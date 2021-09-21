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Новости
Артём Мазанов

Число смертей от коронавируса в США превысило потери страны от «испанки» Статьи редакции

Пандемия испанского гриппа считалась самой смертоносной в новейшей истории США, жертвами стали 675 тысяч человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США из-за Covid-19 умерли более 676 тысяч человек, что превышает число погибших от эпидемии испанского гриппа («испанка») в 1918-1919 годах.

Пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории США. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), во время пандемии 1918—1919 годов из-за болезни в стране умерло около 650 тысяч человек, во всём мире — не менее 50 миллионов.

Вашингтон в 1918 году Фото Библиотеки Конгресса

Associated Press уточнило, что население США во время пандемии испанского гриппа составляло треть от текущего.

#новости #covid19

2493 просмотров
39 39 комментариев
12
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39 комментариев
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Человеческий колос

 Пандемия испанского гриппа

Получается всё же страшнее гриппа

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13
German Times

в процентном отношении еще миллион двести должно умереть, чтобы достичь уровня испанки

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7
UrzaThePlanswalker

Если медицину откатить на 100 лет, то корона легко докинет этот миллион.

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24
Задумчивой Кот

Ну если нормально посчитать заболевших и смерти в странах где медицина за 100 лет не сильно развивалась или стремительно туда откатывается, я думаю испанку уже уделает.

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1
Непонятный Даниль

Если медицину откатить на 100 лет

'Мёриканские веруны и консервы из библейского пояса этим занимаются очень активно.

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0
Виталий Чухнов

Нет. Если считать умеешь. 

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0
Руслан Шекуров

Ну так 100 лет назад и не было 8млрд людей на земле. Важно смотреть в процентном соотношении. Так сумарно скажут что вулкан тобо уничтожил всего 100к людей (умолчав что их суммарно было 120к)

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10
Anton Golovanov

Да в целом сложно сравнивать. Слишком другой уровень медицины и технологий,
другая демографическая структура, другое устройство общества.

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10
Верующий месяц

Все это бесполезно, важны последствия. А ковид окажет невероятное влияние на развитие человечества в следующие 70-100 лет. Это очевидно. 

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0
Vladislav Antonyuk

Учитывая то, что ковид, по понятным причинам, косит консерваторскую\республиканскую базу (причём именно, что рядовое быдло, пропагандоны уровнем повыше, как и политиканы, не только ходят поголовно привитые, но и лечатся по последнему слову, а не ивермектином, бгг), последствия будут, действительно, весьма забавными.

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3
Anton Golovanov

Ну да, пока это главное глобальное событие моего поколения. Надеюсь им и останется.

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1
Александр Жикин

то есть испанка оказала влияние на 70-100 лет? нет же. сейчас, если бы не ковид, о ней никто бы не вспомнил. к войне уже, наверное, все про нее забыли (20-25 лет, не больше, как мне кажется) ред.

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0
Ответный каякер

🥳

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5
Ответный каякер

🎉🎈🎊🏆🥇

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6
Павел Морозов

если лайкнуть твой коммент в приложении конфетти начинает падать

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1
Ответный каякер

ТЖ тоже рад вымиранию кожаных мешков! 

Ответить
2
Павел Морозов

ахаха

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1
Adir Hartmann

🤒

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1
Сергей Сергеич

Дурак чтоле

Ответить
0
Hidden Name

Спасибо вонючим китайцам

Ответить
2
Бип Боп

дважды спасибо, испанка тож от них пришла

Ответить
4
Божественный огонь

множественное спасибо так то.

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0
Непонятный Даниль

Вонючие китайцы распространяют конспирологические слухи о вреде масок, прививок и неэффективности ограничений, да?

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1
Трудовой каякер

Это что получается — за 100 лет медицина не особо то продвинулась в лечении вирусов?

Ответить
0
Evil Pechenka

Нет, просто заголовок желтушный. Надо считать в процентах, а не абсолютных цифрах.

Ставишь минус и идёшь дальше. А редакция пусть подумает над своим поведением.

Ответить
5
Evgenie Matus

Кроме предупреждения заболевания и поддержки организмов ослабленных заболеванием?

Ответить
0
Lofoten Forsake

Причисляют еще и смерть от других факторов, но у которых "выявился" ковид. 

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0
AZP

Да, решил перейти МКАД, превратился в лепёшку, но тест положительный - запишем в погибших от короны.

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1
Учащийся инструмент

Неслабое такое "не страшнее простуды"

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1
Mikki Rurk

Звучит как пиздеж

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1
Gedevan

Associated Press уточнило, что население США во время пандемии испанского гриппа составляло треть от текущего.

А ещё летали люди не так часто. 

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1
still better than you

Жаль, что 600к человек в 1918 году и то же число смертей в 2020-2021 это совершенно разные числа, т.к. в 1918 людей едва ли достигало 2 миллиарда, а сейчас почти 8

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1
Тесный огонь

Сколько сейчас погибших во всем мире от ковида?

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0
Трудовой каякер

~4,7 млн.

Ответить
1
Тесный огонь

Ну да, официальная статистика ред.

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0
Имя Фамилия

Можем повторить

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0
Константин

Звучит как "ачивка" в Plague Inc. 
Мы явно чего то не знаем. -_-

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0
Aнус Роскомнадзора

О, идеальная тема чтобы вбросить:
https://twitter.com/iamjasonbailey/status/1437193646877593609
(ссылочки на CDC в конце треда, развлекайтес)

Jason Bailey @iamjasonbailey
OK. I’m tired of the emotional reasoning, so I went to the CDC’s website and sorted through the data myself. Here are the cold, hard facts as of 9/4/21.

TOTAL CASES (US): 40,048,255
TOTAL DEATHS (US): 643,858
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0
Непонятный Даниль

9/4/21

Девятое апреля?

Ебанутый америкосский формат даты, да-да, знаю.

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0
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