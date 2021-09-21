На испанском острове Пальма начал извергаться вулкан: лава добралась до домов, 5,5 тысяч человек эвакуировали Статьи редакции
Исследователи считают, что скоро лава доберётся до океана — это может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.
В воскресенье 19 сентября на острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. 20 сентября поток лавы добрался до жилых домов и уже уничтожил более 100 зданий, сообщает Associated Press.
По данным Института вулканологии Канарских островов, лава движется со скоростью 700 метров в час. Её температура — более 1000 градусов по Цельсию. Учёные ожидают, что лава доберётся до Атлантического океана: контакт с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.
Из опасных районов эвакуировали около 5,5 тысяч человек. Военные и гражданская гвардия Испании пытаются не допустить возникновения пожаров.
До извержения Кумбре-Вьеха сейсмологи зафиксировали рост сейсмической активности на острове. За неделю произошло более 25 тысяч землетрясений с магнитудой до 3,8. Самый мощный толчок — 4,2 по шкале Рихтер — зафиксировали в воскресенье.
Остров Пальма — вулканического происхождения, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение было здесь в 1971 году, тогда проснулся вулкан Тенегия. До этого, в 1949 году, извергался вулкан Сан-Хуан.