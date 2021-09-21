Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель не стал прерывать лекцию и отказался баррикадироваться Статьи редакции
Он считает, что всё делал правильно.
Студенты Пермского университета пожаловались, что во время стрельбы в Пермском университете преподаватель продолжил вести занятие и отказался баррикадировать вход в аудиторию, пишет Baza. Сам Олег Сыромятников назвал свои действия правильными, сообщает сообщает 59.ru.
Спустя четыре минуты после начала пары по истории русской литературы в аудиторию вбежала мама одной из студенток: «Извините, пожалуйста, там ЧП — человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться». На что преподаватель Олег Сыромятников ответил: «Закрывайтесь», — и продолжил читать лекцию.
Мужчина не стал прерывать занятие даже после звуков стрельбы и сигнализации, которая быстро выключилась, пишет 59.ru. Через 18 минут студенты снова обратились к преподавателю, ссылаясь на сообщения в социальных сетях, в которых говорилось о стрелке. Учащиеся попросили Сыромятникова забаррикадировать аудиторию и спрятаться под партами. Мужчина в ответ заявил, что баррикады не помогут, и если студентов захотят убить, то убьют.
По словам учащихся, Сыромятникову позвонил декан и сказал о необходимости «сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала». Студенты начали перешёптываться, и преподаватель сделал им замечание.
Когда кто-то постучался в аудиторию, преподаватель начал вести лекцию шёпотом. Занятия закончилось только тогда, когда бойцы ОМОН начали эвакуировать студентов из корпуса, пишет Baza.
Сам Олег Сыромятников в разговоре с журналистами заявил, что в этой ситуации поступил правильно.
Преподаватель подчеркнул, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории. По его словам, её невозможно пробить выстрелом. «Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь "учеба в любом случае важнее"», — рассказала одна из студенток.
20 cентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний студент открыл стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек. По данным на 21 сентября, ещё 29 пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения.
Учащиеся попросили Сыромятникова забаррикадировать аудиторию
Нахуя они его о чём-то там просили, взяли и заббарикодировали. Шиза нахуй послали бы просто. Лично мне было бы совершенно похуй, что он там хочет, или не хочет, в такой ситуации.
Когда кто-то постучался в аудиторию, преподаватель начал вести лекцию шёпотом. Занятия закончилось только тогда, когда бойцы ОМОН начали эвакуировать студентов из корпуса, пишет Baza.
С юношества привыкли быть послушными рабами Сидеть как смирные овечки даже перед угрозой смерти. Правильным курсом идём, товарищи. ред.