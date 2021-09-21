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Новости
Яна Ломакина

Правительство России запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50% Статьи редакции

Власти собираются повысить доступность медико-социальной помощи и продвигать «традиционные семейные ценности».

140 140 комментариев
3183 просмотров

Правительство утвердило план по реализации Концепции демографической политики России. Документ разместили на сайте кабмина, на него обратило внимание РБК.

Все мероприятия плана разбиты на семь разделов. Один из них включает меры по снижению материнской и младенческой смертности и улучшению репродуктивного здоровья. Власти собираются повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В числе планов правительства:

  • увеличить до 80% число женщин, которые прошли доабортное консультирование с целью сохранить беременность (от общей численности обратившихся на аборт);
  • повысить на 50% долю женщин, которым оказали социальную, юридическую и психологическую помощь во время доабортного консультирования — предполагается, что после этого они решат сохранить беременность.

Помимо раздела о репродуктивном здоровье, в документе прописаны меры по продвижению «традиционных семейных ценностей, ответственного родительства». Например, кабмин распорядился, чтобы:

  • не менее 2,5 миллионов человек ежегодно заходили на портал «Я-родитель!»;
  • не менее 5 миллионов человек ежегодно охватывали «мероприятиями по продвижению традиционных семейных ценностей, повышению престижа семьи и ответственного родительства»;
  • не менее 80 субъектов России ежегодно проводили мероприятия в рамках конкурса «Семья года».

Срок реализации программы — с 2021 по 2025 год.

О том, что «важно» уговорить женщину не делать аборт, говорил президент Владимир Путин в январе 2021 года. Он подчеркнул, что нужно помогать женщинам, решившим отказаться от аборта, «поднять ребёнка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильём».

#новости #россия #здравоохранение

140 140 комментариев
1
17
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140 комментариев
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Божественный огонь

Принудительное решение демографической проблемы не решает проблему нежелания в принципе заводить детей в таком государстве

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45
Верующий месяц

поебать, родине нужны солдаты 

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10
Божественный огонь

Родина это та тетка которая говорит тебе кто хороший а кто плохой в зависимости от чьих то интересов?

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3
6 комментариев
Люц Шнайдер

Ну это неправда. У многих моих знакомых по двое детей. Есть конечно такие у кого их нет совсем, но там скорее проблемы с зачатием, чем с нежеланием иметь детей.

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3
alexferman

Забавно, но у моих кентов-знакомых тоже по двое, фактически

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0
4 комментария
Божественный огонь

А возраст этих знакомых?

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0
1 комментарий
Лекарственный Даниль

Лол.
Поддержу Люца.
Среди знакомых у большинства по двое. Есть по трое.
Те у кого по одному планируют еще в основном.
Возраст 30-35  есть под 40.
Большинство до 30 нарожали ред.

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1
Божественный огонь

Видимо во мне что то умерло или не проснулось ибо я не понимаю зачем до 30 вообще штамповать юнитов

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2
20 комментариев
Верующий месяц

а почему тогда проблема с демографией? 

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1
13 комментариев
alexferman

Ага, на аборты идут из-за размышлений о социально-политической обстановке в стране, а не из-за нежелания гробить свою молодую жизнь спиногрызами, всё именно так ред.

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1
Божественный огонь

Типа это невзаимосвязанные вещи. У тебя почему то все существует отдельно друг от друга

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1
19 комментариев
Трансгендолёт

Правительство России запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50%

Ожидание: улучшат медицину, чтобы можно было вылечить потенциально больного ребенка, а не сделать его инвалидом на всю жизнь; развитие экономики, чтобы семья простых рабочих могла содержать не в ущерб остальному детей и расширять жилую площадь; реальная соцпомощь семьям, а не подачки раз в 2-3 года по 200 баксов; повышение доступности садиков, хороших школ и кружков для развития ребенка.

Реальность: промывка мозгов мамашам, подачки по велению главпахана, промывка населения семейными ценностями (промывать будут шакалы с штатом любовниц и наворовавшие на 100 жизней вперед)

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41
Папуша

Да ладно если просто промывка, а то ведь они будут пугать, угрожать и давить

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8
Доступный Кирилл

Ебать мало переполненных садов, а школы в которых шутинги явно не от хорошей жизни устраивают, щяс ещё и жертвы политики традиционных национальных ценностей подтянутся

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18
Лекарственный Даниль

В одном и том же городе есть как и переполненные сады, так и те в которых группы укомплектовать не могут.

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3
Верующий месяц

ты шо, таблетки забыл принять? 

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0
Доступный Кирилл

Тебе в принципе похуй что писать? Прекрати срать в официальные подсайты. быстро.

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1
1 комментарий
Доступный Кирилл

Семейных извините рак 

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0
Marhal_New _Arleana

Очень плохой знак. Как бы они со своими духовными скрепами не взялись за ужесточение абортов ред.

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8
Polina Malahova

Уже взялись. Моя подруга не смогла сделать аборт в частной клинике, потому что под новый год отозвали лицензии у всех частных клиник, а возобновление - после новогодних праздников. Надо ли говорить, что в такой ситуации каждый день на счету. 

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7
Божественный огонь

Значит станут популярны рейсы в страну где это разрешено . Но аборт станет теперь услугой премиум класса ред.

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3
2 комментария
Сергей Панфилов

Опять гонятся за циферками рождаемости вместо того чтобы повышать качество жизни уже родившихся

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9
Страстной огонь

Объясните логику, если принудительно запрещать аборты, то типо так любовь к детям проснётся и ты его лучше чем желанного воспитаешь или что?

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6
Непонятный Даниль

Типа да, но в реальности нет. Количество абортов в первую очередь снижает секспросвет и лёгкий доступ к контрацептивам, но консерванутым такое сложнаа. Им подавай "секс только после брака", и чтоб никаких объяснений детям с пубертатного возраста о пенисах и вагинах и что будет если тыкать одним в другое без соответствующей защиты.

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8
Стас Фарбер

Правильно, традиционные семейные ценности. В рф секса нет, презики по паспорту продавать надо и желательно чтобы стыдно было покупать. Остальные методы защиты запретить!

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3
Дмитрий Григорьев

Логика та же, что и в запрете бэби боксов. 

Ожидание - мамочка одумается и возьмёт на себя ответственность за воспитание своей кровиночки.

Реальность - кровиночка улетает в мусоропровод.

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4
Уважаемый танк88

Бля, они совсем уже с реальностью не дружат? Они зумеров видели вообще? Они над словосочетанием «традиционные семейные ценности» просто покекают и все. И ведь продвигать будут со всей свойственной себе отбитостью, типа как день победы.

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8
Kir Kirsky

Чем пропахли нынче традиционные ценности?

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0
Божественный огонь

Прикольно узнавать что в 21 веке есть какие то традиции. ред.

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2
Dmitry R.

со слезами на глазах.

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0
Ипполит Моржовый

Проблема ещё в запугивании и умалчивании. Ну то есть на бумаге и в телевизоре все будет хорошо и скрепно, а в женской консультации врачей будут штрафовать, например, если высокий процент абортов у обратившихся. Ну и соответственно придет беременная в такую консультацию с желанием сделать аборт, а ее запугают, скажут, что не родит после аборта и рак будет. Ну и если по анализам овощ должен родиться, никто не мешает сказать "ну не все хорошо конечно, но ничего прямо страшного нет", врачу денежка, беременной рожать овоща и потом с ним мучаться

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0
Morgan

Слыш, рожать.

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7
Божественный огонь

Могли бы просто запретить презервативы.

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1
Ответный каякер

Себя?

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3
1 комментарий
Прочий бас

Царьград и прочие малофеевы пытаются это лоббировать периодически.

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0
Ракетный ихтиандр

Опять промывать мозги будут 

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6
aliftin

Слишком сложно, проще денег накинуть за рождение ребёнка. 

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1
Божественный огонь

Реферальная программа

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1
Благополучный татарин

Ну, сейчас и так совсем не супер плохо. Выплаты от этих, от тех. При постановке на учёт, при рождении + мат капитал, какой никакой.
Конечно, с учетом того, что рассчитывали сами на себя.
Те, кому рожать и воспитывать не на что, скажут что мало.  

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–5
15 комментариев
Минимальный шмель

Одну мою подругу врачи уговаривали сделать аборт так как ребёнок должен был родиться с отклонениями. Все близкие и друзья говорили, что стоит думать намного дальше: мама умрёт, и некому будет заботиться о ребёнке. Случился выкидыш, слава Богу.

Ответить
0
Минимальный шмель

А после этого случая родились две нормальные дочки

Ответить
1
2 комментария
Рейтгейт

Видимо просто отстать от девушек, не используя дешёвые псевдополитические трюки – это слишком сложная задача

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5
Ivan Boldyrev

Стал известен девиз новой программы:

Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. 

Ответить
4
Ведущий глобус

не менее 2,5 миллионов человек ежегодно заходили на портал «Я-родитель!»; > не менее 5 миллионов человек ежегодно охватывали «мероприятиями по продвижению традиционных семейных ценностей

Все посещения для отчета и статистики снова лягут на хрупкие плечи бюджетников

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3
Атомный велосипед

Это просто цифры, которые берутся из гугл аналитки и вставляются в отчёт. Совсем небольшие цифры в масштабах страны. ред.

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0
K Kepp

Больше давления на женщин!!! Будто его и так мало. Уроды.

Ответить
3
Beerman

То есть тупо будут отказываться делать аборт по выдуманным причинам(бо главврачей будут ебать за показатели), соответственно, вырастет число криминальных абортов и брошенных младенцев. Заебись политика

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2
Прочий бас

Да просто будут делать «ну вы зайдите после смены»

Ответить
0
Желающий Артем

Какие именно традиционные ценности они собираются продвигать?
Те, которые ведут к шутингам и огромному количеству детских домов?
Ёбнутые, блядь.

Ответить
2
Kir Nagirnyak

Бля, нахуя?

Ответить
1
БЕ3HOГNM

Как именно?
Ловить в подворотне и приставлять нож к горлу?

Ответить
1
Владимир Чуркин

Продвижение семейных ценностей будет выражено в усложнении процедуры аборта?

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1
Ответный каякер

Да поздно, правительства члены уже родились

Ответить
0
Владимир Филатов

это конституционное большинство? 

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0
Антон Лисин

Семейные ценности без денег 

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0
Vadim Zero

Пидарасы, дайте людям деньги, улучшите их социальное положение и уверенность в завтрашнем дне и люди сами будут рожать детей. А свои семейные ценности засуньте себе поглубже в анус!

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0
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