Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооружённый человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. [...]

Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи? [...] Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию.