его словам, были совершены с помощью электронного голосования. Кроме того, он пожаловался на использование административного ресурса.

Медиазона @mediazzzona
На Пушкиной начался митинг КПРФ из-за результатов выборов. Выступает Валерий Рашкин

Видео: Максим Литаврин / Медиазона

Рашкин призвал «сесть за стол переговоров» и признать выборы в Москве недействительными. По его мнению, «электронное голосование должно быть убрано из законодательства навсегда».

У нас уже есть факты, что электронное голосование прошло даже с нарушением тех нормативных актов, которые у них есть. Она не могла 6 часов зависать. В исковом заявлении, который мы подадим в Верховный суд, если не отменят результаты. Если на это не отреагирует он, то мы подадим заявление в Страсбург! Мы будем использовать все рычаги, чтобы право волеизъявление москвичей было прописано в протоколах результатов.

Валерий Рашкин
депутат КПРФ

По словам депутата, ночью, во время подсчёта бюллетеней на участках, коммунисты увидели реальную поддержку и по партийному списку, и по одномандатникам. Рашкин утверждает, что из 15 одномандатных округов кандидаты компартии выиграли в семи.

Также Рашкин заявил, что коммунисты будут проводить народные сходы в Москве до тех пор, пока результаты голосования на думских выборах в столице не аннулируют. Следующий сход Рашкин назначил на субботу 25 сентября.

#новости #выборы #госдума

115 115 комментариев
42
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115 комментариев
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Мутёнок

ну прямо мем с двумя собаками,

коммунисты сто лет назад:
мы берем власть в свои руки, если есть возражения, то выскажите их матросам с винтовками

коммунисты сегодня:
нам кажется вы ошиблись в электронном голосовании, пожалуйста не делайте так если можно конечно
ред.

Ответить
51
Декоративный украинец

Коммунисты сто лет назад:
– мы берем власть в свои руки, если есть возражения, то выскажите их матросам с винтовками.
Единая Россия сегодня:
– мы берем власть в свои руки, если есть возражения, то выскажите их матросам с винтовками.

Ответить
42
Ключевой татарин

ЕР приемница КПСС не хуже КПРФ, если сверять списки партийных функционеров

Ответить
15
Александр Суханов

Всё только впереди. Процессы начались и это факт. Экономическая ситуация этому поспособствует. 

Ответить
2
3 комментария
Декоративный украинец

Точнее казакам с нагайками.

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1
Andre Macareno

Ну, Тесака убили, больше матросов не осталось

Ответить
1
Рантье

Каким же нужно быть жадным до лайков полудурком с мышлением твиттерских чтобы писать такую чушь. 

Ответить
1
Мутёнок

согласен

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0
Похожий крюк

 Мэрия Москвы акции не согласовала из-за эпидобстановки

Вот закончится корона в 2040 году - тогда и выходите на свои митинги.

Ответить
30
Mikha Nanullov

88 лет для носителя короны не предел

Ответить
1
Иркутский дым

щас хуяк, и коммунисты памятник Ленина начнут валить в знак протеста, тогда матрица точно схлопнется  ред.

Ответить
21
Иркутский дым

где блять Габышев и Игумен Сергий. НАБЕРИТЕ ИМ КТО-ТО!

Ответить
3
Неправильный глобус

Да не, уже похоже все закончилось.

Ответить
7
Картошка Фри

Ждем эпический протест от россиян!

Ответить
7
Пермский цвет

Не стоит от этого народа много ждать 

Ответить
18
Картошка Фри

Саша, ты недооцениваешь протестный профессионализм комментаторов с тж. Они беларусам указали на огромное количество ошибок год назад, поэтому ожидается мастер-класс

Ответить
51
2 комментария
Salesman

Давай Рашкин! Вали их!!

Ответить
9
Иркутский дым

А какая  у него настоящая фамилия - Российскин? 

Ответить
9
Salesman

Голдберг 

Ответить
15
3 комментария
Marhal_New _Arleana

молодой человек, пройдемте

Ответить
1
Salesman

Свободу Навальному! Всех не закроешь фраер!

Ответить
1
2 комментария
Декоративный украинец

полиция пообещала не препятствовать проведению встречи

Встреча будет соответствовать прописанному в методичке.

Ответить
12
Александр Авдеев

моча против говна

Ответить
2
norm

Вкусное мороженое против гречки.

Ответить
13
Hagotireno

Недооценённый коммент.

Ответить
0
Дорогой ящик
Ответить
3
Церковный крюк

Когда пришлось голосовать за мразь, чтобы оттянуть голоса от гниды

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Если на это не отреагирует он, то мы подадим заявление в Страсбург! 

Жестоко

Ответить
5
Alex Blake

Лучше сразу в Нюрнберг

Ответить
6
Marhal_New _Arleana

Самолетом в Гаагу

Ответить
2
1 комментарий
Иркутский дым

КАК ТОЛЬКО УЗНАЕМ ГДЕ ЭТО?!??!?!

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Немецкая Франция

Ответить
0
2 комментария
Bad Mother Fucker

с козырей зашел

Ответить
0
Alex Blake

После жесточайших белорусских митингов, закончившихся ничем, Путин снисходительно посмеивается над активностью коммуняк ред.

Ответить
0
Романелло Кивогенс

На самом деле печальное зрелище, которое даже запрещать нет смысла. На площади не больше четырёх сотен человек, из которых четверть наверное составляют журналисты и аполитичные зеваки. И это вторая по результатам партия. И это на пике возмущения результатами выборов. И это при том, что им, насколько я понял, не запретили проводить данное мероприятие и не угрожали участникам проблемами с законом.

Понятно, что погода мягко говоря не благоволит митингам. Но всё же ни в какое сравнение с протестами в Беларуси речи не идёт. Даже на январские акции или протесты в Хабаровске это никак не тянет. 

Посмотрим, конечно, что будет в последующие дни. Но что-то мне подсказывает, что мы накануне грандиозного  н и ч е г о.  ред.

Ответить
10
Alex Blake

Получается, власть добилась своего, убедила народ, что митинги ничего не решают. Недовольство просто перерастает в апатию. 

Ответить
2
14 комментариев
Усталый ключ

Валерий Рашкин сказал, что полиция пообещала не препятствовать проведению встречи

А это уже не ему решать. Кончилось его время.

Ответить
3
Виталий Куликов

А мой кумуняка победил, так что никуда я не пойду.

Ответить
2
Папуша

но КПРФ не признают результаты выборов!

Ответить
1
Виталий Куликов

Значит я не признаю КПРФ

Ответить
5
4 комментария
Бетонный рубин

Как началась, так и закончится

Ответить
2
Arugin

Рашкин и Лобанов - красавчики. 

Ответить
2
Александр Суханов

Да. Выступить дали всем, кто пришел. Остальные видимо побежали отмечать победу едрисни. 

Ответить
0
stikerman

Сейчас на дожде смотрю.

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

и как?

Ответить
0
stikerman

Грустно

Ответить
2
6 комментариев
Папуша

В субботу в 14:00 зовут всех на Пушкинскую. На встречу с депутатами, если вы понимаете, о чём речь

Ответить
1
Пермский цвет

пообещали, что не будут препятствовать проведению встречи

Лол а зачем им это? Они потом всех по камерам выловят

Ответить
1
Victor Ganin

Правильно ли я понимаю, что все те россияне, которые кричали, что не хотят выходить на несанкционированные митинги, не вышли и на санкционированный?
Долбоёбы пиздец.

Ответить
0
Пермский цвет

Технически он не санкционированный 

Ответить
2
Александр Суханов

Правильно понимаешь.. Сработал следующий механизм - разделяй и властвуй. ред.

Ответить
0
Сергей Ахрем

ни слова про Лёху

Ответить
0
Александр Суханов

Они высказали лозунг - свободу всем политзаключенным. В этот список входит и Лёха. Без сноса режима, нельзя запустить политическую жизнь в стране. 

Ответить
1
Александр Суханов

Во, теперь и про Навального!) 
Свободу Навальному!

Ответить
1
Пермский цвет

Говорили про Леху. 

Ответить
1
Папуша

ты нетерпеливый просто. щас яблочница выступает и говорит про умное голосование

Ответить
0
Александр Суханов

И про Брюханову сказали. Она должна была выиграть! ред.

Ответить
1
3 комментария
Люц Шнайдер

Кто из тэжэшников в авангарде протеста?

Ответить
0
Пермский цвет

Я была. Народу очень мало 

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ожидаемо, что молодые и горячие революционеры с тэжэ готовы отстаивать свои интересы лишь в комментариях.

Ответить
2
2 комментария
Александр Суханов

Хз, многие в цифровой гулаг с казачками спешат. 

Ответить
0
Luchano Spaguetti

У меня в Иркутской области хотя бы из 4 одномандатников четыре от ЕДРА и один от КПРФ. Можно хотя бы в 3/4 силы митинговать

Ответить
0
Глеб Ворончихин

Ну что, когда объявят КПРФ иноагентом?)
или может быть внесут ее в список экстремистских организаций?

Ответить
0
Антитела

В комментариях было куча недовольных, факт фальсификаций зафиксирован, почему на Пушкинской так мало людей?

Ответить
0
Папуша

1. никто не верит кпрф

Ответить
0
Романелло Кивогенс

Сам этому дивлюсь. Мне казалось, что у коммунистов наиболее многочисленные и преданные сторонники. Да и от комментариев под их роликами как правило веет непоколебимостью, верностью идеологии и готовностью идти до конца. Но пока что-то никак. 

Ответить
0
Пермский цвет

Болотная тоже не одну неделю разогревалась насколько я помню 

Ответить
0
1 комментарий
Илья Синица
Ответить
0
Олег Скоробогатов

Надо всем останавливать всю страну и стоять до последнего, пока каждая тварь из ер не будет наказана по закону.

Ответить
0
Александр Суханов

А для того, чтобы это сделать нужна мощная агитация и политизация общества. Надо показывать и рассказывать всем, что происходит. Экономическая ситуация сейчас может играть очень важную роль в этом.  

Ответить
0
Zzzzzzz

Мда, вторая партия в стране собирает 200 человек. Нэвэльный — десятки тысяч. 2% дерьма говорите

Ответить
0
Теоретический лолипоп

мир! партия! мавзолей!

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–1
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