Правительство России запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50% Статьи редакции
Власти собираются повысить доступность медико-социальной помощи и продвигать «традиционные семейные ценности».
Правительство утвердило план по реализации Концепции демографической политики России. Документ разместили на сайте кабмина, на него обратило внимание РБК.
Все мероприятия плана разбиты на семь разделов. Один из них включает меры по снижению материнской и младенческой смертности и улучшению репродуктивного здоровья. Власти собираются повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
В числе планов правительства:
- увеличить до 80% число женщин, которые прошли доабортное консультирование с целью сохранить беременность (от общей численности обратившихся на аборт);
- повысить на 50% долю женщин, которым оказали социальную, юридическую и психологическую помощь во время доабортного консультирования — предполагается, что после этого они решат сохранить беременность.
Помимо раздела о репродуктивном здоровье, в документе прописаны меры по продвижению «традиционных семейных ценностей, ответственного родительства». Например, кабмин распорядился, чтобы:
- не менее 2,5 миллионов человек ежегодно заходили на портал «Я-родитель!»;
- не менее 5 миллионов человек ежегодно охватывали «мероприятиями по продвижению традиционных семейных ценностей, повышению престижа семьи и ответственного родительства»;
- не менее 80 субъектов России ежегодно проводили мероприятия в рамках конкурса «Семья года».
Срок реализации программы — с 2021 по 2025 год.
О том, что «важно» уговорить женщину не делать аборт, говорил президент Владимир Путин в январе 2021 года. Он подчеркнул, что нужно помогать женщинам, решившим отказаться от аборта, «поднять ребёнка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильём».
Правительство России запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50%
Ожидание: улучшат медицину, чтобы можно было вылечить потенциально больного ребенка, а не сделать его инвалидом на всю жизнь; развитие экономики, чтобы семья простых рабочих могла содержать не в ущерб остальному детей и расширять жилую площадь; реальная соцпомощь семьям, а не подачки раз в 2-3 года по 200 баксов; повышение доступности садиков, хороших школ и кружков для развития ребенка.
Реальность: промывка мозгов мамашам, подачки по велению главпахана, промывка населения семейными ценностями (промывать будут шакалы с штатом любовниц и наворовавшие на 100 жизней вперед)
Типа да, но в реальности нет. Количество абортов в первую очередь снижает секспросвет и лёгкий доступ к контрацептивам, но консерванутым такое сложнаа. Им подавай "секс только после брака", и чтоб никаких объяснений детям с пубертатного возраста о пенисах и вагинах и что будет если тыкать одним в другое без соответствующей защиты.
Проблема ещё в запугивании и умалчивании. Ну то есть на бумаге и в телевизоре все будет хорошо и скрепно, а в женской консультации врачей будут штрафовать, например, если высокий процент абортов у обратившихся. Ну и соответственно придет беременная в такую консультацию с желанием сделать аборт, а ее запугают, скажут, что не родит после аборта и рак будет. Ну и если по анализам овощ должен родиться, никто не мешает сказать "ну не все хорошо конечно, но ничего прямо страшного нет", врачу денежка, беременной рожать овоща и потом с ним мучаться