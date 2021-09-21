Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":815,"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0443\u043b\u043e\u0432 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 TJ","url":"\/redirect?component=advertising&id=815&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/437914-p&placeBit=1&hash=cc25e10bbce3ba1178707620a151028c26e64dc0e3c8cc75c43d562debd0bf18","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Кандидат из списка «Умного голосования» прошёл в Госдуму от Томска за счёт голосов россиян из Лондона и Парижа Статьи редакции

Зарубежные участки были приписаны к избирательному округу кандидата от ЛДПР.

30 30 комментариев
3110 просмотров

Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко в последний момент обошёл конкурента от «Единой России» Илью Леонтьева: он победил после подсчёта голосов россиян, живущих в Лондоне и Париже. Это следует из данных ЦИК.

Диденко баллотировался по округу №181 Томской области. К этому округу относятся десять избирательных участков, которые расположены в посольствах и консульствах России в Великобритании, Франции и Литве.

По мере подсчёта голосов сначала лидировал единоросс Леонтьев, но после обработки 100% бюллетеней победил Диденко. Как пояснила информагентству «Томск» представитель регионального избиркома, на окончательный результат повлияли итоги голосования россиян, находящихся за рубежом:

  • В Париже за Диденко отдали 575 голосов, за Леонтьева — 165. На других участках во Франции за кандидата от ЛДПР проголосовали в общей сложности 204 человека, за Леонтьева — 87 человек.
  • На участке в Лондоне Диденко получил 1023 голоса, а единоросс — 95.
  • В Литве Диденко уступил Леонтьеву, набрав в общей сложности 230 голосов против 367.

Результаты голосования в консульстве в Эдинбурге пока не опубликованы. По итогам обработки 100% протоколов округа №181 кандидат от ЛДПР набрал 22,33%, кандидат от «Единой России» — 21,91%.

Диденко от ЛДПР поддерживал проект Алексея Навального «Умное голосование».

От округов в Петербурге в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от «Партии Роста» и Елена Драпеко от «Справедливой России», которых, как и Диденко в Томске, поддержал проект «Умное голосование».

В Москве кандидаты из списка проекта не попали в нижнюю палату парламента после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали. Одномандатники выигрывали в 12 из 15 округов после обработки «обычных» бюллетеней. Однако после подсчёта электронных протоколов их везде обошли кандидаты из «списка Собянина».

Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

#новости #выборы #умноеголосование

30 30 комментариев
18
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u043c\u043d\u043e\u0435\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b"], "comments": 30, "likes": 18, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 442360, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Sep 2021 12:37:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Dear Crow

"На участке в Лондоне Диденко получил 1023 голоса, а единоросс — 95."

Больше похоже на результаты реальных выборов по всей России. 

Ответить
54
Ракетный ихтиандр

Значит надо голосовать за границей 😂

Ответить
6
Dear Crow

Шутки шутками, а возможно это наше скорое будущее. 

Ответить
14
Ракетный ихтиандр

А кто сказал что я шучу?

Ответить
2
Andre Macareno

В посольстве Беларуси так же батьке же рисовали в том году, здесь тоже будут

Ответить
0
Андрей Лузин

Все равно не понимаю, откуда там эти 95 человек взялось

Ответить
1
Dear Crow

Работники консульства. 

Ответить
7
Европейский историк

Запад вмешался в выборы, внатуре  ред.

Ответить
32
Европейский историк

Следующим ходом будет запретить голосование вне страны.
А то голосуют там всякие, так и ещё по два-три раза. ред.

Ответить
9
Стройный волк

Пятая колонна. Всё правильно в ЦИК говорили!!

Ответить
2
Татарская идентичность

Сейчас, подожди, у нас тут пару электронных голосов завалялось.

Ответить
10
Андрей Лузин

Пару тыщ

Ответить
0
Грубый Данила

пара

Ответить
0
Плотный

Иностранное вмешательство!

Ответить
3
Анастасия Лукьянова

Знакомая в отпуске проголосовала в посольстве в Турции — попался Алтайский край) Странная, конечно, штуковина, ведь они не видели всей избирательной кампании в этом регионе и не знакомы с кандидатами. ред.

Ответить
3
Стройный волк

В следующий раз с запасом рисовать будут. А то тут вон какие форс-мажоры. 

Ответить
2
fullmetalboy48151623 .

Просто робот будет чуть дольше считать

Ответить
1
Ракетный ихтиандр

Запретить голосовать на иностранных участках 😂

Ответить
2
Андрей Охапкин

Ура! Томск! Против Диденко кстати активно пытались топить, даже такими грязными методами. К сожалению некоторые люди поверили, судя по комментариям ред.

Ответить
2
Бип Боп

спасибо деду Олегу за победу

Ответить
0
Сергей Сергеич
Ответить
1
fullmetalboy48151623 .

В Лондоне, Париже или Литве? 

Ответить
1
Железнодорожный турник

Переiграв

Ответить
1
Tony Urban

Заграница нам поможет!

Ответить
1
FOX

открыл шампанское

Ответить
0
Бип Боп

б ред.

Ответить
0
Грубый Данила

ну все, демократия победила

Ответить
0
Bad Mother Fucker

наконец-то!

Ответить
0
Грубый Данила

заграница нам поможет!

Ответить
0
Ответный каякер

Лондон паааариж
Голуби вверх и кто-то там с крыш

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Обсуждаемое
Новости
«Единая Россия» получит простое большинство в Госдуме. Партия уверена, что сохранит за собой и конституционное
Если прогноз «ЕР» сбудется, то она снова получит право принимать конституционные законы без учёта других партий.
279
Разборы
«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о стрельбе в пермском вузе, где погибли 6 человек, а ещё 28 получили ранения
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а в других регионах страны усиливают охранные меры.
185
Новости
Стрельба в Пермском университете: шесть человек погибли, стрелка задержали, его манифест заблокировали. Главное
По данным СК, ещё 28 человек пострадали.
622
Популярное за три дня
Интернет
Главный скандал на выборах: результаты электронного голосования по Москве не объявляют — это связывают с фальсификациями
Присутствующие при подсчёте сообщают о нарушениях, а в соцсетях считают подозрительным внезапный отрыв «Единой России» от независимых кандидатов.
109
Новости
В Новосибирске провели первую в мире операцию на клапане аорты сердца без разреза грудной клетки
Такой метод позволяет сохранить структуру костей грудины и свести к минимуму риск инфекционных осложнений у пациентов.
38
Интернет
Иллюстрация к «синдрому вахтёра», рождённая на выборах в Петербурге
Спор между членом комиссии и главой УИК о съёмке происходящего на участке.
26
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null