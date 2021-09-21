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Новости
Яна Ломакина

На испанском острове Пальма начал извергаться вулкан: лава добралась до домов, 5,5 тысяч человек эвакуировали Статьи редакции

Исследователи считают, что скоро лава доберётся до океана — это может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

19 19 комментариев
2186 просмотров
Фото Борха Суарес/Reuters 

В воскресенье 19 сентября на острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. 20 сентября поток лавы добрался до жилых домов и уже уничтожил более 100 зданий, сообщает Associated Press.

Лава не оставляет ничего на своём пути.

Серхио Родригес
мэр города Эль-Пасо

По данным Института вулканологии Канарских островов, лава движется со скоростью 700 метров в час. Её температура — более 1000 градусов по Цельсию. Учёные ожидают, что лава доберётся до Атлантического океана: контакт с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Из опасных районов эвакуировали около 5,5 тысяч человек. Военные и гражданская гвардия Испании пытаются не допустить возникновения пожаров.

Фото Borja Suarez/Reuters
Jacopo K. Natale @JacopoKNatale
Eruption in La Palma is now giving its best. Really sorry for the evacuees who lost/will lose their home, the volcano is claiming back his lands.
Erin @Erinhazeel
The Invoca has confirmed that the lava coming out of the volcano reaches a temperature of 1075 ºC. THIS IS CRAZY!!!

#spain #volcano #lapalma

До извержения Кумбре-Вьеха сейсмологи зафиксировали рост сейсмической активности на острове. За неделю произошло более 25 тысяч землетрясений с магнитудой до 3,8. Самый мощный толчок — 4,2 по шкале Рихтер — зафиксировали в воскресенье.

Остров Пальма — вулканического происхождения, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение было здесь в 1971 году, тогда проснулся вулкан Тенегия. До этого, в 1949 году, извергался вулкан Сан-Хуан.

#новости #испания #происшествия

19 19 комментариев
12
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Человеческий колос

 На испанском острове пальма извергается вулкан

Из-за того, что "пальма" с маленькой буквы, будто описание на Алиэкспрессе прочитал. Какая-нибудь лава-лампа в виде пальмы. ред.

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6
Александр Авдеев

"Лава не оставляет ничего на своём пути.
Серхио Родригес
мэр города Эль-Пасо"
больше на цитату Стетхема похоже.

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3
Газетный микрофон
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5
аятомат

Остров с вулканами....и заселили домами и людьми....гениально

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2
Kir Kirsky

Япония:

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5
Kir Kirsky

@робик

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1
Ответный каякер

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Фукусиму проебали - нихуя не поняли 

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0
Рейтгейт

Наверное из-за дешёвой стоимость жилья, которая была связана с высокими рисками

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0
Алексей Алексеев

А ещё люди, например, заселили Флориду, где постоянные ураганы. Или Индонезию где частые землетрясения и цунами, в результате одного из них в 2004 г погибло 230 тыс человек. Люди везде живут, даже в России. 

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0
Евгений Иванов

Народ знал, что там вулкан и может рвануть, но всё равно строил города и дома.

На что надеялись?

Это как строить города в поймах и по руслам горных рек, и однажды их смоет, как в Германии летом 2021 года.

Это как строить дом на склоне оврага. Однажды и его смоет.

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0
Чуждый браслет

Вот про это мне пел Шуфутинский?
Пусть оно самому ему снится, Пальма де Майорка

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0
Чуждый браслет

Или это другая Пальма

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2
Михаил Зеленин

другая 

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1
Чуждый браслет

Ладно, тогда пусть она мне приснится

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3
Чуждый браслет

Но песня хорошая

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1
Виталий Чухнов

Пальма разве не с большой буквы пишется? 

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0
Имя Фамилия

нет, это название растения

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2
Amre Askarov

За неделю произошло более 25 тысяч землетрясений с магнитудой до 3,8.

Пиздец, 25к землетрясений...

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0
Ответный каякер

лава доберётся до океана — это может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

У них там тоже выборы, что ли? 

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0
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