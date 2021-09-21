Число смертей от коронавируса в США превысило потери страны от «испанки» Статьи редакции
Пандемия испанского гриппа считалась самой смертоносной в новейшей истории США, жертвами стали 675 тысяч человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США из-за Covid-19 умерли более 676 тысяч человек, что превышает число погибших от эпидемии испанского гриппа («испанка») в 1918-1919 годах.
Пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории США. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), во время пандемии 1918—1919 годов из-за болезни в стране умерло около 650 тысяч человек, во всём мире — не менее 50 миллионов.
Associated Press уточнило, что население США во время пандемии испанского гриппа составляло треть от текущего.
Учитывая то, что ковид, по понятным причинам, косит консерваторскую\республиканскую базу (причём именно, что рядовое быдло, пропагандоны уровнем повыше, как и политиканы, не только ходят поголовно привитые, но и лечатся по последнему слову, а не ивермектином, бгг), последствия будут, действительно, весьма забавными.
О, идеальная тема чтобы вбросить:
https://twitter.com/iamjasonbailey/status/1437193646877593609
(ссылочки на CDC в конце треда, развлекайтес)
TOTAL CASES (US): 40,048,255
TOTAL DEATHS (US): 643,858