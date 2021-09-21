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Новости
Яна Ломакина

Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель не стал прерывать лекцию и отказался баррикадироваться Статьи редакции

Он считает, что всё делал правильно.

20 20 комментариев
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Помимо Пермского университета, Олег Сыромятников преподаёт в Пермской духовной семинарии Фото из архива Олега Сыромятникова 

Студенты Пермского университета пожаловались, что во время стрельбы в Пермском университете преподаватель продолжил вести занятие и отказался баррикадировать вход в аудиторию, пишет Baza. Сам Олег Сыромятников назвал свои действия правильными, сообщает сообщает 59.ru.

Спустя четыре минуты после начала пары по истории русской литературы в аудиторию вбежала мама одной из студенток: «Извините, пожалуйста, там ЧП — человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться». На что преподаватель Олег Сыромятников ответил: «Закрывайтесь», — и продолжил читать лекцию.

Разговор преподавателя и мамы одной из студенток Аудио 59.ru

Мужчина не стал прерывать занятие даже после звуков стрельбы и сигнализации, которая быстро выключилась, пишет 59.ru. Через 18 минут студенты снова обратились к преподавателю, ссылаясь на сообщения в социальных сетях, в которых говорилось о стрелке. Учащиеся попросили Сыромятникова забаррикадировать аудиторию и спрятаться под партами. Мужчина в ответ заявил, что баррикады не помогут, и если студентов захотят убить, то убьют.

По словам учащихся, Сыромятникову позвонил декан и сказал о необходимости «сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала». Студенты начали перешёптываться, и преподаватель сделал им замечание.

Занимайтесь там своими делами, но материал этот я спрошу. Нам пару эту никто не вернёт. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашёл и заставил — это было бы прикольно.

Олег Сыромятников
преподаватель

Когда кто-то постучался в аудиторию, преподаватель начал вести лекцию шёпотом. Занятия закончилось только тогда, когда бойцы ОМОН начали эвакуировать студентов из корпуса, пишет Baza.

Сам Олег Сыромятников в разговоре с журналистами заявил, что в этой ситуации поступил правильно.

Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооружённый человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. [...]

Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи? [...] Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию.

Олег Сыромятников
преподаватель

Преподаватель подчеркнул, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории. По его словам, её невозможно пробить выстрелом. «Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь "учеба в любом случае важнее"», — рассказала одна из студенток.

20 cентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний студент открыл стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек. По данным на 21 сентября, ещё 29 пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения.

«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о…
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а…
tjournal.ru

#новости #происшествия #стрельба

20 20 комментариев
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Иван Грозный

на все воля б*жья

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7
Исторический Женя

"Когда кто-то постучался в аудиторию, преподаватель начал вести лекцию шёпотом." - но сомнения есть))

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8
Bibba La Bibba

пуля божья* ред.

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3
Александр Лукашенко

 Учащиеся попросили Сыромятникова забаррикадировать аудиторию

Нахуя они его о чём-то там просили, взяли и заббарикодировали. Шиза нахуй послали бы просто. Лично мне было бы совершенно похуй, что он там хочет, или не хочет, в такой ситуации. 
 Когда кто-то постучался в аудиторию, преподаватель начал вести лекцию шёпотом. Занятия закончилось только тогда, когда бойцы ОМОН начали эвакуировать студентов из корпуса, пишет Baza.

С юношества привыкли быть послушными рабами Сидеть как смирные овечки даже перед угрозой смерти. Правильным курсом идём, товарищи. ред.

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9
Андрей Охапкин

Жесть ты крут

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0
Александр Лукашенко

Так нихуя крутого в том, чтобы препода послать куда подальше нет. В моём детстве все только этим и занимались, даже в школе.  ред.

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1
Божественный огонь

страх получить по башке от ректора выше страха поймать маслину.

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2
Доступный Кирилл

Прочитай статью, он шиз ебаный, наоборот пизды получит

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1
Божественный огонь

он получит пизды хотя бы про то что есть инструкция которую он нарушил, в ней не написано что в случае угрозы теракта надо переходить на шепот и продолжать учебный процесс

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0
Доступный Кирилл

Хуесос и пидарас, и чё за терпилы студенты?

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2
Верующий месяц

реально забыл таблетки сегодня принять

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1
Доступный Кирилл

В Украине такому преподу бы уже жопу фашистким знаком порвали! ред.

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0
Верующий месяц

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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0
Исторический Женя

Если такой дохуя бесстрашный, вышел бы к стрелку.

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0
Верующий месяц

сам бы вышел, понял!

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1
Bibba La Bibba

Вышел бы, если бы захотел

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0
Исторический Женя

по лицу видно, что он уже давно в блаженном состоянии)))

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0
Дмитрий Григорьев

При самом неудачном раскладе стал бы мучеником. С точки зрения глубоко религиозного человека сплошной win-win. Но остальным, конечно, стоит как минимум придерживаться стратегии "на бога надейся, но сам не плошай".

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0
Человеческий колос

 Через 18 минут студенты снова обратились к преподавателю

Ебать они терпеливые. Я бы просто взял и ушёл, и остальным сказал бы уходить

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0
Алексей Алексеев

Профессиональная деградация

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0
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