Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль E-NEVA Статьи редакции
Буква Е — сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Петербурге.
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомых с деятельностью предприятия.
Заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технической политике Александр Ведров подтвердил разработку автомобиля с газовым двигателем и дополнительной электрической установкой. По его словам, «без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 километров». О других особенностях он не рассказал.
Ведров уточнил, что гибридный автомобиль (электродвигатель и газовый) будет рассчитан на гражданское использование, так как «военные, как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе».
По данным источника РБК, будет два варианта автомобиля:
- Газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке больше тысячи километров.
- Электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей ёмкостью 70 кВт, запас хода составит 810 километров, автомобиль можно будет подзарядить от сети.
Оба варианта предусматривают разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды и максимальную предусмотренную скорость 180 км/ч.
«Алмаз-Антей» (на 100% принадлежит государству) занимается разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500.
В августе 2021 года концерн представил самоходную электрическую платформу. По данным РБК, ей может дистанционно управлять пилот, используя беспроводную связь. Она также может передвигаться по заранее заданному маршруту.
Когда куришь электронную сигарету - сильно бесит что может закончиться либо зарядки, либо сигареты. С электромобилем на газе так же будет? А вообще забавно, в стране где торгуют газом было бы глупо делать авто без газового топлива, даже если могут. А как же еще народ обдирать, не электричеством же.