Кандидат из списка «Умного голосования» прошёл в Госдуму от Томска за счёт голосов россиян из Лондона и Парижа Статьи редакции
Зарубежные участки были приписаны к избирательному округу кандидата от ЛДПР.
Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко в последний момент обошёл конкурента от «Единой России» Илью Леонтьева: он победил после подсчёта голосов россиян, живущих в Лондоне и Париже. Это следует из данных ЦИК.
Диденко баллотировался по округу №181 Томской области. К этому округу относятся десять избирательных участков, которые расположены в посольствах и консульствах России в Великобритании, Франции и Литве.
По мере подсчёта голосов сначала лидировал единоросс Леонтьев, но после обработки 100% бюллетеней победил Диденко. Как пояснила информагентству «Томск» представитель регионального избиркома, на окончательный результат повлияли итоги голосования россиян, находящихся за рубежом:
- В Париже за Диденко отдали 575 голосов, за Леонтьева — 165. На других участках во Франции за кандидата от ЛДПР проголосовали в общей сложности 204 человека, за Леонтьева — 87 человек.
- На участке в Лондоне Диденко получил 1023 голоса, а единоросс — 95.
- В Литве Диденко уступил Леонтьеву, набрав в общей сложности 230 голосов против 367.
Результаты голосования в консульстве в Эдинбурге пока не опубликованы. По итогам обработки 100% протоколов округа №181 кандидат от ЛДПР набрал 22,33%, кандидат от «Единой России» — 21,91%.
Диденко от ЛДПР поддерживал проект Алексея Навального «Умное голосование».
От округов в Петербурге в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от «Партии Роста» и Елена Драпеко от «Справедливой России», которых, как и Диденко в Томске, поддержал проект «Умное голосование».
В Москве кандидаты из списка проекта не попали в нижнюю палату парламента после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали. Одномандатники выигрывали в 12 из 15 округов после обработки «обычных» бюллетеней. Однако после подсчёта электронных протоколов их везде обошли кандидаты из «списка Собянина».
Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.