ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах в Госдуму: «Единая Россия» получила конституционное большинство Статьи редакции
Партия сможет принимать федеральные законы без поддержки других фракций.
Центральная избирательная комиссия России подсчитала 100% голосов на выборах депутатов Госдумы, следует из данных комиссии.
По спискам голоса распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 49,82%;
- КПРФ — 18,93%;
- ЛДПР — 7,55%;
- «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%;
- Новые люди — 5,32%.
В Госдуму впервые за 17 лет проходят пять партий, а не четыре. Остальные партии, участвовавшие в выборах (Партия пенсионеров» (2,45%), «Яблоко» (1,34%), «Коммунисты России» (1,27%), «Зеленые» (0,91%), «Родина» (0,80%), РПСС (0,77%), «Зеленая Альтернатива» (0,64%), «Партия Роста» (0,52%) и «Гражданская платформа» с 0,15%), не преодолели пятипроцентный барьер — они не попадают в парламент.
По одномандатным округам ситуация следующая:
- «Единая Россия» — 198 округов (88%);
- КПРФ — 9;
- «Справедливая Россия — За правду» — 8;
- самовыдвиженцы — 5;
- ЛДПР — 2;
- «Родина» — 1;
- «Партия роста» — 1;
- «Гражданская платформа» — 1.
По предварительным итогам ЦИК, единороссы получили 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. Таким образом, у «Единой России» будет конституционное большинство (более 300 мест в Госдуме). Она сможет принимать законы без учёта мнения других партий.
Окончательные итоги выборов ЦИК запланировала утвердить в пятницу 24 сентября. Явка составила 51,68%.
На выборах в Госдуму 2016 года «Единая Россия» набрала 54,2%, что позволило занять 343 места в Госдуме. Таким образом последние пять лет у «ЕР» было конституционное большинство в парламенте. Это даёт право принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить некоторые изменения в Конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и её комитетов.
думаю, что если в госдуме стало еще больше террористов и пропагандистов то активная фаза войны становится еще ближе. А то насколько массовым оказалось УГ и что Зюганов и Жириновский в борьбе за электорат бежали бомбить Киев наперегонки мне добавляет уверенности что не очень-то за поребриком это кого-то и возмутит. ред.