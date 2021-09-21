ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием Статьи редакции
Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро.
Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несёт ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Решение опубликовали на сайте суда.
Согласно постановлению, было установлено «наличие веских доказательств» того, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. По версии суда, российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.
По версии суда, у Ковтуна и Лугового не было личной причины для убийства Литвиненко, они работали как российские агенты. ЕСПЧ «вне всяких сомнений» установил, что они убили экс-сотрудника ФСБ по указанию или под контролем российских властей.
Литвиненко вместе с другими сотрудниками спецслужб в 1998 году обвинили руководство ФСБ в организации похищений и убийств бизнесменов и в подготовке покушения на Бориса Березовского.
В 2001 году Литвиненко уехал из России и получил политическое убежище в Великобритании. Его доставили в больницу 1 ноября 2006 года после встречи в отеле «Милленниум» с российскими предпринимателями Андреем Луговым (экс-офицер КГБ и депутат Госдумы) и Дмитрием Ковтуном.
Британское следствие заявило, что экс-сотрудника ФСБ отравили полонием, а к убийству причастны Луговой и Ковтун. «Операция по убийству Литвиненко, возможно, была одобрена Николаем Патрушевым [главой ФСБ в 2006 году] и президентом Путиным», — заявлял коронер Роберт Оуэн. В их номере и других местах, которые они посещали, нашли следы полония.
@Владимир Климов ред.