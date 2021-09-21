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Новости
Артём Мазанов

ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием Статьи редакции

Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро.

31 31 комментарий
1212 просмотров
Последняя прижизненная фотография Александра Литвиненко Изображение из материалов дела

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несёт ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Решение опубликовали на сайте суда.

Согласно постановлению, было установлено «наличие веских доказательств» того, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. По версии суда, российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.

Суд также установил, что российские власти не провели эффективного внутреннего расследования, которое могло бы помочь установить факты и, при необходимости, личности виновных в убийстве и наказание для них.

ЕСПЧ

По версии суда, у Ковтуна и Лугового не было личной причины для убийства Литвиненко, они работали как российские агенты. ЕСПЧ «вне всяких сомнений» установил, что они убили экс-сотрудника ФСБ по указанию или под контролем российских властей.

Литвиненко вместе с другими сотрудниками спецслужб в 1998 году обвинили руководство ФСБ в организации похищений и убийств бизнесменов и в подготовке покушения на Бориса Березовского.

В 2001 году Литвиненко уехал из России и получил политическое убежище в Великобритании. Его доставили в больницу 1 ноября 2006 года после встречи в отеле «Милленниум» с российскими предпринимателями Андреем Луговым (экс-офицер КГБ и депутат Госдумы) и Дмитрием Ковтуном.

Британское следствие заявило, что экс-сотрудника ФСБ отравили полонием, а к убийству причастны Луговой и Ковтун. «Операция по убийству Литвиненко, возможно, была одобрена Николаем Патрушевым [главой ФСБ в 2006 году] и президентом Путиным», — заявлял коронер Роберт Оуэн. В их номере и других местах, которые они посещали, нашли следы полония.

#новости #право

Статья дополняется
31 31 комментарий
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Стройный волк

Легко выиграть у России не в российском суде. Так каждый может. 

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16
Рыжий

Навальный не смог

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–4
Учащийся инструмент

Смог же. И не один раз. Другое дело, что Россия такая
Что ты мне сделаешь, я в другом городе

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3
Рыжий

Я про этот случай 

Швейцария отказала Навальному в возбуждении дела…
Швейцария отказала Навальному в возбуждении дела против сына Чайки
www.interfax.ru
Ответить
4
Учащийся инструмент

Ну это единичный случай всё-таки, в еспч он много раз выигрывал

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0
Плодово-ягодная Трансмиссия

Наконец-то, спустя 15 лет они точно за все ответят ред.

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1
Стройный волк
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10
Плодово-ягодная Трансмиссия

Я бы с таким шкафом спорить не стал

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2
Стройный волк

Да и я только за, пусть отсасывает. 

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1
Плодово-ягодная Трансмиссия

Святой человек, за всю страну унижается

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0
Nick Rosenberg

100k евро всего, недорого. Думаю сейчас начнутся массовые убийства по фиксированному ценнику.

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1
Roman Sapon

Это действительно может побудить действовать их решительнее. Это спусковой крючок ред.

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0
FOX

в России было бы тыщ 100

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0
Marhal_New _Arleana

Bump it

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0
Владимир Филатов

Подвергал критике политику российских властей и лично Владимира Путина, обвиняя того во многих преступлениях, включая коррупцию, и в гомосексуальной педофилии.

Думаю, на животиках дело не ограничилось

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0
причёска Дэниса Родмана

ебать, даже так

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0
Zero-one-one

Они признали наши выборы честными и прозрачными? Или как? 

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0
Владимир Филатов

Ну раз это с 2006 года, то про эти выборы надо ждать 15 лет.

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1
Плодово-ягодная Трансмиссия

Нуу, обеспокоились точно, тебе этого не хватает??!

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1
Marhal_New _Arleana

100к евро за отравление полонием.

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0
Андрей Охапкин

А за отправление новичком сколько берут???

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0
Христианский Орзэмэс

сажают

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1
Стройный волк

Отравление. Годы идут, а методы не меняются.

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0
Алексей Иванов

Странно, кстати, что тот и другой еще живы. Вот даже сами знаете, чья судья недавно...того

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0
Artem Shitukhin

Самое печальное тут то, что Страсбург - единственное место, где россияне могут найти справедливость и правосудие. Но хорошо, что хоть там.  ред.

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0
Владимир Филатов

@Владимир Климов  ред.

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0
Верующий месяц

@пиу-пиу 

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0
Верующий месяц

ееее, гейский тройничек

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0
Верующий месяц

разве российское законодательство не позиционирует себя выше международного 

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0
Ответный каякер

А луговой попивает чаёк в буфете госдуры 

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0
Андрей Охапкин

Хорошие новости?

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0
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