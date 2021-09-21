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Новости
Яна Ломакина

ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах в Госдуму: «Единая Россия» получила конституционное большинство Статьи редакции

Партия сможет принимать федеральные законы без поддержки других фракций.

108 108 комментариев
2938 просмотров

Центральная избирательная комиссия России подсчитала 100% голосов на выборах депутатов Госдумы, следует из данных комиссии.

По спискам голоса распределились следующим образом:

  • «Единая Россия» — 49,82%;
  • КПРФ — 18,93%;
  • ЛДПР — 7,55%;
  • «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%;
  • Новые люди — 5,32%.

В Госдуму впервые за 17 лет проходят пять партий, а не четыре. Остальные партии, участвовавшие в выборах (Партия пенсионеров» (2,45%), «Яблоко» (1,34%), «Коммунисты России» (1,27%), «Зеленые» (0,91%), «Родина» (0,80%), РПСС (0,77%), «Зеленая Альтернатива» (0,64%), «Партия Роста» (0,52%) и «Гражданская платформа» с 0,15%), не преодолели пятипроцентный барьер — они не попадают в парламент.

По одномандатным округам ситуация следующая:

  • «Единая Россия» — 198 округов (88%);
  • КПРФ — 9;
  • «Справедливая Россия — За правду» — 8;
  • самовыдвиженцы — 5;
  • ЛДПР — 2;
  • «Родина» — 1;
  • «Партия роста» — 1;
  • «Гражданская платформа» — 1.

По предварительным итогам ЦИК, единороссы получили 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. Таким образом, у «Единой России» будет конституционное большинство (более 300 мест в Госдуме). Она сможет принимать законы без учёта мнения других партий.

Окончательные итоги выборов ЦИК запланировала утвердить в пятницу 24 сентября. Явка составила 51,68%.

На выборах в Госдуму 2016 года «Единая Россия» набрала 54,2%, что позволило занять 343 места в Госдуме. Таким образом последние пять лет у «ЕР» было конституционное большинство в парламенте. Это даёт право принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить некоторые изменения в Конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и её комитетов.

#новости #выборы2021 #госдума

108 108 комментариев
20
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108 комментариев
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Люц Шнайдер

С добрым утром, тэжэшники!

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31
Верующий месяц

Прилепин прошёл? Прилепин-то прошёл? Прошёл?

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4
Люц Шнайдер

Про Прилепина я знаю лишь то, что он писатель. Так что не понимаю твоего возбуждения.

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–4
19 комментариев
Минимальный шмель

Шалом, славяне!

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1
Трансгендолёт

Ученые еще сотни лет будут изучать феномен единой россии, ведь на улице или среди знакомых кого не спросишь, за едро никто не голосует, а как выборы, так сразу удобное конституционное большинство

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22
Алексей Иванов

Никакой это не феномен. Обычные совковые бабки вбрасывают столько, сколько будет нужно и с этим ничего не сделать, кроме, как ждать, пока они все сдохнут

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4
Верующий месяц

с молодожью давно говорил? 

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10
8 комментариев
Michael Shultz

Надо было просто спрашивать не у знакомых, а у работяг/алкашей/бабок у подъездов

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3
Федя Прозоров

Я сталкивался с людьми среднего возраста, кто в целом за Путина, но единоросов считают пидорасами

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1
Люц Шнайдер

В выходные выборы в Бундестаг. Большая просьба к экспертам не расходиться.

Ответить
10
AZP

Там вообще хер пойми что творится. Никто не знает результат!

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2
alexferman

Живут в полной неопределённости, как дикари какие-то

Ответить
5
Минимальный шмель

49,82%

А что не 49,99999999999999999999999999999999999999999%

Ответить
9
aliftin

Нельзя злоупотреблять возможностями. 

Ответить
5
Минимальный шмель
Ответить
2
2 комментария
Алексей Иванов

А ведь киндер-сюприз сказал сделать 45%, но перебдели до 49%, так, на всякий

Ответить
0
Eugene
Ответить
9
Верующий месяц
Ответить
8
AZP

Ох, наебут

Ответить
1
Сергей Лукин

С каждыми выборами процент голосов за едро все меньше и меньше. Ну ничего, нужно потерпеть еще трое-четверо выборов, и тогда заживём! 
👍  ред.

Ответить
7
No Name

Да нет, 49,32 (рост 4,88) было на прошлых. На текущих 49,82. На следующих вангую 51,02 ред.

Ответить
2
Gnome

Какой смысл в других партиях, если ЕдРо будет принимать любые инициативы и отклонять?

Ответить
6
Дмитрий Тимофеев

Ну это уже 20 лет как, все партии - карманные и только для вида, т.к боятся и слушаются главного. Поэтому ничего стабильно не меняется и с этими выборами тоже ред.

Ответить
4
Федя Прозоров

Типа у нас многопартийность и нет гегемонии одной партии

Ответить
0
Федя Прозоров

Бля, описал совок 

Ответить
1
alexferman

Почему во всех СМИ пишут про конституционное большинство, если конституционное большинство это 2/3 мест в парламенте, тогда как тут меньше половины? я не понимат

Ответить
5
Учащийся инструмент

Они плюс к этому ещë 90 процентов мандатов нафальсифицировали, так и добрали.  ред.

Ответить
6
alexferman

Да, точно, сорян

Ответить
1
1 комментарий
Marhal_New _Arleana

Почему? 198 + 112. Что-то из этого одномандатным, а что-то по округам. В сумме конституционное большинство ред.

Ответить
0
Андрей Охапкин

А что хотели россияне? Понятно же, что с первого раза не получится..... ред.

Ответить
2
No Name

Созыв то всего лишь восьмой

Ответить
9
Андрей Охапкин

А сколько ещё впереди? Эх

Ответить
2
Люц Шнайдер

Вся надежда на внуков.

Ответить
5
Marhal_New _Arleana

Внуков депутатов единой России?

Ответить
2
Верующий месяц

ВСË? ВСМЫСЛЕ??? БЛЯДСКИЙ ЦИРК КОНЧИЛСЯ? ОБЕЩАЛИ ЖЕ ДО ПЯТНИЦЫ!!!!!!

Ответить
4
Marhal_New _Arleana

Накладочка. Что думаешь о 7%ввп на оборону?

Ответить
0
Верующий месяц

думаю, что если в госдуме стало еще больше террористов и пропагандистов то активная фаза войны становится еще ближе. А то насколько массовым оказалось УГ и что Зюганов и Жириновский в борьбе за электорат бежали бомбить Киев наперегонки мне добавляет уверенности что не очень-то за поребриком это кого-то и возмутит.  ред.

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0
11 комментариев
AZP

И 146% на дороги?

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0
1 комментарий
AZP

«Яблоко» (1,34%)

Дед Григорий особнячок отработал ред.

Ответить
4
Европейский историк

Дед Гриша идёт нахуй

Ответить
1
Andy

Как обычно накрутили там где не было наблюдателей. Наблюдателей не было из-за того что всех нахуй задавили. А так же никто тупо не пришёл на выборы, реальная явка 30%

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4
ну и в чем он не прав

всё сон, ом...

Ответить
3
Верующий месяц

На всё воля возможного

Ответить
3
ну и в чем он не прав

на всё воля Возможного...

Ответить
2
3 комментария
stikerman

Какой блядский цирк.

Ответить
3
Павел Мухунов

ЦИК подсчитала 146% голосов на выборах

Ответить
3
Общественный украинец

Пиздос)

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

По итогам ЕДРО потеряла 24 мандата.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Значит всё не зря

Ответить
3
AZP

Не зря сел Навальный

Ответить
2
1 комментарий
Божественный огонь

Провели зато в новых людей

Ответить
0
Николай Иванов

Переборщили

Ответить
1
Субъективный томагавк_два

По Москве прям совсем. И попутно обосрались с электронкой. ред.

Ответить
0
Paco Official

Россия лучшая страна! Ура ура ура!!!!!!

Ответить
1
Божественный огонь

Так победили что даже свои же не поздравляют с победой. Рисовальщики

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1
Виктор Омай

Революция провалилась... Ну ничего, на следующих выборах будет 48%, там глядишь и победите лет через 300)

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0
Viktor Mandarin

Кул. Ещё пятёрку накинули

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

В этот раз им зачем менять конституцию? Могли бы обойтись просто большинством как в 2к11

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0
Владимир Татарович

Зря вы недооцениваете этих ребят, чувствую до выборов президента они еще учудят что-нибудь более интересное чем изменение в конституции.

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0
Evil Pechenka

Eeeee!

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0
Alexander Star

Говно

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0
Имя Фамилия

Путин обнулился. ЕдРо победило. Навальный сидит. што ш

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0
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