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Новости
Артём Мазанов

Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль E-NEVA Статьи редакции

Буква Е — сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Петербурге.

35 35 комментариев
2310 просмотров

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомых с деятельностью предприятия.

Заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технической политике Александр Ведров подтвердил разработку автомобиля с газовым двигателем и дополнительной электрической установкой. По его словам, «без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 километров». О других особенностях он не рассказал.

У нас уже есть электромобиль, он ездит. Но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель — на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которого хватит на определённое количество километров.

Александр Ведров
заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технической политике

Ведров уточнил, что гибридный автомобиль (электродвигатель и газовый) будет рассчитан на гражданское использование, так как «военные, как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе».

По данным источника РБК, будет два варианта автомобиля:

  • Газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке больше тысячи километров.
  • Электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей ёмкостью 70 кВт, запас хода составит 810 километров, автомобиль можно будет подзарядить от сети.

Оба варианта предусматривают разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды и максимальную предусмотренную скорость 180 км/ч.

«Алмаз-Антей» (на 100% принадлежит государству) занимается разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500.

В августе 2021 года концерн представил самоходную электрическую платформу. По данным РБК, ей может дистанционно управлять пилот, используя беспроводную связь. Она также может передвигаться по заранее заданному маршруту.

#новости #автомобили

35 35 комментариев
6
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35 комментариев
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Исторический Женя

Он будет двигаться по непредсказуемой траектории?

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25
Студенческий диод

Это будет рендер непредсказуемой траектории

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8
alexferman

Атаковать иномарки

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3
Громадный космос

С-300

До ближайшего боинга ред.

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0
Доступный Кирилл

Надеюсь он будет таким

Ответить
17
Программный корабль

Нет

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16
thekitakun

Где-то заплакал один ё-мобиль

Ответить
8
Стратегический колос

Тот единственный построенный опытный образец, который пылится в амбаре ред.

Ответить
1
Стратегический колос

Кстати, интересно вернули ли деньги за предзаказ или как обычно кинули?

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0
Валютный будильник

Предзаказ был бесплатным, это был чистый pr, деньги по предзаказам не собирали. Зато набрали инвестиционного бабла, вывели всё в оффшоры а токсичную лавку с долгами слили за 1 евро под государственное управление, где всех на хуй послали в итоге.

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0
Громадный космос

 без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 километров

А чего не мильён? Один хуй дальше заявления о производстве не поедет

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7
Леонид Гудимов

Так это ж гибрид. Так же и сейчас гибриды можно почти не заряжать, залил полный бак бенза и ездишь, когда бак опустел - снова заправил, а аккумы можно подзаряжать раз в те самые 500 км если не больше

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2
lousy lousy cat

Вот, что значит говорящая фамилия.

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6
Человеческий колос

В реальной жизни говорящих фамилий не существует. Оценивать человека по фамилии это ещё тупее, чем по чертам лица

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0
Andrey Utrysko

Решил вставить свои пять копеек?

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5
Человеческий колос

Решил срубить лайков на любителях очевидных шуток?

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1
Парадный чувак

X-UЁVA

Ответить
4
Стратегический колос

Не увидел информации о типе боеголовки ред.

Ответить
3
Alexander Shulga

Заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технической политике Александр Ведров

Александр Ведров

Каждому своё место

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1
Oz Print

Когда куришь электронную сигарету - сильно бесит что может закончиться либо зарядки, либо сигареты. С электромобилем на газе так же будет? А вообще забавно, в стране где торгуют газом было бы глупо делать авто без газового топлива, даже если могут. А как же еще народ обдирать, не электричеством же.

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1
лала лало

Когда едешь на автомобиле, то тоже может закончиться топливо.

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1
Alexander Shulga

Букву «Б» пропустили

Ответить
1
Божественный огонь

Преимущество : можно использовать как таран

Ответить
1
Евгений Глебов (Катышев)

Е-Нева, Ё-Мобиль... Всё хотят через Е, а получается через Ж. ред.

Ответить
1
Geni Alen

 Концерн воздушно-космической обороны

 разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования

Я чувствую запах наебалова.

Ответить
1
Страстной огонь

И Niva такая сразу страйк кидает

Ответить
0
лала лало

Переход заводов с военных рельс на гражданское производство - это круто. Впк не нужен.

Ответить
0
Le Petit Train Jaune

Надо было назвать его Е-МОБИЛЬ, чтоб уж наверняка 

Ответить
0
Илья Синица

ESPUTNIK надо было же

Ответить
0
Alexander Seliverstov

"У нас уже есть электромобиль, он ездит."
В смысле один? Ясно понятно. Спасибо. Ждем второй. 

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0
Anton NS

Там же в отрасли бушует глобальный дефицит микрочипов,  сокращение производства у всех автоконцернов, даже у теслы. Как  они с этой проблемой собираются справляться? Где будут брать электронику? ред.

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0
Michael Petrov

да не будут они ничего делать. контора абсолютно без каких то экспертиз, кроме попилочных

Ответить
0
Vladic Samovar

У нас уже есть ё-мобиль, зачем второй?

Ответить
0
Ответный каякер

Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазенваген

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0
ouxen

Rest in cringe

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–1
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